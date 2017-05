“სუიციდის თამაში”, რომლის საშუალებითაც მოზარდებს თავს აკვლევინებენ, ქართველი თინეიჯერებისთვისაც ცნობილი გახდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sashishi-internettamashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134726 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sashishi-internettamashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134726 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 15990 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sashishi-internettamashi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sashishi-internettamashi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134726) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15990) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134709 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-27 21:38:18 [post_date_gmt] => 2017-05-27 17:38:18 [post_content] => 12 წლის გოგომ თვითმკვლელობა, სავარაუდოდ, ე.წ. მასტერის დავალებით სცადა. გამოძიებისთვის დაუდგენელი პირები მოზარდებს ინტერნეტით ეკონტაქტებიან. პირველი შეთავაზებაა, სურთ თუ არა მათ თამაში, ხოლო თანხმობის შემთხვევაში, პირველი ეტაპი უწყინარი დავალებების შესრულებაა, რომელიც ეტაპობრივად რთულდება. 50 დღის შემდეგ კი ფსიქოლოგიურად დამოკიდებულ მოთამაშეებს აიძულებენ, თავი მოიკლან. 12 წლის გოგო სხეულის მრავლობითი დაზიანებებით იაშვილის სახელობის საავადმყოფოში წევს. ის მეხუთე სართულიდან გადახტა. მომხდარ ფაქტზე ოჯახი ღიად არ საუბრობს. ცნობილია, რომ მოზარდს თვითმკვლელობის მცდელობამდე ინტერნეტით უცნობები ეკონტაქტებოდნენ. "რუსთავი 2"-ის ცნობით, პოლიციამ მშობლები, თვითმხილველები და ექიმები უკვე გამოკითხა. სახიფათო თამაშების ფატალურ შედეგებზე ინფორმაცია აქვთ ფსიქოლოგებსაც. მათივე რეკომენდაციით, თამაშის სახელს, მომხდარის ადგილმდებარეობას და დაზარალებული ოჯახის ვინაობას კურიერი არ ახმაურებს. სახიფათო ინტერნეტ თამაშებზე წერს BBC-ც. სტატიის მიხედვით, სამართალდამცველები ლონდონელ მშობლებს შესაძლო საფრთხეებზე მიუთითებენ. ბრიტანულ გამოცემაში ნათქვამია, რომ არასრულწლოვნების სუიციდის ხშირი ფაქტები რუსეთში ფიქსირდება და თითქმის ყველა შემთხვევაში მიზეზი საშიში ინტერნეტთამაშია. თბილისში, 12 წლის გოგომ თვითმკვლელობა სცადა - საშიში ინტერნეტთამაშის შედეგი „ფეისბუქ"-მომხმარებელი Nana Beili, რომელიც საბერძნეთში მცხოვრები ქართველი გახლავთ, იმ საშიში დაჯგუფების შესახებ წერს, რომელიც ბავშვებს სუიციდისკენ უბიძგებს. სტატუსში აღნიშნულია: „sos! ამ წუთას გადაცემას ვუსმენ, სადაც ამბობენ, რომ არსებობს ინტერნეტთამაში „ლურჯი ვეშაპი" (თამაშიც არ ითქმის, ვიღაცები გელაპარაკებიან, თავიდან ვითომ გეთამაშებიან), ქართულად ესე ითარგმნება, რომელიც არის მოდებული მთელ მსოფლიოში. უკავშირდებიან 13-დან 16 წლამდე ბავშვებს. ელაპარაკებიან 50 დღის განმავლობაში.აძლევენ დავალებებს,თანდათან და ორმოცდამეათე დღეზე მოზარდები თავს იკლავენ. ძირითადად, თვითმკვლელობა ხდება სიმაღლიდან გადმოხტომით. გადაცემის წამყვანი და მისი სტუმარი, ამ თემაზე მომუშავე სპეცსამსახურებიდან, აფრთხილებს მშობლებს, რომ გაითვალისწინონ, ნახონ, რას აკეთებენ ბავშვები, რას თამაშობენ, არის დრო, მოასწრონ შვილის გადაჩენა, თავიდანვე თუ ნახავენ, ვის ელაპარაკება ბავშვი. ბავშვი იყო გადაცემაში, ვინც აცნობა პოლიციას, როცა დაუკავშირდნენ. თავიდან მომივიდა მესიჯი: გინდა თამაში ჩვენთან? გინდა დაგველაპარაკო? მესიჯები ისეთია, რომ თავიდან ცდილობენ შეგისწავლონ, დაგაკვირდნენ და თუ სუსტი ხარ, მუშაობენ შენზე. ბავშვმა მითხრა, რომ არ ავყევი, მაშინვე გაქრა ჩემი მინაწერიც და ისინი რასაც მწერდნენო. რა ვიცი, იმდენი თვითმკვლელობაა უკვე საქართველოშიც მოზარდების, რომ მე მგონი, გასათვალისწინებელია".

საშიში ინტერნეტთამაში, რომელიც მოზარდებს თვითმკვლელობისკენ უბიძებს "რუსთავი 2"-ის ცნობით, პოლიციამ მშობლები, თვითმხილველები და ექიმები უკვე გამოკითხა. სახიფათო თამაშების ფატალურ შედეგებზე ინფორმაცია აქვთ ფსიქოლოგებსაც. მათივე რეკომენდაციით, თამაშის სახელს, მომხდარის ადგილმდებარეობას და დაზარალებული ოჯახის ვინაობას კურიერი არ ახმაურებს. სახიფათო ინტერნეტ თამაშებზე წერს BBC-ც. სტატიის მიხედვით, სამართალდამცველები ლონდონელ მშობლებს შესაძლო საფრთხეებზე მიუთითებენ. ბრიტანულ გამოცემაში ნათქვამია, რომ არასრულწლოვნების სუიციდის ხშირი ფაქტები რუსეთში ფიქსირდება და თითქმის ყველა შემთხვევაში მიზეზი საშიში ინტერნეტთამაშია. 