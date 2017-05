სტუდენტების მატარებლებში დაშვება გამარტივდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => studentebi [1] => biznesi [2] => rkinigza [3] => matarebeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126667 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => studentebi [1] => biznesi [2] => rkinigza [3] => matarebeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126667 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 191 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => studentebi [1] => biznesi [2] => rkinigza [3] => matarebeli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => studentebi [1] => biznesi [2] => rkinigza [3] => matarebeli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126667) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,1244,1242,191) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126638 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-01 16:36:47 [post_date_gmt] => 2017-05-01 12:36:47 [post_content] => "ფურშეტ ჯორჯიას" კრედიტორების მიმართ 8 მილიონ ლარზე მეტის დავალიანება აქვს. შესაბამისად, სუპერმარკეტების ქსელის მიმართ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება დაიწყო. სასამართლოს განჩინების გამოტანამდე აღებული ვალების უზრუნველყოფა იკრძალება, ამასთან ჩერდება ვალების გადახდა და პროცენტების, პირ გასამტეხლოს, საურავების დარიცხვა/გადახდა. საქმიანობის უწყვეტობის შენარჩუნების მიზნით, საწარმო უფლება მოსილია მეურვის თანხმობით , იკისროს ახალი სახელშეკრულებო ვალდებულებები. სასამართლომ კრედიტორთა კრება 2 ივნისს დანიშნა. ცნობისთვის, "ფურშეტ ჯორჯიას" კრედიტორები არიან ”რითეილ კაპიტალ ჯორჯია” და ,,სენატორი”. "ფურშეტ ჯორჯიას" მიმართ საქმის წარმოება დაიწყო

საქართველოს მოქალაქეებს ეძლევათ შესაძლებლობა, აღმოაჩინონ ჩრდილოეთ ამერიკა, აფრიკა და აზია სპეციალური ფასებით. აღნიშნულ შესაძლებლობას, გაყიდვების ფესტივალის ფარგლებში, მათ ავიაკომპანია „თურქეთის ავიახაზები" აძლევს. "ჩვენს მგზავრებს შეუძლიათ, იფრინონ სპეციალურ ფასად შემდეგი ქალაქების მიმართულებით: მონრეალი, ტორონტო, ჰავანა, ატლანტა, ბოსტონი, ვაშინგტონი, ნიუიორკი, ლოსანჯელესი, მაიამი, ჩიკაგო, სანფრანცისკო, ბიშკეკი,გუანჯო, პეკინი, ტოკიო, ქაირო,ჰონგკონგი,ბანგკოკი,სეული, ფჰუქეთი, სეიშელის კუნძულები, მავრიკია, ანტანანარივო, თელავივი", - აცხადებენ "თურქეთის ავიახაზებში". მათივე ცნობით, გაყიდვების ფესტივალზე,თბილისიდან გასაფრენი ორმხრივი ბილეთის ფასი 217 ევროდან იწყება. აქციის ფარგლებში, ფრენა შესაძლებელია 2017 წლის 1 ოქტომბრიდან 2018 წ. 31 მარტის ჩათვლით, ხოლო ბილეთების შეძენა შესაძლებელია 25 აპრილიდან 16 მაისის ჩათვლით. როგორც ავიაკომპანიაში აცხადებენ, სპეციალური შეთავაზება მოიცავს ყველა მოსაკრებელს, ტაქსებს და გადასახადებს. დაშვებული ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია. დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ვებ გვერდზე: www.turkishairlines.com

ქართველებს სპეციალურ ფასად ჩრდილოეთ ამერიკის, აფრიკისა და აზიის აღმოჩენა შეუძლიათ

ქართული ღვინო მსოფლიოს 10 საუკეთესო ღვინოს შორის დასახელდა, რომლის ფასიც 40 დოლარზე ნაკლებია. რეიტინგს გამოცემა Esquire აქვეყნებს და მასში კომპანია "ხოხბის ცრემლების" მიერ 2013 წელს წარმოებული ღვინო "თავკვერი" მოხვდა. ღვინის ფასი 22 დოლარია. "წითელი, კაშკაშა ღვინო, დამზადებილია თიხის ჭურჭელში, რომელიც მიწის ქვეშ არის დაცული", - წერს Esquire. ამავე გამოცემის მიხედვით, ქართულ ღვინოსთან ერთად, რეიტინგში ავსტრიული, ავსტრალიური, იტალიური, ფრანგული და ესპანური ღვინოებიც მოხვდნენ. ქართული თავკვერი მსოფლიოს 10 საუკეთესო ღვინოს შორისაა "ფურშეტ ჯორჯიას" მიმართ საქმის წარმოება დაიწყო