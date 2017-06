სუს-მა თიანეთის გამგეობის თანამშრომლები და კერძო კომპანიების ხელმძღვანელები დააკავა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakhelmwifo-usafrtkhoebis-samsakhuri [1] => susi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139847 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakhelmwifo-usafrtkhoebis-samsakhuri [1] => susi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139847 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1100 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sakhelmwifo-usafrtkhoebis-samsakhuri [1] => susi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sakhelmwifo-usafrtkhoebis-samsakhuri [1] => susi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139847) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1100,10235) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135382 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-31 12:30:32 [post_date_gmt] => 2017-05-31 08:30:32 [post_content] => საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილედ ალექსი ბატიაშვილი დაინიშნა. ალექსი ბატიაშვილი ირაკლი ღარიბაშვილის შს მინისტრობის დროს მინისტრის მოადგილედ მუშაობდა, ხოლო თავდაცვის მინისტრად ირაკლი ალასანიას მინისტრობის პერიოდში მისი მოადგილე იყო. სუს-ის უფროსის მოადგილედ ალექსი ბატიაშვილი დაინიშნა
2017-04-13 12:33:05
2016 წელს საქართველოში შემოსვლაზე, გატარებული ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად, უცხო ქვეყნის 800-მდე მოქალაქეს უარი ეთქვა, ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოველწლიურ ანგარიშშია ნათქვამი, რომელზეც დღეს პარლამენტში მსჯელობენ. სუს-ის ინფორმაციით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე საომარი მოქმედებებით გამოწვეული მიგრაციული პროცესების გათვალისწინებით, მუდმივად მიმდინარეობს მიგრაციული არხების მონიტორინგი. ამასთან, საანგარიშო პერიოდში გამოიკვეთა უცხო ქვეყნების წარმომადგენლების საქართველოში სხვადასხვა სტატუსით დაფუძნების მსურველთა რაოდენობის ზრდა. „შესაბამისად, კონტრდაზვერვითი ღონისძიებები ტარდება საქართველოში დროებით ან მუდმივად მცხოვრები, მუდმივი ბინადრობის ან ორმაგი მოქალაქეობის მქონე იმ პირების შესწავლის მიმართულებით, რომელთაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურებთან", - ნათქვამია ანგარიშში. პარლამენტის რეგლამენტის გათვალიწინებით, ანგარიშის განხილვა სავალდებულოა როგორც კომიტეტების ფარგლებში, ასევე პლენარულ სხდომაზე. გასულ წელს საქართველოში შემოსვლაზე უარი 800-მდე ადამიანს უთხრეს
2016-12-16 13:43:33
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, სამსახურებრივი გულგრილობის ფაქტზე ამხილეს და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოადგილე როვშან მამედოვი,გამგებლის მრჩეველი მიწის საკითხებში ნოდარ ბულისკირია( რომელიც დანაშაულის ჩადენის დროს ეკონომიკური განვითარების,ქონების, გარემოს დაცვისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების სამსახურის მთავარი სპეციალისტის თანამდებობას იკავებდა),გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო,ეკონომიკურ საკითხთა და ქონების მართვის კომისიის ყოფილი თავჯდომარე ვალერიან ივანიაშვილი,ამავე საკრებულოს ყოფილი წევრი ბაკურ ბადრიძე და ამავე მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა დაგაწვევის სამსახურის ყოფილი მთავარი სპეციალისტი ეკატერინე აფციაური. გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნული პირები გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარის 2013 წლის 5 ივნისის ბრძანებით დაინიშნენ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების მუდმივმოქმედი კომისის წევრებად. მათ 2014 წელს , ამ კომისიაში შესული მოქალაქეების განცხადებების განხილვისას არაჯეროვნად შეასრულეს მათზე დაკისრებული სამსახურებრივი მოვალეობა და დაუდევარი დამოკიდებულების გამო სათანადოდ არ გამოიკვლიეს განცხადებებზე თანდართული დოკუმენტები , დაარღვიეს კანონი , რის შედეგადაც გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: მუღანლოში,კრწანისში,მარტყოფსა და ნორიოში 7 მოქალაქეს უკანონოდ დაურეგისტრირეს 1,5 ჰექტარი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები,რითაც სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესები დაირღვა. გამოძიება სამსახურებრივი გულგრილობის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ის 342-ე მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს ჯარიმას ან თავისუფლების აღკვეთას 3 წლამდე ვადით). გამოძიებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო აწარმოებს. სუს-მა სამსახურებრივი გულგრილობის ფაქტზე 5 პირი დააკავა
2017-05-31 12:30:32
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილედ ალექსი ბატიაშვილი დაინიშნა. ალექსი ბატიაშვილი ირაკლი ღარიბაშვილის შს მინისტრობის დროს მინისტრის მოადგილედ მუშაობდა, ხოლო თავდაცვის მინისტრად ირაკლი ალასანიას მინისტრობის პერიოდში მისი მოადგილე იყო. სუს-ის უფროსის მოადგილედ ალექსი ბატიაშვილი დაინიშნა