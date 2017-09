სტივ უანდერი მსმენელების წინაშე მუხლებზე დადგა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stiv-uanderi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167049 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stiv-uanderi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167049 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 375 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => stiv-uanderi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => stiv-uanderi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167049) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (375) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147873 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-20 15:55:26 [post_date_gmt] => 2017-07-20 11:55:26 [post_content] => ამერიკელი მუსიკოსი და პრემია „გრემის“ ლაურეატი, სტივ უანდერი მესამედ დაქორწინდა. 67 წლის ვარსკვლავის რჩეული 42 წლის ტომიკა რობინ ბრეისი გახდა. ქორწილი, რომელიც წყვილის უახლოესი ადამიანებისგან შედგებოდა, გასულ უქმეებზე ლოს-ანჯელესში გაიმართა. ინსაიდერის თქმით, ცერემონია ძალიან რომანტიკული და მდიდრული იყო. რაც შეეხებათ ცნობილ სტუმრებს, მას ჯონ ლეჯენდი, ფარელ უილიამსი, აშერი და ბევრი სხვა ვარსკვლავი სტუმრობდა, რომლებმაც საღამო მუსიკალურადაც გააფორმეს. ცნობილი გახდა ისიც, რომ პატარძალს სერენადა თავად სტივ უანდერმა უმღერა. შეგახსენებთ, რომ მუსიკოსს წინა ურთიერთობებიდან 9 შვილი ჰყავს. [post_title] => 67 წლის სტივ უანდერი მესამედ დაქორწინდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 67-wlis-stiv-uanderi-mesamed-daqorwinda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 15:55:26 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 11:55:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147873 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 52255 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-05-23 09:58:35 [post_date_gmt] => 2016-05-23 05:58:35 [post_content] => პოპის დედოფალს, მადონას Billboard Music Awards-ზე გარდაცვლილი პრინცის საპატივსაცემოდ ემოციური გამოსვლა ჰქონდა. 57 წლის მომღერალი სცენაზე იასამნისფერი სამოსით გამოჩნდა, ცოტა ხანში კი მას ლეგენდარული სტივი უანდერი შეუერთდა. მადონამ და უანდერმა ერთად იმღერეს პრინცის ცნობილი ჰიტი Purple Rain. " [post_title] => მადონამ და სტივ უანდერმა პრინცის სიმღერა შეასრულეს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => madonam-da-stiv-uanderma-princis-simghera-sheasrules-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-05-23 11:29:40 [post_modified_gmt] => 2016-05-23 07:29:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=52255 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 1546 [post_author] => 4 [post_date] => 2015-10-07 11:00:38 [post_date_gmt] => 2015-10-07 07:00:38 [post_content] => ლეგენდარული მუსიკოსი სტივ უანდერი ოფიციალურად განქორწინდა მეორე მეუღლესთან, კაი მილარდ მორისთან. ამ ინფორმაციას პორტალი TMZ ავრცელებს. უანდერი და მორისი ერთად ცხოვრობდნენ 2001-2009 წლებში, დაშორების შემდეგ კი ორ შვილზე მეურვეობა ორივემ გადაინაწილა. 65 წლის მომღერალს აქვს უფლება ნებისმიერ ტურნეს დროს წაიყვანოს შვილები, ყოფილი მეუღლე კი, თვიურად 25 ათას დოლარს მიიღებს ავანსის სახით. უანდერის პირველი მეუღლე, მუსიკოსი სთრითა ვრაითი იყო, რომელსაც ის 1972 წელს დაშორდა. [post_title] => სტივ უანდერი მეორე ცოლს დაშორდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stiv-uanderi-meore-cols-dashorda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-07 11:00:38 [post_modified_gmt] => 2015-10-07 07:00:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=1546 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147873 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-20 15:55:26 [post_date_gmt] => 2017-07-20 11:55:26 [post_content] => ამერიკელი მუსიკოსი და პრემია „გრემის“ ლაურეატი, სტივ უანდერი მესამედ დაქორწინდა. 67 წლის ვარსკვლავის რჩეული 42 წლის ტომიკა რობინ ბრეისი გახდა. ქორწილი, რომელიც წყვილის უახლოესი ადამიანებისგან შედგებოდა, გასულ უქმეებზე ლოს-ანჯელესში გაიმართა. ინსაიდერის თქმით, ცერემონია ძალიან რომანტიკული და მდიდრული იყო. რაც შეეხებათ ცნობილ სტუმრებს, მას ჯონ ლეჯენდი, ფარელ უილიამსი, აშერი და ბევრი სხვა ვარსკვლავი სტუმრობდა, რომლებმაც საღამო მუსიკალურადაც გააფორმეს. ცნობილი გახდა ისიც, რომ პატარძალს სერენადა თავად სტივ უანდერმა უმღერა. შეგახსენებთ, რომ მუსიკოსს წინა ურთიერთობებიდან 9 შვილი ჰყავს. [post_title] => 67 წლის სტივ უანდერი მესამედ დაქორწინდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 67-wlis-stiv-uanderi-mesamed-daqorwinda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 15:55:26 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 11:55:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147873 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d4f62b74b9cf6fd13ffcbecf4c8860d0 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )