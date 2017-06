Sturbucks მიგრანტებს ასაქმებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => migrantebi [1] => dasaqmeba [2] => sturbucks ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140590 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => migrantebi [1] => dasaqmeba [2] => sturbucks ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140590 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 114 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => migrantebi [1] => dasaqmeba [2] => sturbucks ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => migrantebi [1] => dasaqmeba [2] => sturbucks ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140590) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2390,114,16704) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139748 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-19 17:41:29 [post_date_gmt] => 2017-06-19 13:41:29 [post_content] => „მთელი ბავშვობა მომწონდა ყველაფერი, რაც ქალის მოვლასა და სილამაზეს ეხებოდა. ეს კი ჩემს მშობლებს არ მოსწონდათ. გოგო ვიყავი და დიპლომი როგორ არ უნდა მქონოდა, აბა ისე სახლში ვინ შემიშვებდა?!“ – 24 წლის ნუკი იოსებიძე „ფორტუნასთან“ საუბრისას ამბობს, რომ ქართველებს განათლებაზე, წარმატებულ კარიერასა და დიპლომზე მცდარი შეხედულება აქვთ. მისი თქმით, ადამიანების დიდ ნაწილს, მათ შორის მის ოჯახის წევრებსაც, ჰგონიათ, რომ წარმატებისკენ გზა იმ სპეციალობებზე ჩაბარებაზე გადის, რომლის დასრულების შემდეგაც უმაღლესი სასწავლებელი დიპლომს გაძლევს. „ჩამაბარებინეს ძალით იურიდულზე. ვიცოდი, რომ ჩემგან იურისტი არასდროს გამოვიდოდა. რადგან მაშინ საკუთარი შემოსავალი არ მქონდა და არც იმის ფინანსები, რომ სტილისტის კერძო კურსი გამევლო, დავთანხმდი მათ მოთხოვნას. დავკარგე 4 წელი. სწავლით არც არასდროს გამოვირჩეოდი, პარალელურად დავიწყე სალონში მუშაობა. გამიჩნდა შემოსავალი. შემდეგ შევისწავლე ეს პროფესია და ახლა ვაკეთებ იმას, რაც მომწონს. ჩემი მშობლები ბედნიერები არიან - მე მაქვს იურისტის დიპლომი. მაგრამ ვიცი, რომ მას არასდროს გამოვიყენებ,“ - ამბობს ნუკი იოსებიძე. ნუკის მშობლების მსგავსად ჩვენს გარშემო ბევრი ადამიანი ფიქრობს. მათთვის რამდენიმეთვიანი პროგრამებისა და კურსების დამადასტურებელი სერტიფიკატი ხშირად ფარატინა ქაღალდია, დიპლომი აუცილებელია, არგუმენტი კი არის - „რა იცი, რაში დაგჭირდეთ“. განსხვავებულად ფიქრობს თათია არაბული. ის იურიდიულზე მაგისტრატურის განყოფილებაზე სწავლობს. ბაკალავრიატის დამთავრების შემდეგ მუშაობა მალევე საჯარო სამსახურში დაიწყო, სადაც დაწინაურებისთვის მაგისტრატურის დამადასტურებელი დიპლომიც სჭირდება. მაგისტრატურის დასრულების შემდეგ სწავლის გაგრძელებას დოქტურანტურაშის გეგმავს. საჯარო სამსახურში მუშაობა მას სხვა დამატებით საქმიანობას, გარდა აკადემიური მოღვაწეობისა, უკრძალავს. შესაბამისად, ფიქრობს, რომ დამატებითი შემოსავლისთვის მომავალში ლექტორობაც სურს. „ფორტუნა“ დაინტერესდა, ვინ უფრო მეტ ხელფასს იღებს - ადამიანები, რომლებიც უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამებს ირჩევებ, იღებენ სხვადასხვა საფეხურის დამადასტურებელ დიპლმობს თუ ადამიანები, რომლებიც ამა თუ იმ პროფესიას ეუფლებიან, აქვთ მხოლოდ საშუალო განათლება და აკეთებენ მათთვის სასურველ საქმეს. პოპულალური პროფესიებით დასაქმებულთა ხელფასები ასე გამოიყურება:

კერძო კომპანიის იურისტი ყოველთვიურად - 1000 ლარამდე იღებს.

ეკონომისტის ხელფასი, რომელიც ერთ-ერთ წარმატებულ კომპანიაში მუშაობს - 1250 ლარია.

საშუალოდ ჟურნალისტის ხელფასი 400-იდან - 1000 ლარამდე მერყეობს, არსებობს გამონაკლისები, როცა მათი ხელფასი 1000 ლარსაც აჭარბებს.

საჯარო სამსახურში ხელფასი კი დაბალი და საშუალო რგოლის საქმეზე - 350-იდან 1000 ლარამდე მერყეობს.

კერძო კომპანიებში კონდიტერების ხელფასი - 750-ლარიდან -900 ლარამდე მერყეობს.

მკერავი, რომელიც ფაბრიკაში მუშაობს, თვეში 500 ლარს იღებს. კერძო შეკვეთებზე მომუშავე მკერავის ანაზღაურება კი 500-იდან -800 ლარამდეა.

მშენებლებისა და მშენებლობაზე დასაქმებულთა ხელფასები კი კვალფიციკაციისა და შესრულებული სამუშაოს მიხედვით 500-იდან 2000 ლარამდე მერყეობს.

დაბალშემოსავლიანი კომპანიების ბუღალტრები ყოველთვიურად 700 ლარამდე ხელფასს იღებენ, მსხვილ კომპანიებში კი მათი ხელფასი 1500 ლარსაც აღწევს.

IT-სპეციალისტის ხელფასები კვალიფიკაციისა და დამქირავებლის გათვალისწინებით 2000 ლარსაც სცდება. შესაძლოა, ასევე მათი ხელფასი 10 000-მდეც იყოს.

სახლის შიდა სარემონტო სამუშაოების შემსრულებელ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტის ხელფასმა აქტიურ სეზონზე, შესაძლოა, 4000 ლარსაც მიაღწიოს.

ფართისა და შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით 500-იდან 1500 ლარამდე მერყეობს ელექტრიკოსის ანაზღაურება.

ექთნები მორიგეობის რაოდენობის გათვალისწინებით, ხელფასს 500 ლარამდე იღებენ.

წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული სტერეოტიპი, რომელიც დიპლომს, როგორც განათლების დამადასტურებელ ერთადერთ დოკუმენტად აღიქვამს, ნელ-ნელა ირღვევა, პროფესიული განათლება ქვეყანაში ნელ-ნელა პოპულალური ხდება, თუმცა სხვადასხვა პროფესიებზე ჩაბარების მსურველთა რიცხვი ჯერ ისევ დაბალია. ცხადია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უმაღლესი განათლება ცუდია ან გამოუყენებადი, მთავარი პრობლემა ის არის, უმაღლესი განათლების მიღება როგორ ხდება, რა რესურსი იხარჯება ამისთვის, რა მიზანი აქვს განათლების მიმღებს მაშინ, როდესაც პროფესიული განათლება, ნაკლები ხარჯით უფრო კარგ შედეგს იძლევა.[post_title] => ხელოსანი - 4 ათასი ლარი, იურისტი - 1000 ლარი - ანაზღაურება ქართულ ბაზარზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => umaghlesi-tu-profesiuli-ganatleba-rodis-ufro-mets-gvikhdian-damsaqmeblebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-20 10:43:42 [post_modified_gmt] => 2017-06-20 06:43:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139748 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 138827 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-15 12:37:41 [post_date_gmt] => 2017-06-15 08:37:41 [post_content] => ანაკლიის პორტის პირველი ფაზის შენებლობაზე 300-დან 500-ამდე ადამიანი დასაქმდება. ადგილობრივ მაცხოვრებლებს, რომლებიც გადაწყვეტენ, სამუშაოზე განაცხადის შეტანას, ”ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი” დახმარებას გაუწევს შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოს მისაღებად. რაც შეეხება დასაქმებას პორტის ამუშავების შემდეგ, პირველი ფაზის დასრულების შემდეგ, შესაძლოა, ნავსადგურის ფუნქციონირებამ 320 ახალი სამუშაო ადგილი შექმნას. გარდა ამისა, არსებობს სატრანსპორტო მოთხოვნის პოტენციალი, რაც დაახლოებით 1,700 სამუშაო ადგილს შექმნის სანაპიროზე. ამ ყოველივეს შესახებ კი აღნიშნულია გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის პროგნოზში, რომელიც "ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის" დაკვეთით საერთაშორისო კომპანია Royal Haskoning-მა მოამზადა. ამავე დოკუმენტის მიხედვით ნავარაუდევია, რომ ანაკლიის პორტი პირველ გემს 2020 წლის ბოლოს მიიღებს. პირველი ფაზის მოსამზადებელი სამუშაოები კი 2017 წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყება. [post_title] => ანაკლის პორტის მშენებლობაზე 500-მდე ადამიანი დასაქმდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => anaklis-portis-msheneblobaze-500-mde-adamiani-dasaqmdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-15 12:38:21 [post_modified_gmt] => 2017-06-15 08:38:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138827 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 138399 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-14 09:31:12 [post_date_gmt] => 2017-06-14 05:31:12 [post_content] => ბელგიამ მთხოვნელთა 74%-ს თავშესაფარის მიცემაზე უარი უთხრა. მიგრანტთა საქმეების დეპარტამენტის ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, ქვეყანამ წელი განცხადებების უარყოფით დაიწყო. იმის გამო, რომ მიგრანტთა დიდმა ნაწილმა თავშესაფრის მიღების აუცილებლობა ვერ ჩამოაყალიბა, მათ თხოვნას ოფიციალური უარით უპასუხეს. შეგახსენებთ, რომ 2016 წელს ბელგიის მთავრობამ მიგრანტის სტატუსი 14 ათასამდე მთხოვნელს მიანიჭა და როგორც ჩანს, ეს სრულებით საკმარისი იყო. წელს ქვეყანას შესაბამისი რესურსები აღარ აქვს, ამიტომ ბევრ ადამიანს ვეღარ შეიფარებს. ევროპას კი ძალიან რთული პერიოდი უდგას და მიგრაციის პროცესის შეჩერება ჯერჯერობით შეუძლებელია. ბელგიამ მთხოვნელთა 74%-ს თავშესაფარის მიცემაზე უარი უთხრა. მიგრანტთა საქმეების დეპარტამენტის ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, ქვეყანამ წელი განცხადებების უარყოფით დაიწყო. იმის გამო, რომ მიგრანტთა დიდმა ნაწილმა თავშესაფრის მიღების აუცილებლობა ვერ ჩამოაყალიბა, მათ თხოვნას ოფიციალური უარით უპასუხეს. შეგახსენებთ, რომ 2016 წელს ბელგიის მთავრობამ მიგრანტის სტატუსი 14 ათასამდე მთხოვნელს მიანიჭა და როგორც ჩანს, ეს სრულებით საკმარისი იყო. წელს ქვეყანას შესაბამისი რესურსები აღარ აქვს, ამიტომ ბევრ ადამიანს ვეღარ შეიფარებს. ევროპას კი ძალიან რთული პერიოდი უდგას და მიგრაციის პროცესის შეჩერება ჯერჯერობით შეუძლებელია.