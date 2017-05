„სუიციდს არ ვაპირებ“ – ბრედ პიტის მორიგი აღიარება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli [1] => bred-piti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131233 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli [1] => bred-piti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131233 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 72 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli [1] => bred-piti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli [1] => bred-piti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131233) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (72,73) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130781 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-15 13:17:07 [post_date_gmt] => 2017-05-15 09:17:07 [post_content] => დასავლური პრესა ანჯელინა ჯოლისა და ბრედ პიტის განახლებულ რომანზე ალაპარაკდა. გამოცემა Hollywood Life წერს, რომ ჯოლი და პიტი კვლავ ერთად არიან. წყაროს ცნობით, ისინი მალავენ ურთიერთობას, რადგან პირველ რიგში არ სურთ ბავშვები ჩააგდონ გაურკვევლობაში, რომელთა ინტერესებიც უპირატესია. ისინი ამტკიცებენ, რომ ვარსკვლავებს უწინდებურად უყვართ ერთმანეთი. თუმცა, ამის პარალელურად არსებობს სხვა გამოცემებიც, რომლებიც ბრანჯელინას ამბავს არ ადასტურებს და მას ტყუილს უწოდებს. მათი თქმით, წყვილი უბრალოდ ურთიერთობის დალაგებას ცდილობს, თუმცა არანაირი რომანტიკა მათ შორის არ არის. https://www.youtube.com/watch?v=FXAkxrrPe9w [gallery link="file" columns="4" ids="130783,130784,130785,130786"] [post_title] => ანჯელინა ჯოლი და ბრედ პიტი შერიგდნენ? ამ დღეებში ანჯელინა ჯოლი ქალიშვილთან ერთად ცნობილ ბაზრობას Renaissance Pleasure Faire ესტუმრა. ეს ჯოლის პირველი გამოჩენა იყო ბრედ პიტის ცნობილი ინტერვიუს შემდეგ, სადაც ოჯახის დანგრევაში მან საკუთარი თავი დაადანაშაულა. თვითმხილველების თქმით, ჯოლი ბედნიერად გამოიყურებოდა და ბევრს იცინოდა. კმაყოფილი ჩანდა ასევე შაილოც - მისი 10 წლის ქალიშვილი. შაილოსთან ერთად მისი რამდენიმე მეგობარიც იყო. ბუნებრივია, ვარსკვლავი არსად დადის პირადი მცველის გარეშე, რომელიც მათ შორიახლოს იმყოფებოდა. ადგილობრივი თანამშრომლების განცხადებით, ენჯი ბევრს ხუმრობდა და ეკონტაქტებოდა გარშემომყოფებს. ჰოლივუდის ვარსკვლავი სასიამოვნო ატმოსფეროს ქმნიდა. ბრედ პიტის ცნობილი ინტერვიუს შემდეგ ჯოლი პირველად გამოჩნდა ბრედ პიტის ემოციურმა აღსარებამ, როგორც ჩანს, ენჯიზე ძალიან იმოქმედა. ვარსკვლავმა გადაწყვიტა, პიტის განცდები შვილებთან შორს ყოფნის შესახებ შეამსუბუქოს. დასავლურმა ტაბლოიდებმა დაწერეს, რომ ვარსკვლავმა პიტის მეზობლად უკვე შეიძინა სახლი, რათა მსახიობსა და მის შვილებს ერთმანეთის ნახვის საშუალება უფრო ხშირად ჰქონდეთ. შეგახსენებთ, რომ წყვილი ერთმანეთს დაახლოებით 8 თვის წინ დაშორდა. ინიციატორი ჯოლი იყო, რომელმაც მეუღლე ბავშვებზე ძალადობაში დაადანაშაულა.

ანჯელინა ჯოლი ბრედ პიტის მეზობლად დასახლდება 2017-05-15