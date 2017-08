თაკო ნაცვლიშვილმა ვიქტორია სეკრეტის კასტინგში მონაწილეობა მიიღო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tako-nacvlishvili [1] => viqtoria-sekreti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155153 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tako-nacvlishvili [1] => viqtoria-sekreti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155153 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2381 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tako-nacvlishvili [1] => viqtoria-sekreti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tako-nacvlishvili [1] => viqtoria-sekreti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (155153) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2381,5811) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 117284 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-24 11:58:14 [post_date_gmt] => 2017-03-24 07:58:14 [post_content] => „ვიქტორია სეკრეტის" ანგელოზი ადრიანა ლიმა ჟურნალ Ocean Drive Magazine-ის მარტის ნომრის პრეზენტაციას დაესწრო, რომლის გარეკანზეც თავად არის გამოსახული. მოდელს, რომელსაც ნამდვილად შეუძლია ფიზიკური მონაცემებით იტრაბახოს, მოკლე შავი კაბა ეცვა, რომელიც გარედან ოქროსფერი დეტალებით იყო გაფორმებული. ლიმას მსუბუქი მაკიაჟი ჰქონდა, თმა კი სადად ჰქონდა გადაწეული. რაც შეეხება ჟურნალის გარეკანს, მასზე მოდელს შავი მოკლე შორტი და ოქროსფერი პერანგი აცვია, რომელიც სექსუალურად არის შეხსნილი და მკერდის ნაწილი უჩანს. [gallery link="file" columns="4" ids="117285,117286,117287,117288"]

ადრიანა ლიმა Ocean Drive Magazine-ის მარტის თვის მთავარი გმირია

„ვიქტორია სეკრეტის" ცნობილი მოდელი ჯესიკა ჰარტი დარწმუნებულია, რომ 5 დღეში აბსოლუტურად რეალურია ზედმეტი კილოგრამებისგან განთავისუფლება, თუმცა მოდელი ხაზს უსვამს, რომ ასეთ მოკლე პერიოდში არა დიდი მასის, არამედ 3 კილოგრამის დაკლება შეიძლება. ასე რომ, თუ რამდენიმე კილოგრამის სწრაფად დაკლება გსურთ გაითვალისწინეთ ჯესიკა ჰარტის დიეტა - საუზმეზე ომლეტი მიირთვით, ვახშამზე კი, თევზი მოიმზადეთ. გარდა ამისა, აუცილებელია კიტრის ან სხვა ბოსტნეულის და მწვანილის კოქტეილის მომზადება, რომელსაც დღეში 5-ჯერ დალევთ. არ დაგავიწყდეთ მკაცრი რეჟიმის დაცვაც, რომელიც ყველანაირ წახემსებას გამორიცხავს, რადგან ინტერვალი საუზმესა და ვახშამს შორის აუცილებლად 12 საათი უნდა იყოს. "ვიქტორია სეკრეტის" მოდელის საიდუმლო დიეტა

ყაზახური საიტი look.tm აქვეყნებს სტატიას იმ ხუთი ქართველი ტოპგოგონას შესახებ, რომლებიც თქვენს ყურადღებას უნდა იმსახურებდნენ. როგორც საიტი წერს, დემნა გვასალიას მიმართ მსოფლიო მოდის კანონმდებლების დიდ ყურადღებას ზოგადად ქართული მოდის მიმართ ყურადღებაც მოჰყვა, ამიტომაც გადაწყვიტეს, საკუთარ მკითხველს გააცნონ ხუთი ქართველი „ის გოგონა". პირველი თაკო ნაცვლიშვილია, რომელმაც, საიტის ცნობით, სამოდელო კარიერა 14 წლის ასაკში დაიწყო. „გოგონას ჯერ 20 წელი არ შესრულებია და მოდის სფეროში უკვე საკმაოდ დიდ სიმაღლეებს მიაღწია. ის მონაწილეობდა „კელვინ კლაინის" სარეკლამო კამპანიაში, „ჯორჯო არმანის", „ვერსაჩეს", „დოლჩე და გაბანას", „იოჯი იამამოტოს" სამოსს წარმოადგენდა და „დიოს" სახეც კი გახდა. წერდნენ იმის შესახებ, რომ „არმანის" ერთ-ერთი ჩვენების დროს ლეონარდო დი კაპრიოს ყურადღებაც კი მიიქცია". [gallery link="file" ids="113008,113009,113010"] შემდეგ ადგილს ჩამონათვალში იკავებს ნინო ელიავა - „ყველა ის გოგონა, რომელზეც ვსაუბრობთ, ვერ ხვდება „სთრით სთაილის“ მიმოხილვებში ისე ხშირად, როგორც ნინო ელიავა. ლონდონის მოდის კოლეჯის კურსდამთავრებული წარმატებული ბიზნესლედი გახლავთ. ნინო საქართველოში პოპულარულ ინტერნეტმაღაზია More is Love-ს ფლობს. ნინო აღნიშნავს, რომ ბიზნესის წარმატებაში თავისი წვლილი შეიტანა „ინსტაგრამმა“, მას აქვს ასევე თავისი ბლოგი. გოგონა ცნობილია, როგორც ეკლექტიკის თაყვანისმცემელი და დახეული ხულიგანური სამოსის მოყვარული“. [gallery link="file" ids="113011,113012,113013"] სიის შემდეგ პოზიციაზე ელენა მეტრეველი - „სთრით სთაილის“ ფოტოგრაფების კიდევ ერთი ამოჩემებული გოგონაა ელენა მეტრეველი, მხატვარი, ბრენდ „ფეტიშის“ კრეატიული დირექტორი და „ცენზურის გარეშე“-ს არტდირექტორი. მას უყვარს მრავალფეროვნება და ორიგინალური აქსესუარები, სახელი გაითქვა ეთნიკურ აქსესუარებში ახალი სიცოცხლის შთაბერვის უნარით, დიდი პოპულარობით სარგებლობს მის მიერ შექმნილი ჩანთებიც. ელენა თანამშრომლობს რამდენიმე ცნობილ ქართველ დიზაინერთან, მაგალითად, რია ქებურიასა და ალექსანდრე არუთინოვთან. უყვარს სხვადასხვა ცნობილი ბრენდი, მაგრამ არასდროს აცვია ისეთი სამოსი, რომელზეც რომელიმე ბრენდის სახელი აწერია“. [gallery link="file" ids="113014,113015,113016"] ყაზახური საიტი კიდევ ერთ გოგონას წარმოგვიდგენს, ეს გახლავთ თამუნა წიკლაური - „ის დიზაინერია, ბრენდის „Iconique“ თანამფლობელი და აღიარებული ტრენდის დამამკვიდრებელი. „ინსტაგრამზე“ მას 200 000-ზე მეტი ხელმომწერი ჰყავს. თავის სტილს საკმაოდ თავმდაბლურად აღწერს: „ჩემს გარდერობში ბევრი კლასიკური სამოსია, ძირითადად, მშვიდ ფერებში, ყველაზე ხშირად ვატარებ თეთრს, შავსა და კრემისფერ ფერებს, ამ ყველაფერს ზოგჯერ ვახალისებ წითელი პომადით და კაშკაშა აქსესუარებით“. მისი სტილის სავიზიტო ბარათია მაღალწელიანი შარვლები და პერანგები. მის საყვარელ ბრენდებს შორისაა „მარჯიელა“ და „სელინი“. [gallery link="file" ids="113017,113018,113019"] სიის ბოლოში გახლავთ ანკა ციციშვილი - „ანკა ცნობილი მოდის ექსპერტია, ფლობს შოურუმს Indexflat. გოგონამ სახელი გაითქვა უნიკალური ქუჩის სტილის დამსახურებით. ის საინტერესოდ უხამებს არასტანდარტულ დიზაინერულ ნამუშევრებს საბაზისო სამოსს. გოგონა აქტიურად უწევს პოპულარიზაციას ქართველ დიზაინერებს, მათ შორისაა რია ქებურია. მოსკოვში ანკა ქართველი დიზაინერების არაოფიციალურ წარმომადგენლად მიიჩნევა“. [gallery link="file" ids="113021,113022,113023"] აღსანიშნავია, რომ look.tm-ის მიერ წარმოდგენილ სიაში ხუთი გოგონადან ოთხი რუსეთში მოღვაწეობს. მხოლოდ ერთი - თაკო ნაცვლიშვილი ცხოვრობს საქართველოში და პერიოდულად საზღვრებს გარეთ იმყოფება საქმიანი ვიზიტებით. 5 ქართველი ტოპგოგონა, უცხოური საიტის მიხედვით, რომლებიც თქვენს ყურადღებას უნდა იმსახურებდნენ [gallery link="file" columns="4" ids="117285,117286,117287,117288"]

ადრიანა ლიმა Ocean Drive Magazine-ის მარტის თვის მთავარი გმირია