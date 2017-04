სტეფანესთან ერთად მთელი დარბაზი მღერის: მომღერალი სცენას დაუბრუნდა (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stefane [1] => spacehall [2] => stefanes-dabruneba [3] => stefanes-koncerti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124650 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stefane [1] => spacehall [2] => stefanes-dabruneba [3] => stefanes-koncerti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124650 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1269 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => stefane [1] => spacehall [2] => stefanes-dabruneba [3] => stefanes-koncerti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => stefane [1] => spacehall [2] => stefanes-dabruneba [3] => stefanes-koncerti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124650) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12519,1269,15022,15023) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 117938 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-28 14:27:10 [post_date_gmt] => 2017-03-28 10:27:10 [post_content] => სტეფანე მღებრიშვილმა თაყვანისმცემლებს საკუთარი ძველი სიმღერა გაახსენა - „დამიბრუნდი“, რომელიც ახლებური და საინტერესო არანჟირებითა და ვერსიით შემოგვთავაზა, მისმა დიდი ხნის მეგობარმა ნესტან სინჯიკაშვილმა კი მასზე ფერადი კლიპი გადაიღო. ვიდეორგოლში თეკლა ჩიჯავაძე და ვაჟიკო გოდერძიშვილი მონაწილეობენ. ამ წყვილმა სოცქსელები დაიპყრო. კლიპზე მომუშავე ჯგუფი თავიდანვე ეძებდა ორიგინალური გარეგნობის გოგოსა და ბიჭს, რომლებიც მაყურებლის ყურადღებას დაიმსახურებდნენ და ასეც გამოვიდა. სტეფანეს, თეკლასა და ვაჟიკოს რესტორან „ზალაში“ შევხვდით და მათთან პირველი ინტერვიუ სწორედ „ფორტუნამ“ ჩაწერა. სტეფანე, გილოცავ ახალ ნამუშევარს. როგორ იპოვე ეს ორი ლამაზი ადამიანი? ოოო, ძალიან რთულად (იღიმის). იმიტომ კი არა, რომ თბილისში არ ცხოვრობენ ლამაზი ადამიანები, არა, ბევრი ქუჩაში მხვდება, ვინც კლიპში მონაწილეობს, ისინიც ძალიან ლამაზები არიან. უბრალოდ, მთავარი როლის შემსრულებლებზე დიდი პრეტენზიები გვქონდა. მაძალებდნენ, რომ მე უნდა ვყოფილიყავი კლიპში. ჩემი დაჟინებული მოთხოვნა იყო, რომ არ გამოვჩენილიყავი, კადრის გაფუჭება არ მინდოდა, მსურდა, მხოლოდ ასეთი ლამაზი ხალხი გამოჩენილიყო... ამან აალაპარაკა ხალხი ძალიან მაგრად. ვაჟაზე ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ. ფოტოები რომ ვნახეთ, ეგრევე დავთანხმდით, მაგრამ სანამ მას ვიპოვიდით, ბევრი კანდიდატურა ვნახეთ. გოგოზეც ბევრი ვარიანტი გვქონდა. ვფიქრობ, უკეთესს მართლა ვერ ნახავთ, რადგან ფიზიკურად არ არსებობენ (იცინის). ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული. ამას მაჩვენებს არა მხოლოდ სოცქსელში გამოხმაურებები. ჩემი მეგობრები რომ მხვდებიან, მათ შორის რეჟისორები, მეუბნებიან, რომ საუკეთესო არჩევანი გავაკეთე. სიმღერაზე ჰქონდათ მოლოდინი, რომ არ გავაფუჭებდი (იღიმის), მაგრამ წყვილმა მოლოდინს გადააჭარბა. სუპერპოზიტიური გამოხმაურებები მივიღეთ. თეკლა, როგორ ვიცი, მოდელი ხარ... როგორი იყო შენი ემოციები, როცა სტეფანეს კლიპში გადაღება შემოგთავაზეს? პირველი რეაქცია იყო, რომ ძალიან გამიხარდა, რადგან სტეფანეს ბავშვობიდან ვუსმენ და მომწონს მისი შემოქმედება. კლიპში პირველად მივიღე მონაწილეობა. არ მინერვიულია. ძალიან სასიამოვნო იყო გადაღების პროცესი, ულამაზესი გამოვიდა, კმაყოფილი ვარ შედეგით და ჩვენც ძალიან გავერთეთ. ვაჟიკო, სტეფანემ გაგვიმხილა, რომ გადაღებაზე ერთი საათით დააგვიანე და თან, ტელეფონი გქონდა გამორთული... სულ ყველგან ვაგვიანებ (იცინის). ეს ჩემდა უნებურად ხდება. სტეფანე: აი, მე ხომ ვარ უფროსი ადამიანი. უნდა დავარიგო, რომ პუნქტუალობა მნიშვნელოვანი თვისებაა. სერიოზულ ხალხს არაპუნქტუალურ ადამიანთან არ შეუძლია ურთიერთობა. რამდენიმე ტელევიზიამ დამირეკა და ვუთხარი, რომ ვაჟიკოს მე არ დავურეკავდი და ვერ შევუთანხმდებოდი, რადგან ამისი ნერვი არ მქონდა (იცინიან). მთლიანად ვანდობ ჟურნალისტებს მათთან ურთიერთობას. ახლა ჩავიწერ ვაჟიკოს ნომერს. თეკლას ეს არ ეხება. ჩვენ ყველა შევიკრიბეთ ძალიან პუნქტუალურად. ვაჟიკო იყო დაბარებული ორზე, მოვიდა სამზე, ტელეფონი კი გათიშული ჰქონდა. ამდენი ხალხი შეიკრიბა და მთავარი გმირი, რომელსაც უნდა ემღერა, არ იყო მოსული. უცებ დავსახე გეგმა, როგორ ვპოულობ ვაჟას და ნაწილ-ნაწილ ვშლი (იცინის). ამხელა რაღაცას მიშლიდა, თვეების ნაშრომს. ერთდღიანი გადაღება იყო, მაგრამ წინ დიდი პერიოდი უძღვოდა მოსამზადებლად. მოვიდა დაგვიანებით, მაგრამ ყველა მოთაფლა. ვაჟიკო, მთლიანი ტექსტი როგორ დაიზეპირე? მთლიანი ტექსტი არ ვიცოდი, მუსიკა რომ ირთვებოდა, მერე მახსენდებოდა (იღიმის). მუსიკა რომ არ ჩართულიყო, ტექსტს ისე ვერ ვიტყოდი... ახლაც ასე ვიცი, მუსიკა რომ ჩაირთოს, ვიმღერებ. შენც მოდელი ხარ? არა, არ ვარ. მეუბნებიან, იყავიო. რაც შეეხება კლიპს, ნესტანმა მომწერა, ჩვენს კლიპში მონაწილეობისთვის, მთავარ როლზე ერთ-ერთ ვარიანტად განგიხილავთო. თურქეთში ვიყავი. ძალიან გამიხარდა, ყველას ხომ არ სთავაზობენ ასეთ რაღაცას. რომ დავბრუნდი, ორი-სამი კვირა გავიდა და არავინ შემხმიანებია. ვიფიქრე, რომ სხვა შეარჩიეს. მერე მომწერეს, დარწმუნებული ვართ, რომ გვინდა თქვენი გადაღებაო. სტეფანეს სახლში მიგვიწვიეს, იქ ვისაუბრეთ. ნესტანიც გავიცანი. შემდეგ დაგვამტკიცეს. მოდელი რომ არ ხარ, გამიკვირდა... მაქვს ამ მხრივ გამოცდილება, მოდის კვირეულებზეც გამოვსულვარ. საქართველოში სააგენტოს დირექტორები მეპატიჟებიან, მოდიო, მაგრამ არ მივდივარ, დამოუკიდებლად ვმუშაობ. სტეფანე: ვაჟიკოზე მეკითხებიან, მაღალია თუ არაო. ვპასუხობ, რომ მაღალია (იღიმის). მათ ნომრებს გთხოვენ? ყველას აინტერესებს, ვინ არის ეს წყვილი. მათი ნომრები მართლა არ მქონდა აქამდე, ახლა ჩავიწერ. თეკლა, ვაჟიკო, როგორც ვიცი, ელოდებოდით ჭორებს, რომლებიც თქვენ გარშემო გაჩნდებოდა... ვაჟიკო: ველოდებოდით კი არა, დაიწყეს უკვე ჭორაობა. ქართველი ლამაზი წყვილი სტეფანეს კლიპში გამოჩნდაო, და ჩვენი ფოტოები იყო. მე და თეკლა ერთმანეთს აქამდე არ ვიცნობდით, გადაღებაზე გავიცანით. თეკლა: ეს ჭორი სიმართლეს არ შეესაბამება. კლიპში მე და ვაჟიკო უბრალოდ ვთამაშობთ შეყვარებულების როლს. მე ოჯახი მყავს, მეუღლე და შვილი, რომელიც 10 თვისაა. ჩემი მეუღლე ძალიან მგულშემატკივრობს და ყველაფერში მიწყობს ხელს. ძალიან უხარია ჩემი წარმატება. ჩემთვის მოტივატორია. ეს ძალიან მახარებს. მეუღლე არაფერში მზღუდავს, პირიქით. ვაჟიკო: მე არ ვარ შეყვარებული. არ მინდა სერიოზული ურთიერთობა, რადგან კარიერაში ხელს შემიშლის. სტეფანე, კარიერაში მართლა უშლის პირადი ცხოვრება ხელს? რომ გამოაცხადოს, დაკავებული ვარო, რასაკვირველია, საზოგადოების ატაცებისთვის ხელს შეუშლის. ზოგი პრინციპულია და მოსწონს, როცა ვიღაც დაკავებულია, მაგრამ ასეთი ადამიანი იშვიათად შეგხვდებათ. ძირითადად, როცა იგებენ, რომ პოპულარული კაცი ან ქალი დაკავებულია, ყველა უკან იხევს. ახლაც, „იქს ფაქტორში“ გვქონდა შემთხვევა, შემოვიდა ძალიან მაგარი ბიჭი და საოცრად იმღერა. სოფო ნიჟარაძე მაგიდის ქვეშ გადავარდა... რომ ვკითხეთ, ვინ გულშემატკივრობდა და მეუღლეო, გვიპასუხა, სოფო ისევ დაჯდა სკამზე (იცინის). ნიჭთან ერთად გარეგნობაც მნიშვნელოვანია და პირადი ფაქტორები, რასაკვირველია, უკან ხევს... ვაჟიკო, შენ როგორი გოგონები მოგწონს? შეიძლება, არ ჰქონდეს ცისფერი თვალები და ქერა თმა, მაგრამ ლამაზი ნაკვთები ჰქონდეს. რომ შეხედავ და თვალები ზედ დაგრჩება, ასეთი გოგონები მომწონს, მაგრამ როგორც გითხარით, სერიოზული ურთიერთობა არ მინდა. ვთქვათ, საზღვარგარეთიდან რაღაც შემომთავაზეს, გოგო, რომელთანაც სერიოზული ურთიერთობა მექნება, მეტყვის, არ წახვიდე, არ დამტოვოო (იცინის). ახლაც მაქვს შემოთავაზება მოსკოვიდან, რაღაც სააგენტოდან, მაგრამ ცივა და ჯერ არ მინდა. სტეფანე, 22 აპრილს „მუზამეში“ შენი კონცერტია... ძალიან ვნერვიულობ. მსოფლიო დონის მუსიკოსებთან და ხმის რეჟისორებთან ერთად ვიმუშავებ. იქნება ლაივ-კონცერტი ბევრი ძველი და ახალი სიმღერით, ხუთ ახალ სიმღერას წარმოვადგენ. 1997 წელს გამოვიდა ჩემი ელექტროტრეკი, ზუსტად 20 წელი გავიდა, რაც სცენაზე ვარ. ამ თარიღს კი არ აღვნიშნავ, მაგრამ ძალიან ბევრი სიმღერა დამიგროვდა და გამოდის კონცერტი. ახლა რომ იწყებდე კარიერას საქართველოში, უფრო ბევრ რამეს მიაღწევდი? მე რომ მუსიკის კეთება დავიწყე, ელექტრომუსიკა რა იყო, საერთოდ ვერ ხვდებოდნენ. „კერასინკა“ და ჭვარტლი იყო მაშინ მარტო... მგონია, რომ ბევრი რამ გავაკეთე. პოპულარობის შენარჩუნება ბევრად რთულია. როცა მრავალი წელია გიცნობენ, უფრო ძნელია. „ჩემი აღარ ხარ მორჩა“ ფოტოთი ავტვირთე „იუთუბზე“ და ყველანაირი რეიტინგი მოხსნა. „დამიბრუნდი“-ზეც ეს მოლოდინი მაქვს. ერთ დღეში იმდენი ნახვა დააგროვა, დიდი წარმატებაა იმ ადამიანისთვის, რომელიც დიდი ხანია, სცენაზეა. ამას ეს თაობა განაპირობებს. არ აგიტაცებენ, თუკი ახალი არ შესთავაზე... ამ დროშიც რომ ვყოფილიყავი, ალბათ, რაღაცას მოვიფიქრებდი. ამ თაობის დიდი იმედი მაქვს. მგონია, რომ ისინი ჩვენზე კაი ტიპები გაიზრდებიან, დიდ ინფორმაციას იღებენ. ვფიქრობ, ბევრ რამეს გააკეთებენ ქვეყნისთვის. მათი სულიერი მდგომარეობა ძალიან სუფთაა. ეს ასაკი ყველაზე ლამაზია და ეს სიმღერა სწორედ მათ მივუძღვენი. ფოტო: დათუნა აგასი გადაღების ადგილი: რესტორანი „ზალა“ ნინო მურღულია https://www.youtube.com/watch?v=bEgl23FXlEY [gallery royalslider="1" ids="118052,118053,118054,118055,118056,118057,118058,118059,118060,118061,118062,118063,118064,118065,118066,118067,118068,118069"] [post_title] => წყვილი სტეფანეს კლიპიდან, რომელმაც სოცქსელი დაიპყრო - „მეუბნებიან, რომ საუკეთესო არჩევანი გავაკეთე...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wyvili-stefanes-klipidan-romelmac-socqseli-daipyro-meubnebian-rom-sauketeso-archevani-gavakete [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-29 12:10:28 [post_modified_gmt] => 2017-03-29 08:10:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=117938 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 117112 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-23 13:00:32 [post_date_gmt] => 2017-03-23 09:00:32 [post_content] => სტეფანე მღებრიშვილმა თავისი ძველი სიმღერის - „დამიბრუნდი“ ახალი ვერსია შემოგვთავაზა და მასზე ფერადი კლიპი გადაიღო, სადაც ულამაზესი ქართველი წყვილი მონაწილეობს. კლიპის პრემიერა „ნანუკას შოუში“ შედგა და ინტერნეტშიც აიტვირთა. ის უკვე რამდენიმე ათასმა ადამიანმა ნახა. სტეფანე წერს: „მეგობრებო, კიდევ ერთი სიმღერა უნდა წარმოგიდგინოთ.... ძველი სიმღერა- საკუთარი თავის ქავერი გავეკეთე, როგორც ადრე გითხარით... ჩვენი თაობის ადამინებს კი გაახსენდებათ ალბათ, მაგრამ ისინი ვინც კლიპში მონაწილეობენ, მაშინ დაიბადნენ, როცა ამ სიმღერის ორიგინალი ჩავწერე :)... ხო და იმ თაობას მივუძღვენი, რომლის იმედიც ჩვენ გვაქვს... :) ამიტომ კადრი არ გავაფუჭე და საერთოდ არ ვმონაწილეობ, საკუთარი დაჟინებული (მო)თხოვნით... :) თუ არა ეს ადამიანები, არაფერი გამომივიდოდა... ამიტომ - დიდი მადლობა #blobar სუპერ თანადგომისთვის და კომპანიას #სარაჯიშვილი მხარდაჭერისთვის. #lookmodels დიდი მადლობა! და ასევე #bravorecords ხარისხიანი ჩაწერისთვის! დიდი მადლობა ჩემს მეგობრებს, რომლებიც ბოლომდე მედგნენ, რადგან პირდაპირ გადაღებიდან მივფრინავდი და წარმოუდგენელი შრომა ჩადეს! თიკო სადუნიშვილი, გოლა, სოფო კუჭავა, მარი გოშხეთელიანი - Make up, და თაკოს!! (გვარს შეგნებულად არ ვასახელებ)) წარმოგიდგენთ მუსიკოსებს: ზაზა ცერცვაძე - დასარტყამი, ლევან დეისაძე - ბასი, უჩა მეტრეველი - გიტარა, პაატა ანდრიაძე - კლავიში. მასტერინგი და ბექვოკალი - ალეკო ბერძენიშვილი, სპეციალური მადლობა - პეკეს! ცალკე მადლობა მინდა გადავუხადო ჩემს მთელი ცხოვრების მეგობარს, რომელმაც „დიდხანს გელოდი“ გადაიღო, რეჟისორს, ჩემს სიყვარულს - ნესტან სინჯიკაშვილს! <3 <3 <3 მადლობელი ვიქნები ძალიან თუ მოგეწონებათ! <3 <3 P.S: ხომ ხედავთ, ერთ პატარა კლიპზე რამდენი ადამიანი მუშაობს...“ აღსანიშნავია, რომ 22 აპრილს მომღერალი „სფეისჰოლში“ კონცერტს გამართავს. კონცერტის ივენთი უკვე შექმნილია და ბილეთების შეძენაც შეგიძლიათ. https://www.youtube.com/watch?v=0s1do-xk3Ek [post_title] => ვის მიუძღვნა სტეფანემ სიმღერა „დამიბრუნდი“ (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vis-miudzghvna-stefanem-simghera-damibrundi-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-23 13:00:32 [post_modified_gmt] => 2017-03-23 09:00:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=117112 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 103787 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-24 15:59:26 [post_date_gmt] => 2017-01-24 11:59:26 [post_content] => 28 იანვარს, SPACEHALL ცნობილ გერმანელ დიჯეისა და პროდიუსერს Steve Bug-ს მასპინძლობს. ღონისძიება სტარტს შაბათს, 23:00 საათზე აიღებს. ”Steve Bug გერმანელი არტისტია. გავლენიანმა მუსიკალურმა ონლაინ გამოცემამ Resident Advisor-მა მუსიკოსს „ტექნოს ჯენტლმენის“ სახელიც კი შეარქვა. სტივ ბაგმა კარიერა ზუსტად 26 წლის წინ, 1991 წელს ჰამბურგში დაიწყო, 90-იანების ბოლოს კი ბერლინში გადაბარგდა. ტრენდულ ტრანსსა და დენსს სტივმა კარიერის დასაწყისშივე ტექნოს, დიფ ჰაუსის ჟღერადობა ამჯობინა. მისი პირველი ჩანაწერი 1993 წელს გამოიცა, მას მერე, ბაგმა ისეთი ლეგენარული კლუბები მოიარა, როგორებიცაა Fabric, Fuse. სწორედ ამ პერიოდში დააარსა საკუთარი ლეიბლები, Poker Flat Recordings, Dessous. Poker Flat Recordings-ზე ისეთი ცნობილი ავტორების ნამუშევრები გამოდის, როგორებიც არიან Trentemoller, Ryo Murakami. მისი ორგანიზებული იყო ივენთების სერია, Big Bluff, რომელმაც მთელი მსოფლიო მოიარა”, - განმარტავენ ღონისძიების ორგანიზატორები. მათივე ინფორმაციით, სტივ ბაგმა სახელი ტექნოს, დიფ ჰაუსისა და ეისიდის ჟღერადობის შერწყმით გაითქვა. „თუკი მთელი სეტის განმავლობაში მხოლოდ ერთი მიმდინარეობის ტრეკებს შეარჩევ, შენი ნამუშევარი საბოლოო ჯამში მოსაწყენი გამოვა“ ,- ამბობს არტისტი, ამიტომ ღონისძიების ორგანიზატორების შეფასებით, მის სეტებს ყველაზე ნაკლებად „მოსაწყენი“ ეთქმის. ”Bug-ი ყოველთვის მოულოდნელი, თუმცა, დახვეწილი გადაწყვეტებით გამოირჩევა. არტისტმა მუშაობა 90-იან წლებში დაიწყო. თუმცა, განსაკუთრებულ წარმტებას 2000-იანების დასაწყისში მიაღწია, როდესაც ალბომი Sensual გამოუშვა. მოგვიანებით კი ჩაიწერა Bugnology-ს მიქსების სერია, რომელიც Fuse-ისა და Fabric-ისთვის შეიქმნა. Steve Bug-ის გარდა 28 იანვრს SPACEHALL-ში ქართველი არტისტისის, COBERT-ის მოსმენას შეძლებთ. ის ქართული ელექტრონული მუსიკის სცენაზე როგორც ლაივ შემსრულებელი 14 წლის ასაკიდან გამოჩნდა. მისი სეტები კი უმეტესად ჰაუს ჟღერადობაზე არის ორიენტირებული. მისი კომპოზიცია Dreamer ლეიბლის Overall Music 2016 წლის კომპილაციაში არის შესული”, - განმარტავენ ღონისძიების ორგანიზატორები. ღონისძიება გაიმართება მისამართზე: წერეთლის 2, Dinamo Arena-ს ქვეშ. [post_title] => 28 იანვარს SPACEHALL გერმანელ დიჯეისა და პროდიუსერს Steve Bug-ს მასპინძლობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 28-ianvars-spacehall-germanel-dijeisa-da-prodiusers-steve-bug-s-maspindzlobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-24 16:07:30 [post_modified_gmt] => 2017-01-24 12:07:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=103787 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 117938 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-28 14:27:10 [post_date_gmt] => 2017-03-28 10:27:10 [post_content] => სტეფანე მღებრიშვილმა თაყვანისმცემლებს საკუთარი ძველი სიმღერა გაახსენა - „დამიბრუნდი“, რომელიც ახლებური და საინტერესო არანჟირებითა და ვერსიით შემოგვთავაზა, მისმა დიდი ხნის მეგობარმა ნესტან სინჯიკაშვილმა კი მასზე ფერადი კლიპი გადაიღო. ვიდეორგოლში თეკლა ჩიჯავაძე და ვაჟიკო გოდერძიშვილი მონაწილეობენ. ამ წყვილმა სოცქსელები დაიპყრო. კლიპზე მომუშავე ჯგუფი თავიდანვე ეძებდა ორიგინალური გარეგნობის გოგოსა და ბიჭს, რომლებიც მაყურებლის ყურადღებას დაიმსახურებდნენ და ასეც გამოვიდა. სტეფანეს, თეკლასა და ვაჟიკოს რესტორან „ზალაში“ შევხვდით და მათთან პირველი ინტერვიუ სწორედ „ფორტუნამ“ ჩაწერა. სტეფანე, გილოცავ ახალ ნამუშევარს. როგორ იპოვე ეს ორი ლამაზი ადამიანი? ოოო, ძალიან რთულად (იღიმის). იმიტომ კი არა, რომ თბილისში არ ცხოვრობენ ლამაზი ადამიანები, არა, ბევრი ქუჩაში მხვდება, ვინც კლიპში მონაწილეობს, ისინიც ძალიან ლამაზები არიან. უბრალოდ, მთავარი როლის შემსრულებლებზე დიდი პრეტენზიები გვქონდა. მაძალებდნენ, რომ მე უნდა ვყოფილიყავი კლიპში. ჩემი დაჟინებული მოთხოვნა იყო, რომ არ გამოვჩენილიყავი, კადრის გაფუჭება არ მინდოდა, მსურდა, მხოლოდ ასეთი ლამაზი ხალხი გამოჩენილიყო... ამან აალაპარაკა ხალხი ძალიან მაგრად. ვაჟაზე ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ. ფოტოები რომ ვნახეთ, ეგრევე დავთანხმდით, მაგრამ სანამ მას ვიპოვიდით, ბევრი კანდიდატურა ვნახეთ. გოგოზეც ბევრი ვარიანტი გვქონდა. ვფიქრობ, უკეთესს მართლა ვერ ნახავთ, რადგან ფიზიკურად არ არსებობენ (იცინის). ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული. ამას მაჩვენებს არა მხოლოდ სოცქსელში გამოხმაურებები. ჩემი მეგობრები რომ მხვდებიან, მათ შორის რეჟისორები, მეუბნებიან, რომ საუკეთესო არჩევანი გავაკეთე. სიმღერაზე ჰქონდათ მოლოდინი, რომ არ გავაფუჭებდი (იღიმის), მაგრამ წყვილმა მოლოდინს გადააჭარბა. სუპერპოზიტიური გამოხმაურებები მივიღეთ. თეკლა, როგორ ვიცი, მოდელი ხარ... როგორი იყო შენი ემოციები, როცა სტეფანეს კლიპში გადაღება შემოგთავაზეს? პირველი რეაქცია იყო, რომ ძალიან გამიხარდა, რადგან სტეფანეს ბავშვობიდან ვუსმენ და მომწონს მისი შემოქმედება. კლიპში პირველად მივიღე მონაწილეობა. არ მინერვიულია. ძალიან სასიამოვნო იყო გადაღების პროცესი, ულამაზესი გამოვიდა, კმაყოფილი ვარ შედეგით და ჩვენც ძალიან გავერთეთ. ვაჟიკო, სტეფანემ გაგვიმხილა, რომ გადაღებაზე ერთი საათით დააგვიანე და თან, ტელეფონი გქონდა გამორთული... სულ ყველგან ვაგვიანებ (იცინის). ეს ჩემდა უნებურად ხდება. სტეფანე: აი, მე ხომ ვარ უფროსი ადამიანი. უნდა დავარიგო, რომ პუნქტუალობა მნიშვნელოვანი თვისებაა. სერიოზულ ხალხს არაპუნქტუალურ ადამიანთან არ შეუძლია ურთიერთობა. რამდენიმე ტელევიზიამ დამირეკა და ვუთხარი, რომ ვაჟიკოს მე არ დავურეკავდი და ვერ შევუთანხმდებოდი, რადგან ამისი ნერვი არ მქონდა (იცინიან). მთლიანად ვანდობ ჟურნალისტებს მათთან ურთიერთობას. ახლა ჩავიწერ ვაჟიკოს ნომერს. თეკლას ეს არ ეხება. ჩვენ ყველა შევიკრიბეთ ძალიან პუნქტუალურად. ვაჟიკო იყო დაბარებული ორზე, მოვიდა სამზე, ტელეფონი კი გათიშული ჰქონდა. ამდენი ხალხი შეიკრიბა და მთავარი გმირი, რომელსაც უნდა ემღერა, არ იყო მოსული. უცებ დავსახე გეგმა, როგორ ვპოულობ ვაჟას და ნაწილ-ნაწილ ვშლი (იცინის). ამხელა რაღაცას მიშლიდა, თვეების ნაშრომს. ერთდღიანი გადაღება იყო, მაგრამ წინ დიდი პერიოდი უძღვოდა მოსამზადებლად. მოვიდა დაგვიანებით, მაგრამ ყველა მოთაფლა. ვაჟიკო, მთლიანი ტექსტი როგორ დაიზეპირე? მთლიანი ტექსტი არ ვიცოდი, მუსიკა რომ ირთვებოდა, მერე მახსენდებოდა (იღიმის). მუსიკა რომ არ ჩართულიყო, ტექსტს ისე ვერ ვიტყოდი... ახლაც ასე ვიცი, მუსიკა რომ ჩაირთოს, ვიმღერებ. შენც მოდელი ხარ? არა, არ ვარ. მეუბნებიან, იყავიო. რაც შეეხება კლიპს, ნესტანმა მომწერა, ჩვენს კლიპში მონაწილეობისთვის, მთავარ როლზე ერთ-ერთ ვარიანტად განგიხილავთო. თურქეთში ვიყავი. ძალიან გამიხარდა, ყველას ხომ არ სთავაზობენ ასეთ რაღაცას. რომ დავბრუნდი, ორი-სამი კვირა გავიდა და არავინ შემხმიანებია. ვიფიქრე, რომ სხვა შეარჩიეს. მერე მომწერეს, დარწმუნებული ვართ, რომ გვინდა თქვენი გადაღებაო. სტეფანეს სახლში მიგვიწვიეს, იქ ვისაუბრეთ. ნესტანიც გავიცანი. შემდეგ დაგვამტკიცეს. მოდელი რომ არ ხარ, გამიკვირდა... მაქვს ამ მხრივ გამოცდილება, მოდის კვირეულებზეც გამოვსულვარ. საქართველოში სააგენტოს დირექტორები მეპატიჟებიან, მოდიო, მაგრამ არ მივდივარ, დამოუკიდებლად ვმუშაობ. სტეფანე: ვაჟიკოზე მეკითხებიან, მაღალია თუ არაო. ვპასუხობ, რომ მაღალია (იღიმის). მათ ნომრებს გთხოვენ? ყველას აინტერესებს, ვინ არის ეს წყვილი. მათი ნომრები მართლა არ მქონდა აქამდე, ახლა ჩავიწერ. თეკლა, ვაჟიკო, როგორც ვიცი, ელოდებოდით ჭორებს, რომლებიც თქვენ გარშემო გაჩნდებოდა... ვაჟიკო: ველოდებოდით კი არა, დაიწყეს უკვე ჭორაობა. ქართველი ლამაზი წყვილი სტეფანეს კლიპში გამოჩნდაო, და ჩვენი ფოტოები იყო. მე და თეკლა ერთმანეთს აქამდე არ ვიცნობდით, გადაღებაზე გავიცანით. თეკლა: ეს ჭორი სიმართლეს არ შეესაბამება. კლიპში მე და ვაჟიკო უბრალოდ ვთამაშობთ შეყვარებულების როლს. მე ოჯახი მყავს, მეუღლე და შვილი, რომელიც 10 თვისაა. ჩემი მეუღლე ძალიან მგულშემატკივრობს და ყველაფერში მიწყობს ხელს. ძალიან უხარია ჩემი წარმატება. ჩემთვის მოტივატორია. ეს ძალიან მახარებს. მეუღლე არაფერში მზღუდავს, პირიქით. ვაჟიკო: მე არ ვარ შეყვარებული. არ მინდა სერიოზული ურთიერთობა, რადგან კარიერაში ხელს შემიშლის. სტეფანე, კარიერაში მართლა უშლის პირადი ცხოვრება ხელს? რომ გამოაცხადოს, დაკავებული ვარო, რასაკვირველია, საზოგადოების ატაცებისთვის ხელს შეუშლის. ზოგი პრინციპულია და მოსწონს, როცა ვიღაც დაკავებულია, მაგრამ ასეთი ადამიანი იშვიათად შეგხვდებათ. ძირითადად, როცა იგებენ, რომ პოპულარული კაცი ან ქალი დაკავებულია, ყველა უკან იხევს. ახლაც, „იქს ფაქტორში“ გვქონდა შემთხვევა, შემოვიდა ძალიან მაგარი ბიჭი და საოცრად იმღერა. სოფო ნიჟარაძე მაგიდის ქვეშ გადავარდა... რომ ვკითხეთ, ვინ გულშემატკივრობდა და მეუღლეო, გვიპასუხა, სოფო ისევ დაჯდა სკამზე (იცინის). ნიჭთან ერთად გარეგნობაც მნიშვნელოვანია და პირადი ფაქტორები, რასაკვირველია, უკან ხევს... ვაჟიკო, შენ როგორი გოგონები მოგწონს? შეიძლება, არ ჰქონდეს ცისფერი თვალები და ქერა თმა, მაგრამ ლამაზი ნაკვთები ჰქონდეს. რომ შეხედავ და თვალები ზედ დაგრჩება, ასეთი გოგონები მომწონს, მაგრამ როგორც გითხარით, სერიოზული ურთიერთობა არ მინდა. ვთქვათ, საზღვარგარეთიდან რაღაც შემომთავაზეს, გოგო, რომელთანაც სერიოზული ურთიერთობა მექნება, მეტყვის, არ წახვიდე, არ დამტოვოო (იცინის). ახლაც მაქვს შემოთავაზება მოსკოვიდან, რაღაც სააგენტოდან, მაგრამ ცივა და ჯერ არ მინდა. სტეფანე, 22 აპრილს „მუზამეში“ შენი კონცერტია... ძალიან ვნერვიულობ. მსოფლიო დონის მუსიკოსებთან და ხმის რეჟისორებთან ერთად ვიმუშავებ. იქნება ლაივ-კონცერტი ბევრი ძველი და ახალი სიმღერით, ხუთ ახალ სიმღერას წარმოვადგენ. 1997 წელს გამოვიდა ჩემი ელექტროტრეკი, ზუსტად 20 წელი გავიდა, რაც სცენაზე ვარ. ამ თარიღს კი არ აღვნიშნავ, მაგრამ ძალიან ბევრი სიმღერა დამიგროვდა და გამოდის კონცერტი. ახლა რომ იწყებდე კარიერას საქართველოში, უფრო ბევრ რამეს მიაღწევდი? მე რომ მუსიკის კეთება დავიწყე, ელექტრომუსიკა რა იყო, საერთოდ ვერ ხვდებოდნენ. „კერასინკა“ და ჭვარტლი იყო მაშინ მარტო... მგონია, რომ ბევრი რამ გავაკეთე. პოპულარობის შენარჩუნება ბევრად რთულია. როცა მრავალი წელია გიცნობენ, უფრო ძნელია. „ჩემი აღარ ხარ მორჩა“ ფოტოთი ავტვირთე „იუთუბზე“ და ყველანაირი რეიტინგი მოხსნა. „დამიბრუნდი“-ზეც ეს მოლოდინი მაქვს. ერთ დღეში იმდენი ნახვა დააგროვა, დიდი წარმატებაა იმ ადამიანისთვის, რომელიც დიდი ხანია, სცენაზეა. ამას ეს თაობა განაპირობებს. არ აგიტაცებენ, თუკი ახალი არ შესთავაზე... ამ დროშიც რომ ვყოფილიყავი, ალბათ, რაღაცას მოვიფიქრებდი. ამ თაობის დიდი იმედი მაქვს. მგონია, რომ ისინი ჩვენზე კაი ტიპები გაიზრდებიან, დიდ ინფორმაციას იღებენ. ვფიქრობ, ბევრ რამეს გააკეთებენ ქვეყნისთვის. მათი სულიერი მდგომარეობა ძალიან სუფთაა. ეს ასაკი ყველაზე ლამაზია და ეს სიმღერა სწორედ მათ მივუძღვენი. ფოტო: დათუნა აგასი გადაღების ადგილი: რესტორანი „ზალა“ ნინო მურღულია https://www.youtube.com/watch?v=bEgl23FXlEY [gallery royalslider="1" ids="118052,118053,118054,118055,118056,118057,118058,118059,118060,118061,118062,118063,118064,118065,118066,118067,118068,118069"] [post_title] => წყვილი სტეფანეს კლიპიდან, რომელმაც სოცქსელი დაიპყრო - „მეუბნებიან, რომ საუკეთესო არჩევანი გავაკეთე...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wyvili-stefanes-klipidan-romelmac-socqseli-daipyro-meubnebian-rom-sauketeso-archevani-gavakete [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-29 12:10:28 [post_modified_gmt] => 2017-03-29 08:10:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=117938 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 9 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => eefa46c34185fa0eff9255fc08aeeb44 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )