სტეფანწმინდაში პროექტს ევროპის საინვესტიციო ბანკი აფინანსებს

თრუსოს ხეობაში მყოფი სტუდენტები თავს კარგად გრძნობენ, - ამის შესახებ "ინტერპრესნიუსს" ყაზბეგის გამგებელმა გივი ქირიკაშვილმა განუცხადა. გამგებლის ინფორმაციით, სტუდენტები მესაზღვრეებმა მოინახულეს და მათ რაიმე ტიპის პრობლემა არ აქვთ. რაც შეეხება სატელეფონო კავშირის არ არსებობას, გივი ქირიკაშვილის ინფორმაციით, აღნიშნული ტერიტორია მობილური კავშირგაბმულობის დაფარვის ზონაში არ არის, შესაბამისად, მათთან დაკავშირება ამ მიზეზით ვერ ხერხდება. "მესაზღვრეებმა მოინახულეს სტუდენტები და ისინი თავს კარგად გრძნობენ. სტუდენტები სოფელ აბანოში არიან. ამ ადგილზე კავშირგაბმულობა არ არის და ტელეფონიც არ მუშაობს, შესაბამისად, ვერ ხდება მათთან კომუნიკაცია. ოჯახის წევრები ინფორმირებულები იყვნენ, რომ მათთან დაკავშირება დღენახევრის განმავლობაში ვერ მოხერხდებოდა, თუმცა, უამინდობის გამო, მაინც მოხდა სტუდენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გადამოწმება", - განაცხადა გივი ქირიკაშვილმა. თრუსოს ხეობაში მყოფ სტუდენტების ჯგუფთან დაკავშირება გუშინდელი დღის შემდეგ ვერ ხერხდება. თრუსოს ხეობაში მყოფი სტუდენტები თავს კარგად გრძნობენ

ყაზბეგში ვიზიტორთა ცენტრი შენდება

ყაზბეგის ეროვნული პარკში ადმინისტრაციისა და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა დაიწყო. შენობაში საგამოფენო სივრცე, ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი და ადმინისტრაცია განთავსდება. აღნიშნულ ცენტრში ტურისტები დეტალურ ინფორმაციას მიიღებენ პარკის ბიომრავალფეროვნების და ტურისტული სერვისების შესახებ. მშენებლობას გერმანიის მთავრობის და გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (KFW) მხარდაჭერით, დაცული ტერიტორიების სააგენტო ახორციელებს. პროექტის ღირებულება 793 450 ლარს შეადგენს. გერგეტის სამებამდე გზის საპროექტო სამუშაოები 175 000 ლარი დაჯდა

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე, გიორგი სეთურიძე სტეფანწმინდის მოსახლეობას შეხვდა და სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მშენებლობის შესახებ პრეზენტაცია გამართა. შეხვედრას ასევე, ესწრებოდნენ მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის მოადგილე თამაზ სუჯაშვილი და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები. შეხვედრაზე, რეგიონისათვის გზის მნიშვნელობის შესახებ ისაუბრეს და ადგილობრივი მოსახლეობის შენიშვნები მოისმინეს, რომელიც პროექტის განხორციელებისას იქნება გათვალისწინებული. სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიასთან მისასვლელი გზის სიგრძე - 5,66 კილომეტრია. გზის დეტალური პროექტი უკვე მზადაა და სამშენებლო სამუშაოები უახლოეს მომავალში დაიწყება. საპროექტო სამუშაოების ღირებულებამ 175 000 ლარი შეადგინა. პროექტის დასრულების შემდეგ, ტურისტები, ადგილობრივი მოსახლეობა და მომლოცველები შეძლებენ იმოძრაონ განახლებული და კომფორტული გზით, ნაცვლად გრუნტოვანი, დაზიანებული გზისა. გერგეტის ყოვლადწმიდა სამების ტაძარი XIV საუკუნის ძეგლია და განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ტურისტების მხრიდან. აღნიშნული გზის მშენებლობა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს, ყაზბეგში ტურისტული პოტენციალის განვითარებას.პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. თრუსოს ხეობაში მყოფი სტუდენტები თავს კარგად გრძნობენ, - ამის შესახებ "ინტერპრესნიუსს" ყაზბეგის გამგებელმა გივი ქირიკაშვილმა განუცხადა. გამგებლის ინფორმაციით, სტუდენტები მესაზღვრეებმა მოინახულეს და მათ რაიმე ტიპის პრობლემა არ აქვთ. რაც შეეხება სატელეფონო კავშირის არ არსებობას, გივი ქირიკაშვილის ინფორმაციით, აღნიშნული ტერიტორია მობილური კავშირგაბმულობის დაფარვის ზონაში არ არის, შესაბამისად, მათთან დაკავშირება ამ მიზეზით ვერ ხერხდება. "მესაზღვრეებმა მოინახულეს სტუდენტები და ისინი თავს კარგად გრძნობენ. სტუდენტები სოფელ აბანოში არიან. ამ ადგილზე კავშირგაბმულობა არ არის და ტელეფონიც არ მუშაობს, შესაბამისად, ვერ ხდება მათთან კომუნიკაცია. ოჯახის წევრები ინფორმირებულები იყვნენ, რომ მათთან დაკავშირება დღენახევრის განმავლობაში ვერ მოხერხდებოდა, თუმცა, უამინდობის გამო, მაინც მოხდა სტუდენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გადამოწმება", - განაცხადა გივი ქირიკაშვილმა. თრუსოს ხეობაში მყოფ სტუდენტების ჯგუფთან დაკავშირება გუშინდელი დღის შემდეგ ვერ ხერხდება. 