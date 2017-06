სტრესის დამარცხების ექვსი საუკეთესო საშუალება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => fsiqologia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141521 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => fsiqologia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141521 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 181 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => fsiqologia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => fsiqologia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141521) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9557,181) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141643 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-30 10:45:31 [post_date_gmt] => 2017-06-30 06:45:31 [post_content] => წონის სწრაფად დაკლების უმთავრესი პირობა რეჟიმის დაცვაა, გაითვალისწინეთ დიეტოლოგების რჩევები და აქციეთ წესად სასარგებლო ჩვევები * მავნე პროდუქტი - უკეთესია თუ საერთოდ არ გექნებათ სახლში რაფინირებული შაქარი, მარილი და ცხიმი. იმ შემთხვევაში კი, უკვე შეიძინეთ, მოათავსეთ მავნე პროდუქტი მუქ კონტეინერში და იქ შეინახეთ, სადაც ვერ შეძლებთ მათ დანახვას. * პორციის გაკონტროლება - პორციის გასაკონტროლებლად გამოიყენეთ სპეციალური საზომი ფიალა, რომელიც ბევრად საიმედოა, ვიდრე თვალით გაზომვა. * მცენარეული საკვები - მცენარეული საკვები თქვენი კვების ძირითადი შემადგენელი ნაწილი უნდა გახდეს. მიირთვით დღეში სამჯერ ხილი და ბოსტნეული ან მთელმარცვლოვანი პროდუქტი (თუნდაც შვრიის ფაფა) მცირე პორციებით. * ხილის პიურე - მიირთვით შაქრის ნაცვლად ნატურალური ხილი (ბანანი, ვაშლი, მსხალი, ლეღვი, ფინიკი, ყურძენი), პიურე კი, თამამად გამოიყენეთ ცხობის დროს. * „10:1“-ის წესი - ყურადღებით წაიკითხეთ ეტიკეტი და გაითვალისწინეთ, რომ ნებისმიერ პროდუქტში ცხიმის ყოველ 10 გრამზე თუნდაც 1 გრამი უჯრედისი უნდა მოდიოდეს. * მოაწესრიგეთ სამზარეულო - რაციონის გაუმჯობესების და ცხოვრების სუფთა ფურცლიდან დაწყების საუკეთესო საშუალება სამზარეულოს დასუფთავება და კარადებში ან მაცივარში დამალული მავნე პროდუქტის გადაყრაა. * წონის კონტროლი - შეამოწმეთ საკუთარი წონა ყოველ პარასკევს, რადგან ასე უფრო მარტივად შეძლებთ უქმეებზე ტონუსის შენარჩუნებას. * მოიმზადეთ საკვაბი - ხშირი ვახშმობა კაფეში თქვენს ფიგურას ზეტმეტი კილოგრამებით ემუქრება, სახლში, ჯანსაღი პროდუქტით მომზადებული სადილი კი, ნაკლებად კალორიული და ბევრად სასარგებლოა. * სწრაფი კვება - სწრაფი კვების ობიექტების მენიუ ხელ უწყობს წონის მომატებას (მინიმუმ 7-10 კგ. წელიწადში). მოამზადეთ საკვები სახლში და ლანჩზე მხოლოდ სალათი ან ცილით და უჯრედისით მდიდარი სენდვიჩები მიირთვით. * გონივრული კვება - კარგად დაფიქრდით, მართლა გშიათ თუ მხოლოდ მოწყენილობით ან სტრესის მოსახსნელად მიირთმევთ. * ჯანსაღი ძილი - არასაკმარისი ძილის დროს ორგანიზმი გრელინს - შიმშილის ჰორმონის გამოიმუშავებს. კვლევებმა დაადასტურა, რომ მას, ვისაც 7 საათზე ნაკლები სძინავს, 300 კალორიით მეტს მიირთვეს, ვიდრე ის, ვინც სისტემატურად ახერხებს გამოძინებას. * მთელმარცვლოვანი პროდუქტი - მთელმარცვლოვანი პროდუქტი სასარგებლო საკვებ ბოჭკოს, ნაკლებ შაქარს, კონსერვანტებს და ცხიმებს შეიცავს. * ცხარე საკვები - ცხარე საკვები ამცირებს ჭამის მადას და აძლიერებს მეტაბოლიზმს. ეცადეთ ზომიერების ფარგლებშიც დაუმატოთ თქვენს საკვებს წიწაკა ან ცხარე სოუსი. * მიირთვით ყურადღბით - გამორთეთ ტელევიზორი, დაჯექით მაგიდასთან და ეცადეთ ყოველი ლუკმით ისიამოვნოთ. მშვიდ გარემოში სადილობა დაგიცავთ ზედმეტი საკვების მიღებისგან და დაგეხმარებათ უფრო დიდ ხნით დარჩეთ მაძღარი. * ერთკვირიანი მენიუ - წინასწარ დაგეგმეთ ერთი კვირის მენიუ სადილის და წახემსების ჩათვლით. უკეთესია თუ მსგავს გეგმას შაბათ-კვირას შეიმუშავებ, ასე უფრო მეტი დრო გექნებათ პროდუქტის შესაძენად და სასარგებლო კერძების მოსამზადებლად. * პროდუქტის სია - ის, ვინც სუპერმარკეტს პროდუქტიის სიის გარეშე სტუმრობს, ორჯერ მეტ პროდუქტს ყიდულობს, ვიდრე წინასწარ ჰქონდა დაგეგმილი. * ბუნებრივი ტკბილეული - გაამდიდრეთ საკუთარი საკვები ვანილით ან დარიჩინით. ბუნებრივი ტკბილეული ბევრად სასარგებლო და გემრიელია. * ალკოჰოლი - კალორიებით მდიდარი ალკოჰოლი დიეტის მთავარი მტერია, რადგან აძლიერებს ჭამის მადას და ამცირებს ნებისყოფას. იდეალური იქნება თუ საერთოდ უარს იტყვით ალკოჰოლზე, უკიდურეს შემთხვევაში კი, მიირთვათ 1-2 ბოკალი ღვინო კვირაში ერთხელ. * რეჟიმი - დაიცავით რეჟიმი და ნუ ეცდებით საკუთარ თავის მოტყუებას, რადგან თქვენი მონდომების შედეგი პირველ რიგში თქვენ გაღელვებთ და არა სხვებს. * მცირე ზომის ჭურჭელი - გამოიყენეთ მცირე ზომის თეფშები და დარწმუნებული იყავით, რომ თქვენი საკვები 10%-ით ანუ დღეში 100 კალორიით შემცირდება. სასარგებლო ჩვეულებები წონაში სწრაფად დაკლებისთვის - დიეტოლოგების რჩევები

მეცნიერები მივიდნენ იმ დასკვნამდე , რომ ანტიბაქტერიული საპონი საშიშია ჯანმრთელობისთვის . კვლევის დეტალებზე ამჯერად გავლენიანი გამოცემა „ ტელეგრაფი " წერს და მიზეზად ანტიბაქტერიული საპნის შემადგენლობას ასახელებს . გაირკვა , რომ ისეთი კომპონენტები , როგორიცაა ტრიკლოზანი და ტრიკლოკარბანი საკვები ალერგიისა და კონტაქტური დერმატიტის განვითარების რისკს ზრდის , ასევე იწვევს სერიოზულ ჰორმონალურ დისბალანსს ორგანიზმში . ჯერ კიდევ 2016 წელს ამერიკის სანიტარულმა სამსახურმა ტრიკლოზანისა და ტრიკლოკარბონის შემცველი საპნის გაყიდვა აკრძალა , თუმცა სხვა ქვეყნებს ეს შეზღუდვა არ შეეხო . ამჯერად მსოფლიოს 200- მდე მკვლევარი გაერთიანდა , რათა შესაბამის ორგანოებს მავნე კომპონენტების შეცველი საპნის ხმარებიდან ამოღება მოსთხოვოს . აღსანიშნავია , რომ ეს საშიში ნითიერები 2 ათასამდე დასახელების სხვა პროდუექტებშიც გვხვდება , მათ შორისაა კბილის პასტა, საღებავები, სათამაშოები და სამოსი . მეცნიერები აცხადებენ , რომ ანტიბაქტერიული პროდუქციის გამოყენება მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებშია დასაშვები . მაგალითად ზოგიერთი კბილის პასტა , რომელიც შეიცაცს ტრიკლოზანს , გამოიყენება ღრძილების სხვადასხვა დაავადებების დროს . ამდენად ამ კომპონენტების დამატება პირის ღრუს მოვლის ყველა საშუალებებში , დაუშვებელია . ამავე დროს გამოცემას კორეაში ჩატარებული კვლევაც მოჰყავს , სადაც ნათქვამია , რომ ჩვეულებრივი საპონი ისევე კარგად უმკლავდება 20 მდე ბაქტერიას , როგორც ანტიბაქტერიული . ანტიბაქტერიული საპონი უფრო საშიშია, ვიდრე სასარგებლო

თანამედროვე მედიცინისთვის ფიზიოლოგიური პრობლემების აღმოჩენა და მკურნალობა ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე ფსიქოლოგიურის, თუმცა ხშირად, სწორედ ემოციონალური წონასწორობის დაკარგვა ხდება დაავადების მთავარი მიზეზი, რადგან როგორც აღმოჩნდა მრისხანება ზურგის ტკივილს იწვევს, მარტოობა - მაღალ წნევას, შფოთი კი - გონებაჩლუნგობას. გთავაზობთ ნეგატიურ ემოციებთან ბრძოლის რამდენიმე ეფექტურ მეთოდს: * მრისხანება მრისხანება ნეირონის გზებს ააქტიურებს, რომელიც თავის ტვინის დაძაბულობას ხერხემლის კუნთებს გადასცემს. სხვათაშორის, ნერვიულ აგზნებას ენდორფინების სიმცირე განაპირობებს, რომელიც ტკივილის ჩახშობას უწყობს ხელს, ამიტომ მრისხანებისკენ მიდრეკილებს სხვადასხვა ტიპის, მათ შორის ზურგის ტკივილიც ხშირად აწუხებთ. შეხედეთ საკუთარ თავს გვერდიდან, გაიხსენეთ რა იწვევს თქვენს მრისხანებას და სცადეთ მისი დახატვა. მერე კი, ნებისმიერი შემოტევის დროს გაიხსენეთ ნახატი, კარგად დაფიქრდით, რამდენად კმაყოფილი ხართ საკუთარი თავით და რამდენად დაგეხმარათ მრისხანება პრობლემის გადაწყვეტაში. იმ შემთხვევაში კი, თუ აუტოტრეინინგი ვერ გეხმარებათ, სასწრაფოდ მიმართეთ ენდოკრინოლოგს. * მარტოობა შესაძლოა, უამრავი ვირტუალური მეგობარი გყავთ, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში ადამიანებთან ურთიერთობა არ გამოგდით და მუდმივად მარტოობის გრძნობით იტანჯებოდეთ. ჩიკაგოს უნივერსიტეტის სპეციალისტების მტკიცებით, მაღალ წნევათ და გულის შეტევით არაკომუნიკაბელური ადამიანები უფრო ხშირად იტანჯებიან, ვიდრე კონტაქტური და გახსნილები. თუ არაფრით გამოგდით ადამიანებთან ურთიერთობა, მოიძიეთ თქვენთვის შესაფერისი და საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმე, მერე კი, ჩაეწერეთ ვოლონტიორთა ჯგუფში. როგორც ამბობენ, მძიმე შრომა აერთიანებს ადამიანებს და ხელს უწყობს კოლეგებთან მეგობრული ურთიერთობის ჩამოყალიბებას. * პესიმიზმი პესიმისტურად განწყობილი ადამიანები ხშირად თვითონ ხდებიან საკუთარი ავადმყოფობის მიზეზი, რადგან ფინელი მეცნიერების დასკვნით, ნერვიულობა და მუდმივად ნეგატიური განწყობა აზიანებს სისხლძარღვებს, იწვევს გახშირებულ გულისცემას და ინსულტს. დროა დაძლიოთ პესიმიზმი და შეიქმნათ ოპტიმისტური განწყობა! გაიხსენეთ ყველა სასიამოვნო შეხვედრა, წარმატებით განხორციელებული საქმეები და დარწმუნდით, რომ ცხოვრება არც ისე საშინელია, როგორც მანამდე გეგონათ. * დეპრესია თვითრწმენის და ახლობლების ნდობის დაკარგვა, გულგრილობა და მუდმივად ცუდი განწყობა, არა მარტო ცხოვრებას ამძიმებს, არამედ სიმსივნური დაავადებების განვითარების რისკსაც ზრდის 69%-ით, რადგან დეპრესია უჯრედების ზრდის რეგულირებაში მონაწილე სტრესის ჰორმონების ნორმალურ გამომუშავებას აფერხებს. იყავით თვითკრიტიკული! პენსილვანიის უნივერსიტეტის მკვლევართა აზრით, საკუთარ თავში ზედმეტად დარწმუნებული ადამიანები სხვებზე მეტად არიან მიდრეკილი დეპრესიისკენ, რადგან სწორედ ისინი განიცდიან ყველასზე დიდ იმედგაცრუებას, როცა აცნობიერებენ, რომ ზედმეტად გააზვიადეს საკუთარი შესაძლებლობები. აღიარეთ შეცდომები, გამოიყენეთ ისინი საკუთარი სუსტი მხარეების გამოსავლენად და მათ გასაძლიერებლად. * შფოთი ქრონიკული გონებრივი დაძაბულობა გლუკოკორტიკოიდების დონეს ზრდის, რაც თავის ტვინის უჯრედებს აზიანებს და ჯერ მეხსიერების დაქვეითებას იწვევს, მერე კი, გონებასიჩლუნგეს. ივარჯიშეთ კვირაში მინიმუმ სამჯერ ნახევარი საათი, რადგან ფიზიკური დატვირთვა ხელს უწყობს ჟანგბადის გონებისთვის მიწოდებას და აუმჯობესებს მის მუშაობას. როგორ ვებრძოლოთ ნეგატიურ ემოციებს [post_title] => სასარგებლო ჩვეულებები წონაში სწრაფად დაკლებისთვის - დიეტოლოგების რჩევები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sasargeblo-chveulebebi-wonashi-swrafad-daklebistvis-dietologebis-rchevebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 10:54:29 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 06:54:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141643 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 83 [max_num_pages] => 28 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 009de0ee74954775bc7f5d65081f6cd6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )