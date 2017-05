თამარა გაჩეჩილაძე კიევშია – მომღერალმა პირველი რეპეტიცია გაიარა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tako-gachechiladze [1] => evrovizia-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126602 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tako-gachechiladze [1] => evrovizia-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126602 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 890 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tako-gachechiladze [1] => evrovizia-2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tako-gachechiladze [1] => evrovizia-2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126602) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8511,890) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 120923 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-07 13:32:14 [post_date_gmt] => 2017-04-07 09:32:14 [post_content] => გუშინ „საზოგადოებრივ მაუწყებელზე“ „ევროვიზიისთვის“ შექმნილ სიმღერაზე „Keep The Faith“ გადაღებული კლიპის პრემიერა გაიმართა და მალევე ის „იუთუბზე“, კონკურსის ოფიციალურ ვებგვერდზე აიტვირთა. თაკო გაჩეჩილაძის შესრულებას უამრავი კომენტარით ეხმაურებიან და ქებას არ იშურებენ, კომენტარები სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს ეკუთვნით. ზოგიერთი კრიტიკულადაც არის განწყობილი. ვნახოთ კომენტარები. „ძალიან დაუფასებელი მომღერალია. მართლაც შესანიშნავია“ „ჩემი გამარჯვებული! 12 ქულა საბერძნეთიდან“ "12 ქულა შვედეთიდან“ „ღმერთო ჩემო! ეს არის უმაღლესი კლასი. ბრავო, მიყვარხარ, თამარა! საუკეთესო სურვილებით და 12 ქულით დიდი ბრიტანეთიდან. ის წლევანდელი წლის დედოფალია!..“ „ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კარგი ნომერი ექნება, რადგან თამარას ვოკალი უბრალოდ, არარეალურად მაგარია. ვეჭვობ, რომ მან წელს მოიგოს, მაგრამ ჩემს ხმას ერთმნიშვნელოვნად მას მივცემ“. „ფინალშია აუცილებლად!.. მოკითხვა სომხეთიდან“ „გამარჯვებული! 12 ქულა უკრაინიდან“ „ბრწყინვალეა, მოკითხვა ავსტრალიიდან. ამ დრომდე ჩემი ფავორიტი სიმღერაა...“ „საქართველო ყოველთვის რისკებს წევს „ევროვიზიაზე“. მიხარია, რომ საქართველოსნაირი ქვეყანა მონაწილეობს ამ კონკურსზე“ „კარგი სიმღერაა, მაგრამ სადაც იტალიაა, იქ ეს სიმღერა ვერ მოიგებს“ „რაც უნდა ქნან, მაინც მოსაწყენი სიმღერაა“ „ასეთი სიმღერები 90-იანი წლებში იყო პოპულარული. ახლა ისინი ნაჩუქარიც არავის სჭირდება“ https://www.youtube.com/watch?v=fMjoNAZ1DpU&feature=youtu.be [gallery link="file" ids="120924,120925,120926"] [post_title] => თაკო გაჩეჩილაძის ვიდეოს ერთ დღეში 40 000-მდე ნახვა დაუგროვდა - როგორ აფასებენ მის კლიპს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tako-gachechiladzis-videos-ert-dgheshi-40-000-mde-nakhva-daugrovda-rogor-afaseben-mis-klips [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-07 13:32:48 [post_modified_gmt] => 2017-04-07 09:32:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120923 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 120759 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-06 16:59:29 [post_date_gmt] => 2017-04-06 12:59:29 [post_content] => მაისში თაკო გაჩეჩილაძე საქართველოს სახელით „ევროვიზიაზე“ წარდგება. სიმღერა, რომელსაც ის ასრულებს, ანრი ჯოხაძეს ეკუთვნის, ტექსტი თავად დაწერა. სიმღერის სახელწოდებაა „Keep The Faith“, ანუ შეინარჩუნე რწმენა. კლიპიც სწორედ ამ თემის გარშემო ტრიალებს. კლიპის რეჟისორი თემო კვირკველია გახლავთ. მისი პრემიერა დღეს „პირველი არხის“ გადაცემაში „C სტუდია“ შედგა. https://www.facebook.com/EurovisionGeorgia/videos/1437956279611332/ [post_title] => თაკო გაჩეჩილაძის „Keep The Faith“-ზე გადაღებული ვიდეო ინტერნეტში გამოჩნდა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tako-gachechiladzis-keep-the-faith-ze-gadaghebuli-video-internetshi-gamochnda-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-06 17:43:26 [post_modified_gmt] => 2017-04-06 13:43:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120759 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 118828 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-30 14:27:33 [post_date_gmt] => 2017-03-30 10:27:33 [post_content] => თაკო გაჩეჩილაძე „ევროვიზიისთვის“ ემზადება და ამასთანავე, ძალიან აქტიურია სოციალურ ქსელში. ახლახან ვიდეო განათავსა, სადაც ძველ სომხურ სიმღერას ასრულებს. კომენტარებში მან სომხების მხრიდან აღფრთოვანება დაიმსახურა. მათი თქმით, თაკო სიტყვებსაც კარგად გამოთქვამს და მელოდიასაც ზუსტად ასრულებს. როგორც მომღერალი შესავალში ამბობს, მან მიიღო „ევროვიზიის“ სომეხი მომღერლის გამოწვევა, რომელმაც მანამდე ვიდეო დადო, სადაც „მოხევის ქალო, თინაო“-ს ასრულებდა და თაკოს სთხოვა, მას სომხური სიმღერა შეესრულებინა. [post_title] => როგორ ასრულებს თაკო გაჩეჩილაძე სომხურ სიმღერას ( ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-asrulebs-tako-gachechiladze-somkhur-simgheras-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-30 18:04:15 [post_modified_gmt] => 2017-03-30 14:04:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=118828 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 120923 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-07 13:32:14 [post_date_gmt] => 2017-04-07 09:32:14 [post_content] => გუშინ „საზოგადოებრივ მაუწყებელზე“ „ევროვიზიისთვის“ შექმნილ სიმღერაზე „Keep The Faith“ გადაღებული კლიპის პრემიერა გაიმართა და მალევე ის „იუთუბზე“, კონკურსის ოფიციალურ ვებგვერდზე აიტვირთა. თაკო გაჩეჩილაძის შესრულებას უამრავი კომენტარით ეხმაურებიან და ქებას არ იშურებენ, კომენტარები სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს ეკუთვნით. ზოგიერთი კრიტიკულადაც არის განწყობილი. ვნახოთ კომენტარები. „ძალიან დაუფასებელი მომღერალია. მართლაც შესანიშნავია“ „ჩემი გამარჯვებული! 12 ქულა საბერძნეთიდან“ "12 ქულა შვედეთიდან“ „ღმერთო ჩემო! ეს არის უმაღლესი კლასი. ბრავო, მიყვარხარ, თამარა! საუკეთესო სურვილებით და 12 ქულით დიდი ბრიტანეთიდან. ის წლევანდელი წლის დედოფალია!..“ „ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კარგი ნომერი ექნება, რადგან თამარას ვოკალი უბრალოდ, არარეალურად მაგარია. ვეჭვობ, რომ მან წელს მოიგოს, მაგრამ ჩემს ხმას ერთმნიშვნელოვნად მას მივცემ“. „ფინალშია აუცილებლად!.. მოკითხვა სომხეთიდან“ „გამარჯვებული! 12 ქულა უკრაინიდან“ „ბრწყინვალეა, მოკითხვა ავსტრალიიდან. ამ დრომდე ჩემი ფავორიტი სიმღერაა...“ „საქართველო ყოველთვის რისკებს წევს „ევროვიზიაზე“. მიხარია, რომ საქართველოსნაირი ქვეყანა მონაწილეობს ამ კონკურსზე“ „კარგი სიმღერაა, მაგრამ სადაც იტალიაა, იქ ეს სიმღერა ვერ მოიგებს“ „რაც უნდა ქნან, მაინც მოსაწყენი სიმღერაა“ „ასეთი სიმღერები 90-იანი წლებში იყო პოპულარული. ახლა ისინი ნაჩუქარიც არავის სჭირდება“ https://www.youtube.com/watch?v=fMjoNAZ1DpU&feature=youtu.be [gallery link="file" ids="120924,120925,120926"] [post_title] => თაკო გაჩეჩილაძის ვიდეოს ერთ დღეში 40 000-მდე ნახვა დაუგროვდა - როგორ აფასებენ მის კლიპს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tako-gachechiladzis-videos-ert-dgheshi-40-000-mde-nakhva-daugrovda-rogor-afaseben-mis-klips [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-07 13:32:48 [post_modified_gmt] => 2017-04-07 09:32:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120923 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 32 [max_num_pages] => 11 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8233c520f1129b4009d8aed465d138ed [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )