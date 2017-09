სულერთია, ვინ არღვევს საზღვარს, უნდა არსებობდეს მკაფიო იურიდიული პასუხისმგებლობა – პეტრო პოროშენკო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => petro-poroshenko ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162091 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => petro-poroshenko ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162091 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 520 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => petro-poroshenko ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => petro-poroshenko ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162091) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (520,4792) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162198 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-11 15:45:38 [post_date_gmt] => 2017-09-11 11:45:38 [post_content] => საქართველოს მესამე პრეზიდენტის, ოდესის ყოფილი გუბერნატორის, მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, ავტობუსში ყოფნისას უკრაინის პასპორტი მოპარეს. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა ლვოვში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. „მე გუშინ მოვედი, პოლონეთის საზღვარი გადავკვეთე უკრაინის ლეგალური დოკუმენტით, პოლონელებმა შტამპი ჩამირტყეს. მერე გადავედი უკრაინელებთან, მათ პასპორტი მივაწოდე, მაგრამ მითხრეს, რომ არ აიღებენ მას. როდესაც ეს მოხდა, ხალხმა ამიყვანა და უკრაინაში ხელებზე აყვანით შემიყვანეს. პასპორტი ავტობუსში მქონდა. პოლიცია მოვიდა, გაჩხრიკა ავტობუსი და ჩემი პასპორტი მოიპარა,“ - აღნიშნა სააკაშვილმა. ყოფილი პრეზიდენტის თქმით, მისი ადვოკატი დღეს ლვოვში სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურს ეწვია, სადაც განაცხადი დატოვა მისთვის უკრაინის სახელმწიფოსგან დაცვის უზრუნველყოფის შესახებ. „მე ახლა უკრაინაში აბსოლუტურად ლეგალურად ვიმყოფები. მე მივმართე უკრაინის სახელმწიფოს დაცვის შესახებ და ჩემი ეს თხოვნა სასამართლოში უნდა იქნას გადაწყვეტილი,“ - განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. ავტობუსში ყოფნისას უკრაინის პასპორტი მომპარეს - მიხეილ სააკაშვილი "რაც უკრაინაში მოხდა, რუსეთს აძლევს ხელს" - თამარ ხულორდავა

"ის, რაც უკრაინაში ვიხილეთ, ერთადერთი რუსეთს აძლევს ხელს," - ასეთ შეფასებას აძლევს ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, თამარ ხულორდავა, უკრაინაში სააკაშვილის ჩასვლას. „უკრაინაში დღეს და გუშინ განვითარებული მოვლენები უკრაინისთვის სახარბიელო ნამდვილად არ არის. უკრაინას, საქართველოსთან ერთად, მკაფიოდ განსაზღვრული გეზი ევროპული მიმართულებით აქვს და ის შიდაპოლიტიკური პროცესები, რომელიც უკრაინაში ვითარდება, უკრაინულ საქმეს არ აკეთებს . მიხეილ სააკაშვილის აქტიურობით, ფაქტობრივად, გახლეჩილია პროდასავლური პოლიტიკური ძალები უკრაინაში და ეს უკრაინის ევროპული ინტეგრაციისთვის არ არის სახარბიელო ს," - განაცხადა ხულორდავამ. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, საქართველსო ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საკმაოდ სერიოზულ საქმეებშია ბრალდებული და სასამართლოს წინაშე უნდა წარსდგეს. სააკაშვილის საქმე უკრაინის შიდა პოლიტიკური თამაშია - ვიტოლდ ვაშიკოვსკი

ოფიციალური პოლონეთი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის, მიერ უკრაინის საზღვრის გადაკვეთა უკრაინის შიდა საქმეა და პოლონეთი ამაში არ ერევა. ამის შესახებ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ვიტოლდ ვაშიკოვსკიმ, პოლონეთის ტელევიზიის ეთერში განაცხადა. „სააკაშვილის საქმე უკრაინის შიდა პოლიტიკური თამაშია," - განაცხადა ვაშიკოვსკიმ მისი თქმით, პოლონეთი ამ სიტუაციის მონაწილე მხარე არ არის. 