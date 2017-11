სუპერვარსკვლავური მენიუ: რას ჭამენ რონალდო და მესი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dieta [2] => mesi [3] => ronaldo [4] => meniu ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189714 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dieta [2] => mesi [3] => ronaldo [4] => meniu ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189714 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dieta [2] => mesi [3] => ronaldo [4] => meniu ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dieta [2] => mesi [3] => ronaldo [4] => meniu ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189714) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (156,166,689,14794,221) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 189619 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-22 14:30:40 [post_date_gmt] => 2017-11-22 10:30:40 [post_content] => მაიკლ ოუენი ჟოკეი გახდა. 2001 წლის ”ოქროს ბურთის” მფლობელს, რომელმაც საფეხბურთო კარიერა 2013 წელს დაასრულა, ახალი გატაცება აქვს. თუმცა ინგლისელის ცხენოსნობით გატაცება არც ისე ახალი ამბავია. ოუენს ყოველთვის ძალიან უყვარდა ცხენები. მას ჩეშირის საგრაფოში დიდი თავლა აქვს, რომლის ბაზაზეც 2007 წელს საცხენოსნო სკოლა ”მენორ ჰაუსი” გაიხსნა. სკოლა პროფესიონალ ჟოკეებს ამზადებს. თავლის ხშირი სტუმრები არიან უეინ რუნი, პოლ სქოულზი, მაიკლ კერიკი და ტომ კლევერლი. აღსანიშნავია, რომ მაიკლი ოჯახში ამ საქმის ერთადერთი მოყვარული არ არის. მისი უფროსი ქალიშვილი ჯემა პროფესიონალი მხედარი და დიდი ბრიტანეთის ნაკრების წევრია. ხუთშაბათს ჟოკეის რანგში თავად მაიკლ ოუენი მოგვევლინება. იგი უკვე ხუთი თვეა ვარჯიშობს, 24 ნოემბერს კი საქველმოქმედო ღონისძიებაში მონაწილეობს, რომლის ფარგლებშიც იგი თავის ცხენთან ერთად1408 მეტრიანი დისტანციის დაფარვას ეცდება. ”ვფიქრობ, ამ ეტაპზე ფინიშის ხაზის გადაკვეთა დიდი წარმატება იქნება ჩემთვის”, - აცხადებს ოუენი. [post_title] => მაიკლ ოუენს დოღი ელის: ინგლისელი ვარსკვლავი ჟოკეი გახდა

მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის თამაშებისთვის შერჩეული 12 მოთამაშის ვინაობა ცნობილია. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ილიას ზუროსმა ის კალათბურთელები დაასახელა, ეროვნული გუნდის ღირსებას დაცავს მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის უახლოეს ორ შეხვედრაში. ილიას ზუროსმა არჩევანი შემდეგ კალათბურთელებზე შეაჩერა: მანუჩარ მარკოიშვილი ("რეჯანა", იტალია) მაიკლ დიქსონი ("სტრასბური", საფრანგეთი) გოგა ბითაძე ("მეგა ბიმაქსი", სერბეთი) ნიკა ცქიტიშვილი (უგუნდოდ) მერაბ ბოქოლიშვილი („ოლიმპი") ლევან ფაცაცია („დინამო") აკაკი დვალიშვილი („ქუთაისი") რევაზ როგავა („ოლიმპი") მიხეილ ბერიშვილი („დინამო") ანატოლი ბოისა („კაკტუსი") ბექა ბექაური („ქუთაისი) ნიკა დარბაიძე („ოლიმპი") როგორც ხედავთ, ნაკრებში ბევრი ახალი სახეა. მიზეზი რამდენიმეა. ტრავმის გამო ვერ ითამაშებენ ცინცაძე და სანაძე, ევროლიგა არ უშვებს შენგელიას და შერმადინს, სანიკიძემ გაუთავებელი ტრავმების გამო თამაში დაასრულა, ხოლო კაპიტანი ფაჩულია ნაკრებს დაემშვიდობა. საქართველოს ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ შესარჩევ ეტაპს 24 ნოემბერს გერმანიაში მატჩით გახსნის, რასაც 27 ნოემბერს სერბეთთან დაპირისპირება მოყვება. [post_title] => 12 კაცი მსოფლიოსთვის: ზუროსმა გადახალისებული შემადგენლობა ჩამოთვალა

აშშ-ის ქალაქ ატლანტაში მდებარე სტადიონი Georgia Dome, რომლის ტევადობაც 71 000 იყო, 2 ტონა ასაფეთქებელი ნივთიერების გამოყენებით გაანადგურეს. არენის დემონტაჟი ორშაბათს, დილით მოხდა. Georgia Dome-ს დასანგრევად ჯამში 2265 კგ ასაფეთქებელი ნივთიერება გამოიყენეს. მთელი ეს პროცესი დაახლოებით 15 წამს გაგრძელდა. განადგურებული არენიდან დაახლოებით 30 მეტრში ახალი სტადიონი, Mercedes-Benz Stadium მდებარეობს, რომელსაც ასევე 71 ათასიანი ტევადობა აქვს. მისი მშენებლობა 1,6 მლრდ დოლარი დაჯდა. ახალი სტადიონის აფეთქების შედეგებისაგან დასაცავად არენებს შორის 5-სართულიანი სახლის სიმაღლის კედელი აღმართეს. [post_title] => ჯორჯიაში სტადიონი ააფეთქეს (ვიდეო)

Georgia Dome ისტორიული არენა იყო. მასზე დაახლოებით 1400 სპორტული ღონისძიება გაიმართა, მათ შორის კალათბურთის ოლიმპიური ტურნირი 1996 წელს. https://www.youtube.com/watch?v=m7HL8DymfSo 