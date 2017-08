სვირში ხანძრის ჩაქრობაში ვერტმფრენი ჩაერთვება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => khandzari-akhalcikheshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157606 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => khandzari-akhalcikheshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157606 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => khandzari-akhalcikheshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => khandzari-akhalcikheshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157606) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18674,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157603 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-28 20:34:59 [post_date_gmt] => 2017-08-28 16:34:59 [post_content] => ახალციხეში, სოფელ სვირში, ტყეში კვლავ ხანძარია. ცეცხლი ნახევარ ჰექტარზეა გავრცელებული. ადგილზე სახანძრო-სამაშველო ბრიგადები მუშაობენ. ცეცხლის ლოკალიზებაში ადგილობრივი მოსახლეობაცაა ჩართული. რაც შეეხება სოფელ კოხორს, აქ ხანძარი ლოკალიზებულია და ამჟამად ცალკეულ კერებზე მუშაობა მიმდინარეობს. ახალციხეში, სოფელ სვირში, ტყეში კვლავ ხანძარია. ცეცხლი ნახევარ ჰექტარზეა გავრცელებული. ადგილზე სახანძრო-სამაშველო ბრიგადები მუშაობენ. ცეცხლის ლოკალიზებაში ადგილობრივი მოსახლეობაცაა ჩართული. რაც შეეხება სოფელ კოხორს, აქ ხანძარი ლოკალიზებულია და ამჟამად ცალკეულ კერებზე მუშაობა მიმდინარეობს.

ახალციხეში ცეცხლი ნახევარ ჰექტარზეა მოდებული "ამ ეკიპაჟმა ვერტმფრენით ბოლო კვირის მანძილზე ბორჯომის ხეობაში ცეცხლის ჩასაქრობად 600-მდე გაფრენა განახორციელა და უნიკალური ადგილის გადასარჩენად ბევრი სახიფათო მანევრი შეასრულა... დღეს, პრევენციული სამუშაოებისას, ხელოვნური წყალსაცავიდან წყლის ამოღების დროს, ვერტმფრენმა ავარიული დაშვება განახორციელა. თუმცა, მაშინ, როდესაც ეკიპაჟის წევრები სიკვდილ-სიცოცხლის ზღვარზე იმყოფებოდნენ, ისინი უფრო დაკისრებული მისიის შესრულებაზე ფიქრობდნენ, ვიდრე საკუთარ თავზე... ყველაზე კრიტიკულ მომენტში მათი დარდი მხოლოდ ეს იყო. იმდენად, რომ ბიჭებთან მისულ სასწრაფო დახმარების პერსონალს სამედიცინო დახმარების მიღებაზე უარს ეუბნებოდნენ, მანქანაში არ სხდებოდნენ და ადგილზე დარჩენას ითხოვდნენ. ვფიქრობ, ნამდვილი ვაჟკაცური ხასიათი სწორედ ასეთ დეტალებში იკვეთება... ასეთი თავდადებული ადამიანები ჩვენს ქვეყანას ძალიან სჭირდება და მიხარია, რომ ისინი კარგად არიან - ესაა ერთადერთი ემოცია, რომელიც დღეს მაქვს და რომელსაც ყველას გიზიარებთ. მადლობა მხარდაჭერისთვის!", - წერს თეა პერტაია. "სიკვდილ-სიცოცხლის ზღვარზე იმყოფებოდნენ... ჩვენი დროის გმირები"

თამაზ დათუკაშვილი, იოსებ აივაზაშვილი, თამაზ ლობჟანიძე - ჩვენი დროისა და დღის გმირები, შსს-ს სასაზღვრო პოლიციის მფრინავები... ასე იწყება შსს-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თეა პერტაიას პოსტი სოციალურ ქსელში, რომელიც ბორჯომის ხეობაში დღეს მომხდარ შემთხვევას ეძღვნება. პერტატია ეკიპაჟს მადლობას უხდის და ამბობს, რომ ისინი ნამდვილი ვაჟკაცები არიან.

"ამ ეკიპაჟმა ვერტმფრენით ბოლო კვირის მანძილზე ბორჯომის ხეობაში ცეცხლის ჩასაქრობად 600-მდე გაფრენა განახორციელა და უნიკალური ადგილის გადასარჩენად ბევრი სახიფათო მანევრი შეასრულა... დღეს, პრევენციული სამუშაოებისას, ხელოვნური წყალსაცავიდან წყლის ამოღების დროს, ვერტმფრენმა ავარიული დაშვება განახორციელა. თუმცა, მაშინ, როდესაც ეკიპაჟის წევრები სიკვდილ-სიცოცხლის ზღვარზე იმყოფებოდნენ, ისინი უფრო დაკისრებული მისიის შესრულებაზე ფიქრობდნენ, ვიდრე საკუთარ თავზე... ყველაზე კრიტიკულ მომენტში მათი დარდი მხოლოდ ეს იყო. იმდენად, რომ ბიჭებთან მისულ სასწრაფო დახმარების პერსონალს სამედიცინო დახმარების მიღებაზე უარს ეუბნებოდნენ, მანქანაში არ სხდებოდნენ და ადგილზე დარჩენას ითხოვდნენ. ვფიქრობ, ნამდვილი ვაჟკაცური ხასიათი სწორედ ასეთ დეტალებში იკვეთება... ასეთი თავდადებული ადამიანები ჩვენს ქვეყანას ძალიან სჭირდება და მიხარია, რომ ისინი კარგად არიან - ესაა ერთადერთი ემოცია, რომელიც დღეს მაქვს და რომელსაც ყველას გიზიარებთ. მადლობა მხარდაჭერისთვის!", - წერს თეა პერტაია. ხანძრის ახალი კერები არ გვაქვს - შს მინისტრი

„ხანძრის ახალი კერები არ გვაქვს და ამჟამად მიმდინარეობს ძველი კერების ლოკალიზება, რომელთა ჩაქრობაც ბოლომდე ვერ მოხდა," - ამის შესახებ შს მინისტრმა, გიორგი მღებრიშვილმა საგანგებო შტაბთან ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. მინისტრის თქმით, სამუშაოში ჩაერთო დამატებით 300-მდე ცოცხალი ძალა. „დღის მეორე ნახევარში ქარი ართულებს სამუშაოებს, თუმცა მიმდინარეობს ინტენსიურად ცეცხლის სალიკვიდაციო სამუშაოები. ადგილზე დაემატა 300-მდე ცოცხალი ძალა. ყველაზე პრობლემული ამჯერად კვლავ სოფელ დაბასთან ვითარებაა. აქ მთის ფერდობზე, პრაქტიკულად, ლოკალიზებული იყო ცეცხლი, თუმცა ის ქარმა გააღვივა. ახალ კერებს რაც შეეხება, ისინი მონიშნული არ გვაქვს იმიტომ, რომ არ არსებობს. თუმცა, ძველ კერებზე ვმუშაობთ, რომლებზეც ვერ მოხდა ჯერ ხანძრის ლოკალიზება", - განაცხადა მღებრიშვილმა. მისივე თქმით, ამჟამად შტაბში საქართველოს პატრიარქს ელოდებიან, რომელიც მეხანძრე-მაშველებს და სახანძრო სამუშაოებში ჩართულ პირებს დალოცავს. 