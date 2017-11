თამარ ივერი: „მოვითხოვ, დიღომში გაურკვეველი უცხო გვარის ქუჩები გადაკეთდეს დიდ ქართველ მოღვაწეთა ქუჩებად…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamar-iveri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189733 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamar-iveri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189733 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3149 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tamar-iveri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tamar-iveri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189733) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3149) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186695 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-13 14:13:44 [post_date_gmt] => 2017-11-13 10:13:44 [post_content] => თამარ ივერი სუპერმარკეტებში ხილ-ბოსტნეულის ხარისხს უჩივის. საოპერო მომღერალი ამის შესახებ საკუთარ მოსაზრებას „ფეისბუქზე“ გამოთქვამს. თამარ ივერი აღნიშნავს, რომ ნამდვილი ხილისა და ბოსტნეულის გემოს შესაგრძნობად ის ბაზარში უნდა იყიდო. თამარ ივერი წერს: „ერთი რამ ვერ გამიგია, რატომ არის ამ დიდ ჰიპერმარკეტებში ასეთი უგემური ხილ-ბოსტნეული და ასე განსხვავებულად უფრო გემრიელი და ნატურალური - ბაზარში. რამდენი ამ დიდ მარკეტებში შეხვალ, პლასტმასებივით უგემური, უარომატო პომიდვრები, თურქული ვაშლები, წიწაკები, სტაფილოები, კარტოფილი ა.შ... მოკლედ, უგემურობების კორიანტელი. თითქმის ყველაფერს აწერია, რომ ან თურქულია ან სხვა ქვეყნის. ვერ გავიგე, ეს ფესტივალები და ჩვენებები „აწარმოე საქართველოში“ მხოლოდ თვალის ახვევაა და ჰიპერმარკეტებში მაინც იმპორტული ნაგავი შედის? ვფიქრობ, რომ დიდ, არაჯანსაღ მაფიას აქვს ადგილი მანდ პროდუქტების შეტანაზე. დაგიმტკიცებენ, რომ ეს პლასტმასი უფრო გასინჯული, „ტექ-დათვალიერება“ ჩატარებული პროდუქტია და ა.შ. მიზეზების გორა. არადა, დასანანია, ნამდვილი ხილ-ბოსტნეულის გემოს გასაგებად ისევ და ისევ დეზერტირების ბაზარში უნდა იაროს კაცმა“. ოპერის მომღერალი თამარ ივერი ერთ-ერთ ქართულ მაღაზიაში გადაღებულ ფოტოს აქვეყნებს, სადაც ხორცის ფასებია მითითებული და აღნიშნავს: „მალე განვადებით შეიძენს ხალხი ხორცს საქართველოში". მისმა ამ პოსტმა მის „ფეისბუქ"-მეგობრებს შორის გამოხმაურება და მსჯელობა გამოიწვია. კომენტარები კი ასეთია: „ღორის ხორცი 9 ლარი ღირს ყვარელში და საერთოდაც, ვისაც როგორ აწყობს, ყველაფერს ისე ყიდის,ზოგი თაღლითი გაუმაძღარია,ზოგი ალალი პატიოსანი და ასეა რა..." „ყვარლელ კაცს უჭირს მეტ ფასად გაყიდვა, რადგან მყიდვეთა ამქარი ძირითადად ღატაკია... სხვაგან ვერ გაყიდის და ამიტომ..." „ევროპაში ასეთი ძვირი არ ღირს ხორცი..." „კი, თამარ. არა მარტო ხორცს, პურს და ყველაფერს..."

„მალე განვადებით შეიძენს ხალხი ხორცს საქართველოში..."

ოპერის მომღერალი თამარ ივერი სოციალურ ქსელში სტატუსს აქვეტნებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა დამოკიდებულება აქვს ახალგაზრდა პოლიტიკოსების მიმართ. მისი მოსაზრებით, ხალხს მაინც გამოცდილი „ბებრუხანებისკენ" გაურბის თვალი. „წამდაუწუმ მესმის პოლიტიკური ჩინოვნიკების წარდგენის კლიშე: „გაიცანით, ახალგაზრდა, ენერგიული", „წარმოგიდგენთ ახალგაზრდა, ენერგიულ", „თქვენ წინაშეა ახალგაზრდა, ენერგიული". რა ვქნა... ახალგაზრდა ენერგიულები ფიტნესკლუბებში მომწონს მე და პოლიტიკაში გამოცდილებაა საჭირო. რა ვიცი, მსოფლიო პოლიტიკის ისტორიას თუ გადავხედავთ, ჩერჩილ-რუზველტ-სტალინ-ტეტჩერ-ბუშ-პუტინ, ტრამპამდე მოყოლებული „ახალგაზრდა ენერგიულს" არავის დაუძვრია მთები. მთავარი და უპირველესი ადამიანის უზარმაზარი გამოცდილება და მისი მრავლისმთქმელი და მრავლისარმთქმელი, მრავლისმნახველი თვალები და მზერაა. ახალგაზრდა ენერგიული ბიჭები იყვნენ თავის დროზე კენედიც, ობამაც, ციპრასიც და რენციც, მაგრამ ან არ დასცალდათ და ან ვერ შეძლეს მსოფლიოში „თამაშის წესების" შეცვლა და რაღაც ისევ გამოცდილი „ბებრუხანებისკენ" მიუწევს გული მოსახლეობას. მოკლედ, ამდენი ახალგაზრდა ენერგიული პოლიტიკოსის შემყურე, ვფიქრობ, პარლამენტის ბუფეტს ენერგეტიკული სასმელი აღარ დასჭირდება მის ასორტიმენტში" - აღნიშნავს ოპერის მომღერალი. თამარ ივერი ახალგაზრდა და „ბებრუხანა" პოლიტიკოსებზე... 