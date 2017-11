სროლა რკინიგზის სადგურთან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => srola [1] => kriminali [2] => dakaveba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187964 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => srola [1] => kriminali [2] => dakaveba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187964 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 484 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => srola [1] => kriminali [2] => dakaveba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => srola [1] => kriminali [2] => dakaveba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187964) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (810,1136,484) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187810 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-16 15:29:33 [post_date_gmt] => 2017-11-16 11:29:33 [post_content] => თურქეთის უშიშროების ძალები ქვეყნის 30 პროვინციაში პოლიციის 108 ყოფილი თანამშრომლის დაკავების ოპერაციას ატარებენ. ამის შესახებ ტელეარხი NTV, სამართალდამცავ ორგანოებში საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით, იუწყება. 108 ყოფილი პოლიციელი ფეთჰულაჰ გიულენის ორგანიზაციასთან კავშირში არიან ბრალდებულები. დაკავების ორდერები ანკარას პროკურატურამ გასცა, 60 ეჭვმიტანილი უკვე დაკავებულია. [post_title] => თურქეთში პროკურატურამ 108 ყოფილი პოლიციელის დაკავების ორდერი გასცა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => turqetshi-prokuraturam-108-yofili-policielis-dakavebis-orderi-gasca [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-16 15:29:33 [post_modified_gmt] => 2017-11-16 11:29:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187810 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 186540 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-13 10:55:26 [post_date_gmt] => 2017-11-13 06:55:26 [post_content] => შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა 1984 წელს დაბადებული ი.ს., განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის, გადაზიდვისა და საქართველოში უკანონოდ შემოტანის ბრალდებით, სასაზღვრო გამტარი პუნქტი „წითელი ხიდის“ ტერიტორიაზე დააკავეს. შსს-ის ცნობით, სამართალდამცველებმა, დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას, ნივთმტკიცებად ამოიღეს: 23,507 გრამი ჰეროინის შემცველი 61,14 გრამი ნარკოტიკული ნივთიერება, 1,8 გრამი პრეგაბალინის შემცველი 6 კაფსულა „ლირიკა“, 0,0398 გრამი მეტადონის მარილის შემცველი 1 აბი „მეტადონი“ და 0,0737 გრამი მეტამფეტამინის მარილის შემცველი 0,2652 გრამი ნარკოტიკი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ ბრალდებულს ნარკოტიკული საშუალებები საქართველოში აზერბაიჯანის რესპუბლიკიდან უკანონოდ შემოჰქონდა. დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. ნარკოლოგიური შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ი.ს. დაკავებისას ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის, გადაზიდვისა და საქართველოში უკანონოდ შემოტანის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 260-ე მუხლის მე-3 ნაწილის და მე-6 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტებით, 261-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, 262-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტებით). [post_title] => დიდი ოდენობით ნარკოტიკის საქართველოში შემოტანის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => didi-odenobit-narkotikis-saqartveloshi-shemotanis-braldebit-erti-piri-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-13 10:55:26 [post_modified_gmt] => 2017-11-13 06:55:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186540 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 186535 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-13 10:47:59 [post_date_gmt] => 2017-11-13 06:47:59 [post_content] => ესპანელმა სამართალდამცველებმა სპეცოპერაციის შედეგად 46 წლის ქართველი მამაკაცი დააკავეს. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, მას 33 ბინის გაქურდვაში ედება ბრალი. პოლიციამ ეჭვმიტანილი ვალენსიაში აიყვანა. გამოძიების ცნობით, დაკავებულს ბინიდან ფული და ძვირფასეულობა მიჰქონდა, ნივთების საერთო ღირებულება კი, ასობით ათას ევროს შეადგენს. სამართალდამცველები ეჭვმიტანილის თანამზრახველებს ეძებენ. [post_title] => ესპანეთში, სპეცოპერაციის შედეგად, 33 ბინის გაქურდვაში ბრალდებული საქართველოს მოქალაქე დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => espanetshi-specoperaciis-shedegad-33-binis-gaqurdvashi-braldebuli-saqartvelos-moqalaqe-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-13 10:47:59 [post_modified_gmt] => 2017-11-13 06:47:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186535 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 187810 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-16 15:29:33 [post_date_gmt] => 2017-11-16 11:29:33 [post_content] => თურქეთის უშიშროების ძალები ქვეყნის 30 პროვინციაში პოლიციის 108 ყოფილი თანამშრომლის დაკავების ოპერაციას ატარებენ. ამის შესახებ ტელეარხი NTV, სამართალდამცავ ორგანოებში საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით, იუწყება. 108 ყოფილი პოლიციელი ფეთჰულაჰ გიულენის ორგანიზაციასთან კავშირში არიან ბრალდებულები. დაკავების ორდერები ანკარას პროკურატურამ გასცა, 60 ეჭვმიტანილი უკვე დაკავებულია. [post_title] => თურქეთში პროკურატურამ 108 ყოფილი პოლიციელის დაკავების ორდერი გასცა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => turqetshi-prokuraturam-108-yofili-policielis-dakavebis-orderi-gasca [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-16 15:29:33 [post_modified_gmt] => 2017-11-16 11:29:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187810 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 169 [max_num_pages] => 57 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 571e4af76f325b157df29a2539b65feb [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )