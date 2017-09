თამარ ჩუგოშვილი – დადებითადაა შეფასებული ყველა საკითხი, რის გამოც ოპოზიცია გვაკრიტიკებდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamar-chugoshvili [1] => veneciis-komisiis-daskvna ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166959 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamar-chugoshvili [1] => veneciis-komisiis-daskvna ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166959 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9386 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tamar-chugoshvili [1] => veneciis-komisiis-daskvna ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tamar-chugoshvili [1] => veneciis-komisiis-daskvna ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166959) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9386,16390) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166929 [post_author] => 17 [post_date] => 2017-09-22 21:42:27 [post_date_gmt] => 2017-09-22 17:42:27 [post_content] => ვენეციის კომისია პროპორციული საარჩევნო სისტემის 2024 წლის ოქტომბრისთვის გადავადებას სამწუხაროს უწოდებს. ვენეციის კომისიის წინასწარი დასკვნა დღეს საქართველოს პარლამენტს გაეგზავნა. კომისია აღნიშნავს, რომ მისასალმებელია საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ 2017 წლის 20 სექტემბრის წერილში აღებული ვალდებულება, განიხილონ პარტიული ბლოკების დაშვება და ასევე მნიშვნელოვანია 2020 წლის არჩევნებზე საარჩევნო ბარიერის 3%-მდე დაწევა. გარდა ამისა, დასკვნაში ნათქვამია, რომ გაუნაწილებელი მანდატების განაწილების წინა სისტემა ჩანაცვლებულია ახალი კომპლექსური სისტემით, თუმცა დასკვნის მიხედვით, ის მაინც უპირატესობას აძლევს ყველაზე ძლიერ პარტიას ქვეყანაში. "ბონუსის სისტემა ასევე წარმოადგენს მთავარ შეფერხებას ოპოზიციური პარტიებისა და სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, რათა კონსტიტუცია მიიღონ“, - ნათქვამია კომისიის წინასწარ დასკვნაში. "ძალით ვერ დაითანხმებ ვერავის ვერაფერზე. ამ ეტაპზეც კი მზად ვართ... პარასკევს უკვე ხელმისაწვდომი იქნება "ვენეციის კომისიის" მოსაზრება და, თუ რაიმე იქნება ისეთი, რომელიც კიდევ გააუმჯობესებს საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ამისთვის ვართ მზად. დარწმუნებული ვარ, მათი დასკვნა იქნება პოზიტიური. რაც შეეხება პრეზიდენტს, მისი დამოკიდებულება ვიცით. ვიცით, რომ ბოიკოტის რეჟიმშია, ვიცით, რომ არ მოსწონს, უკმაყოფილოა, მაგრამ რა ვქნათ, პრეზიდენტი ვერ დაწერს და ვერ შეცვლის კონსტიტუციას. ეს არის ანაბანა ხელისუფლების დანაწილების. ვისაც ეს არ ესმის, ძალიან რთულია დისკუსიაში შესვლა,“ - განაცხადა ჩუგოშვილმა. გიორგი მარგველაშვილი ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად შემუშავებულ კონსტიტუციის პროექტს "ვენეციის კომისიას" გაუგზავნის. დოკუმენტი გაეგზავნება საპარლამენტო უმრავლესობასაც. "ბონუსის სისტემა ასევე წარმოადგენს მთავარ შეფერხებას ოპოზიციური პარტიებისა და სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, რათა კონსტიტუცია მიიღონ“, - ნათქვამია კომისიის წინასწარ დასკვნაში. 