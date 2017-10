თამარ ჟვანია “ქართული ოცნების” მიერ მაჟორიტარობის კანდიდატად მოქმედი იმამის წარდგენაში პრობლემას ვერ ხედავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => komentari [1] => tamar-jvania [2] => imamis-monawileoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176773 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => komentari [1] => tamar-jvania [2] => imamis-monawileoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176773 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1231 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => komentari [1] => tamar-jvania [2] => imamis-monawileoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => komentari [1] => tamar-jvania [2] => imamis-monawileoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (176773) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20392,1231,20391) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154697 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-17 17:07:57 [post_date_gmt] => 2017-08-17 13:07:57 [post_content] => საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ახალგროში დაკავებული სამოქალაქო აქტივისტის, თამარ მეარაყიშვილის, განცხადებით, დაკავებისას ოკუპირებული რეგიონის ე.წ. პროკურატურის წარმომადგენლებმა დაკავებისას მიზეზი არ განუმარტეს. ამის შესახებ მან "რუსთავი2"-თან ისაუბრა. „ამჟამად ვარ საკუთარ ბინაში. ჩემი დაკავების მიზეზი არავის განუმარტავს, პირდაპირ ასე ქუჩიდან წამიყვანეს და მითხრეს, რომ როგორც ვიყავი, იმ მდგომარეობაში გავყოლოდი მილიციაში,“ - აცხადებს თამარ მეარაყიშვილი. ჟურნალისტი იხსენებს, რომ მას პროკურატურამ ოჯახის წევრებთან და ადვოკატთან დაკავშირების საშუალება არ მისცა. მისი თქმით, სწორედ ამის გამო არანაირ კითხვაზე პასუხი არ გასცა. „იქ წავიკითხე, რომ მე ბრალი მედება Единая Осетия-ს მიმართ ცილისწამებაში, ცილისმწამებლურ განცხადებებში და პარტიის სახელით ჩემ წინააღმდეგ პროკურატურას მიმართა ვინმე სპარტაკ დრიევმა, რომელიც თურმე არის ამ პარტიის წევრი,“ - აცხადებს თამარ მეარაყიშვილი. საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაკავებული ჟურნალისტი ამ ფაქტს 27 მარტს ეხო კავკაზაში გასულ გადაცემას უკავშირებს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ გამარჯვებული პარტიის წევრები დადიან ორგანიზაციებში და ამბობენ, რომ ახლა ისინი უფროსები არიან და შეიცვლება ყველაფერი. მან ასევე აღნიშნა, რომ სამართალდამცველები მის სახლში ჩხრეკის შემდეგ ნივთმტკიცებულებად ერთი პროცესორი წაიღეს. თუმცა, მეარაყიშვილის თქმით, იქ ვერანაირ მტკიცებულებას ვერ ნახავენ. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ადვოკატი არ ჰყავს და სავარაუდოდ, მისი უფლებადამცველი რუსეთიდან ჩამოვა. Goal.com-ის ინფორმაციით, რონალდომ თანაკლუბელებს ვარჯიშზე მოუბოდიშა. პორტუგალიელმა განაცხადა, რომ არასწორად გამოხატა აზრი. შაბათს ”რეალმა” ”ატლეტიკოსთან” 0:1 წააგო, მატჩის შემდეგ კი რონალდომ განაცხადა: ”რეალში” ყველა ჩემსავით რომ თამაშობდეს, პირველები ვიქნებოდითო. 