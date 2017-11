სტალონეს 16 წლის გოგონას გაუპატიურებაში ადანაშაულებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => silvester-stalone ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188024 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => silvester-stalone ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188024 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4062 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => silvester-stalone ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => silvester-stalone ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188024) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4062) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124410 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-23 10:33:03 [post_date_gmt] => 2017-04-23 06:33:03 [post_content] => ვარსკვლავი მამის ყოლას ბევრი დადებითი მხარე რომ აქვს, კიდევ ერთხელ დადასტურდა. სილვესტერ სტალონეს ქალიშვილებმა Harper’s BAZAAR -თან ინტერვიუში სწორედ ეს ფაქტი გაიხსენეს: „როდესაც პატარა ვიყავი, ხშირად ვპარავდი მამას ტელეფონს და ვეძებდი ნომრებს, მაგალითად ლიამ ჰემსვორტის, - განაცხადა 20 წლის სოფიამ. - მე კი ვურეკავდი და არასოდეს ვპასუხობდი“, - დაამატა 18 წლის სისტინმა. ინტერვიუს დროს გაირკვა, რომ ჰემსვორტი ერთადერთი მსახიობი არ არის, რომელიც სტალონეს ლამაზმანი შვილების თვალსაწიერში მოხვდა. იგივე ბედი რაიან გოსლინგმა, ლეონარდო დიკაპრიომ და რაიან რეინოლდმა „გაიზიარეს“. გოგონებმა განაცხადეს, რომ ეს ყველაფერი არასერიოზული გატაცებაა და მათ კონკრეტული გეგმები ამ ადამიანებთან დაკავშირებით არ აქვთ. [gallery link="file" ids="124411,124412,124413"] [post_title] => სტალონეს ქალიშვილებმა მამას ტელეფონიდან ლიამ ჰემსვორტის ნომერი მოპარეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stalones-qalishvilebma-mamas-telefonidan-liam-hemsvortis-nomeri-mopares [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-22 18:34:06 [post_modified_gmt] => 2017-04-22 14:34:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124410 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 101381 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-12 10:00:00 [post_date_gmt] => 2017-01-12 06:00:00 [post_content] => სილვესტერ სტალონე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ხშირად ქალიშვილებთან ერთად ჩნდება. მსახიობს 3 ულამაზესი ქალიშვილი ჰყავს. მედიის ყურადღება კი ამჯერად 18 წლის სისტინმა მიიქცია, რომელმაც ჟურნალ Love -ის პროვოკაციულ ვიდეორგოლში მიიღო მონაწილეობა. დამწყები მოდელი ვიდეოკამერებთან ნახევრად შიშველი გამოჩნდა. სისტინმა მაქმანებიანი საცვლებითა და ტყავის ქურთუკით იპოზიორა. ვიდეო ჯგუფ The Runaways -ის ცნობილ სიმღერაზეა გადაღებული. ამავე პროექტში მონაწილეობა მიიღეს ირინა შეიკმა, კიმ კარდაშიანმა, ბელა ჰადიდიმ, რიტა ორამ და სხვებმა. მოდელის ამპლუაში არაერთხელ ვიხილეთ სტალონეს უფროსი ქალიშვილი სოფია. პატარა კი ჯერ მხოლოდ 14 წლისაა და სწავლითაა დაკავებული. გოგონების დედა ყოფილი მოდელი ჯენიფერ ფლავინია, რომელიც 22 წლით უმცროსია სტალონეზე. [gallery link="file" ids="101382,101383,101384,101385,101386,101387"] [post_title] => სილვესტერ სტალონეს ულამაზესი ქალიშვილი ეროტიკულ ვიდეორგოლში გამოჩნდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => silvester-stalones-ulamazesi-qalishvili-erotikul-videorgolshi-gamochnda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-12 20:51:55 [post_modified_gmt] => 2017-01-12 16:51:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=101381 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 63391 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-07-12 09:48:30 [post_date_gmt] => 2016-07-12 05:48:30 [post_content] => ოქროს გლობუსის მფლობელი მსახიობი, სილვესტერ სტალონე ამჯერად ოჯახთან ერთად საფრანეგთში იმყოფება. გასულ კვირას მსახიობმა 70 წლის იუბილე აღნიშნა, შემდეგ კი მეუღლესთან და შვილებთან ერთად დასასვენებლად საფრანგეთში გაემგზავრა. ფოტოგრაფებმა პოპულარული ოჯახი იახტაზე დააფიქსირეს. პაპარაცების ობიექტივში მოხვდნენ 19 წლის სოფია, 18 წლის სისთინი და 14 წლის სკარლეტი, რომლებიც საოცრად ჰგვანან დედას. საფრანგეთში დასასვენებლად ოჯახი სრული შემადგენლობით იმყოფება. [gallery royalslider="1" ids="63397,63398,63399,63400,63401,63402"] [post_title] => სტალონეს პოპულარობით ქალიშვილებმა გადაუსწრეს (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stalones-popularobit-qalishvilebma-gadauswres-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-07-12 12:50:39 [post_modified_gmt] => 2016-07-12 08:50:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=63391 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 124410 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-23 10:33:03 [post_date_gmt] => 2017-04-23 06:33:03 [post_content] => ვარსკვლავი მამის ყოლას ბევრი დადებითი მხარე რომ აქვს, კიდევ ერთხელ დადასტურდა. სილვესტერ სტალონეს ქალიშვილებმა Harper’s BAZAAR -თან ინტერვიუში სწორედ ეს ფაქტი გაიხსენეს: „როდესაც პატარა ვიყავი, ხშირად ვპარავდი მამას ტელეფონს და ვეძებდი ნომრებს, მაგალითად ლიამ ჰემსვორტის, - განაცხადა 20 წლის სოფიამ. - მე კი ვურეკავდი და არასოდეს ვპასუხობდი“, - დაამატა 18 წლის სისტინმა. ინტერვიუს დროს გაირკვა, რომ ჰემსვორტი ერთადერთი მსახიობი არ არის, რომელიც სტალონეს ლამაზმანი შვილების თვალსაწიერში მოხვდა. იგივე ბედი რაიან გოსლინგმა, ლეონარდო დიკაპრიომ და რაიან რეინოლდმა „გაიზიარეს“. გოგონებმა განაცხადეს, რომ ეს ყველაფერი არასერიოზული გატაცებაა და მათ კონკრეტული გეგმები ამ ადამიანებთან დაკავშირებით არ აქვთ. [gallery link="file" ids="124411,124412,124413"] [post_title] => სტალონეს ქალიშვილებმა მამას ტელეფონიდან ლიამ ჰემსვორტის ნომერი მოპარეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stalones-qalishvilebma-mamas-telefonidan-liam-hemsvortis-nomeri-mopares [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-22 18:34:06 [post_modified_gmt] => 2017-04-22 14:34:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124410 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 5 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7e2cafdda2d73bc498846ffcafea5d5c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )