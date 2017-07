„სუხიშვილების“ გამოსვლა „ბლექ სი არენაზე“ (ფოტოგალერეა)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sukhishvilebi [1] => bleq-si-arena ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146875 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sukhishvilebi [1] => bleq-si-arena ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146875 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 132 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sukhishvilebi [1] => bleq-si-arena ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sukhishvilebi [1] => bleq-si-arena ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146875) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7694,132) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146929 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-17 18:03:09 [post_date_gmt] => 2017-07-17 14:03:09 [post_content] => ლეგენდარული ანსამბლი „ქართული ხმები“ დაარსებიდან 30 წლის იუბილეს აღნიშნავს. კონცერტი 5 აგვისტოს „ბლექ სი არენაზე“ გაიმართება. ანსამბლმა თავისი წევრებიდან, სამწუხაროდ, ხუთი უნიკალური ხმა დაკარგა, არენას სცენაზე ანსამბლი ცხრაკაციანი შემადგენლობით წარდგება მსმენელის წინაშე, თუმცა მათთან ერთად ძალიან საინტერესო ჯგუფფები და შემსრულებლები გამოვლენ. მათ შორის იქნება თბილისის ბიგბენდი, ანსამბლი „ირიაო“, ნატო მეტონიძე, დავით ევგენიძე, გურული „შვიდკაცა“. დადგმის რეჟისორია ბასა ფოცხიშვილი, მხატვარი - თამრიკო ფოცხიშვილი. ბასა ფოცხიშვილი: ანსამბლის 30 წლის იუბილე „ბლექ სი არენაზე“ განსაკუთრებულად აღინიშნება. მინდა ვთქვა, რომ გამოვიყენებთ ყველა იმ ტექნიკურ საშუალებას, რომელიც ზემოხსენებულ არენას აქვს. ღონისძიების მიმდინარეობისას ეკრანზე გამოჩნდება საინტერესო საარქივო მასალები. პროექტზე ჩემს ჯგუფთან ერთად ვმუშაობ. „ქართულ ხმებთან“ დიდი ხნის მეგობრობა და შემოქმედებითი თანამშრომლობა მაკავშირებს. სამწუხაროა, რომ ხუთი უნიკალური ხმა წავიდა მათგან... ძალიან ნერვიულობენ, მაგრამ ვფიქრობ, ისეთი მომღერლები არიან, ძალიან საინტერესო და გამორჩეული კონცერტი შედგება. შესრულდება ქართული ფოკლორი და ასევე ის ჰიტები, რითაც მსმენელთა „ქართული ხმები“ გაიცნო და შეიყვარა. კონცერტზე „ქართულ ხმებს“ შეუერთდებიან თბილისის ბიგბენდი, ნატო მეტონიძე, ანსამბლი „ირიაო“, დათო ევგენიძე, რომელთანაც დიდი ხანია, თანამშრომლობენ, ასევე გურული შვიდკაცა, სადაც ზაურ ბოლქვაძემ თავისი კარიერა დაიწყო. საინტერესო მომენტია ისიც, რომ გურამ თამაზაშვილის ხმას მისი ძმა, ჯემალ თამაზაშვილი იმღერებს... პროგრამა დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში გაგრძელდება. ზუსტ დროს ვერვ გეტყვით, ვინაიდან იქნება ცოცხალი შესრულება და მოგეხსენებათ, ასეთ შემთხვევაში ზუსტი დროის გათვლა ძნელია (იღიმის). ნინო მურღულია [post_title] => „ქართული ხმების“ 30 წლის იუბილე „ბლექ სი არენაზე“ გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-khmebis-30-wlis-iubile-bleq-si-arenaze-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-17 18:03:09 [post_modified_gmt] => 2017-07-17 14:03:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146929 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 146719 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-17 14:33:47 [post_date_gmt] => 2017-07-17 10:33:47 [post_content] => 9 აგვისტოს „ბლექ სი არენა“ განსხვავებული კონცეფციის პროექტს შემოგვთავაზებს. „ირმა ნიორაძე და მსოფლიო ბალეტის ვარსკვლავები“ - ამ სახელწოდების პროექტის ხილვის შესაძლებლობა შეკვეთილში მდებარე არენაზე გვექნება. ღონისძიება ვახტანგ ჭაბუკიანის ხსოვნას მიეძღვნება. ეს იქნება პირველი საბალეტო წარმოდგენა, რომელიც „ბლექ სი არენას“ სცენას დაიკავებს. პროექტის სამხატვრო ხელმძღვანელი გახლავთ ანდრის ლიეპა, მასთან ერთად პროეტზე მუშაობენ მსოფლიო მასშტაბის მხატვრები და დიზაინერები. ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იქნება საუკეთესო ნომრები, როგორც კლასიკური, ასევე მოდერნბალეტიდან. ამ ნომრებს კი შეასრულებენ საუკეთესო ბალერინები მთელი მსოფლიოდან. პროექტი ორი წელია, საფრანგეთში, კერძოდ, კანში იმართება ირმა ნიორაძისა და „ასკანელი არტის“ ორგანიზებით. გასულ წელს საუკეთესო მოცეკვავეები კომპეტენტურმა ჟიურიმ შეარჩია, ისინი დაჯილდოვდნენ, წელს კი მათი გალაკონცერტი გაიმართა. საქართველოში სწორედ ამ პროექტის ანალოგის გამართვა იგეგმება. ეს ღონისძიება განსაკუთრებული იქნება იმით, რომ ამ უნიკალურ საბალეტო შოუს დასასრულს, მაყურებლის წინაშე თავად ირმა ნიორაძე წარდგება. ცნობილი ქართველი მოცეკვავე სიუპრიზს ამზადებს, კულმინაციურ მომენტს ქართულ მოტივებზე... როგორც „ბლექ სი არენას“ დირექტორმა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, საბალეტო ღონისძიებაზე დასწრებას მაყურებელი საკმაოდ შეღავათიან ფასად შეძლებს. ნინო მურღულია [post_title] => „ირმა ნიორაძე და მსოფლიო ბალეტის ვარსკვლავები“ „ბლექ სი არენაზე“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => irma-nioradze-da-msoflio-baletis-varskvlavebi-bleq-si-arenaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-17 14:33:47 [post_modified_gmt] => 2017-07-17 10:33:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146719 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 146693 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-07-17 13:44:11 [post_date_gmt] => 2017-07-17 09:44:11 [post_content] => „ბლექ სი არენა“ წელს ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვან პროგრამას გვთავაზობს. შეკვეთილის საკონცერტო დარბაზის სცენაზე წარმოდგენილი იქნება პროექტები ნებისმიერი გემოვნების მაყურებლისთვის. „ჩექ ინ ჯორჯიას“ ფარგლებში სცენაზე გამოდიან როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი შემსრულებლები, რომლებიც სხვადასხვა მუსიკალურ მიმართულებას წარმოადგენენ. ერთ-ერთი ასეთი ორიგინალური პროექტი, რომელიც ამერიკელ მუსიკოსს, ერიკ ბენეს ეკუთვნის, „ბლექ სი არენაზე“ 10 აგვისტოსთვისაა ჩანიშნული. როგორც დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე არენას დირექტორმა, ანი კავლელიშვილმა განაცხადა, მოლაპარაკებები ერიკ ბენესთან თითქმის დასრულებულია და ის „სოულის ღამეს“ მსოფლიოში აღიარებულ, 5 „გრემის“ და არაერთი სხვა პრესტიჟული ჯილდოს მფლობელ სი ლო გრინთან ერთად წარმოადგენს. სი ლო გრინის ყველაზე ცნობილი სიმღერა, რომლითაც მან სახელი გაითქვა, გახლავთ „Forget You“. ის რამდენიმე სეზონზე ყველაზე რეიტინგული მუსიკალური შოუს „ვოისის“ ჟიურის წევრიც იყო. „სოულის ღამის“ საქართველოში გამართვის იდეა ერიკ ბენეს ეკუთვნის. ის გასულ წელს საქართველოს სტუმრობდა და „ბლექ სი არენას“ დარბაზის შესახებ ინფორმაცია ჰქონდა. არენას ხელმძღვანელობასთან თავად აწარმოებდა მოლაპარაკებას მათ სცენაზე თავისი პროექტის გამართვის შესახებ. სი ლო გრინი მისი ახლო მეგობარია. აღსანიშნავია, რომ როგორც ჩვენმა რესპონდენტმა, ანი კავლელიშვილმა „ფორტუნასთან“ საუბრისას თქვა, ერიკ ბენე აქტიურ პოპულარიზაციას უწევს საქართველოს, როგორც ერთ-ერთ საუკეთესო საკონცერტო ლოკაციას მთელ მსოფლიოში და მოხარულია, რომ აქ დაბრუნების საშუალება მიეცა. მას ჩამოჰყავს ვარსკვლავური ბენდი, რომელთაგან ყველა მსოფლიოში აღიარებულ არტისტებთან თანამშრომლობს. რაც შეეხება პროგრამას, ის მოიცავს ერი ბენეს 45-წუთიან და სი ლო გრინის ერთ საათიან გამოსვლას, მათ შორის იქნება ორივე არტისტის კოლაბორაციებიც. ჟანრის მოყვარულებისთვის ეს ერთ-ერთი საუკეთესო ღონისძიება იქნება. ნინო მურღულია https://www.youtube.com/watch?v=bKxodgpyGec [post_title] => Eric Benet და Cee Lo Green 10 აგვისტოს „ბლექ სი არენაზე“ ერთობლივ კონცერტს წარმოგვიდგენენ!.. 