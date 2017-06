სროლა ორლანდოში – არიან გარდაცვლილები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => srola-orlandoshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136530 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => srola-orlandoshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136530 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => srola-orlandoshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => srola-orlandoshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136530) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,16296) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136287 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-04 12:16:54 [post_date_gmt] => 2017-06-04 08:16:54 [post_content] => აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, ლონდონის ტერაქტის შემდეგ ორი ტვიტი გამოაქვეყნა. პირველში ლონდონი ნახსენები არ არის თუმცა, სწორედ ამ თემას ეხმიანება. "ჩვენ უნდა ვიყოთ ჭკვიანები, ფხიზლად და მკაცრად. ჩვენ გვჭირდება, რომ სასამართლომ უფლებები დაგვიბრუნოს. ჩვენ გვჭირდება მგზავრობის აკრძალვა, როგორც უსაფრთხოების დამატებითი დონე", - წერს ტრამპი. We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017 აშშ-ს პრეზიდენტი მეორე ტვიტით მხარდაჭერას ჰპირდება ლონდონს და დაღუპულთა ოჯახებს თანაურძნობს. "აშშ როგორც შეეძლება დაეხმარება ლონდონსა და მთლიანად დიდ პრიტანეთს. ჩვენ თქვენს გვერდით ვიქნებით. ღმერთი გფარავდეთ" Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017 ლონდონში ტერაქტი გუშინ, ადგილობრივი დროით, 22:00 საათზე მოხდა. ტერორისტები “ლონდონ ბრიდჯზე” მიკროავტობუსით შევარდნენ და ხალხს გადაუარეს, შემდეგ კი 3 თავდამსხმელი, ირგვლივ მყოფების დანით დაშავებას ცდილობდა. დაღუპულია 6 ადამიანი. დაშავებულებს ამ დრომდე ითვლიან. [post_title] => ტრამპი ლონდონის ტერაქტს ტვიტერში ეხმაურება: ჩვენ გვჭირდება უსაფრთხოების დამატებითი დონე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trampi-londonis-teraqts-tvitershi-ekhmaureba-chven-gvchirdeba-usafrtkhoebis-damatebiti-done [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-04 12:16:54 [post_modified_gmt] => 2017-06-04 08:16:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136287 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 135907 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-02 00:05:25 [post_date_gmt] => 2017-06-01 20:05:25 [post_content] => ამერიკის შეერთებილი შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, "პარიზის კლიმატის პაქტიდან" აშშ-ს გასვლა დააანონსა. "აშშ პარიზის კლიმატის შეთანხმებიდან გავა. ბიზნესისთვის, მომუშავეებისთვის, გადამხდელებისთვის და ზოგადად, ხალხისთვის ასე უფრო სამართლიანია", - განაცხადა ტრამპმა. მან ჩამოთვალა რამდენიმე სამუშაო ადგილი, რასაც ამერიკელები დაკარგავენ, თუ ამ შეთანხმებაში დარჩებიან. თეთრი სახლის ბაღიდან მის ლაივ სტრიმს უამრავი უარყოფითი ემოცია მოჰყვა. გარემოს დასაცავად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების მიერ მიღწეული შეთანხმებიდან გასვლის პარალელურად, ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკა ტრამპის ადმინისტრაციისფარგლებში, კვლავ იქნება სუფთა და ყველაზე ეკოლოგიური ქვეყანა დედამიწაზე. ტრამპის თქმით, სხვა ქვეყნები ზეიმობნდნენ, მაშინ როდესაც ამერიკამ ამ შეთანხმებას მოაწერა ხელი, რადგან ეს პაქტი ქვეყანას არახელსაყრელ პირობებში აყენებდა. "სხვა ქვეყნები სიხარულისგან გაგიჟდნენ. ჩვენ არ გვინდა რომ ამერიკას უცხო ქვეყნები დასცინოდნენ, ასე რომ გავდივართ", - განაცხადა ტრამპმა. ეს ინიციატივა ტრამპმა პრეზიდენტად არჩევამდეც გააჟღერა. პარიზში მიღებული შეთანხმება პირველია, რომელიც მდიდარსა და ღარიბ ქვეყნებს საერთო მიზნისთვის – კლიმატის დასაცავად აერთიანებს, თუმცა ნახშირბადის ემისიის წინააღმდეგ ქვეყნების ძალისხმევა ნებაყოფლობითია. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => აშშ პარიზის კლიმატის შეთანხმებიდან გავა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ashsh-parizis-klimatis-shetankhmebidan-gava [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-02 00:05:25 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 20:05:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135907 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 134793 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-28 21:22:15 [post_date_gmt] => 2017-05-28 17:22:15 [post_content] => აშშ-ში, მისისიპის შტატში სროლის შედეგად 8 ადამიანი გარდაიცვალა, მათ შორის - პოლიციის უფროსის მოადგილე, ინფორმაციას „ბიბისი“ ავრცელებს. სროლა ლინკოლნის მხარეში სამ სხვადასხვა ადგილას მოხდა. ეჭვმიტანილი, რომელსაც ადგილობრივი მედიასაშუალებები კორი გოდბოლტად მოიხსენიებენ, პოლიციამ უკვე დაკავა. ჟურნალისტების ინფორმაციით, ეჭვმიტანილმა პოლიციას განუცხადა, რომ ნანობს ჩადენილს და არ იმსახურებს, ცოცხალი გადარჩეს. მისისიპის საგამოძიებო ბიუროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მამაკაცმა სამ სახლშისროლა. ადგილობრივი პრესის ინფორმაციით, დაკავებულმა სამართალდამცველებს უთხრა, რომ ესაუბრებოდა ცოლს და მის მშობლებს ბავშვების საკუთარ სახლში წაყვანის შესახებ. „რომელიღაცა მეზობელმა პოლიციაში დარეკა, ისინი ზედმეტად ერევიან სხვის საქმეში,“ - განაცხადა ეჭვმიტანილმა პოლიციასთან. მისივე თქმით, პოლიციის თანამშრომელიც „აბეზარი მეზობლების გამო გარდაიცვალა“, რის გამოც ის ძალიან წუხს. კორი გოდბოლტი დარწმუნებულია, რომ სამართალდამცველები მას მოკლავენ. [post_title] => სროლა აშშ-ში - 8 ადამიანი გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => srola-ashsh-shi-8-adamiani-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-28 21:22:15 [post_modified_gmt] => 2017-05-28 17:22:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134793 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 136287 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-04 12:16:54 [post_date_gmt] => 2017-06-04 08:16:54 [post_content] => აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, ლონდონის ტერაქტის შემდეგ ორი ტვიტი გამოაქვეყნა. პირველში ლონდონი ნახსენები არ არის თუმცა, სწორედ ამ თემას ეხმიანება. "ჩვენ უნდა ვიყოთ ჭკვიანები, ფხიზლად და მკაცრად. ჩვენ გვჭირდება, რომ სასამართლომ უფლებები დაგვიბრუნოს. ჩვენ გვჭირდება მგზავრობის აკრძალვა, როგორც უსაფრთხოების დამატებითი დონე", - წერს ტრამპი. We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017 აშშ-ს პრეზიდენტი მეორე ტვიტით მხარდაჭერას ჰპირდება ლონდონს და დაღუპულთა ოჯახებს თანაურძნობს. "აშშ როგორც შეეძლება დაეხმარება ლონდონსა და მთლიანად დიდ პრიტანეთს. ჩვენ თქვენს გვერდით ვიქნებით. ღმერთი გფარავდეთ" Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017 ლონდონში ტერაქტი გუშინ, ადგილობრივი დროით, 22:00 საათზე მოხდა. ტერორისტები “ლონდონ ბრიდჯზე” მიკროავტობუსით შევარდნენ და ხალხს გადაუარეს, შემდეგ კი 3 თავდამსხმელი, ირგვლივ მყოფების დანით დაშავებას ცდილობდა. დაღუპულია 6 ადამიანი. დაშავებულებს ამ დრომდე ითვლიან. [post_title] => ტრამპი ლონდონის ტერაქტს ტვიტერში ეხმაურება: ჩვენ გვჭირდება უსაფრთხოების დამატებითი დონე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trampi-londonis-teraqts-tvitershi-ekhmaureba-chven-gvchirdeba-usafrtkhoebis-damatebiti-done [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-04 12:16:54 [post_modified_gmt] => 2017-06-04 08:16:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136287 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 130 [max_num_pages] => 44 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 35bad35c559702f184579aba898d4a49 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )