სტიქიასთან საბრძოლველად აღჭურვილობა განახლდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => stiqia [2] => teqnika [3] => biujeti [4] => abastumani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158589 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => stiqia [2] => teqnika [3] => biujeti [4] => abastumani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158589 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => stiqia [2] => teqnika [3] => biujeti [4] => abastumani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => stiqia [2] => teqnika [3] => biujeti [4] => abastumani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158589) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3156,651,333,442,530) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 158511 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-31 11:55:08 [post_date_gmt] => 2017-08-31 07:55:08 [post_content] => პრემიერმინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, მას შემდეგ, რაც აბასთუმნის ტყეში ხანძარი ლიკვიდირებული იქნება, საჭირო გახდება, მომავალი წლისთვის ბიუჯეტში ამგვარი სიტუაციებისთვის საჭირო რესურსი გაიწეროს. გარდა ამისა, მისივე თქმით, სისტემური ცვილებები იქნება გასატარებელი, რათა მაღალი დონის მზადყოფნაში იყოს ჩვენი ქვეყანა. „აბასთუმნის მახლობლად შერეული ტყის ხანძრის ჩასაქრობლად, დაახლოებით, 1000 ადამიანის სახით ცოცხალი ძალაა მობილიზებული. ასევე, მობილიზებულია ავიაცია. ძნელია, სტიქიას პროგნოზი გაუკეთო, მაგრამ, თუ კლიმატური პირობები ხელს შეგვიწყობს, ხანძარს მალე ჩავაქრობთ. რაც შეეხება ბორჯომის ხეობაში მიმდინარე ხანძრის სამუშაოებს, ეს იყო ერთობლივი ძალის კოორდინირებული მუშაობა, 3000-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც ველზე იყო ცეცხლის ჩაქრობაში. ვფიქრობ, ეს გამოწვევა ღირსეულად კოორდინირებული მუშაობით დავძლიეთ. დამწვარი ტყის ფართობი ზუსტდება, თუმცა, წინასწარი მონაცემებით, ეს არის 200 ჰექტრის ფარგლებში და ჩვენ აუცლებლად აღვადგენთ განადგურებულ ტყეს“, - განაცხადა პრემიერმა მთავრობის სხდომის დაწყებამდე. [post_title] => მომავალი წლისთვის ბიუჯეტში ამგვარი სიტუაციებისთვის საჭიროა, რესურსი გაიწეროს - გიორგი კვირიკაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => momavali-wlistvis-biujetshi-amgvari-situaciebistvis-sachiroa-resursi-gaiweros-giorgi-kvirikashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 11:57:55 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 07:57:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158511 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 158512 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-31 11:44:22 [post_date_gmt] => 2017-08-31 07:44:22 [post_content] => წინასწარი მონაცემებით, ბორჯომის ხეობაში ხანძრის შედეგად, დაახლოებით, 200 ჰექტარი ტყის ფართობია დამწვარი. ამის შესახებ პრემიერმინისტრმა განცხადება მთავრობის სხდომაზე გააკეთა, სადაც ბორჯომის ხანძრის შესახებ საუბრობდა. მან ბორჯომში გაჩენილი ხანძრის ქრობით სამუშაოებში ჩართულ ადამიანებს მადლობა გადაუხადა. პრემიერმა ასევე განაცხადა, რომ მთავრობა სტიქიასთან ბრძოლაში ქვეყნის მზადყოფნაში მოსაყვანად სისტემური ცვლილებების გატარებას გეგმავს. [post_title] => ბორჯომის ხანძრის შედეგად, დაახლოებით, 200 ჰექტარი ტყის ფართობია დამწვარი - გიორგი კვირიკაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => borjomis-khandzris-shedegad-daakhloebit-200-heqtari-tyis-fartobia-damwvari-giorgi-kvirikashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 11:58:26 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 07:58:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158512 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 158488 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-31 11:25:24 [post_date_gmt] => 2017-08-31 07:25:24 [post_content] => საქართველოს პრემიერმინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის დავალებით, უმოკლეს დროში უნდა გაიცეს პრემიები იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც სტიქიასთან ბრძოლაში იყვნენ ჩართული. ამის შესახებ გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა და აღნიშნა, რომ "ამ ადამიანებს წახალისება ნამდვილად ეკუთვნით და ეს არის აბსულუტურად ბუნებრივი". "ერთობლივი ძალისხმევით და კოორდინირებული მუშაობით ჩვენ შევძელით, რომ, პირველ ყოვლისა, ადამიანების სიცოცხლე და ქონება გადაგვერჩინა. რა თქმა უნდა, ტყის ძალიან დიდი მასივი გადავარჩინეთ განადგურებისგან. ეს რისკი ნამდვილად არსებობდა. ვფიქრობ, რომ ღირსეულად დავძლიეთ ეს გამოწვევა. ასეთი გამოწვევის დროს, რა თქმა უნდა, შესაბამისი დასკვნების გამოტანაა საჭირო", - განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. პრემიერის თქმით, ბორჯომის ხეობაში საკმაოდ მასშტაბური ხანძარი ბევრი ადამიანის ძალისხმევით ჩაქრა. "ეს იყო ერთობლივი ძალისხმევა, სახელმწიფო და კერძო უწყებების ძალიან კოორდინირებული მუშაობა. სტიქიის მასშტაბები ახლა ფასდება. ცეცხლის ჩაქრობაში 3 ათასზე მეტი ადამიანი ველზე იყო ჩართული. ესენი იყვნენ ჩვენი მეხანძრე-მაშველები, მეტყევეები, საგანგებო დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები, პოლიციელები, ჯარისკაცები, ექიმები, ასევე ენერგეტიკისა და სოფლის მეურნეობის სფეროს წარმომადგენლები, ასევე, ჩვენი მოსახლეობის ნაწილი და კერძო სექტორის წარმომადგენლებიც, რომლებმაც დიდი დახმარება გაგვიწიეს ტექნიკით", - განაცხადა პრემიერმა. [post_title] => უმოკლეს დროში უნდა გაიცეს პრემიები სტიქიასთან ბრძოლაში ჩართული ადამიანებისთვის - პრემიერი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => umokles-droshi-unda-gaices-premiebi-stiqiastan-brdzolashi-chartuli-adamianebistvis-premieri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 11:26:20 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 07:26:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158488 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 158511 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-31 11:55:08 [post_date_gmt] => 2017-08-31 07:55:08 [post_content] => პრემიერმინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, მას შემდეგ, რაც აბასთუმნის ტყეში ხანძარი ლიკვიდირებული იქნება, საჭირო გახდება, მომავალი წლისთვის ბიუჯეტში ამგვარი სიტუაციებისთვის საჭირო რესურსი გაიწეროს. გარდა ამისა, მისივე თქმით, სისტემური ცვილებები იქნება გასატარებელი, რათა მაღალი დონის მზადყოფნაში იყოს ჩვენი ქვეყანა. „აბასთუმნის მახლობლად შერეული ტყის ხანძრის ჩასაქრობლად, დაახლოებით, 1000 ადამიანის სახით ცოცხალი ძალაა მობილიზებული. ასევე, მობილიზებულია ავიაცია. ძნელია, სტიქიას პროგნოზი გაუკეთო, მაგრამ, თუ კლიმატური პირობები ხელს შეგვიწყობს, ხანძარს მალე ჩავაქრობთ. რაც შეეხება ბორჯომის ხეობაში მიმდინარე ხანძრის სამუშაოებს, ეს იყო ერთობლივი ძალის კოორდინირებული მუშაობა, 3000-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც ველზე იყო ცეცხლის ჩაქრობაში. ვფიქრობ, ეს გამოწვევა ღირსეულად კოორდინირებული მუშაობით დავძლიეთ. დამწვარი ტყის ფართობი ზუსტდება, თუმცა, წინასწარი მონაცემებით, ეს არის 200 ჰექტრის ფარგლებში და ჩვენ აუცლებლად აღვადგენთ განადგურებულ ტყეს“, - განაცხადა პრემიერმა მთავრობის სხდომის დაწყებამდე. [post_title] => მომავალი წლისთვის ბიუჯეტში ამგვარი სიტუაციებისთვის საჭიროა, რესურსი გაიწეროს - გიორგი კვირიკაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => momavali-wlistvis-biujetshi-amgvari-situaciebistvis-sachiroa-resursi-gaiweros-giorgi-kvirikashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 11:57:55 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 07:57:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158511 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 634 [max_num_pages] => 212 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 319847aa6c4e8f1951694e046be9257b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )