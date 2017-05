სტიქიამ კახეთს დიდი ზიანი მიაყენა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stiqia [1] => delta [2] => kakheti [3] => setyva [4] => setyva-kakhetshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132752 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stiqia [1] => delta [2] => kakheti [3] => setyva [4] => setyva-kakhetshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132752 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 442 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => stiqia [1] => delta [2] => kakheti [3] => setyva [4] => setyva-kakhetshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => stiqia [1] => delta [2] => kakheti [3] => setyva [4] => setyva-kakhetshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132752) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3697,3980,5737,15893,442) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132732 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-21 15:46:48 [post_date_gmt] => 2017-05-21 11:46:48 [post_content] => 20 მაისს მოსულმა უხვმა ნალექმა რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარეში მდინარეების ადიდება გამოიწვია, რის შედეგადაც სავარგულების და სახნავ–სათესი მიწების ნაწილი დაიტბორა. მოვარდნილმა ღვარცოფმა დააზიანა ამბროლაურის აეროპორტის დამცავი კედლის ნაწილი და გამოიწვია მიმდებარე ტერიტორიის დატბორვა. სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი პაპუნა მარგველიძე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და ამბროლაურის აეროპორტის წარმომადგენლებთან ერთად სტიქიის ზონში იმყოფებოდა და არსებულ მდგომარეობას ადგილზე გაეცნო. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების ჩასატარებლად მობილიზებულ იქნა შესაბამისი ტექნიკა. გაწმენდითი სამუშაოები მთელი დღის მანძილზე მიმდინარეობს. მუნიციპალიტეტებში შექმნილია სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც სწავლობენ ადგილზე არსებულ მდგომარეობას. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="132735,132736,132737,132738,132734"] [post_title] => სტიქიამ ამბროლაურის აეროპორტის დამცავი კედელი დააზიანა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stiqiam-ambrolauris-aeroportis-damcavi-kedeli-daaziana-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-21 15:46:48 [post_modified_gmt] => 2017-05-21 11:46:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132732 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 132655 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-21 14:50:34 [post_date_gmt] => 2017-05-21 10:50:34 [post_content] => წვიმიანი ამინდები საქართველოში 24 მაისამდე შენარჩუნდება. დღეს წვიმა მხოლოდ დასავლეთ საქართველოში შეწყდება, დანარჩენ საქართველოში კვლავ მთელი დღე ნალექია მოსალოდნელი. როგორც "ფორტუნას" გარემოს ეროვნული სააგენტოს გრძელვადიანი პროგნოზების სამმართველოს ხელმძღვანელმა სვეტლანა ნიორაძემ განუცხადა, ჯერჯერობით, შედარებით გრილი და წვიმიანი ამინდი, როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ნარჩუნდება. მისი თქმით, ნალექის ინტენსივობამ იკლო და ახლა უფრო მეტად აღმოსავლეთში წვიმს. "დღეს ღამით დასავლეთში გამოიდარებს და ხვალ დილიდან უნალექო ამინდი იქნება, მაგრამ დღის მეორე ნახევრიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით წვიმაა მოსალოდნელი. ასევე, ზოგან სეტყვასაც ელოდებიან", - აღნიშნეს გარემოს ეროვნულ სააგენტოში. ასეთი ამინდები ნარჩუნდება 23-24 მაისსაც. მომავალი დღეების პროგნოზს გარემოს ეროვნული სააგენტოში აზუსტებენ, თუმცა სრულ გამოდარებას, მიმდინარე კვირაში არ ელოდებიან. [post_title] => როდის შეწყდება წვიმა საქართველოში? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rodis-shewydeba-wvima-saqartveloshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-21 14:56:09 [post_modified_gmt] => 2017-05-21 10:56:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132655 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 130896 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-15 14:12:05 [post_date_gmt] => 2017-05-15 10:12:05 [post_content] => უახლოესი 7 დღის მანძილზე საქართველოში უამინდობა იქნება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 15 - 21 მაისს საქართველოში შენარჩუნდება დროგამოშვებით წვიმიანი ამინდი. ამასთან, ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ზოგან შესაძლებელია სეტყვა. 15 – 17 მაისს კი იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი. [post_title] => წვიმა, სეტყვა, ძლიერი ქარი - უახლოეს დღეებში ცუდი ამინდი გველოდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wvima-setyva-dzlieri-qari-uakhloes-dgheebshi-cudi-amindi-gvelodeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-15 14:12:05 [post_modified_gmt] => 2017-05-15 10:12:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130896 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 132732 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-21 15:46:48 [post_date_gmt] => 2017-05-21 11:46:48 [post_content] => 20 მაისს მოსულმა უხვმა ნალექმა რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარეში მდინარეების ადიდება გამოიწვია, რის შედეგადაც სავარგულების და სახნავ–სათესი მიწების ნაწილი დაიტბორა. მოვარდნილმა ღვარცოფმა დააზიანა ამბროლაურის აეროპორტის დამცავი კედლის ნაწილი და გამოიწვია მიმდებარე ტერიტორიის დატბორვა. სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი პაპუნა მარგველიძე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და ამბროლაურის აეროპორტის წარმომადგენლებთან ერთად სტიქიის ზონში იმყოფებოდა და არსებულ მდგომარეობას ადგილზე გაეცნო. სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების ჩასატარებლად მობილიზებულ იქნა შესაბამისი ტექნიკა. გაწმენდითი სამუშაოები მთელი დღის მანძილზე მიმდინარეობს. მუნიციპალიტეტებში შექმნილია სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც სწავლობენ ადგილზე არსებულ მდგომარეობას. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="132735,132736,132737,132738,132734"] [post_title] => სტიქიამ ამბროლაურის აეროპორტის დამცავი კედელი დააზიანა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stiqiam-ambrolauris-aeroportis-damcavi-kedeli-daaziana-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-21 15:46:48 [post_modified_gmt] => 2017-05-21 11:46:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132732 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 91 [max_num_pages] => 31 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1213c9629cca050678421e835a080d37 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )