ტაილანდის კურორტზე ორი აფეთქება მოხდა (ფოტო/ვიდეო)

10 წლიანი ცხოვრების ნებართვა კი 30 000 დოლარად შეგიძლიათ შეიძინოთ. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ეს ინიციატივა ბიზნესმენებს მათი საქმიანობის არეალის გაფართოების საშუალებას მისცემს, ხოლო ტაილანდისთვის ეკონომიკის ზრდისთვის ინოვაციური შესაძლებლობაა. თამთა უთურგაშვილი ამერიკულმა ტურისტულმა სააგენტომ დაგეგმა მოგზაურობა, რომლის ღირებულებაც არც მეტი არც ნაკლები 14 მილიონი დოლარია. კომპანიამ „DreamMaker" შეადგინა მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ტური, რომელიც მთლიანობაში 20 ქალაქს მოიცავს. მოგზაურები ერთი ქალაქიდან მეორეში პირადი თვითმფრინავით Boeing 767-ით გადაფრინდებიან და რაც ყველაზე საინტერესოა, ყველა ტურისტს თავისი ხომალდი ეყოლება. მოგზაურობა ტაილანდში, კუნძულ სამუიზე დაიწყება და ფილიპინებში, მანილაში დასრულდება. მთელი ამ დროის განმავლობაში იღბლიანი მოგზაურები 50 ათას კილომეტრს დაფარავენ. 14 მილიონად შეფასებული სერვისი მართლაც ძალიან კომფორტული და მდიდრული იქნება. მაგალითად, მხოლოდ კოქტეილის საწრუპი 18 კარატიანი ოქროსა და ბრილიანტებისგანაა დამზადებული. თითოეული ასეთი საწრუპის ღირებულება კი მილიონი დოლარია. ქართული ღვინო და მინერალური წყლები შესაძლოა ექსპორტზე ტაილანდში გავიდეს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ეს საკითხი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძემ და საქართველოში სამუშაო ვიზიტით მყოფმა ტაილანდის სამეფოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა თარით ჩაგუნგვატამ განიხილეს. შეხვედრაზე მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებზე იმსჯელეს. "იმის გათვალისწინებით, რომ ტაილანდი არ არის საქართველოს მსხვილი სავაჭრო პარტნიორი, მხარეებმა დასახეს მიმართულებები, რომლებიც თანამშრომლობის გაღრმავებისა და განვითარების საშუალებას იძლევა. გენადი არველაძემ ტაილანდის ელჩს ჩვენი ქვეყანის მიმზიდველი საინვესტიციო კლიმატის, ხელსაყრელი სავაჭრო რეჟიმების და ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა", - განმარტეს სამინისტროში. როგორც ელჩმა აღნიშნა რომ, ბოლო წლებში, საქართველოში ტაილანდიდან ტურისტული ნაკადი გაიზარდა, რაც საქართველოს ისტორიულ-გეოგრაფიული მიმზიდველობისა და საინტერესო ტურისტული მარშრუტების დამსახურებაა.