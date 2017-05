თაიმს სქვერზე მსუბუქი ავტომანქანა ფეხით მოსიარულეებს დაეჯახა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teraqti [1] => nio-iorki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132236 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teraqti [1] => nio-iorki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132236 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1586 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => teraqti [1] => nio-iorki ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => teraqti [1] => nio-iorki ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132236) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15846,1586) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125978 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-04-27 19:38:59 [post_date_gmt] => 2017-04-27 15:38:59 [post_content] => ლონდონში, პარლამენტის შენობასთან ახალგაზრდა მამაკაცი დააკავეს. უცხოური მედიის ცნობით, პოლიცია ეჭვობს, რომ მას ტერაქტის განხორციელება სურდა. დაკავებულს თან იარაღი ქონდა. ეჭვმიტანილი პოლიციის განყოფილებაშია გადაყვანილი. მამაკაცის დაკავებისას პრემიერმინისტრი რეზიდენციაში არ იმყოფებოდა. გერმანული პოლიცია დორტმუნდის „ბორუსიის" ავტობუსთან მომხდარ აფეთქებებს „ისლამურ სახელმწიფოს" უკავშირებს, ინფორმაციას გამოცემა „ინდეფენდენთი" ავრცელებს. გუშინ მატჩის დაწყებამდე მომხდარი აფეთქების შედეგად ერთი ფეხბურთელი დაშავდა, „ბორუსიის" „ტვიტერის" გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის მიხედვით, მარკ ბარტრას ხელი აქვს დაზიანებული. აფეთქების შემდეგ ბარტრა კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მალევე გამოწერეს და ის თავს კარგად გრძნობს. პოლიციაში ამბობენ, რომ გამოძიება განიხილავს ყველა გზას, „როიტერსის" ინფორმაციით კი გამოძიება ახლა საკუთარ თავზე გერმანიის მთავარმა პროკურატურამ აიღო. აფეთქების ადგილას სამართალდამცველებმა წერილი იპოვეს, რომელიც, სავარაუდოდ, დამნაშავემ დატოვა. წერილში აღნიშნულია, რომ აფეთქებების მიზეზი გერმანიის „ისლამური სახელმწიფოს" წინააღმდეგ ბრძოლაა სირიის ტერიტორიაზე. წერილის მიხედვით, ამიერიდან "სპორტსმენები და სხვა ცნობილი პირები გერმანიაში და სხვა ჯვაროსნულ ქვეყნებში „ისლამური სახელმწიფოს" სალიკვიდაციო სიაში იქნებიან", ვიდრე სირიიდან გერმანულ „ტორნადოებს"არ გაიყვანენ და გერმანიაში მდებარე ამერიკული ბაზა „რამშტაინი" არ დაიხურება". გამოძიება ვარაუდობს, რომ შესაძლოა, წერილი კვალის ასარევად იყოს დატოვებული და დამნაშავე სულაც არ იყოს „ისლამურ სახელმწიფოსთან" კავშირში. სტოკჰოლმში, გუშინ მომხდარ ტერაქტის საქმეზე დაკავებული ეჭვმიტანილი წარმოშობით უზბეკი 39 წლის მამაკაცია. სამართალდამცავების ინფორმაციით, ის ერთ-ერთია იმ თავდამსხმელებიდან, რომლებიც სატვირთო ავტომობილში ისხდნენ. მანქანის დათვალიერებისას პოლიციამ საეჭვო მოწყობილობაც აღმოაჩინა, თუმცა მისი შემადგენლობა ჯერ კიდევ შესწავლის პროცესშია. გუშინდელ თავდასხმასთან დაკავშირებით, დაკავებულია მეორე პირიც, თუმცა მის ვინაობას შვედეთის პოლიცია ამ დრომდე არ ასახელებს. თავდასხმაში ეჭვმიტანილები მას შემდეგ დააკვეს, რაც მედიის საშუალებით, შვედეთის პოლიციის მიერ ძებნილის ფოტოები გავრცელდა. შვედეთის პრემიერმა სტეფან ლოფვენმა მომხდარს ტერაქტი უწოდა. სტოკჰოლმის ცენტრში გუშინ, ხალხის მასაში სატვირთო ავტომობილი შეიჭრა და ფეხით მოსიარულეებს გადაუარა. დადასტურებულია 4 ადამიანის დაღუპა (ადგილობრივი მედია 5 მსხვერპლის შესახებაც წერს) ხოლო დაშავებულთა რიცხვი უცნობია. დაშავებულთა შორის არიან მოზარდებიც. რვა ბავშვი ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩება. ქალაქში ტერაქტის შედეგად გარდაცვლილებს გლოვობენ. ქვეყნის მასშტაბით დაშვებულია სახელმწიფო დროშები. ქვეყნის საზღვრების დაცვა პრემიერის ბრძანებით გამკაცრებულია. იხილეთ ჩვენი სტატია ამავე თემაზე: რა მოხდა სტოკჰოლმში. 