სპორტში ფული რონალდოს აქვს

ავტორიტეტულმა ამერიკულმა გამოცემამ, "ფორსბმა" 2017 წლის მონაცემების მიხედვით ყველაზე მდიდარი საფეხბურთო კლუბების რეიტინგი გამოაქვეყნა. სიას სათავეში უდგას "მანჩესტერ იუნაიტედი", რომლის ღირებულება 3,689 მილიარდ დოლარს შეადგენს. მეორე-მესამე ადგილებზე არიან ესპანური გრანდები - "ბარსელონა" და "რეალი". მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი კლუბების TOP20 ასეთია: 1. „მანჩესტერ იუნაიტედი" - 3,689 მლრდ. 2. „ბარსელონა" - 3,635 მლრდ. 3. „რეალი" - 3,58 მლრდ. 4.„ ბაიერნი" - 2,713 მლრდ. 5. „მანჩესტერ სიტი" - 2,083 მლრდ. 6. „არსენალი" - 1,932 მლრდ. 7. „ჩელსი" - 1,845 მლრდ. 8. „ლივერპული" - 1,492 მლრდ. 9. „იუვენტუსი" - 1,258 მლრდ. 10. „ტოტენჰემი" - 1,058 მლრდ. 11. „პსჟ" - 841 მლნ. 12. „დორტმუნდი" - 808 მლნ. 13. „მილანი" - 802 მლნ. 14. „ატლეტიკო" - 732 მლნ. 15. „ვესტ ჰემი" - 634 მლნ. 16. „შალკე" - 629 მლნ. 17. „რომა" - 569 მლნ. 18. „ინტერი" - 537 მლნ. 19. ლესტერი - 413 მლნ. 20. „ნაპოლი" - 379 მლნ.

ყველაზე მდიდარი მანჩესტერია: რა ღირს გუნდები „გოლდენ სტეიტ უორიორსმა" ნბა-ს ფინალური სერიის მესამე, გასვლითი მატჩიც მოუგო ლებრონ ჯეიმსის „კლივლენდს" და სერიაში 3:0 დაწინაურდა. ამით, ზაზა ფაჩულია 1 ნაბიჯით მიუახლოვდა ჩემპიონობას. მართალია, გოლდენსტეიტელთა ქართელი ცენტრი დღევანდელ მატჩში შედეგიანობით ვერ გამოირჩა, თუმცა მისმა გუნდმა იმარჯვა და მთავარიც ეს არის. მატჩი ისე სრულდებოდა, თითქოს მასპინძელთა გამარჯვება გარდაუვალი იყო, თუმცა ბოლო 2-წუთნახევარში ოკლენდელებმა კევინ დიურანტის მექულეობით 5-ქულიანი ჩამორჩენა აღმოფხვრეს და სწორედ ამ სხვაობით იმარჯვეს - 118:113. დიურანტმა საბოლოოდ 31 ქულა მოაგროვა. ერთით ნაკლები - 30 ქულით დაასრულა შეხვედრა კლეი ტომპსონმა, რომელმაც 6 სამქულიანი ჩააგდო, სტეფ კარიმ კი შეხვედრა 26 ქულით, 13 მოხსნითა და 6 შედეგიანი გადაცემით დაასრულა. ზაზა ფაჩულია ტრადიციულად სასტარტო ხუთეულში იყო და მოედანზე გატარებულ 13 წუთში 1 მოხსნა და 1 პასი მიითვალა. ქართელმა ცენტრმა სამივე სროლა ააცილა, ბურთი 4-ჯერ დაკარგა და ამდენჯერვე დაჯარიმდა. უქულოდ დაასრულა შეხვედრა კლივლენდელთა ცენტრმა ტრისტან ტომპსონმაც, ხოლო ლებრონ ჯეიმსმა შეხვედრა 39 ქულით, 11 მოხსნითა და 9 პასით დაასრულა. მორიგი ფინალური მატჩი, რომლის მოგების შემთხვევაშიც „გოლდენ სტეიტი" ჩემპიონი გახდება, 10 ივნისს, კლივლენდში გაიმართება.

ზაზა ისტორიას ქმნის: ჩემპიონობამდე ერთი მოგება დარჩა [post_title] => საქართველოს ეგზოტიკური გამარჯვება: რა იქნება მოლდოვაში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-egzotikuri-gamarjveba-ra-iqneba-moldovashi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 10:28:53 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 06:28:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137088 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 137102 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-08 11:22:02 [post_date_gmt] => 2017-06-08 07:22:02 [post_content] => ავტორიტეტულმა ამერიკულმა გამოცემამ, "ფორსბმა" 2017 წლის მონაცემების მიხედვით ყველაზე მდიდარი საფეხბურთო კლუბების რეიტინგი გამოაქვეყნა. სიას სათავეში უდგას "მანჩესტერ იუნაიტედი", რომლის ღირებულება 3,689 მილიარდ დოლარს შეადგენს. მეორე-მესამე ადგილებზე არიან ესპანური გრანდები - "ბარსელონა" და "რეალი". მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი კლუბების TOP20 ასეთია: 1. „მანჩესტერ იუნაიტედი“ - 3,689 მლრდ. 2. „ბარსელონა“ - 3,635 მლრდ. 3. „რეალი“ - 3,58 მლრდ. 4.„ ბაიერნი“ - 2,713 მლრდ. 5. „მანჩესტერ სიტი“ - 2,083 მლრდ. 6. „არსენალი“ - 1,932 მლრდ. 7. „ჩელსი“ - 1,845 მლრდ. 8. „ლივერპული“ - 1,492 მლრდ. 9. „იუვენტუსი“ - 1,258 მლრდ. 10. „ტოტენჰემი“ - 1,058 მლრდ. 11. „პსჟ“ - 841 მლნ. 12. „დორტმუნდი“ - 808 მლნ. 13. „მილანი“ - 802 მლნ. 14. „ატლეტიკო“ - 732 მლნ. 15. „ვესტ ჰემი“ - 634 მლნ. 16. „შალკე“ - 629 მლნ. 17. „რომა“ - 569 მლნ. 18. „ინტერი“ - 537 მლნ. 19. ლესტერი - 413 მლნ. 20. „ნაპოლი“ - 379 მლნ. 