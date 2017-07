სიურპრიზი მუსიკაზე შეყვარებულ ხელოსანს, რომელიც საოცრად მღერის (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-sabavshvo-baga-baghebis-saagento [1] => khelosani [2] => khalkhuri-simghera ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147968 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-sabavshvo-baga-baghebis-saagento [1] => khelosani [2] => khalkhuri-simghera ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147968 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4964 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisis-sabavshvo-baga-baghebis-saagento [1] => khelosani [2] => khalkhuri-simghera ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisis-sabavshvo-baga-baghebis-saagento [1] => khelosani [2] => khalkhuri-simghera ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147968) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17497,17496,4964) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135652 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-01 12:09:13 [post_date_gmt] => 2017-06-01 08:09:13 [post_content] => თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო და საქართველოს სოლიდარობის ფონდი გრანდიოზული საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვისთვის ემზადებიან. გამოფენა-ფესტივალი „პატარა ხელებით“, რომლის შესარჩევი ტურები მთელი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, 3 ივნისს განახლებულ აღმაშენებლის გამზირზე მასშტაბური ღონისძიებით დასრულდება. პროექტის იდეის ავტორი და ორგანიზატორი თამარ კვირტია აცხადებს, რომ გამოფენა-გაყიდვაზე უამრავ დამთვალიერებელსა და მოწვეულ სტუმარს ელოდებიან და აქედან გამომდინარე, სოლიდური თანხის მობილიზების იმედი აქვთ. „ჩვენ დამთვალიერებელს ვპირდებით არაჩვეულებრივ სანახაობას - უპირველეს ყოვლისა, ეს იქნება გამოფენა-გაყიდვა - თბილისის 10 რაიონის მიხედვით მოეწყობა 10 სხვადასხვა კუთხე, მაგალითად მთაწმინდის რაიონის ბაღები ცალკე სივრცეში განალაგებენ თავიანთ ნამუშევრებს, კრწანისის და ვაკის ცალკე და ა.შ. ყველა კუთხე ინდივიდუალურად იქნება მოწყობილი და დარწმუნებული ვარ, დამთვალიერებლის გაოცებასა და აღფრთოვანებას გამოიწვევს. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული მეთოდიკით დამზადებული ნამუშევრები, რაც ჩვენს ბაღებში სტანდარტული სამუშაო პროცესია. ამით, პირველ რიგში, ჩვენ გვსურს, რომ ის პროგრესი, რაც ბაღებში გვაქვს, გაიგოს საზოგადოების დიდმა ნაწილმა, თუმცა ამასთან ერთად, ჩვენ თითოეულ მოქალაქეს ვაძლევთ საშუალებას შეიძინონ „პატარა ხელებით“ შექმნილი ნამუშევრები და გაიღონ მინიმალური თანხა ქველმოქმედებისათვის. ღონისძიების ამ ნაწილს საქართველოს სოლიდარობის ფონდი უწევს ორგანიზებას, რისთვისაც მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო მათ,“ - განაცხადა თამარ კვირტიამ. გამოფენა-გაყიდვის პარალელურად, ახალ ტფილისში სხვა მრავალი სანახაობაა დაგეგმილი - გაიმართება საბავშვო ბაღების აღსაზრდელთა კონცერტი, პანტომიმის თეატრის მსახიობები წარმოადგენენ თავიანთ ყველაზე პოპულარულ და ბავშვებისათვის საყვარელ ნოველებს, იქნება პატარა მზარეულების კუთხე, სადაც ბაგა-ბაღების აღსაზრდელები განსხვავებულ ტკბილეულს დაამზადებენ და გაყიდიან ასევე საქველმოქმედო მიზნებისათვის. ადგილზე კიდევ სხვა ლოკალური აქტივობები გაიმართება, რომელში ჩართვაც სტუმრად მოსულ პატარებს შეეძლებათ. თამარ კვირტიას განცხადებით, კიდევ ერთი სიურპრიზი, რომელიც მოწვეულ სტუმრებსა და დამთვალიერებლებს ელით, შესრულება სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის შექმნილი ჰიმნი და ის კონცერტის დასასრულს გაჟღერდება. ფესტივალს დაესწრებიან თბილისის მერი, საკრებულოს თავმჯდომარე და საკრებულოსა და პარლამენტის დეპუტატები, ბიზნესმენები და საზოგადოებისათვის ცნობილი სახეები. [post_title] => ფესტივალზე „პატარა ხელებით“ 3 ივნისს გრანდიოზული საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვა გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => festivalze-patara-khelebit-3-ivniss-grandiozuli-saqvelmoqmedo-gamofena-gayidva-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 12:09:13 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 08:09:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135652 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 87473 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-11-10 20:50:08 [post_date_gmt] => 2016-11-10 16:50:08 [post_content] => გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია ბავშვის დაცვისა და მისი კეთილდღეობის უზრუნველყოფის უმთავრეს პრინციპად ბავშვის მიმართ ნებისმიერი ქმედების განხორციელებისას, მისი ჭეშმარიტი, საუკეთესო ინტერესების სრულ გათვალისწინებას აღიარებს. ხოლო სახელმწიფო ვალდებულია, უზრუნველყოს ბავშვის შესაბამისი დაცვა და მისი საუკეთესო ინტერესების რეალიზება. ამავე კონვენციის 29–ე მუხლით დაცულია ბავშვის უფლება, რომ მისი განათლება მიმართული იყოს ბავშვის პიროვნების, მისი ნიჭის, გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარებისკენ. განათლებამ უნდა მოამზადოს ბავშვი თავისუფალ საზოგადოებაში აქტიური ცხოვრებისათვის. შესაბამისად, სკოლამდელ დაწესებულებებში მიმდინარე სააღმზრდელო თუ საგანმანათლებლო პროცესი უნდა ემსახურებოდეს ბავშვის ჰარმონიულ განვითარებას და შეესაბამებოდეს მის ასაკობრივ საჭიროებებსა და შესაძლებლობებს. საქართველოს სახალხო დამცველი მოუწოდებს თბილისის ბაგა–ბაღების მართვის სააგენტოს, დაუყოვნებლივი რეაგირება მოახდინოს თბილისი 56-ე საბავშვო ბაგა-ბაღის ღონისძიებაზე. ასევე, სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებებს, იხელმძღვანელონ სკოლამდელი აღზრდის სტანდარტებით და ბავშვის სააღმზრდელო პროცესი წარმართონ მისი ასაკისა და განვითარების შესაბამისად, გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის ძირითადი პრინციპების გათვალისწინებით. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ 56-ე ბაგა-ბაღში დადგმული "ქორწინების" სცენა და აღმზრდელობითი პროცესის ამგვარად წარმართვა ბავშვის ცნობიერების ფორმირებაზე მავნე ზეგავლენას ახდენს. უჩა ნანუაშვილმა განცხადება გაავრცელა.