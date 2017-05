TABAN Airlines საქართველოს მიმართულებით ფრენის სიხშირეს ზრდის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ekonomikis-saministro [1] => taban-airlines [2] => teirani-tbilisi-teirani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128188 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ekonomikis-saministro [1] => taban-airlines [2] => teirani-tbilisi-teirani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128188 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2122 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ekonomikis-saministro [1] => taban-airlines [2] => teirani-tbilisi-teirani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ekonomikis-saministro [1] => taban-airlines [2] => teirani-tbilisi-teirani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128188) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2122,15443,15444) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127794 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-04 17:40:45 [post_date_gmt] => 2017-05-04 13:40:45 [post_content] => საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში 248 საწარმოა მხარდაჭერილი, რომელთა რიცხვს კიდევ ერთი ბენეფიციარი კომპანია, შპს „ანთ გრუპ“ დაემატება. ახალი საწარმო მშენებლობის სასახურავე მასალების, სამშენებლო აქსესუარების და თაბაშირ-მუყაოს ფილების წარმოებას გეგმავს. მაღალი სტანდარტების შესაბამისი ახალი საწარმო მომხმარებელს მაღალხარისხიან სამშენებლო მასალებს შესთავაზებს, რომელიც მნიშვნელოვან კონკურენციას გაუწევს იმპორტირებულ პროდუქციას. საწარმო ამოქმედების პირველ ეტაპზე 20 ადამიანს დაასაქმებს. შპს „ანთ გრუპ“, რომელიც 2017 წლის ივლისში გაიხსნება, პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი 2 წლის განმავლობაში პროცენტის თანადაფინანსებას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ განახორციელებს. სააგენტოს დახმარებით განხორციელებული პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 1 288 000 ლარს შეადგენს. სამშენებლო მასალები საქართველოში დამზადდება გიორგი გახარია ქართველ და თურქ ბიზნესმენთა ასოციაციის წევრებს შეხვდა

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია ქართველ და თურქ ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენლებს სასტუმრო „ტიფლის პალასში" შეხვდა. მინისტრმა თურქ ბიზნესმენებს ეკონომიკური თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები გააცნო და ორ ქვეყანას შორის არსებულ სავაჭრო-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და საექსპორტო შესაძლებლობეზე ესაუბრა. გიორგი გახარიამ ასოციაციის წევრებს სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში" ახალი სტრუქტურა გააცნო. მინისტრმა დეტალურად ისაუბრა „აწარმოე საქართვლოში" – ბიზნესზე, ექსპორტსა და ინვესტიციებზე. გიორგი გახარიამ, თურქ ბიზნესმენებს 2017 წლის მარტში ეკონონომიკური ზრდის 5,3 პროცენტიან წინასწარი მაჩვენებელი, ტურიზმის სექტორში მიმდინარე ტენდენციები და ინფრასტრუქტურული პროექტები გააცნო. მინისტრმა ასევე ისაუბრა თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმებზე. მინისტრმა ასევე უპასუხა ბიზნესმენების შეკითხვებს. „ჩვენ ძალიან ნაყოფიერი და საინტერესო შეხვედრა გვქონდა, ჩვენთვის თურქეთი არის ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სავაჭრო და ეკონომიკური პარტნიორი, თურქული ინვესტიციები საქართველოში დიდი ხანია ხორციელდება და იგი არის ერთერთი ლიდერი ქვეყანა ინვესტიციების მიმართულებით. ვფიქრობ, ეს ურთიერთობა ბიზნესმენებთან რომლებიც საქართველოში მოღვაწეობენ კიდევ უფრო გამყარდება და გაძლიერდება". განაცხადა გიორგი გახარიამ ქარველ და თურქ ბიზნესმენთა ასოციის წევრებთან გამართულ მორიგ შეხვედრას თურქეთის ელჩი საქართველოში ლევენთ გუმრუქჩუ და მინისტრის მოადგილეები გიორგი ჩერქეზიშვილი და გენადი არველაძე ესწრებოდნენ. "საიას შეუძლია, კანონპროექტი საბაგიროებზე ჩვენ დაგვიკავშიროს"

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი გახარიამ განმარტება გააკეთა „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ" კანონპროექტთან დაკავშირებით, კერძოდ, სტაციონარული საბაგირო მოწყობილობების დამონტაჟებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის ინიციატივაზე. მინისტრის ინფორმაციით, საუბარი შეეხება იმ საბაგიროებს, რომლებიც სამთო კურორტებს უნდა მოემსახუროს. გიორგი გახარიამ სტაციონარული საბაგირო მოწყობილობების დამონტაჟებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის ინიციატივის შესახებ განმარტება „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის" განცხადების კომენტირებისას გააკეთა - საიას ვარაუდით, აღნიშნული ინიაციატივა „პანორამა თბილისის" პროექტს უკავშირდება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დეტალურად ახსნა კანონპროექტის მიზანი და საჭიროება: „არასამთავრობო ორგანიზაციებს და საიას შეუძლიათ ეს პირადად ჩვენთან დააკავშირონ. ეს იყო პირადად ჩვენი ინიციატივა იქიდან გამომდინარე, რომ, როგორც იცით, სახელმწიფო კონცენტრირებულად ძალიან დიდ ინვესტიციებს ახორციელებს სამთო კურორტების განვითარებაში, სადაც ამ ინსტრუმენტს დიდი მნიშვნელობა აქვს. საუბარია იმაზე, რომ ბიუჯეტში წელს ათობით მილიონია ჩადებული, მომავალ წელს იმისთვის, რომ სამთო კურორტები განვითარდეს. მესტიაში, გუდაურში, გოდერძიზე, ბაკურიანში - ყველგან კეთდება ახალი, თანამედროვე სამთო-საბაგირო ხაზები. ამისთვის არის ეს გაკეთებული", - განაცხადა გიორგი გახარიამ. 