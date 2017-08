თამარ გვერდწითელმა რუსეთის ჰიმნი შეასრულა (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kremli [1] => tamar-gverdwiteli [2] => qartveli-momgherlebi-rusetshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154170 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kremli [1] => tamar-gverdwiteli [2] => qartveli-momgherlebi-rusetshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154170 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10317 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kremli [1] => tamar-gverdwiteli [2] => qartveli-momgherlebi-rusetshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kremli [1] => tamar-gverdwiteli [2] => qartveli-momgherlebi-rusetshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154170) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10317,18246,18245) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 103748 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-01-24 14:46:42 [post_date_gmt] => 2017-01-24 10:46:42 [post_content] => მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის წილისყრა კრემლში გაიმართება. 2017 წლის 1 დეკემბერს მოსკოვის ცენტრი მსოფლიო სპორტის ცენტრი გახდება. ზამთრის პირველ დღეს უკვე ფინალური წილისყრა ჩატარდება. რუსებმა ცერემონიის ადგილად კრემლის სასახლე შეთავაზეს, რამაც ფიფა დააკმაყოფილა. რუსების გეგმის მიხედვით „ლუჟნიკის“ სტადიონი მზად წელს იქნება, დანარჩენი შვიდი სტადიონი კი წლის ბოლოსკენ, დეკემბერში შევა ექსპლუატაციაში. მაისში ყველა სტადიონზე გაზონს დათესავენ. 2018 წლის მუნდიალის მატჩები 14 ივნისიდან 15 ივლისამდე რუსეთის 11 ქალაქის 12 სტადიონზე გაიმართება. კონფედერაციის თასის მატჩები 17 ივნისიდან 2 ივლისამდე ყაზანი, სოჭი, სანკტ-პეტერბურგი და მოსკოვი უმასპინძლებს. რუსეთი მსოფლიოს კრემლში უმასპინძლებს

7 დეკემბერს კრემლში რუსული ეროვნული მუსიკალური პრემიის დაჯილდოება გაიმართება, გამარჯვებულებს 16 კატეგორიაში გამოავლენენ. რუსული მედიის ინფორმაციით, შოუ-პროგრამაში რუსული ესტრადის წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას - გრიგორი ლეპსი, პოლინა გაგარინა, ფილიპ კირკორივი, დიმა ბილანი და სხვები. მათთან ერთად სცენაზე გამოჩნდება კრისტინა აგილერაც, რომელიც ღონისძიებისთვის სპეციალური სტუმრის სტატუსით მიიწვიეს. ვარსკვლავი მოსკოვში საგანგებოდ დაჯილდოებისთვის ჩაფრინდება. კრისტინა აგილერა კრემლში იმღერებს

რუსეთის პრეზიდენტს, ვლადიმერ პუტინსა და აშშ-ს არჩეულ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა, ამის შესახებ ინფორმაციას კრემლის პრესსამსახური ავრცელებს. საუბრისას პუტინმა ტრამპს წინასაარჩევნო პროგრამის განხორციელებაში წარმატებები უსურვა. აშშ-ს არჩეულმა პრეზიდენტმა კი აღნიშნა, რომ სურს რუსეთთან ურთიერთობა გააუმჯობესოს. კრემლის ინფორმაციით, პუტინმა და ტრამპმა განიხილეს სირიის საკითხი და შეჯერდნენ, რომ რუსულ-ამერიკული ურთიერთობა „სრულიად არადამაკმაყოფილებელია". პრეზიდენტები თანახმა არიან, სატელეფონო კონტაქტი ხშირად ჰქონდეთ, მოგვიანებით კი პირისპირაც შეხვდებიან. კრემლში არ ამბობენ, ვისი ინიციატივით განხორციელდა ზარი. რუსეთი და აშშ ურთიერთობის გაუმჯობესებას იწყებენ - ტრამპმა და პუტინმა ტელეფონით ისაუბრეს

მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის წილისყრა კრემლში გაიმართება. 2017 წლის 1 დეკემბერს მოსკოვის ცენტრი მსოფლიო სპორტის ცენტრი გახდება. ზამთრის პირველ დღეს უკვე ფინალური წილისყრა ჩატარდება. რუსებმა ცერემონიის ადგილად კრემლის სასახლე შეთავაზეს, რამაც ფიფა დააკმაყოფილა. რუსების გეგმის მიხედვით „ლუჟნიკის" სტადიონი მზად წელს იქნება, დანარჩენი შვიდი სტადიონი კი წლის ბოლოსკენ, დეკემბერში შევა ექსპლუატაციაში. მაისში ყველა სტადიონზე გაზონს დათესავენ. 2018 წლის მუნდიალის მატჩები 14 ივნისიდან 15 ივლისამდე რუსეთის 11 ქალაქის 12 სტადიონზე გაიმართება. კონფედერაციის თასის მატჩები 17 ივნისიდან 2 ივლისამდე ყაზანი, სოჭი, სანკტ-პეტერბურგი და მოსკოვი უმასპინძლებს. რუსეთი მსოფლიოს კრემლში უმასპინძლებს