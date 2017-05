სუპერკომპიუტერი მართალი ყოფილა: ინგლისში ყველაფერი წინასწარ იცოდნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => premierliga [2] => sam [3] => superkompiuteri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134626 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => premierliga [2] => sam [3] => superkompiuteri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134626 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => premierliga [2] => sam [3] => superkompiuteri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => premierliga [2] => sam [3] => superkompiuteri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134626) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (774,12153,156,16088) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134609 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-29 10:44:17 [post_date_gmt] => 2017-05-29 06:44:17 [post_content] => კრიშტიანო რონალდომ დაადასტურა ჯორჯინა როდრიგესთან კავშირი, რომელიც შესაძლოა ფეხმძიმედ იყოს. ჭორაობის ახალი თემა ამ ზაფხულისთვის. „რეალის“ ფეხბურთელმა ინსტაგრამზე 22 წლის ჯორჯინასთან ფოტო გამოაქვეყნა და ჟურნალისტებმა ყურადღება მიაქციეს, რომ წყვილს ხელი გოგონას ოდნავ მომრგვალებულ მუცელზე უდევს. ბევრმა კომენტარებში უკვე მილოცვაც იჩქარა. რონალდო ამ გოგოს 2016 წლის ზაფხულში შოპინგის დროს გადაეყარა. სწორედ მან გაუწია კომპანიონობა ცერემონიაზე, როდესაც რონალდო წლის საუკეთესო ფეხბურთელისთვის განკუთვნილ პრიზს იღებდა. 2010 წელს რონალდოს სუროგატი დედისგან კრიშტიანო-უმცროსი შეეძინა. მარტში The Sun-მა აცნობა, რომ კიდევ ერთი სუროგატი დედა უახლოეს ხანში პორტუგალიელ ვარსკვლავს ტყუპებს გაუჩენს. "არსენალმა" ასოციაციის თასის ფინალში "ჩელსი" 2:1 დაამარცხა, მეცამეტედ მოიგო აღნიშნული ტურნირი და "მანჩესტერ იუნაიტედის" შედეგი გაამუჯობესა. "არისტოკრატებთან" შეხვედრაში "მეთოფეთა" მხრიდან გოლები ალექსის სანჩესმა და აარონ რემზიმ გაიტანეს, ხოლო ანტონიო კონტეს გუნდიდან თავი დიეგო კოშტამ გამოიჩინა. ასევე რეკორდი დაამყარა არსენ ვენგერმა. ფრანგი სპეციალისტი გახდა პირველი მწვრთნელი, რომელმაც ასოციაციის თასი 7-ჯერ მოიგო. 67 წლის სპეციალისტმა ჯორჯ რემზის შედეგი გააუმჯობესა, რომელმაც "ასტონ ვილას" თასი 6-ჯერ მოაგებინა. არსენ ვენგერი (არსენალი): "პირველივე წუთებიდან დიდებულად ვითამაშეთ. ვამაყობ, რომ კარიერაში ინგლისის 7 თასი მოვიგე. რაც შეეხება ჩემს მომავალს კლუბში, სამშაბათს შევხვდები ხელმძღვანელობას და ყველაფერი გაირკვევა". ბარსელონა – ალავესი 3:1 (3:1) მადრიდი, “ვისენტე კალდერონი” ბარსელონა: სილესენი, უმტიტი, პიკე, მასკერანო (გომეში 11), ალბა, ბუსკეტსი, რაკიტიჩი (ვიდალი 83), ნეიმარი, მესი, ალკასერი. გოლები: 1:0 მესი (30), 1:1 ტ.ერნანდესი (33), 2:1 ნეიმარი (45), 3:1 ალკასერი (45+3) ნეიმარმა პუშკაშის დროიდან პირველმა შეძლო ზედიზედ სამ ფინალში გატანა ესპანეთის თასზე. მესი კი პირველი ფეხბურთელია 1950 წლის შემდეგ, ვინც ოთხ ფინალში შეძლო გოლის გატანა. ლუის ენრიკეს კარიერა "ბარსელონაში" დასრულებულია. ამ მატჩის შემდეგ “ვისენტე კალდერონი” სამუდამოდ ჩაბარდა წარსულს. “ატლეტიკოს” ლეგენდარულმა სტადიონმა საფეხბურთო მატჩს ბოლოჯერ უმასპინძლა და სამუდამოდ დაგვემშვიდობა. უახლოეს პერიოდში “ვისენტე კალდერონისგან” მხოლოდ ნანგრევებიღა დარჩება, ხოლო შემდეგ ამ ადგილას “ატლეტიკო” კლუბის პარკს ააშენებს. „აინტრახტი“ – „დორტმუნდი“ 1:2 (1:1) ბერლინი, „ოლიმპიაშტადიონი“, მაყურებელი: 74 322 „აინტრახტი“: ჰრადეცკი; ჰექტორი, აბრაჰამი, ვალეხო; ჩანდლერი (მეიერი 72), მედოიევიჩი (ტავატა 56), გაჩინოვიჩი, ოცზიპკა; ფაბიანი (ბლუმი 79), რებიჩი; სეფეროვიჩი „დორტმუნდი“: ბურკი; ბარტრა (დურმი 76), სოკრატისი, შმელცერი (კასტრო 46); პიშჩეკი, გინტერი, კაგავა, გუერეირო; დემბელე; ობამეიანგი, როისი (პულიშიჩი 46) გოლები: 0:1 დემბელე (8), 1:1 რებიჩი (29), 1:2 ობამეიანგი (67, პენ) გაფრთხილება: გაჩინოვიჩი (38), ჰრადეცკი (66), აბრაჰამი (69), რებიჩი (87) - დემბელე (90) სტატისტიკა - კარისკენ დარტყმები: 7 (4) – 11 (6) ბურთის ფლობა: 47%-53% კუთხურები: 4:5 თამაშგარე: 5:5 „დორტმუნდმა“ გერმანიის თასი მეოთხედ მოიგო, ხოლო „აინტრახტი“ ევროპა ლიგის საგზურის გარეშე დარჩა. სამაგიეროდ, აქ ადგილი ბუნდესლიგის მეშვიდე ადგილოსან „ფრაიბურგს“ ერგო. - "პარი სენ ჟერმენმა" საფრანგეთის თასის ფინალში "ანჟერი" 1:0 დაამარცხა. "სტად დე ფრანსზე" გამართულ შეხვედრაში ერთდერთი გოლი მსაჯის მიერ კომპენსირებულ დროში 91-ე წუთზე საკუთარ კარში ისა სისოკომ გაიტანა. პარიზულმა გუნდმა საფრანგეთის თასი ისტორიაში მეთერთმეტედ მოიგო და ამ მაჩვენებლით რეკორდსმენია. თასზე 10-ჯერ უმარჯვია "მარსელს", 6-6-ჯერ მოიგო "სენტ-ეტიენმა" და "ლილმა". შეგახსენებთ, საფრანგეთის ლიგის თასის ფინალში უნაი ემერის გუნდმა "მონაკო" 4:1 დაამარცხა. ევროპაში თასები დაინაწილეს: რეკორდებს რეკორდები მოყვა 