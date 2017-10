სროლა მანჰეტენზე – დაღუპულთა რიცხვი გაიზარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teraqti [1] => srola-niu-iorkshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182447 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teraqti [1] => srola-niu-iorkshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182447 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1586 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => teraqti [1] => srola-niu-iorkshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => teraqti [1] => srola-niu-iorkshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182447) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20855,1586) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181438 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-29 12:52:01 [post_date_gmt] => 2017-10-29 08:52:01 [post_content] => სომალის დედაქალაქ მოგადიშოში სასტუმროში თავდასხმის შედეგათ დაღუპულთა რაოდენობა 23 ადამიანამდე გაიზარდა, დაშავებულია 30 ადამიანზე მეტი. ამის შესახებ სააგენტო Associated Press იუწყება. გუშინ, მოგადიშოს ცენტრში პრეზიდენტის სასახლიდან 600 მეტრში მდებარე სასტუმროს წინ მანქანა აფეთქდა. აფეთქების შემდეგ სასტუმროს შენობაში შეიარაღებული პირები შეიჭრნენ და ცეცხლი გახსნეს. რამდენიმე წუთში კიდევ ერთი აფეთქება სომალის პარლამენტის ყოფილი შენობის წინ მოხდა. აღნიშნულ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა რადიკალურმა ისლამისტურმა დაჯგუფებამ „აშ-შაბაბმა“ აიღო. ტერაქტი სომალიში - დაღუპულია 23 ადამიანი

კიევში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა ორამდე გაიზარდა. ამის შესახებ განცხადებას უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის პრესმდივანი, ელენე გიტლიანსკაია, აკეთებს. „უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის მთავარი სამმართველოს გამომძიებლები კიევში მომხდარი აფეთქების ფაქტს იძიებენ, რომლის შედეგად დაშავდა უკრაინის პარლამენტის დეპუტატი, იგორ მოსიიჩუკი და კიდევ ოთხი მოქალაქე. ორი ადამიანი დაიღუპა," - დაწერა ელენე გიტლიანსკაიამ „ფეისბუკის" საკუთარ გვერდზე. შეგახსენებთ, რომ გუშინ კიევში ტელეკომპანია „ესპრესოსთან" მომხდარ აფეთქებას ტერაქტის კვალიფიკაცია მიანიჭეს. კიევში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა გაიზარდა

ევროკომისია 2017 და 2018 წლებში, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების ტერაქტებისგან დასაცავად 120 მილიონი ევროს გამოყოფას გეგმავს. ამის შესახებ უსაფრთხოების საკითხებში ევროკომისარმა ჯულიან კინგმა განაცხადა. მან ე.წ. დაბალტექნოლოგიური ტერორიზმის ზრდა აღნიშნა და მაგალითად ნიცაში, ბარსელონაში, ბერლინსა და ლონდონში მომხდარი ტერაქტები მოიყვანა. „ვფიქრობთ, რომ შეგვიძლია ზომები მივიღოთ, რათა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები მეტად დაცული გავხადოთ მათი დანიშნულების შეცვლის გარეშე. გვსურს ევროკავშირის ქვეყნებთან, რეგიონალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებებთან მუშაობა ამ მიზნით", - განაცხადა კინგმა. როგორც ევროკომისარმა აღნიშნა მიმდინარე წლისთვის საზოგადოებრივი ადგილების დაცვისთვის 18,5 მილიონი ევროა გამოყოფილი, ხოლო 2018 წლისთვის კი დამატებით 100 მილიონი ევროს გამოყოფაა განსაზღვრული. ევროკომისია ტერაქტებისგან დასაცავად 120 მილიონ ევროს გამოყოფს სომალის დედაქალაქ მოგადიშოში სასტუმროში თავდასხმის შედეგათ დაღუპულთა რაოდენობა 23 ადამიანამდე გაიზარდა, დაშავებულია 30 ადამიანზე მეტი. ამის შესახებ სააგენტო Associated Press იუწყება. გუშინ, მოგადიშოს ცენტრში პრეზიდენტის სასახლიდან 600 მეტრში მდებარე სასტუმროს წინ მანქანა აფეთქდა. აფეთქების შემდეგ სასტუმროს შენობაში შეიარაღებული პირები შეიჭრნენ და ცეცხლი გახსნეს. რამდენიმე წუთში კიდევ ერთი აფეთქება სომალის პარლამენტის ყოფილი შენობის წინ მოხდა. აღნიშნულ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა რადიკალურმა ისლამისტურმა დაჯგუფებამ „აშ-შაბაბმა" აიღო.

ტერაქტი სომალიში - დაღუპულია 23 ადამიანი