Streetstyle: თბილისის მოდის კვირეულის მოდური სტუმრები

[post_content] => „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეული“ თბილისში დღეს, 2 ნოემბერს სავთანდილის ჩვენებით გაიხსნება. რამდენიმე ჩვენების გარდა, 40-მდე დიზაინერის ნამუშევრებს რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე ვიხილავთ, მცირე დარბაზი კი ქართველი არტისტების სხვადასხვა საინტერესო გამოფენასა და ვიდეოინსტალაციას უმასპინძლებს. 2-6 ნოემბრის ჩათვლით „მერსედეს ბენც ფეშენ ვიკ თბილისი“ სახელმწიფო სტრუქტურების მხარდაჭერით, „ჩექ ინ ჯორჯიას“ ფარგლებში იმართება. მის მეექვსე სეზონე ცნობილი გამოცემების - „ელი“, „ვოგი“, „ფრაცია“, „მადამ ფიგარო“, „ფორბს ამერიკა“ და სხვ. ჟურნალისტებს ტურიზმის დეპარტამენტი მასპინძლობს, ხოლო ბაიერებს პროექტი „აწარმოე საქართველოში“. აღსანიშნავია, რომ კვირეულის ფარგლებში გაიმართება ცნობილი მოდის მენტორის, ბარბარა ტრებიჩის მასტერკლასები. მთლიანობაში ღონისძიებას უცხოეთიდან ჩამოსული 70-მდე სტუმარი დაესწრება. საქართველოში პირველად ჩამოდიან სოციალურ ქსელებში პოპულარული მოდის ბლოგერები. „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეული“ თბილისში იმავე დევიზით იმართება, რაც მთელ მსოფლიოში - „თაობა ახლანდელი, თაობა მომავალი“. ახალი სეზონის აღსანიშნავად გავრცელდა ფილმი ცნობილი მსახიობის, სიუზან სარანდონის მონაწილეობით, რომელიც „მერსედეს ბენცის“ წლევანდელ კონცეფციას ასახავს. თაობებს შორის კავშირი მოდის სფეროშიც მთავარი თემაა, რადგან „მერსედეს ბენცი“ ზრუნავს მოდის აწმყოსა და მომავალზე. საგულისხმოა, რომ „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეული“ თბილისში ყველა წამყვან დიზაინერს მასპინძლობს და საერთაშორისო პრესისა და ბაიერების ყურადღების ცენტრში ამყოფებს. ქართველი დიზაინერების მიმართ ბოლო პერიოდში ძალიან დიდია დაინტერესება და ეს ტალღა თავდაპირველად მოდის სამყაროში დემნა გვასალიას აღზევებამ გამოიწვია, თუმცა სხვადასხვა პრესტიჟულ გამოცემების ფურცლებსა თუ ინტერნეტგვერდებზე ქართველთა ნამუშევრების მოხვედრამ მსოფლიო ვარსკვლავებთან მომუშავებ სტილისტების დაინტერესებაც გამოიწვია და შედეგად, რამდენიმე ქართულმა ბრენდმა ითანამშრომლა ისეთ პოპულარულ სახეებთან, როგორებიც კეტი პერი, ანჯელინა ჯოლი, ბელა ჰადიდი, მერი ჯეი ბლაიჯი და სხვანი არიან. სოფო ჭყონია, ღონისძიების დამფუძნებელი: წინა სეზონის შემდეგ ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანების სტილისტები დაგვიკავშირდნენ, ზოგი ჩვენ გვწერს, ზოგი პირდაპირ დიზაინერს. ძალიან დიდი ინტერესი აქვთ ქართველი დიზაინერების მიმართ. ეს განაპირობა პიარმა და საერთაშორისო პრესამ, ჩვენ სულ გვაქვს კომუნიკაცია ჟურნალისტებთან და სტილისტებთან. კიდევ ბევრს აქვს წაღებული რამდენიმე ქართველი დიზაინერის არაერთი ნამუშევარი (იღიმის). ძალიან დიდი პოპულარობა მოაქვს ბრენდისთვის, როცა მისი სამოსი აცვია რომელიმე ვარსკვლავს. ამაზე ზოგჯერ ოცნებობენ დიზაინერები და დიდი თანხებიც უჯდებათ, ჩვენ კი აბსოლუტურად უფასოდ გვაქვს ეს პიარი. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამას აკვირდებიან ბაიერები, რაც უფრო პოპულარულია ბრენდი, მისი შესყიდვაც იზრდება. უცნობ ბრენდს, სამწუხაროდ, მაღაზიები აღარ შეისყიდიან. ქართული მოდისადმი ასეთი ინტერესი ალბათ, დემნა გვასალიას ფაქტორმა განაპირობა დიდწილად... დიახ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. რაც მთავარია, ის ქართველობს, რადგან ყველგან წერია, როგორც ქართველი დიზაინერი. დემნას პოპულარობა და ჩვენი პროექტის დაწყება ერთმანეთს დაემთხვა. ეს გვეხმარება, მაგრამ არა მარტო. შეიძლება, ჟურნალისტი ერთხელ ჩამოვიდეს დემნას პოპულარობის ხათრით, მაგრამ შემდეგში აღარ მოუნდეს საქართველოში ჩამოსვლა. გაოცებულები არიან, ამდენი ჩვენებისას როგორ აქვს ყველას სხვადასხვანაირი ხედვა. ვინც უკვე არაერთხელ იყო საქართველოში, აღნიშნავს, რომ ყოველ სეზონზე უფრო დახვეწილი ნამუშევრები გამოდის პოდიუმზე. უნდა აღინიშნოს, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში ყველაზე კრეატიული დიზაინერები ჩვენ გვყავს. ამას იმიტომ არ ვამბობ, რომ მოდის კვირეულს ვაკეთებ. ამ მოსაზრებას უამრავი ცნობილი გამოცემის ჟურნალისტი თუ ბაიერი ეთანხმება... ჯიჯი რეჯინი, ფოტოხელოვანი: ხანდახან ჩვენ გვღუპავს ამბიციები, რადგან ზოგ შემთხვევაში უადგილოა, მაგრამ მოდის სფეროში ამბიცია ძალიან გვშველის. გასაგებია, რომ ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ფოლკლორი, მაგრამ ჩვენთან, კოსტიუმებსა და ზოგადად, კოლექციებში, ფოლკლორი მხოლოდ მცირე დეტალებში შეიძლება ჩანდეს. ქართველ დიზაინერებს აქვთ მისწრაფება სიახლეებისკენ, თანაც, ისწავლეს ბევრი რამ. როგორც კი ეს სფერო ბიზნესში გადავიდა, მას სხვანაირად შეხედეს. ჯიჯი, რაღაც გარდატეხა მოხდა ქართულ მოდაში ამ ბოლო დროს... გეთანხმები. არ მინდა, ისე გამომივიდეს, რომ დადებითად ვსაუბრობ პროექტზე, სადაც ვმუშაობ, მაგრამ მეექვსე სეზონია „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულს“ აგურ-აგურ ვაშენებთ და მიმაჩნია, რომ მოდის სფეროს საქართველოში მან დიდი ბიძგი მისცა. ბევრი მიხვდა, რომ მორჩა, თამაშის სხვა წესები შემოვიდა, იმავე ნაჭრებს ვეღარ გამოიყენებენ, ვეღარ გააკეთებენ იმ ხარისხს, რაც ადრე გასდიოდათ, იმ დეტალებს, არსაც ადრე იყენებდნენ სამოსში... იციან, რომ თუკი უხარისხო იქნება, ბაიერი ნივთებს არ შეიძენს. ქართველმა დიზაინერებმა ისწავლეს, რომ მოდის კვირეულამდე სამი კვირით ადრე კოლექცია მზად უნდა იყოს, უნდა არსებობდეს პრესრელიზი მის შესახებ. აქამდე მხოლოდ ორ-სამ დიზაინერს ექნებოდა მზად პრესრელიზი. არც ვამტყუნებ, რადგან არ სჭირდებოდათ, მხოლოდ დიზაინერების მცირე ნაწილმა იცოდა ასე მუშაობა. მგონი, ეს ნორმალური პროცესია, რომ არ ყოფილიყო „მერსედესის“ მოდის კვირეული, იქნებოდა სხვა. კონკურენცია გაიზარდა, იდეებიც განსხვავებულია, ტემპიც გაიზარდა, იცი, დღეს თუ არ გააკეთებ, ხვალ სხვა გააკეთებს... რაც შეეხება სტილისტების მიწვევას კოლექციებისთვის... ქართველი დიზაინერები უკვე იწვევენ კოლექციების გასამართად სტილისტებს. თბილისში გვყავს რამდენიმე კარგი სტილისტი და ისინი მუშაობენ. ჩვენი პროექტია მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ ახალი პროფესიების საჭიროება იკვეთება, დაგვჭირდება მოდის კონსულტანტები, მენეჯერები და ა.შ. ზუსტად ვიცი, რომ ქართველი დიზაინერების კოლექციები კიდევ უფრო კარგად გაიყიდება. 8 სტილისტი დამოუკიდებლად, ჩვენი მიწვევის გარეშე ჩამოდის, რომ კოლექციები შეარჩიოს. მათ აკრედიტაცია გვთხოვეს. ანუ ფიქრობ, რომ ეს სფერო ფულს მოიზიდავს? საზღვარგარეთ გაყიდვებს თუ გულისხმობთ, ქართული მოდის სახლები უკვე მუშაობენ, ქართველი დიზაინერები უკვე იყიდებიან წარმატებით. მათ ისწავლეს, რა არის ბაიერის ფასი. 3-4- დიზაინერი იყო საქართველოში, ვინც ეს იცოდა. მიხვდნენ, რომ სხვანაირად ვერ იმუშავებენ (იღიმის). ნინო მურღულია [post_title] => „აღმოსავლეთ ევროპაში ყველაზე კრეატიული დიზაინერები ჩვენ გვყავს...“ – „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეული“ დღეს იხსნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aghmosavlet-evropashi-yvelaze-kreatiuli-dizainerebi-chven-gvyavs-mersedes-bencis-modis-kvireuli-dghes-ikhsneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 14:51:09 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 10:51:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183058 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 182124 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-31 13:24:53 [post_date_gmt] => 2017-10-31 09:24:53 [post_content] => თბილისის მოდის კვირეული 30 ოქტომბერს ლეღვთახევში ულამაზესი ცოცხალი ექსპოზიციით დაიხურა. უკვე მესამე სეზონია, მოდის კვირეულის ორგანიზატორები ერთ-ერთ დღეს ცნობილ ქართველ ქალბატონებს უთმობენ, რომლებიც თავიანთ დროში განსაკუთრებულ სტილს ქმნიდნენ. ბასა ფოცხიშვილის მიერ დადგმული საინტერესო პერფორმანსი ცნობილ მხატვარს, ელენე ახვლედიანს მიეძღვნა, მის მამაკაცურ სტილს და პარიზში მოღვაწეობის რამდენიმეწლიან პერიოდს. ლეღვთახევში მოდელებმა ელენე ახვლედიანის იმიჯი გაიმეორეს, რამდენიმე ადგილას სხვადასხვა ნახატითა და ჩარჩოებით, ასევე ყვავილებით გაფორმებულ ლოკაციაზე მოდელებს ელენე ახვლედიანის ეპოქის მცირე ხნით აღდგენას შეეცადნენ, რაც, შეიძლება თამამად ითქვას, გამოუვიდათ კიდეც. მუსიკალურად ღონისძიებას ჯგუფი „ნიუტონი“ აფორმებდა, მათი ჰანგების ქვეშ მსახიობი ნინუცა მაყაშვილი ელენე ახვლედიანის ცხოვრების მნიშვნელოვანი ეპიზოდების შესახებ მოგვითხრობდა... მოგვიანებით სცენა დაიკავეს თბილისის მოდის კვირეულის ორგანიზატორმა, თაკო ჩხეიძემ და თბილისის კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსმა, ია მაქაცარიამ, რომლებმაც კვირეულის ოთხდღიანი პროგრამა შეაფასეს. https://www.youtube.com/watch?v=BY68ThEYTYs&feature=youtu.be თაკო ჩხეიძე: მესამე სეზონია, რაც ლეგენდარული ქალების საღამოს ვაკეთებთ. სულ ვეძებთ სიახლეებს. გასაგებია, რომ მოდის კვირეულის მთავარი მიმართულება დიზაინერების ჩვენებებია, ჩამოდიან უცხოელი ჟურნალისტები, ბაიერები, აკვირდებიან, წერენ, ყიდულობენ კოლექციებს. კიდევ უფრო მეტი მრავალფეროვნებისთვის, ორი სეზონის წინ გადავწყვიტეთ, ერთი საღამო ნინო რამიშვილის სტილისთვის მიგვეძღვნა. ვიცოდი, რომ მას კრისტიან დიორი უკერავდა, ჰქონდა ივ სენ ლორანის შლაპები. არც დაგვიგეგმავს, სპონტანურად მოვიფიქრეთ, საღამოს ვეწვიეთ ნინო სუხიშვილს, რომელმაც გახსნა გარდერობი და გამოიტანა ულამაზესი სამოსი და აქსესუარები. მაშინ მისი ნივთები თბილისის საკრებულოში სუხიშვილების გოგონებმა მოირგეს. უცხოელებს გვინდა, უფრო ახლოს გავაცნოთ ქართული კულტურა და ესეც არის კარგი საშუალება იმ ტურების გარდა, სადაც მათ გიდი დაჰყვებათ. თბილისის მოდური ცხოვრება მოდის კვირეულით არ დაწყებულა... შემდეგი საღამო სოფიკო ჭიაურელს მიეძღვნა, ახლა კი ბასამ, ღონისძიების რეჟისორმა, ელენე ახვლედიანი შეარჩია. სამწუხაროდ, დიდი ხანია, დიდი ქართველი მხატვრის შესახებ არაფერი გაკეთებულა... ამ სეზონზე გადავწყვიტეთ, ელენე ახვლედიანისადმი მიძღვნილი ღონისძიებით დაგვეხურა მოდის კვირეული. ძალიან შეგვიწყო ხელი ლოკაციამ... მიხარია, რომ ეს თანამშრომლობა „სოლოსთან“ ნაყოფიერად შედგა. „სტილის კერპი“, პროექტი, „სოლომ“ აიღო. საბედნიეროდ, უამრავი ლამაზი და გავლენიანი ქალბატონი გვყავდა, კარგი იქნება, თუკი მათ ხშირად გავიხსენებთ. აქვე მინდა, დიდი მადლობა გადავუხადო ჩემს გუნდს, რადგან მათ გარეშე მარტო, ვერაფერს მოვახერხებდი (იღიმის). ბასა ფოცხიშვილი: მიხარია, რომ თბილისის მოდის კვირეულმა დაამკვიდრა არაჩვეულებრივი ტრადიცია, ერთ-ერთი საღამო მიეძღვნას დიდ ქართველ ქალბატონებს, რომლებმაც წვლილი შეიტანეს ქართულ და მსოფლიო კულტურაში, ასევე გამოირჩეოდნენ თავიანთი სტილით. ამ სეზონზე ღონისძიება მივუძღვენით დიდ ქართველ მხატვარს, ელენე ახვლედიანს. მე განსაკუთრებით მომწონს მისი მასკულანური სტილი, რომელიც ქართულ რეალობაში დაამკვიდრა, ის, იმავდროულად, საოცრად ქალური და მომხიბვლელია. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ რაღაც გავაკეთე დიდი ელენე ახვლედიანისთვის და გავაცოცხლე მისი სახება, რომელსაც დღეს იმიჯსა და ლუქს ვეძახით (იღიმის). მარიკა დარჩია: მივიჩნევ, რომ ჩვენი მოდის მუზა უნდა იყოს ქართული ხელოვნებიდან და გვაქვს ამის საფუძველი. რამდენი გვყავს ასეთი... ახლა ხომ არის გამოფენილი ელენე ახვლედიანის ერთ-ერთი პერიოდი, მის სხვა პერიოდებზეც შეიძლება მომავალში აქცენტის გაკეთება. ეს არის ყველაზე საინტერესო, რაც ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ მოდის სამყაროს. ფოტო; დათუნა აგასი ნინო მურღულია [gallery royalslider="1" ids="182131,182132,182133,182134,182135,182136,182138,182139,182140,182141,182142,182143,182144,182145,182146,182147,182148,182149"] [post_title] => დიდი ქართველი მხატვრის, ელენე ახვლედიანისადმი მიძღვნილი საღამოთი თბილისის მოდის კვირეული დაიხურა (ფოტო/ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => didi-qartveli-mkhatvris-elene-akhvledianisadmi-midzghvnili-saghamoti-tbilisis-modis-kvireuli-daikhura-fotovideo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-31 14:16:57 [post_modified_gmt] => 2017-10-31 10:16:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182124 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 181323 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-10-28 18:14:29 [post_date_gmt] => 2017-10-28 14:14:29 [post_content] => დიზაინერი ლაშა ჯოხაძე საზოგადოებამ სხვადასხვა ტელეპროექტიდან გაიცნო, პირველ რიგში კი, „ცეკვავენ ვარსკვლავებიდან“, რომელთანაც უკვე რამდენიმე წელია თანამშრომლობს და ძალიან ლამაზ სასცენო კოსტიუმებს ქმნის. ბოლო პერიოდში კი აქტიურად წარადგენს საკუთარ კოლექციებს მოდის კვირეულებზე. 27 ოქტომბერს, თბილისის მოდის კვირეული სწორედ, ლაშა ჯოხაძის ჩვენებით გაიხსნა. 2018 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექციის წარდგენას უამრავი ცნობილი სახე დაესწრო, რომლებიც ლაშასთან მეგობრობენ და თანამშრომლობენ კიდეც. https://www.youtube.com/watch?v=8IlqHbTzjrQ&feature=youtu.be კოლექციაში ორ ათეულზე მეტი კოსტიუმი გაერთიანდა, რისი გაკეთებაც ლაშამ ამ მოდის კვირეულისთვის მოასწრო. ძირითადი სწორება პასტელურ და შავ ფერებზე გაკეთდა. დიზაინერის მუზა, როგორც ყოველთვის, დახვეწილი, ჰაეროვანი და ნაზი ქალია, რომელიც ასეთივე სამოსს ირგებს. ჩვენების შემდეგ დიზაინერს შთაბეჭდილებების გასაზიარებლად მივმართეთ. ლაშა ჯოხაძე: კოლექციის შთაგონებად იქცა ელეგანტური, დახვეწილი, მკაცრი, თავდაჯერებული, მოწესრიგებული და ყველანაირად დადებითი ქალი, რაც მთავარია, სექსუალური. თბილისის მოდის კვირეულზე ძალიან კომფორტულად ვგრძნობ თავს, არ შევიცვლი, ასე ვთქვათ, ლოკაციას. ორგანიზატორებს დიდი მადლობა, რომ მენდობიან, გახსნა ძალიან საპასუხისმგებლოა... კრიტიკას თუ ელოდებით? ყველანაირ კრიტიკას შევხვდები მომზადებულად. მცირე დროში რაც შემეძლო, გავაკეთე. ზოგს მოეწონება, ზოგს - არა. მზად ვარ, შენიშნები მივიღო და გავითვალისწინო. [gallery royalslider="1" ids="181361,181325,181326,181327,181328,181329,181330,181331,181332,181333,181334,181335,181336,181337,181338,181339,181340,181341,181342,181343,181344,181345,181346,181347,181348,181349,181350,181351,181352,181353,181354,181355,181356,181357,181358,181359,181360,181362,181363,181364,181365,181366,181367,181368,181369,181370,181371,181372,181373,181374,181375,181376,181377,181378,181379"] დალი ჩიტალაძე: ლაშამ დაიწყო, როგორც შოუს კუტურიემ. ეს ნამდვილად არ არის ადვილი, „ცეკვავენ ვარსკვლავებში“ საოცარ კოსტიუმებს კერავდა. ახლა კი მზა ტანსაცმლისა და მაღალი მოდის დიზაინერად ჩამოყალიბდა. არავინ თქვას, რომ ეს ერთი და იგივეა, ორი აბსოლუტურად განსხვავებული ჟანრია. ძალიან ცოტა დიზაინერი ცდილობს სასცენო კოსტიუმების შექმნას. ლაშას აქაც და იქაც, კარგი ხარისხი აქვს. შარშანდელთან შედარებით წელს სულ სხვა დონეა, რაც ძალიან მიხარია.ყოჩაღ ლაშას. ძალიან მომეწონა რიგით მეორე კოსტიუმი, შავი ქვედაბოლო და ზედა, რომელსაც შემდეგში სხვა მოდის კვირეულებზე „გავასეირნებ“ (იღიმის). [gallery royalslider="1" ids="181382,181383,181384,181385,181386,181387,181388,181389,181390,181391,181392,181393,181394,181395,181396,181397,181398,181399,181400,181401,181402,181403,181404,181405,181406,181407,181408,181409,181410,181411,181412,181413,181414,181415,181416,181417,181418,181419,181420"] ხატია შამუგია: ძალიან მომეწონა, ველოდებოდი, რომ ლაშას კოლექცია ქალური, ჰაეროვანი და გამოსასვლელი იქნებოდა, თუმცა მოლოდინს გადააჭარბა. სულ საღამოს კაბებს ველოდებოდი, მაგრამ შერეული სამოსი წარმოადგინა. თამამი კოლექცია იყო, მაგრამ შიგნით თუ რამეს ჩაიცვამ, შეიძლება ამ გამჭირვალე სამოსის მორგებაც. ისეთი ქსოვილები ჰქონდა გამოყენებული... გადავირიე მოსასხამზე, რომელსაც მძივებად ბურთები ეკიდა... საერთოდ, ლაშა ძალიან გემოვნებიანი ადამიანია და ქალის სილუეტს უსვამს ხაზს. მადლობა მას და თბილისის მოდის კვირეულს, რომელიც მუდამ გამოირჩევა მაღალი ორგანიზებით.... თბილისის მოდის კვირეული დღეს, ხვალ და ზეგ სხვადასხვა დიზაინერის კოლექციების ჩვენებებით გრძელდება. [post_title] => ლაშა ჯოხაძის კოლექციით თბილისის მოდის კვირეულის მე-16 სეზონი გაიხსნა (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lasha-jokhadzis-koleqciit-tbilisis-modis-kvireulis-me-16-sezoni-gaikhsna-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-31 12:09:47 [post_modified_gmt] => 2017-10-31 08:09:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181323 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 183058 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-02 14:37:14 [post_date_gmt] => 2017-11-02 10:37:14 [post_content] => „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეული“ თბილისში დღეს, 2 ნოემბერს სავთანდილის ჩვენებით გაიხსნება. რამდენიმე ჩვენების გარდა, 40-მდე დიზაინერის ნამუშევრებს რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე ვიხილავთ, მცირე დარბაზი კი ქართველი არტისტების სხვადასხვა საინტერესო გამოფენასა და ვიდეოინსტალაციას უმასპინძლებს. 2-6 ნოემბრის ჩათვლით „მერსედეს ბენც ფეშენ ვიკ თბილისი“ სახელმწიფო სტრუქტურების მხარდაჭერით, „ჩექ ინ ჯორჯიას“ ფარგლებში იმართება. მის მეექვსე სეზონე ცნობილი გამოცემების - „ელი“, „ვოგი“, „ფრაცია“, „მადამ ფიგარო“, „ფორბს ამერიკა“ და სხვ. ჟურნალისტებს ტურიზმის დეპარტამენტი მასპინძლობს, ხოლო ბაიერებს პროექტი „აწარმოე საქართველოში“. აღსანიშნავია, რომ კვირეულის ფარგლებში გაიმართება ცნობილი მოდის მენტორის, ბარბარა ტრებიჩის მასტერკლასები. მთლიანობაში ღონისძიებას უცხოეთიდან ჩამოსული 70-მდე სტუმარი დაესწრება. საქართველოში პირველად ჩამოდიან სოციალურ ქსელებში პოპულარული მოდის ბლოგერები. „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეული“ თბილისში იმავე დევიზით იმართება, რაც მთელ მსოფლიოში - „თაობა ახლანდელი, თაობა მომავალი“. ახალი სეზონის აღსანიშნავად გავრცელდა ფილმი ცნობილი მსახიობის, სიუზან სარანდონის მონაწილეობით, რომელიც „მერსედეს ბენცის“ წლევანდელ კონცეფციას ასახავს. თაობებს შორის კავშირი მოდის სფეროშიც მთავარი თემაა, რადგან „მერსედეს ბენცი“ ზრუნავს მოდის აწმყოსა და მომავალზე. საგულისხმოა, რომ „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეული“ თბილისში ყველა წამყვან დიზაინერს მასპინძლობს და საერთაშორისო პრესისა და ბაიერების ყურადღების ცენტრში ამყოფებს. ქართველი დიზაინერების მიმართ ბოლო პერიოდში ძალიან დიდია დაინტერესება და ეს ტალღა თავდაპირველად მოდის სამყაროში დემნა გვასალიას აღზევებამ გამოიწვია, თუმცა სხვადასხვა პრესტიჟულ გამოცემების ფურცლებსა თუ ინტერნეტგვერდებზე ქართველთა ნამუშევრების მოხვედრამ მსოფლიო ვარსკვლავებთან მომუშავებ სტილისტების დაინტერესებაც გამოიწვია და შედეგად, რამდენიმე ქართულმა ბრენდმა ითანამშრომლა ისეთ პოპულარულ სახეებთან, როგორებიც კეტი პერი, ანჯელინა ჯოლი, ბელა ჰადიდი, მერი ჯეი ბლაიჯი და სხვანი არიან. სოფო ჭყონია, ღონისძიების დამფუძნებელი: წინა სეზონის შემდეგ ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანების სტილისტები დაგვიკავშირდნენ, ზოგი ჩვენ გვწერს, ზოგი პირდაპირ დიზაინერს. ძალიან დიდი ინტერესი აქვთ ქართველი დიზაინერების მიმართ. ეს განაპირობა პიარმა და საერთაშორისო პრესამ, ჩვენ სულ გვაქვს კომუნიკაცია ჟურნალისტებთან და სტილისტებთან. კიდევ ბევრს აქვს წაღებული რამდენიმე ქართველი დიზაინერის არაერთი ნამუშევარი (იღიმის). ძალიან დიდი პოპულარობა მოაქვს ბრენდისთვის, როცა მისი სამოსი აცვია რომელიმე ვარსკვლავს. ამაზე ზოგჯერ ოცნებობენ დიზაინერები და დიდი თანხებიც უჯდებათ, ჩვენ კი აბსოლუტურად უფასოდ გვაქვს ეს პიარი. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამას აკვირდებიან ბაიერები, რაც უფრო პოპულარულია ბრენდი, მისი შესყიდვაც იზრდება. უცნობ ბრენდს, სამწუხაროდ, მაღაზიები აღარ შეისყიდიან. ქართული მოდისადმი ასეთი ინტერესი ალბათ, დემნა გვასალიას ფაქტორმა განაპირობა დიდწილად... დიახ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. რაც მთავარია, ის ქართველობს, რადგან ყველგან წერია, როგორც ქართველი დიზაინერი. დემნას პოპულარობა და ჩვენი პროექტის დაწყება ერთმანეთს დაემთხვა. ეს გვეხმარება, მაგრამ არა მარტო. შეიძლება, ჟურნალისტი ერთხელ ჩამოვიდეს დემნას პოპულარობის ხათრით, მაგრამ შემდეგში აღარ მოუნდეს საქართველოში ჩამოსვლა. გაოცებულები არიან, ამდენი ჩვენებისას როგორ აქვს ყველას სხვადასხვანაირი ხედვა. ვინც უკვე არაერთხელ იყო საქართველოში, აღნიშნავს, რომ ყოველ სეზონზე უფრო დახვეწილი ნამუშევრები გამოდის პოდიუმზე. უნდა აღინიშნოს, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში ყველაზე კრეატიული დიზაინერები ჩვენ გვყავს. ამას იმიტომ არ ვამბობ, რომ მოდის კვირეულს ვაკეთებ. ამ მოსაზრებას უამრავი ცნობილი გამოცემის ჟურნალისტი თუ ბაიერი ეთანხმება... ჯიჯი რეჯინი, ფოტოხელოვანი: ხანდახან ჩვენ გვღუპავს ამბიციები, რადგან ზოგ შემთხვევაში უადგილოა, მაგრამ მოდის სფეროში ამბიცია ძალიან გვშველის. გასაგებია, რომ ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ფოლკლორი, მაგრამ ჩვენთან, კოსტიუმებსა და ზოგადად, კოლექციებში, ფოლკლორი მხოლოდ მცირე დეტალებში შეიძლება ჩანდეს. ქართველ დიზაინერებს აქვთ მისწრაფება სიახლეებისკენ, თანაც, ისწავლეს ბევრი რამ. როგორც კი ეს სფერო ბიზნესში გადავიდა, მას სხვანაირად შეხედეს. ჯიჯი, რაღაც გარდატეხა მოხდა ქართულ მოდაში ამ ბოლო დროს... გეთანხმები. არ მინდა, ისე გამომივიდეს, რომ დადებითად ვსაუბრობ პროექტზე, სადაც ვმუშაობ, მაგრამ მეექვსე სეზონია „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულს“ აგურ-აგურ ვაშენებთ და მიმაჩნია, რომ მოდის სფეროს საქართველოში მან დიდი ბიძგი მისცა. ბევრი მიხვდა, რომ მორჩა, თამაშის სხვა წესები შემოვიდა, იმავე ნაჭრებს ვეღარ გამოიყენებენ, ვეღარ გააკეთებენ იმ ხარისხს, რაც ადრე გასდიოდათ, იმ დეტალებს, არსაც ადრე იყენებდნენ სამოსში... იციან, რომ თუკი უხარისხო იქნება, ბაიერი ნივთებს არ შეიძენს. ქართველმა დიზაინერებმა ისწავლეს, რომ მოდის კვირეულამდე სამი კვირით ადრე კოლექცია მზად უნდა იყოს, უნდა არსებობდეს პრესრელიზი მის შესახებ. აქამდე მხოლოდ ორ-სამ დიზაინერს ექნებოდა მზად პრესრელიზი. არც ვამტყუნებ, რადგან არ სჭირდებოდათ, მხოლოდ დიზაინერების მცირე ნაწილმა იცოდა ასე მუშაობა. მგონი, ეს ნორმალური პროცესია, რომ არ ყოფილიყო „მერსედესის“ მოდის კვირეული, იქნებოდა სხვა. კონკურენცია გაიზარდა, იდეებიც განსხვავებულია, ტემპიც გაიზარდა, იცი, დღეს თუ არ გააკეთებ, ხვალ სხვა გააკეთებს... რაც შეეხება სტილისტების მიწვევას კოლექციებისთვის... ქართველი დიზაინერები უკვე იწვევენ კოლექციების გასამართად სტილისტებს. თბილისში გვყავს რამდენიმე კარგი სტილისტი და ისინი მუშაობენ. ჩვენი პროექტია მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ ახალი პროფესიების საჭიროება იკვეთება, დაგვჭირდება მოდის კონსულტანტები, მენეჯერები და ა.შ. ზუსტად ვიცი, რომ ქართველი დიზაინერების კოლექციები კიდევ უფრო კარგად გაიყიდება. 8 სტილისტი დამოუკიდებლად, ჩვენი მიწვევის გარეშე ჩამოდის, რომ კოლექციები შეარჩიოს. მათ აკრედიტაცია გვთხოვეს. ანუ ფიქრობ, რომ ეს სფერო ფულს მოიზიდავს? საზღვარგარეთ გაყიდვებს თუ გულისხმობთ, ქართული მოდის სახლები უკვე მუშაობენ, ქართველი დიზაინერები უკვე იყიდებიან წარმატებით. მათ ისწავლეს, რა არის ბაიერის ფასი. 3-4- დიზაინერი იყო საქართველოში, ვინც ეს იცოდა. მიხვდნენ, რომ სხვანაირად ვერ იმუშავებენ (იღიმის). ნინო მურღულია [post_title] => „აღმოსავლეთ ევროპაში ყველაზე კრეატიული დიზაინერები ჩვენ გვყავს...“ – „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეული“ დღეს იხსნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aghmosavlet-evropashi-yvelaze-kreatiuli-dizainerebi-chven-gvyavs-mersedes-bencis-modis-kvireuli-dghes-ikhsneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 14:51:09 