სუროგაცია საქართველოში – რა ღირს სუროგაცია და აქვს თუ არა უფლებები სუროგატ დედას

ხელისუფლება სარჩევნო კამპანიისთვის ვადას ამცირებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საარჩევნო კამპანიისთვის დაწესებული რეგულაციები შედარებით მცირე დროში იმოქმედებს. რეგულაციები კი, როგორც წესი, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას ეხება. ანუ, ამ ცვლილებით, საჯარო მოხელეები და მთელი ხელისუფლება ისე აწარმოებს საარჩევნო აგიტაციას, ისე დახარჯავს ბიუჯეტის რესურსს, რომ ამას აგიტაციის სახელს არ დაარქმევს. ოპოზიცია კი ვერც ამ რესურსს გამოიყენებს და არასაარჩევნო პერიოდში გაწეული აგიტაციაც კი შემდეგ, შესაძლოა, პრობლემების შემქმნელიც კი აღმოჩნდეს. საქმე ის არის, რომ პარტიები არჩევნების შემდეგ წარადგენენ საარჩევნო აგიტაციისთვის გაწეული ხარჯის ანგარიშს და, თუკი პარტია ჩაწერს მხოლოდ ამ შემცირებულ ვადაში გაწეულ ხარჯს, მაკონტროლებელმა შესაძლოა, მანამდე გაწეული რაიმე აქტივობა აგიტაციად ჩაუთვალოს და სანქციები დააკისროს მაშინ, როდესაც ვადის შემცირება ცალსახად ხელისუფლების ინტერესში შედის. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში მმართველ პარტიას ეკრძალება, ადმინისტრაციული რესურსის, მათ შორის, შენობების, ბიუჯეტის გამოყენება, საჯარო მოხელეების სამუშაო საათებში კამპანიაში ჩართვა და ა.შ. ამ პერიოდში, მაგალითად, გზის გაყვანა, ვინმეს ქორწილში მისვლა და ბეჭდის ჩუქება, სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრები და თუნდაც რაღაც დაპირებების მიცემა, ითვლება საარჩევნო კამპანიად და მმართველ გუნდს ამის გაკეთება ეკრძალება. ამიტომ, თუკი ამ აკრძალვისთვის პერიოდი შეუმცირდებათ, საბიუჯეტო და ადმინისტრაციულ რესურსს უფრო მეტად გამოიყენებენ პარტიული ინტერესებისთვის. ამის საშუალებას კი „ქართულ ოცნებას“ მათ მიერვე ინიცირებული კანონპროექტი აძლევს, რომელსაც საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე მიიღებენ. ცვლილების თანახმად, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დანიშვნა არჩევნებამდე მხოლოდ 60 დღით ადრე იქნება შესაძლებელი და 60 დღეზე ადრე ვერ დაინიშნება. აქამდე ეს ვადა 60 დღეზე გვიან არ უნდა მომხდარიყო. არჩევნების ოფიციალურად დანიშვნის დღიდან კი ოფიციალურად იწყება საარჩევნო კამპანია და შესაბამისად, რეგულაციების ამოქმედება. ამიტომაც აქვს ასეთი მნიშვნელობა ამ ვადის შემცირებას. მმართველი გუნდის არგუმენტები „3-თვიანი საარჩევნო კამპანია მოსახლეობის და ამომრჩეველის შეწუხებაა“ - ასე ხსნის თბილისის მერობის ხელისუფლების სავარაუდო კანდიდატი, კახა კალაძე, მოსალოდნელ ცვლილებებს და დამატებით არგუმენტად ხარჯების დაზოგვასაც ასახელებს. „3 თვის განმავლობაში საარჩევნო კამპანიის წარმოება არის ძალიან რთული და ამავდროულად დამოკიდებულია ფინანსებზე და ბიუჯეტის ხარჯებზე. საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის გათვალისწინებით, ევროპის ქვეყნებში წინასაარჩევნო დროდ 40-45 დღე ან ერთი თვეა განსაზღვრული, ჩვენს შემთხვევაში კი ოპტიმალური 2 თვე შეიძლება იყოს. კარგი იქნება, თუ ეს საკითხი კანონმდებლობით დარეგულირდება,“ - აცხადებს კალაძე „ფორტუნას“ კითხვის საპასუხოდ. აღსანიშნავია, რომ ასეთივე არგუმენტები აქვთ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებსაც. „ფორტუნასთან“ საუბრისას პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, დავით მათიკაშვილი, ამბობს, რომ ცვლილება სწორედ თანხის დაზოგვისთვის კეთდება. ამასთან, ის იმ საფრთხეებზე, რაც ზემოთ არის ნახსენები, ამბობს, რომ „ასეთი პრობლემები არ შეიქმნება“. თუმცა, ვერ აკონკრეტებს, ამისთვის რა გარანტია არსებობს. ოპოზიციის რეაქცია საკანონმდებლო ცვლილებაზე მერობის საკუთარი კანდიდატი უკვე წარადგინა „ნაციონალურმა მოძრაობამ“. თუმცა, პარტიაში აცხადებენ, რომ კანონში ცვლილების მიხედვით, ზაალ უდუმაშვილს საარჩევნო კამპანიის წარმოება არჩევნების ოფიციალურად გამოცხადებამდე ეკრძალება. „არჩევნების გაუქმებისკენ გადადგმული ნაბიჯი“, -ასე აფასებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, ნიკა მელია, ხელისუფლების ინიციატივას და „ქართულ ოცნებას“ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მცდელობაში ადანაშაულებს. „ხელისუფლება აცნობიერებს, რომ ეს იქნება მისთვის ყველაზე რთული არჩევნები და თბილისში საკუთარი კანდიდატის კომფორტულ გარემოში წარსადგენად ყველა ბერკეტს და რესურსს იყენებს,“ -აცხადებს ნიკა მელია „საარჩევნო კოდექსის“ ახალ ჩანაწერში ვერც პრობლემას ხედავს და ვერც აზრს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი მამუკა კაციტაძე. როგორც კაციტაძემ „ფორტუნას" განუმარტა, ახალი ჩანაწერი კანონში ჩვეულებრივი ფორმალობაა, რომელიც არაპროდუქტიულ და მკვდარ ნორმად დარჩება. „პოლიტიკური პარტია საკუთარ ამომრჩეველთან ყოველთვის კონტაქტშია და ისე შეუძლია ნებისმიერი შეხვედრის ჩატარება, ვერავინ დაამტკიცებს, რომ ეს წინასაარჩევნო შეხვედრა იყო . ფორმალური ჩანაწერის გამო ყიჟინის ატეხა ზედმეტია," - მიაჩნია მამუკა კაციტაძეს. მის ამ მოსაზრებას გარკვეულწილად იზიარებენ საია-ში, თუმცა, როგორც „ფორტუნასთან" საუბრისას საია-ის იურისტმა, ლელა ტალიურმა, განაცხადა, მათ ხელისუფლებისგან არგუმენტების მოსმენა სჭირდებათ, თუ ეს ცვლილება რა მიზანს ემსახურება. თამუნა გოგუაძე შპრიცები, აბები, ნაყინისა და კანფეტის შესაფუთი ქაღალდი, პოლიეთილენის პარკები, ბოთლები და ბოთლის თავსახურები, - ეს იმ ნარჩენების არასრული ჩამონათვალია, რომლითაც, როგორც შავი ზღვის სანაპიროები და საკურორტო ზონები, ასევე უშუალოდ ზღვაც სიღრმემდე დაბინძურებულია. შავი ზღვის სანაპირო ზოლისა და წყლის მონიტორინგი ბოლოს აპრილში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოლოგიის ინსტიტუტის პროფესორთა ერთმა ნაწილმა ჩაატარა. კვლევის მიხედვით, შავი ზღვა დაბინძურებულია, ეს კი საფრთხეს უქმნის როგორც დამსვენებლებს, ასევე ზღვის ცოცხალ ორგანიზმებს. მეტიც, მომაკვდინებელია თევზებისა და წყლის ძუძუმწოვრებისთვის . „შავ ზღვაში ბანაობა უსიამოვნო ნამდვილად არის. ადამიანები ზედაპირულად მოტივტივე ნარჩენებს თავს არიდებენ, მაგრამ ამის მიუხედავად, მათთვის მეორადი დაბინძურების საშუალება მაინცაა. თევზები და წყალქვეშა ძუძუმწოვრები კი მასში იხლართებიან. უფრო მოზრდილი ძუძუმწოვრები, მაგალითად დელფინები, ყლაპავენ ამ ნარჩენებს, შემდეგ ვეღარ ინელებენ და არიან განწირულები. ნაგავი ზღვაში სანაპიროდან კილომეტრნახევრის დაშორებითაც დავაფიქსირეთ, ანუ იმ ნაწილის პერიმეტრში, სადაც მოქალაქეები ბანაობენ. უფრო შორ მანძილს ჩვენი კვლევა არ ეხებოდა,“ - განუცხადა „ფორტუნას“ გეოლოგიის ინსტიტუტის უფროსმა მეცნიერთანამშრომელმა , ნინო მაჩიტიძემ და განმარტა, რომ მყარი ნარჩენები ზღვაში ძირითადად მდინარეებიდან შედის, შტორმის დროს კი ნაპირზე ირიყება. ადამიანის ყოფა-ცხოვრების კვალი ფიქსირდება შავი ზღვის მთელ სანაპირო ზოლზე. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ შავ ზღვას, მდებარეობის გამო, რეგენერაციის უნარი ნაკლებად აქვს იმიტომ, რომ ის ოკეანესგან საკმაოდ დაშორებულია. შავი ზღვა გარშემორტყმულია 6 ქვეყნით, თუმცა მასში გაცილებით მეტი ქვეყნიდან ჩაედინება საწარმოო თუ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაბინძურებული მდინარეები. კვლევის შედეგად კი აღმოჩნდა, რომ საქართველოს ზოლში ყველაზე მეტად დაბინძურებული ნატანებსა და სუფსას შორის არსებული ტერიტორია, ყველაზე სუფთა კი სარფია . თუმცა, ურეკის სანაპირო ზოლის დაბინძურების და ზღვის წყალში კანალიზაციისა და ნავთობის არსებობას უარყოფენ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში მიუხედავად იმისა, რომ კვლევა ზღვის წყლის დაბინძურებას ეხება დ არა უშუალოდ სანაპიროს დაბინძურებას. "ზღვის ღელვისას ნაპირზე გამორიყული პლასტიკური ნარჩენებისგან სანაპირო ზოლი ყოველდღიურად სუფთავდება. რაც შეხება სანაპირო ზოლზე წყლის დაბინძურებას, ურეკში საკანალიზაციო სისტემა ყველა ოჯახს და სასტუმროს ინდივიდუალური აქვს, მისი შევსების შემდეგ ხდება ფეკალური მასების გატანა და არა ზღვაში ჩაშვება. რაც შეეხება წყლის ნავთობით დაბინძურებას, მდინარე სუფსის მიერ ჩამოტანილი მასა, რომელიც ზღვისა და მდინარის შეერთების ადგილას ლაქებად ჩანს, არის ტორფი და არა ნავთობი," - აცხადებს "ფორტუნასთან" საუბრისას ურეკის გამგებელი, დავით რობაქიძე. ნინო მაჩიტიძისგან განსხვავებით, გარემოს საკითხებში ექსპერტი, ნინო ჩხობაძე, „ფორტუნასთან“ საუბრისას ამბობს, რომ მიუხედავად შავი ზღვის პერიმეტრისა და წყლის დაბინძურებისა, წელს შავ ზღვაზე დასვენება არის უსაფრთხო. თუმცა, ის აქვე განმარტავს, რომ დამსვენებლებმა ბავშვებთან მიმართებით დიდი ყურადღება წყლისა და საკვების ჰიგიენას უნდა მიაქციონ. „რა თქმა უნდა არის დაბინძურება, მაგრამ ისეთი არა, რომ ეს იყოს სახიფათო იმდენად, რომ ვთქვათ, მაინცდამაინც ზღვა არის დამნაშავე ბავშვების მოწამვლისას, ეს ასე არაა. უბრალოდ, ნუ დაალევინებენ ონკანიდან წყალს ბავშვებს, რადგან მეტნაკლებად წყალგაყვანილობის პრობლემა საკურორტო ზონის გარკვეულ ნაწილში მაინც არსებობს. ყურადღება მიაქციონ, რას ჭამენ და სვამენ. ზოგადად შავი ზღვა ითვლება ერთ-ერთ დაბინძურებულ ზღვად, თუმცა, ყველაზე დაბინძურებულად ბულგარეთის სანაპირო ითვლება. სანაპირო ზოლი დღეს უკვე რეგულარულად იწმინდება. ურეკში გამგეობამ არაერთი გაწმენდითი სამუშაო ჩაატარა, მათ შორის მრავალი წლის განმავლობაში რაც არ გაკეთებულა, ჩაატარეს ღრმა ხვნა და სილაში ჩაფლული ნარჩენიც ამოიღეს,“ - განაცხადა ნინო ჩხობაძემ. ნაგავი, რომელიც შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, გარდა იმისა, რომ საფრთხეა ადამიანებისა და ზღვის ცოცხალი ორგანიზმებისთვის, შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს ქვეყნის ეკონომიკაზეც - ტურისტებმა ნარჩენებით დანაგვიანებულ სანაპიროზე ჩამოსვლა და დასვენება აღარ ისურვონ. ეს კი საკმაოდ მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს, როგორც ადგილობრივების, ასევე მთლიანი ქვეყნის ეკონომიკაზე, რადგან ეს რეგიონი მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ტურიზმზე. ამიტომაც გარემოს დამცველები სწორედ ამ ორმაგ საფრთხეზე მიუთითებენ. საქმე ისაა, რომ დაბინძურებული გარემოს მხოლოდ ნაწილის რეაბილიტაციაა შესაძლებელი. ადამიანური აქტივობებისგან გამოწვეული დაბინძურების დიდი ნაწილი მარტივად არ ქრება. მათგან გათავისუფლებას ათწლეულები და ხშირად ასწლეულები სჭირდება. გარემოს დამცველი ლაშა ჩხარტიშვილი ფიქრობს, რომ მყარ ნარჩენებსა და საკანალიზაციო წყლებს არა უშუალოდ ზღვის სანაპიროებზე, არამედ მათი წარმოქმნის ადგილებში უნდა ვებრძოლოთ. მისი თქმით, ეს გაცილებით ეფექტიანი და იაფი დაუჯდება ქვეყანას. ხშირია ნაგავსაყრელები იმ მდინარეების ხეობებში და კალაპოტის მიმდებარედ, რომლებიც შავი ზღვაში ჩაედინება. შექმნილი ვითარებიდან მთავარ გამოსავლად ჩხარტიშვილი სწორედ ამ ნაგავსაყრელების სწორ დაგეგმვას ასახელებს, რათა ნარჩენები არც მდინარეში და შემდეგ უკვე ზღვაში არ მოხვდეს, რაზეც რეაგირება დაგვიანებული იქნება. „სანაპიროებსა და წყალში მოხვედრილი ნარჩენებზე ბრძოლა არის ყველაზე არაეფექტური და ხანგრძლივპერიოდიანი , ამას სჯობს პრევენცია - არ დაბინძურდეს. შავი ზღვის დაბინძურება ხდება ორი ძირითადი მიმართულებით: მყარი ნარჩენებითა და თხევადი ნარჩენებით ანუ საკანალიზაციო წყლებით. შავი ზღვის აუზის მდინარეები ხეობებიდან ბინძურდება, სადაც ხშირ შემთხვევაში, ლეგალური თუ არალეგალური ნაგავსაყრელებია . ზაფხულში ეს ეპიდემიებისა და მთელი რიგი დაავადებების საფრთხეს ქმნის, მეორე მხრივ კი ეს არის ქიმიური დაბინძურების წყარო. ამ პრობლემაზე ბრძოლის იაფი და ადეკვატური მექანიზმი არის - ბრძოლა პირველწყაროდან, ანუ იქიდან, საიდანაც ნაგავი მდინარეში, შემდეგ კი ზღვასა და სანაპიროზე ხვდება. აქ იგულისხმება საკანალიზაციო სისტემების გამწმენდი ნაგებობების შექმნა და ასევე, ნარჩენების გატანის ეფექტური მექანიზმების შემოღება ადგილობრივი გამგეობების მიერ. უკვე სანაპიროსა და ზღვაში მოხვედრილი ნარჩენებთან ბრძოლა კი არც ისე ეფექტური და თან ძვირია," - აღნიშნა ჩხარტიშვილმა. ფოტოები აღებულია არქივიდან და არ ასახავს არსებულ მდგომარეობას ქეთი გიგოლაშვილი პეკინის გამზირის შემდეგ, თბილისის მერია ლილოს გზის კაპიტალურ რეაბილიტაციას გეგმავს. კეთილმოწყობის სამსახურის ინფორმაციით, უკვე მიმდინარეობს პროექტირება და გზის რეაბილიტაცია მიმდინარე წელს დაიწყება. საუბარია ე.წ. აეროპორტის ხიდებიდან ლოჭინის ხიდამდე გზის მონაკვეთზე, სადაც მოხდება ასფალტის ძველი საფარის აყრა, მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება - სრულად გამოცვლა და ასფალტის ახალი საფარის დაგება. კეთილმოწყობის სამსახურის ინფორმაციით, გზის რეაბილიტაციის პროცესში საავტომობილო მოძრაობა არ გადაიკეტება , თუმცა დაწესდება შეზღუდვები. საგზაო სამუშაოების დაწყების კონკრეტული თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს გზის პროექტირება, რომლის დასრულების შემდეგაც მოხდება პროექტის ექსპერტიზა და ტენდერის გამოცხადება. კახეთისკენ მიმავალი ერთადერთი გზაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო შეფერხება არამარტო თბილისელებს, ქალაქიდან გამსვლელ ნებისმიერ მძღოლს და ტურისტსაც შეეხება. მაგისტრალურ გზაზე დაგეგმილი სამუშაოების გამო, ტრანსპორტის გადაადგილების კუთხით სერიოზულ პრობლემებს პროგნოზირებენ ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციაში. „ლილოს გზაზე სარემონტო სამუშაოების დაწყება ტრანსპორტის გადაადგილების კუთხით გაცილებით დიდ პრობლემებს შექმნის, ვიდრე ეს პეკინის ქუჩაზე მოხდა. მაგისტრალი არის საერთაშორისო მნიშვნელობის, გზაზე მოძრაობს ადგილობრივი და ტურისტული მგზავრების ნაკადი და სამუშაოების დაწყებამდე მნიშვნელოვანია, მოხდეს სერიოზული კვლევის ჩატარება , საავტომობილო ნაკადის დათვლა. ასევე აუცილებელია ალტერნატიული მარშრუტის მოძიებაც,“ - აცხადებს „ფორტუნასთან“ ასოციაციის პრეზიდენტი, დავით მესხიშვილი. ლილოს გზაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყების ზუსტი თარიღი უცნობია, თუმცა გზის დაგება, დიდი ალბათობით, წინასაარჩევნოდ მოხდება, რაც მსგავსი მნიშვნელობის გზაზე სამუშაოების წარმოებისთვის გაუმართლებელ დროდ მიაჩნიათ სპეციალისტებს. „მსგავსი ტიპის საგზაო სამუშაოები , როცა საქმე საერთაშორისო მნიშვნელობის მაგისტრალს ეხება, არა ზაფხულში ან შემოდგომაზე, არამედ თებერვლიდან, გაზაფხულის ჩათვლით, უნდა დაიგეგმოს, როცა ნაკლებია ტურისტული ნაკადი. როგორც წესი, საგზაო სამუშაოების დაწყებას წინ სერიოზული კვლევები უნდა უძღოდეს, სადაც ყველა პრობლემა და ფაქტორი იქნება გათვალისწინებული, რაც საქართველოში არ ხდება,“ - აცხადებს მესხიშვილი. წლების განმავლობაში დაგროვილი საგზაო სამუშაოების ერთიანად დაწყების გამო, მოქალაქეებს ტრანსპორტით გადაადგილების პრობლემა განსაკუთრებით პიკის საათებში ექმნებათ. საგზაო სამუშაოების გამო, ქუჩის გადაკეტვის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, როგორც წესი, წინასწარ არ ხდება და დილით მოსახლეობას ქუჩა სიურპრიზად შეიძლება, დახვდეს ჩაკეტილი. „ფორტუნა“ იმ ქუჩების ჩამონათვალს გთავაზობთ, სადაც უახლოეს მომავალში საგზაო სამუშაოების გამო, გზის გადაკეტვა ან მოძრაობის შეზღუდვაა დაგეგმილი. გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, დღეიდან საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება ასათიანისა და ზაქარიაძის ქუჩებზე. პროექტის ფარგლებში გამოიცვლება ბორდიურები და დაიგება ასფალტის ახალი საფარი, ასევე მოეწყობა სანიაღვრე ქსელი. პერიოდულად საავტომობილო მოძრაობა შეფერხდება ვაკის რაიონშიც. გზის სარემონტო სამუშაოები დაიწყება წყნეთის და ელიავას ქუჩაზე. იგეგმება გზის გადაკეტვაც. სამუშაოები 1 აგვისტოს დასრულდება. კაპიტალურად შეკეთდება რამდენიმე ქუჩა ნაძალადევის რაიონშიც, მათ შორის ხევისუბნის, მაღაროს, ზვარეთისა და ზედაზნის ქუჩები. ნაძალადევში დაგეგმილი სამუშაოების გამო, წინასწარი ინფორმაციით, ცენტრალური გზების გადაკეტვა არ გახდება საჭირო. თამუნა გოგუაძე [post_title] => საზაფხულო სიურპრიზი მძღოლებს - მალე მოძრაობა ლილოს გზაზეც შეიზღუდება ასე ხსნის თბილისის მერობის ხელისუფლების სავარაუდო კანდიდატი, კახა კალაძე, მოსალოდნელ ცვლილებებს და დამატებით არგუმენტად ხარჯების დაზოგვასაც ასახელებს. „3 თვის განმავლობაში საარჩევნო კამპანიის წარმოება არის ძალიან რთული და ამავდროულად დამოკიდებულია ფინანსებზე და ბიუჯეტის ხარჯებზე. საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის გათვალისწინებით, ევროპის ქვეყნებში წინასაარჩევნო დროდ 40-45 დღე ან ერთი თვეა განსაზღვრული, ჩვენს შემთხვევაში კი ოპტიმალური 2 თვე შეიძლება იყოს. კარგი იქნება, თუ ეს საკითხი კანონმდებლობით დარეგულირდება,“ - აცხადებს კალაძე „ფორტუნას“ კითხვის საპასუხოდ. აღსანიშნავია, რომ ასეთივე არგუმენტები აქვთ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებსაც. „ფორტუნასთან“ საუბრისას პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, დავით მათიკაშვილი, ამბობს, რომ ცვლილება სწორედ თანხის დაზოგვისთვის კეთდება. ამასთან, ის იმ საფრთხეებზე, რაც ზემოთ არის ნახსენები, ამბობს, რომ „ასეთი პრობლემები არ შეიქმნება“. თუმცა, ვერ აკონკრეტებს, ამისთვის რა გარანტია არსებობს. ოპოზიციის რეაქცია საკანონმდებლო ცვლილებაზე მერობის საკუთარი კანდიდატი უკვე წარადგინა „ნაციონალურმა მოძრაობამ“. თუმცა, პარტიაში აცხადებენ, რომ კანონში ცვლილების მიხედვით, ზაალ უდუმაშვილს საარჩევნო კამპანიის წარმოება არჩევნების ოფიციალურად გამოცხადებამდე ეკრძალება. „არჩევნების გაუქმებისკენ გადადგმული ნაბიჯი“, -ასე აფასებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, ნიკა მელია, ხელისუფლების ინიციატივას და „ქართულ ოცნებას“ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მცდელობაში ადანაშაულებს. „ხელისუფლება აცნობიერებს, რომ ეს იქნება მისთვის ყველაზე რთული არჩევნები და თბილისში საკუთარი კანდიდატის კომფორტულ გარემოში წარსადგენად ყველა ბერკეტს და რესურსს იყენებს,“ -აცხადებს ნიკა მელია „საარჩევნო კოდექსის“ ახალ ჩანაწერში ვერც პრობლემას ხედავს და ვერც აზრს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი მამუკა კაციტაძე. როგორც კაციტაძემ „ფორტუნას“ განუმარტა, ახალი ჩანაწერი კანონში ჩვეულებრივი ფორმალობაა, რომელიც არაპროდუქტიულ და მკვდარ ნორმად დარჩება. „პოლიტიკური პარტია საკუთარ ამომრჩეველთან ყოველთვის კონტაქტშია და ისე შეუძლია ნებისმიერი შეხვედრის ჩატარება, ვერავინ დაამტკიცებს, რომ ეს წინასაარჩევნო შეხვედრა იყო . ფორმალური ჩანაწერის გამო ყიჟინის ატეხა ზედმეტია,“ - 