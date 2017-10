თამაში ქველმოქმედებისთვის თუ საარჩევნო მიზნებისთვის – საკითხს აუდიტი სწავლობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => fortunas-temebi [2] => archevnebi2017 [3] => arasamtavroboebis-shefaseba [4] => saarchevno-darghveva [5] => varskvlavebis-monawileoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170238 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => fortunas-temebi [2] => archevnebi2017 [3] => arasamtavroboebis-shefaseba [4] => saarchevno-darghveva [5] => varskvlavebis-monawileoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170238 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => fortunas-temebi [2] => archevnebi2017 [3] => arasamtavroboebis-shefaseba [4] => saarchevno-darghveva [5] => varskvlavebis-monawileoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => fortunas-temebi [2] => archevnebi2017 [3] => arasamtavroboebis-shefaseba [4] => saarchevno-darghveva [5] => varskvlavebis-monawileoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170238) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19823,19319,16375,202,19824,19825) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170075 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-02 15:28:04 [post_date_gmt] => 2017-10-02 11:28:04 [post_content] => არჩევნებში უკვე მეორედ მონაწილეობს. პირველად საკუთარი ძალები საპარლამენტო არჩევნებში მოსინჯა. დღეს ის პარლამენტის თავმჯდომარის მოქმედი ვიცესპიკერია , თუმცა სურს, „პატრიოტთა ალიანსის“ სახელით დედაქალაქის მართვა სცადოს. ამბობს, რომ მისი უპირატესობა სწორედ იმ სოციალური ფენის წარმომადგენლობაა, რომლის უმრავლესობასაც თბილისელები წარმოადგენენ. მთავარი დაპირება კი სოციალურად დაუცველების დახმარებაა. საარჩევნო გეგმებსა და დაპირებებზე „ფორტუნა“ “პატრიოტთა ალიანსის“ მერობის კანდიდატს, ირმა ინაშვილს, ესაუბრა:

რა არის თქვენი უპირატესობა, რატომ უნდა გააკეთოს არჩევანი თბილისის მოსახლეობამ თქვენზე?

თბილისელებისგან

მე მხარს მიჭერს ის თბილისი, რომელიც ცხოვრობს მიწისქვეშა გადასასვლელებში, რომელსაც აქვს უკიდურესი სოციალური პრობლემები, რომელიც იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის და ასეთია თბილისის 80%. მეც მშიოდა თავის დროზე, არ მქონდა ტანსაცმელი და ვიცი ეს რა არის.

რა არის თქვენი მთავარი საარჩევნო დაპირება?

მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ საშუალება, დეპუტატი გამოიწვიონ საკრებულოდან და მერი გადააყენონ. მე ამ თემებზე პლებისციტის ჩატარების მომხრე ვარ.

როგორ აპირებთ ამ დაპირების შესრულებას და რა ვადაში?

ფინანსისტთან

ააწყობინონ

თბილისმა უნდა შეიმუშაოს მისი სტილი, უნდა გამოცხადდეს კონკურსი თბილისის არქიტექტურული სტილის შესახებ.

რას მიიჩნევთ დღეს თბილისისთვის მთავარ პრობლემას/პრობლემებს?

როცა შენ ხარ თბილისის მერი, მედია უნდა იყოს შენი მოკავშირე და იმისთვის, რომ მედია გახდეს შენი მოკავშირე, ის უნდა გახდეს ინფორმირებული.

როგორ და რა ვადაში მოაგვარებთ ამ პრობლემებს?

ჩემი მთავარი კონკურენტი არის სახელისუფლებო კანდიდატი - კახა კალაძე და უნდა ვთქვათ, რომ არის ძალიან კრეატიული, საინტერესო და ძლიერი კონკურენტი.

თქვენი არჩევის შემთხვევაში, როგორი იქნება მერიის საქმიანობა, რა კონკრეტულ აქტივობებს გეგმავთ საზოგადოებასთან ურთიერთობისთვის?

გამაკრიტიკებს

ბრიფინგებიც

მდიდარი მერი ვერასდროს გაიგებს, რა პრობლემა აქვს ნამდვილ თბილისს.

დღეს თბილისისთვის, რაც ყველაზე თვალშისაცემია, არის ტრანსპორტი - პარკირება და საცობები, გამწვანება და უნებართვო მშენებლობები. თვლით თუ არა მთავარ პრობლემად და როგორ მოაგვარებთ? კონკრეტული გეგმა გაქვთ თუ არ შემუშავებული და რა ვადაში აპირებთ ამის შესრულებას?

მე კახასთან კარგი ურთიერთობა მაქვს. მტრები ნამდვილად არ ვართ, თუმცა ვართ სხვადასხვა პოლიტიკურ ნაპირზე.

როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა, რას გეგმავთ ცალკეული სამიზნე ჯგუფებისთვის?

მედიის სწორედ იმ ნაწილთან ვითანამშრომლებ აქტიურად, ვინც გამაკრიტიკებს და დღესაც ამ გეზის გამზიარებელი ვარ.

თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში, დანარჩენ კანდიდატებს შესთავაზებთ თუ არა თანამშრომლობას და პირველ რიგში, რომელს? ვის მიიჩნევთ მთავარ კონკურენტად?

თბილისი ძალიან ჰგავს პარიზს, ამას ყველა ამბობს და ყველა გრძნობს, ვინც ერთხელ მაინც არის პარიზში ნამყოფი.

მსოფლიოში თქვენი საყვარელი ქალაქი რომელია (თბილისის გარდა)? რატომ, რა ნიშნით გამოარჩიეთ და თუ გეგმავთ, რომ თბილისი მას დაემსგავსოს?

პარიზულ-ფრანგულ

დავპირდე

ტრაფარეტებიც

ბანერებიც

მე მიწაზე ვდგავარ და მინდა, ის დავპირდე თბილისელებს, რისი გაკეთებაც შეგვიძლია. თბილისელების დიდი ნაწილი ფიზიკურად უნდა გადავარჩინოთ.

ეკოლოგებთან

გამწვანდეს

იგებოდეს

მსახურებისთვის

რა არის თქვენი უპირატესობა? რატომ უნდა გააკეთონ თბილისელებმა არჩევანი თქვენზე?

მძარცველობითი

დავიყვანეთ

ჩვენი პარტიის ბრძოლა იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რომლებიც არა მხოლოდ დედაქალაქს, არამედ მთელ ქვეყანას აწუხებს, მაძლევს სტიმულს და გარკვეულ უპირატესობასაც, იდეური თვალსაზრისით დანარჩენ კანდიდატებთან მიმართებაში.

რა არის თქვენი მთავარი საარჩევნო დაპირება?

გაღატაკებულია

დაგრიალებდნენ

გამოიყოფოდეს

ჩემი უპირატესობა არის ის, რომ ჩვენ ვაპირებთ, ვემსახუროთ ხალხს.

კაბანისგან

იმისთვის, რომ მოქალაქე მერთან მივიდეს, არანაირი ბარიერი არ უნდა არსებობდეს, ამიტომ არანაირი დაცვა არ სჭირდება ამ სტრუქტურებს. ისეთ გარეუბნებში, სადაც ადმინისტრაციული შენობა არ არის, მერმა საველე კარავი უნდა გაშალოს და იქვე მიიღოს მოქალაქეები.

ამორალურიცაა

მსახურებისთვის

მოუგვარო

მეხანძრე-მაშველებს

გადავანაწილოთ

მეტროს მოწესრიგებული მოძრაობა, გარკვეულწილად, განტვირთავდა მგზავრობის ნაკადებს მიწის ზემოთ. ჩვენ უნდა დავიწყოთ ფიქრი ახალი მეტროს ხაზების გახსნაზე. აუცილებელია, დავაკავშიროთ დიდი დიღომი, დიღმის მასივი და ა.შ. მიკროავტობუსები კი ქალაქის საკუთრებაში უნდა დაბრუნდეს.

ამ პრობლემებს შორის დედაქალაქის უმთავრეს პრობლემად რა მიგაჩნიათ?

მონა-მოსამსახურეები

პირველი რიგის გადაწყვეტილება იქნება პერსონალური ავტომობილების გაუქმება, რომლებიც გაიყიდება საჯარო აუქციონზე.

თქვენი მერად არჩევის შემთხვევაში, როგორი იქნება მერიის საქმიანობა, რა კონკრეტულ აქტივობებს გეგმავთ უშუალოდ საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით?

მოწყობებზე

პრემია-დანამატები

გამოტენოს

მერია-გამგეობის

„სითი პარკთან“ უნდა გაუქმდეს არსებული ხელშეკრულება. ის ანტიკონსტიტუციურია.

თქვენი მერად არჩევის შემთხვევაში, გაატარებთ საკადრო ცვლილებებს?

უნდა აიკრძალოს თბილისში ხის მოჭრა.

თბილისისთვის და თბილისელებისთვის დღეს არაერთი საკითხი დგას - განსაკუთრებით თვალშისაცემი პარკირების, ტრანსპორტის, საცობების, უნებართვო მშენებლობების, ხეების მოჭრის პრობლემებია. ამ პრობლემების გადასაჭრელად როგორი პოლიტიკის გატარებას გეგმავთ?

ქუჩებშია

ჩემი კონკურენტი არის რეალურად ორი რამ: ოლიგარქიული სისტემა, მილიონერები, მილიარდერთა კლუბი, რომელმაც შეიძლება, გააყალბოს და იყიდოს არჩევნები და გამოიყენოს ადმინისტრაციული რესურსი და მეორე არის საზოგადოების ნიჰილიზმი.

პრემია-დანამატებზე

აუცილებელია მტკვარზე დამატებით რამდენიმე მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროს დამაკავშირებელი ხიდების დამატება.

მცხოვრებლისთვის

ტექდათვალიერებას

მოილტვოდეს

სერიოზული მუშაობა უნდა დაიწყოს, რომ თბილისში ბევრი სარეკრეაციო სივრცე შეიქმნას, სხვანაირად შეუძლებელი იქნება ამ ქალაქში ცხოვრება.

როგორია თქვენი ხედვა სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით? რამდენად ინკლუზიური იქნება დედაქალაქი თქვენი მერობის შემთხვევაში?

პრემიები და დანამატები აიკრძალება!.. როცა სოციალურად შეჭირვებულისთვის დღეში 1 ლარი და 18 თეთრი გაქვს საკვებად გამოყოფილი, უზნეობად მიმაჩნია, რომ რომელიმე თანამდებობის პირი იღებდეს პრემიას.

თქვენი მერად არჩევის შემთხვევაში, თუ აპირებთ თანამშრომლობას თქვენს ამჟამინდელ ოპონენტებთან? ასევე, ამ ეტაპზე ვის მიიჩნევთ თქვენს მთავარ ოპონენტად?

გამოგიცხადა

გავითავისებთ

არჩევანითა

ჩვენი მთავარი მიზანი არის სოციალური სამართლიანობის პრინციპის დამკვიდრება, რომ ყველა რესურსი, რაც ქვეყანას აქვს, სამართლიანად გადავანაწილოთ მოსახლეობის ყველა ფენაზე.

მსოფლიოში ყველაზე მეტად რომელი ქალაქი მოგწონთ? რა ნიშნით გამოარჩევთ?

ვიხილავდი

დასანერგია

ვიცესპიკერია

რა არის თქვენი უპირატესობა, რატომ უნდა გააკეთოს არჩევანი თბილისის მოსახლეობამ თქვენზე?

თბილისელებისგან

მე მხარს მიჭერს ის თბილისი, რომელიც ცხოვრობს მიწისქვეშა გადასასვლელებში, რომელსაც აქვს უკიდურესი სოციალური პრობლემები, რომელიც იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის და ასეთია თბილისის 80%. მეც მშიოდა თავის დროზე, არ მქონდა ტანსაცმელი და ვიცი ეს რა არის.

რა არის თქვენი მთავარი საარჩევნო დაპირება?

მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ საშუალება, დეპუტატი გამოიწვიონ საკრებულოდან და მერი გადააყენონ. მე ამ თემებზე პლებისციტის ჩატარების მომხრე ვარ.

როგორ აპირებთ ამ დაპირების შესრულებას და რა ვადაში?

ფინანსისტთან

ააწყობინონ

თბილისმა უნდა შეიმუშაოს მისი სტილი, უნდა გამოცხადდეს კონკურსი თბილისის არქიტექტურული სტილის შესახებ.

რას მიიჩნევთ დღეს თბილისისთვის მთავარ პრობლემას/პრობლემებს?

როცა შენ ხარ თბილისის მერი, მედია უნდა იყოს შენი მოკავშირე და იმისთვის, რომ მედია გახდეს შენი მოკავშირე, ის უნდა გახდეს ინფორმირებული.

როგორ და რა ვადაში მოაგვარებთ ამ პრობლემებს?

ჩემი მთავარი კონკურენტი არის სახელისუფლებო კანდიდატი - კახა კალაძე და უნდა ვთქვათ, რომ არის ძალიან კრეატიული, საინტერესო და ძლიერი კონკურენტი.

თქვენი არჩევის შემთხვევაში, როგორი იქნება მერიის საქმიანობა, რა კონკრეტულ აქტივობებს გეგმავთ საზოგადოებასთან ურთიერთობისთვის?

გამაკრიტიკებს

ბრიფინგებიც

მდიდარი მერი ვერასდროს გაიგებს, რა პრობლემა აქვს ნამდვილ თბილისს.

დღეს თბილისისთვის, რაც ყველაზე თვალშისაცემია, არის ტრანსპორტი - პარკირება და საცობები, გამწვანება და უნებართვო მშენებლობები. თვლით თუ არა მთავარ პრობლემად და როგორ მოაგვარებთ? კონკრეტული გეგმა გაქვთ თუ არ შემუშავებული და რა ვადაში აპირებთ ამის შესრულებას?

მე კახასთან კარგი ურთიერთობა მაქვს. მტრები ნამდვილად არ ვართ, თუმცა ვართ სხვადასხვა პოლიტიკურ ნაპირზე.

როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა, რას გეგმავთ ცალკეული სამიზნე ჯგუფებისთვის?

მედიის სწორედ იმ ნაწილთან ვითანამშრომლებ აქტიურად, ვინც გამაკრიტიკებს და დღესაც ამ გეზის გამზიარებელი ვარ.

თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში, დანარჩენ კანდიდატებს შესთავაზებთ თუ არა თანამშრომლობას და პირველ რიგში, რომელს? ვის მიიჩნევთ მთავარ კონკურენტად?

თბილისი ძალიან ჰგავს პარიზს, ამას ყველა ამბობს და ყველა გრძნობს, ვინც ერთხელ მაინც არის პარიზში ნამყოფი.

მსოფლიოში თქვენი საყვარელი ქალაქი რომელია (თბილისის გარდა)? რატომ, რა ნიშნით გამოარჩიეთ და თუ გეგმავთ, რომ თბილისი მას დაემსგავსოს?

პარიზულ-ფრანგულ

დავპირდე

ტრაფარეტებიც

ბანერებიც

მე მიწაზე ვდგავარ და მინდა, ის დავპირდე თბილისელებს, რისი გაკეთებაც შეგვიძლია. თბილისელების დიდი ნაწილი ფიზიკურად უნდა გადავარჩინოთ.

ეკოლოგებთან

გამწვანდეს

იგებოდეს

ჩემი უპირატესობა არის ის, რომ ვარ ამ ადამიანების ნაწილი. არაფრით არ განვსხვავდები იმ, რომლებიც მხარს მიჭერენ. მე მხარს არ მიჭერენ მდიდარი თბილისელები, მე მხარს მიჭერს ის თბილისი, რომელიც ცხოვრობს მიწისქვეშა გადასასვლელებში, რომელსაც აქვს უკიდურესი სოციალური პრობლემები, რომელიც იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის და ასეთია თბილისის 80 პროცენტი. ეს უპირატესობა მაქვს მეც. მეც მშიოდა თავის დროზე, არ მქონდა ტანსაცმელი და ვიცი ეს რა არის.ჩემი მთავარი საარჩევნო დაპირებაა ის, რომ ქალაქის ბიუჯეტიდან მაქსიმალურად შეიზღუდება თანხები უაზრო პროექტებზე და ეს თანხა სოციალურად გაჭირვებული ადამიანების სოციალურად დაცვას მოხმარდება. მნიშვნელოვანია, რომ სოციალური დახმარების მოხსნის პროცესი შეჩერდეს, ეს არის უკანონო პროცესი. ასევე, უსახლკაროთა პრობლემაა თბილისისთვის ძალიან მტკივნეული. ათიათასობით ადამიანი კარგავს საცხოვრებელ ბინას. ხელისუფლება ამბობს რომ ის არაფერ შუაშია, ვინაიდან მათ კერძო იპოთეკარებთან თუ ბანკებში ჰქონდათ დაგირავებული საცხოვრებელი. ეს რომ ერთი ან ორი ფაქტი იყოს, ხელისუფლება არ იქნებოდა შუაში, მაგრამ, როცა ტენდენციაა და მასობრივი ფაქტები ხდება, ის უკვე პრობლემაა სახელმწიფოსთვის. სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს სასწრაფოდ და შექმნას სამთავრობო კომისია, რომელიც ინდივიდუალურად შეისწავლის ამ საკითხებს. მე გამარჯვების შემთხვევაში ამას გავაკეთებ. გარდა ამისა, თბილისის მოსახლეობას უნდა შეეძლოს არამარტო პოზიციის დაფიქსირება იმაზე, გადაიტანონ თუ არა აღმაშენებლის ძეგლი ერთი ადგილიდან მეორეზე, გადაიტანონ თუ არა ესა თუ ის ხიდი, არამედ გადასახადების მომატების თემაზეც უნდა ჰქონდეს პოზიციის დაფიქსირების საშუალებაც. მეტიც, მათ უნდა ჰქონდეთ საშუალება, დეპუტატი გამოიწვიონ საკრებულოდან და მერი გადააყენონ. მე ამ თემებზე პლებისციტის ჩატარების მომხრე ვარ.4 წელიწადში, მერობის სრულ ციკლში. ძალიან მნიშვნელოვანია და ჯერ კიდევ 2014 წელს ვსაუბრობდით ამაზე, წვრილი და საშუალო ბიზნესის ფონდის ამოქმედება მერიის ბაზაზე. ეს ფონდი უნდა დაეხმაროს წვრილი ბიზნესის წარმომადგენლებს. სამწუხაროდ, ცოდნაც გვაკლია და სახსრებიც არ გვაქვს, რომ ეს ბიზნესიდეები განვახორციელოთ. ამიტომ, თუ კარგი იდეაა, უნდა მიდიოდეს ეს ადამიანი ფონდში, ეხმარებოდნენ კონსულტანტები, უწყობდნენ ამ ბიზნესს, აძლევდნენ გრანტს, არავითარი პროცენტით 20-80 ათასი ლარის ფარგლებში. კონკრეტულმა მეწარმემ ეს ბიზნესიდეა უნდა განახორციელოს მერიის მიერ გამოყოფილ კონსულტანტთან,, ბუღალტერთან ერთად იმიტომ, რომბიზნესი, დააყენონ კონკრეტულ გზაზე და მერე გაუშვან. 4 წლის შემდეგ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს უკვე შეუძლიათ გამოსვლა ამ ბიზნესიდან და ის დარჩება ამ კერძო მეწარმის საკუთრებაში.ვფიქრობ, მერიის ყველა იმ თანამშრომელმა, რომელმაც ნებართვა გასცა მშენებლობაზე, დანაშაული ჩაიდინა. ეს არის დანაშაული თბილისისა და თბილისელების წინაშე იმიტომ, რომ არაერთი მახინჯი ნაგებობაა ქალაქში ჩადგმული, რომელიც აზიანებს თბილისის არქიტექტურას. კარგი იქნება, შეიქმნას კომისია თბილისის მერიის ბაზაზე და მე ამას ვგეგმავ, სადაც გაერთიანდებიან ცნობილი არქიტექტორები, ურბანისტები, ეკოლოგები, გეოლოგები, რომლებიც წინასწარ გააკეთებენ შეფასებას ამა თუ იმ ნაგებობის შესახებ, ღირს თუ არა აშენება ამა თუ იმ ადგილზე. აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ეს რეკომენდაციები მერიამაც და საკრებულომაც და არ უნდა მოხდეს დაზიანება თბილისის ამ კუთხით. თბილისმა უნდა შეიმუშაოს მისი სტილი, უნდა გამოცხადდეს კონკურსი თბილისის არქიტექტურული სტილის შესახებ. დღეს სამწუხაროდ თბილისს დაკარგული აქვს ის სტილი, რომელიც მსოფლიოს არაერთ ქალაქს გამოარჩევს.როგორც უკვე გითხარით, 4 წელიწადში, მერობის სრულ ციკლში.აუცილებელია მჭიდრო კომუნიკაცია მედიასთან. როცა შენ ხარ თბილისის მერი, მედია უნდა იყოს შენი მოკავშირე. იმისთვის, რომ მედია გახდეს შენი მოკავშირე, ის უნდა გახდეს ინფორმირებული. არავითარი შეზღუდვა არ იქნება საჯარო ინფორმაციის მიწოდებაზე, ნებისმიერ კითხვაზე მერიის მხრიდან მიიღებს პასუხს. არ იქნება შერჩევითი თანამშრომლობა მედიასაშუალებებთან და ჟურნალისტებთან იმის მიხედვით, ვინ გაკრიტიკებს და ვის მოსწონხარ. სწორედ იმ ნაწილთან ვითანამშრომლებ აქტიურად, ვინცდა დღესაც ამ გეზის გამზიარებელი ვარ. უნდა იყოს მჭიდრო კომუნიკაცია, მუდმივი ბრიფინგები, შეხვედრები და უწყვეტ რეჟიმში ინფორმაციის მიწოდება. ბუნებრივია, იქნება ტრადიციულიეკოლოგიასთან დაკავშირებით პრობლემები, პარკირებასთან დაკავშირებული პრობლემები, „სითი პარკი“ - არ მინდა, ამ გაცვეთილ თემაზე ვისაუბროთ. ასევე იმ კორუფციულ სქემაზე, რაც „სითი პარკში“ ხდება.აუცილებლად უნდა შემცირდეს უაზრო ხარჯები. ჩვენ რომ ავიღოთ თბილისის ბიუჯეტი, ვნახავთ ისეთ პროექტებზე გახარჯულ თანხას, გული გეტკინება, უბრალოდ. ამ სახსრებით შეიძლებოდა ათასობით ადამიანის გადარჩენა. თუ მოხდება ამ უაზრო ხარჯის შემცირება, ცხადია, ის წავა სოციალურ მიმართულებაზე, ჯანდაცვაზე. არ უნდა მოხდეს ისე, რომ წარმატებული სტუდენტები ვინც გვყავს, დახმარების გარეშე დარჩნენ. ასეთი ახალგაზრდების სტიმულირებისთვის ყოველთვის უნდა იყოს მერიაში ხარჯები აკუმულირებული და არ უნდა იხარჯებოდეს კომფორტზე. თბილისის მერი უნდა იყოს ისეთივე გაჭირვებული, როგორც თბილისის მოსახლეობის 80%-ია. თუ ეს ასე არ იქნება, მდიდარი მერი ვერასდროს გაიგებს, რა პრობლემა აქვს ნამდვილ თბილისს.ცხადია, მთავარი კონკურენტი არის სახელისუფლებო კანდიდატი - კახა კალაძე და უნდა ვთქვათ, რომ არის ძალიან კრეატიული, საინტერესო და ძლიერი კონკურენტი. მე კახასთან კარგი ურთიერთობა მაქვს. მტრები ნამდვილად არ ვართ, თუმცა ვართ სხვადასხვა პოლიტიკურ ნაპირზე. რაც შეეხება კითხვის მეორე ნაწილს, არ შევთავაზებ თანამშრომლობას იმიტომ, რომ თანამშრომლობა ნიშნავს იმას, რომ ესა თუ ის ადამიანი უნდა იყოს შენი თანამოაზრე მთელ რიგ საკითხებში და იგივე სულისკვეთება უნდა ჰქონდეს, რაც შენ გაქვს. ასეთი სულისკვეთება წარმოდგენილ კანდიდატებს შორის არავის არა აქვს.თბილისი ძალიან ჰგავს პარიზს, ამას ყველა ამბობს და ყველა გრძნობს, ვინც ერთხელ მაინც არის პარიზში ნამყოფი. პარიზში შენარჩუნებულია არაჩვეულებრივი არქიტექტურა, თბილისის სტილიც წააგავს რაღაცნაირადსტილს, მაგრამ ეს სტილი დაზიანებულია რაღაცნაირად. მე არ ვიცი, რამდენადაა შესაძლებელი, მუხიანში შარდენი გაიხსნას, ღმერთმა ხელი მოუმართოს ,ვინც ამის გაკეთებას აპირებს, მაგრამ მე მიწაზე ვდგავარ და მინდა, ისთბილისელებს, რისი გაკეთებაც შეგვიძლია. თბილისელების დიდი ნაწილი ფიზიკურად უნდა გადავარჩინოთ. შადრევნებიც უკან დაგვრჩება,და გადასასვლელი ხიდებიც, ადამიანები თუ არ გადარჩებიან.საყვარელი ქალაქი ბორჯომია ჩემთვის, მაგრამ ბორჯომელი არ ვარ. თბილისიდან ჩემი მშობლები წავიდნენ სამუშაოდ ბორჯომში და ვინაიდან იქ გავიზარდე, ყოველთვის ვამბობ, რომ ვარ ბორჯომელი. ასეთივე წარმატებით ვარ თბილისელი. მიმაჩნია, რომ თბილისში არის არაჩვეულებრივი ლანდშაფტი, რომელიც ბოლო 20-25 წლის განმავლობაში დააზიანეს და ამის აღდგენას სჭირდება ათწლეულები, ამიტომ სპეციალური პროექტები და პროგრამები უნდა დაიგეგმოს,ერთად, როგორ. არ მიმაჩნია სწორად, ირმა ინაშვილი თუ გახდა მერი, ირმა ინაშვილის განწყობების მიხედვით ირგვებოდეს ხეები დაშენობები.[post_title] => თბილისის მერი უნდა იყოს ისეთივე გაჭირვებული, როგორც თბილისის მოსახლეობის 80% - ინტერვიუ ირმა ინაშვილთან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-meri-unda-iyos-isetive-gachirvebuli-rogorc-tbilisis-mosakhleobis-80-interviu-irma-inashviltan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-02 15:28:04 [post_modified_gmt] => 2017-10-02 11:28:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170075 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 170029 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-02 13:35:13 [post_date_gmt] => 2017-10-02 09:35:13 [post_content] => აუდიტის სამსახურმა თბილისის მერობის "ქართული ოცნების" კანდიდატის კახა კალაძის საქველმოქმედო მატჩში მონაწილეობასთან დაკავშირებით შესწავლა დაიწყო. ამის შესახებ "ფორტუნას" აუდიტის სამსახურში განუცხადეს. მათივე თქმით, შესწავლის შემდეგ დადგინდება, ადგილი ჰქონდა თუ არა რაიმე დარღვევას. [post_title] => აუდიტის სამსახური კახა კალაძის საქველმოქმედო მატჩში მონაწილეობის საკითხს სწავლობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => auditis-samsakhuri-kakha-kaladzis-saqvelmoqmedo-matchshi-monawileobis-sakitkhs-swavlobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-02 13:37:46 [post_modified_gmt] => 2017-10-02 09:37:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170029 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 169547 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-29 17:46:26 [post_date_gmt] => 2017-09-29 13:46:26 [post_content] =>უპირველეს ყოვლისა, ეს არის დიდი პატივიც და განსაკუთრებული პასუხისმგებლობაც. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი პარტიის ბრძოლა იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რომლებიც არა მხოლოდ დედაქალაქს, არამედ მთელ ქვეყანას აწუხებს, მაძლევს სტიმულს და გარკვეულ უპირატესობასაც, იდეური თვალსაზრისით დანარჩენ კანდიდატებთან მიმართებაში. ჩვენ წლებია, ვიბრძვით ელექტროენერგიისტარიფების, საბანკო მაფიის წინააღმდეგ, განათლების ხელმისაწვდომობის თაობაზე, ჯანდაცვითი პრობლემების მოსაგვარებლად და გარკვეული გაკეთებული საქმითაც მოვდივართ. გახსოვთ, ალბათ, ელექტროენერგიის ტარიფების შემცირების შესახებ პროცესი რომ მიმდინარეობდა, შალვა ნათელაშვილთან ერთად სამართლებრივ მხარეს მე ვაწარმოებდი, მაშინ შევძელით და შევამცირეთ ტარიფი, თბილისში 11 თეთრამდედა მეტსაც გეტყვით, - ინდივიდუალური სარჩელებით ათასობით ადამიანისთვის ჩამოწერილი გვაქვს ძველი ტარიფები. ასევე, 11000 ექიმს სარჩელის საფუძველზე შევუნარჩუნეთ სამუშაო ადგილი; ბაღის თანამშრომლების, მზარეულების, აღმზრდელების სამუშაო ადგილები შევინარჩუნეთ. ბევრი საბავშვო ბაღი გაყიდვას გადავარჩინეთ. ასევე, თავის დროზე რაც შეგვეძლო, ვცდილობდით, გაზზე და წყალზე ტარიფი არ მომატებულიყო. ერთი სიტყვით, უამრავი საქმის ჩამოთვლა შეგვიძლია. აქედან გამომდინარე, ჩემი უპირატესობა არის ის, რომ ჩვენ ვაპირებთ, ვემსახუროთ ხალხს.ვემსახუროთ ხალხს. საპროგრამო თეზისები საკმაოდ ვრცელია, ამიტომ მოკლედ გეტყვით: ჩვენი პირველი რიგის გადაწყვეტილებები, რომლებიც ერთ თვეშივე უნდა მოვაგვაროთ, არის შემდეგი: იმისთვის, რომ მოქალაქე მერთან მივიდეს, არანაირი ბარიერი არ უნდა არსებობდეს, ამიტომ არანაირი დაცვა არ სჭირდება ამ სტრუქტურებს. მე მეტსაც გეტყვით, არის ისეთი უბნები, სადაც ადმინისტრაციული შენობები არ არსებობს, მოსახლეობას მერიამდე მოსაღწევად არაერთი ტრანსპორტის შეცვლა სჭირდება. მერი უნდა გავიდეს, მივიდეს ისეთ გარეუბნებში განსაკუთრებით, სადაც ადმინისტრაციული შენობა არ არის, საველე კარავი უნდა გაშალოს და იქვე მიიღოს მოქალაქე. ასევე, პირველი რიგის გადაწყვეტილება იქნება პერსონალური ავტომობილების გაუქმება. არსებული პერსონალური ავტომობილები გაიყიდება საჯარო აუქციონზე. კეთილი ინებოს მერმა და იაროს ან საკუთარი ავტომობილით, ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. დღეს ამ გაჭირვებულ ქვეყანას, სადაც ბევრი მოქალაქე შიმშილობს, სოციალურად შეჭირვებული და, ქვეყანას იმის ფუფუნება არ აქვს, რომ ძვირადღირებული ავტომობილებითმერები და სხვა მაღალჩინოსნები და თვეში მათთვის 1000 ლიტრზე მეტი საწვავი. ეს უნდა გაუქმდეს აუცილებლად.პირველი რიგის გადაწყვეტილებაში შედის ისიც, რომ „სითი პარკთან“ უნდა გაუქმდეს არსებული ხელშეკრულება. ის ანტიკონსტიტუციურია. კონსტიტუციის მიხედვით, არავის აქვს უფლება, ჯარიმა გამოწეროს და ჩვენი საკუთრება გადაიყვანოს საჯარიმო სადგომზე. პირდაპირი გაგებით, „სითი პარკი“ ძარცვავს თბილისელებს. ამ კომპანიას არანაირი საკონსტიტუციო პირობები არ დაუცავს, არც მიწისზედა და მიწისქვეშა პარკინგის ინფრასტრუქტურა არ განუხორციელებია. ამდენად, ამთბილისს გავათავისუფლებ. ასევე, შეიქმნება საზოგადოებრივი საბჭო, სადაც შევლენ პროფესიონალი ურბანისტები, არქიტექტორები და იმ უბნის წარმომადგენლები, სადაც შეიძლება, ესა თუ ის მშენებლობა განხორციელდეს. ისინი იმსჯელებენ, რამდენად დასაშვები და შესაძლებელი იქნება ამა თუ იმ უბანში მშენებლობები. უნდა აიკრძალოს თბილისში ხის მოჭრა. რა თქმა უნდა, თუ ხე საფრთხეს უქმნის მოქალაქეს, ასეთ შემთხვევაში მოიჭრება, მაგრამ მშენებლობის გამო, საღი ხეების მოჭრა აუცილებლად უნდა აიკრძალოს. სერიოზული მუშაობა უნდა დაიწყოს, რომ თბილისში ბევრი სარეკრეაციო სივრცე შეიქმნას, სხვანაირად შეუძლებელი იქნება ამ ქალაქში ცხოვრება.გარდა ამისა, პრემიები და დანამატები აიკრძალება! ეს არა მხოლოდ უკანონოა, არამედ, როდესაც ამდენი გაჭირვებული ადამიანია ჩვენ ირგვლივ, როცა სოციალურად შეჭირვებულისთვის დღეში 1 ლარი და 18 თეთრი გაქვს საკვებად გამოყოფილი, უზნეობად მიმაჩნია, რომ რომელიმე თანამდებობის პირი იღებდეს პრემიას. გასამდიდრებლად და ფულის მოსახვეჭად მერი არ უნდა მოდიოდეს! მერი უნდა მოდიოდეს ხალხის. შენ ხარ დაქირავებული მოქალაქის მიერ, რომელიც გიხდის ხელფასს იმაში, რომ ემსახურო მას,პრობლემები. გამოთავისუფლებული თანხები უნდა მივცეთ მათ, ვინც თბილისს ემსახურება: დასუფთავების სამსახურს, კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომლებს, რომლებიც პარკებს ალაგებენ, ხელფასი უნდა გავუზარდოთ, ტრანსპორტის თანამშრომლებს, მეტროს რიგით თანამშრომლებს, ავტობუსების მძღოლებს, მექანიკოსებს, ბაგა-ბაღების პედაგოგებს, რომლებსაც 50 ბავშვი ჰყავთ ჩაბარებული და 300 ლარამდეა მათი ხელფასი. ეს თანხები შესაძლებელი იქნება, გამოვიყენოთ სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებისთვის, რომ კომუნალური გადასახადების ვაუჩერი ჰქონდეთ, ეს თანხა შეიძლება, ასევე, გამოვიყენოთ წარმატებული და წარჩინებული სტუდენტების სწავლის საფასურის დასაფინანსებლად, რომელთა ოჯახებსაც სწავლის საფასურის გადახდა არ შეუძლიათ. ჩვენი მთავარი მიზანი არის სოციალური სამართლიანობის პრინციპის დამკვიდრება, რომ ყველა რესურსი, რაც ქვეყანას აქვს, სამართლიანადმოსახლეობის ყველა ფენაზე. თუ მოქალაქისთვის ხელმისაწვდომი არ არის სამუშაო, ჯანდაცვა და განათლება, ასეთ შემთხვევაში საუბარი რაიმე დემოკრატიაზე, კეთილდღეობაზე, სახელმწიფოზე არის ზედმეტი.დედაქალაქს აქვს უამრავი პრობლემა, თუმცა უპირატესი პრობლემა მაინც რამდენიმეა. მთავარი პრობლემა არის მმართველობის სისტემა. დღეს დედაქალაქშიც და მთელ ქვეყანაშიც მმართველობა ხელში ჩაგდებული აქვს ოლიგარქიას, დიქტატურას, მსხვილ მონოპოლიას, ამის წარმომადგენელია კალაძეც, სხვათა შორის, რომელიც მერობას აპირებს და, თუ ჩვენ მათგან არ გავთავისუფლდით, შეუძლებელი იქნება იმ სასიცოცხლო პრობლემების მოგვარება, რომელიც დედაქალაქსაც და მთელ ქვეყანასაც აწუხებს! ჩვენ ვიქნებით მათიდა ისინი, ბუნებრივია, თავის სტატუსსა და მდგომარეობას გამოიყენებენ კვლავ გასამდიდრებლად. წარდგინების დროს მე ვთქვი, რომ ეს არ იქნება მერის პოსტისთვის ბრძოლა, ეს იქნება ღირსებისთვის ბრძოლა, რადგან ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ ვართ ღირსეული, თავისუფალი მოქალაქეები, რომლებიც თავიანთ თავისუფლებას, არჩევანს არ გაყიდიან ფულზე და არ მიჰყიდიან მას ოლიგარქებს. ჩვენ უნდა დავიწყოთ ამ სისტემის მსხვრევა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე. ეს არის გლობალური პრობლემა და მხოლოდ ამის გადაჭრის შემდეგ არის შესაძლებელი, ვიფიქროთ იმ სასიცოცხლო პრობლემების გადაწყვეტაზე, რომლებიც მოსახლეობას აწუხებს.ეს მფრინავი ფრაზა „გუგავა მოვა“ უტრირებულად ითქვა, მაგრამ რას ნიშნავდა, იდეაში რა იყო ეს, მგონი, გასაგებიცაა - მერი უნდა იყოს იქ, სადაც უჭირს მოსახლეობას; უნდა მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც ყველა ოჯახს მოუტანს სიკეთეს. უნდა იზრუნოს იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, სასიცოცხლო სივრცის შექმნაზე, სარეკრეაციო ზონის, სატრანსპორტო პრობლემების გადაწყვეტაზე, უნდა იზრუნოს უკანონო და მძარცველური ტარიფების წინააღმდეგ, უამრავ სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანზე, მათზე, ვინც ვერ იღებს განათლებას, ვისაც არ აქვს თავშესაფარი, საცხოვრისი არ გააჩნია და ქუჩაში უწევს ცხოვრება, ანუ ყველა პრობლემაზე. მერი უნდა გადაიქცეს საკუთარი მოქალაქეების მსახურად. ეს ახალი სტანდარტი უნდა დავაწესოთ. ჩვენ არ გვჭირდება ისეთი მერები, რომელთა მიზანია, შავ ჯიპზე გადაჯდეს,გამოიწეროს, ჩაერთოს კორუფციულ სქემებში, თავისი დაუსაქმებელი ნათესავები და თანაპარტიელები დაასაქმოს,შენობები და ა.შ. კიდევ ერთხელ ვამბობ: მერი საკუთარი ხალხის მსახური უნდა იყოს.რა თქმა უნდა, საკადრო ცვლილებები გასატარებელი იქნება, უსაქმურები იქ აღარ გაჩერდებიან! ეს „ლეიბორისტული პარტიის“ წარმომადგენელი იქნება თუ სხვა, მნიშვნელობა არ აქვს. მერიაში უნდა მუშაობდნენ პროფესიონალები, პატიოსნები - ეს ორი პირობა უნდა დააკმაყოფილონ. მნიშვნელობა არ აქვს, რომელ პოლიტიკურ ჯგუფს განეკუთვნებიან, ეს ორი კრიტერიუმი აუცილებლად უნდა დააკმაყოფილონ.სატრანსპორტო პრობლემა ერთი ხელის მოსმით არ მოგვარდება, ეს გლობალური პრობლემაა და ბევრ საკითხთან არის დაკავშირებული. პირველი - პარკირების პრობლემაა. თუ ჩვენ ეს საკითხი არ გადავჭერით და არ შეიქმნა ინფრასტრუქტურა, როგორც მიწის ქვევით, ასევე ზევით, ბუნებრივია, ეს მოუგვარებელი პრობლემა შემაფერხებელია და იმ სატრანსპორტო ნაკადის გამტარუნარიანობას აფერხებს, რომელიც თბილისის. მეორე - დედაქალაქში აუცილებლად უნდა გაიხსნას ახალი სატრანსპორტო არხები. იგივე, ის პროექტი, რომელიც არის რკინიგზის აღება და იქ ახალი სატრანსპორტო არხების გახსნა. აუცილებელია მტკვარზე დამატებით რამდენიმე მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროს დამაკავშირებელი ხიდების დამატება.ასევე, უნდა გაიმართოს მეტროს მუშაობა. დღეს მეტრო 280,000 მგზავრი გადაჰყავს, როდესაც გადაჰყავდა 400,000 მგზავრი და თბილისის მეტროს ეს რესურსი აქვს, მაგრამ, სამწუხაროდ, არ არის შემადგენლობები, თანხები მიდის, რბილ ავეჯზე, მოგზაურობებზე და ა.შ. სამწუხაროდ, მეტროს მოძრაობის ინტენსივობა შემცირებულია. მეტროს მოწესრიგებული მოძრაობა, გარკვეულწილად, განტვირთავდა მგზავრობის ნაკადებს მიწის ზემოთ. ასევე, მუნიციპალური ტრანსპორტი არის გამოსასწორებელი. მიკროავტობუსები ქალაქის საკუთრებაში უნდა დაბრუნდეს. მერიამ უნდა შეიძინოს ისეთი სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც მოსახლეობისთვის ბევრად კომფორტული და თბილისის ქუჩებისთვის ბევრად მობილური იქნება. ასევე, ჩვენ უნდა დავიწყოთ ფიქრი ახალი მეტროს ხაზების გახსნაზე. აუცილებელია, დავაკავშიროთ დიდი დიღომი, დიღმის მასივი და ა.შ. ამ მიმართულებით, რუსთავის მიმართულებითაც უნდა მოხდეს ამ ხაზის მშენებლობა და ეს ადგილობრივმა და ცენტრალურმა ხელისუფლებამ უნდა განახორციელოს.ზოგადად, თბილისის საგზაო ინფრასტრუქტურა არ არის კომუნიკაციური, არ არის გათვალისწინებული ორ მილიონზე მეტი. სამწუხაროდ, სოციალური შეჭირვების გამო, მთელი საქართველო ან გარბის, ან თბილისშია კონცენტრირებული. რაც შეეხება სავალდებულო ტექნიკურ დათვალიერებას, ეს გახდება კორუფციის მთავარი წყარო, რადგან ავტომობილების 70%-ზე მეტი ვერ გაივლის. ამ ადამიანებისთვის ხშირ შემთხვევაში, ავტომობილი რჩენისა და გადარჩენის ერთადერთი საშუალებაა. ან ეს სისტემა კორუფციის ბუდედ იქცევა, ან უნდა გააჩერო დღეს მოძრავი ავტომობილების მინიმუმ 70%. ხომ წარმოგიდგენიათ, რა იქნება? აქედან გამომდინარე, ეს უტოპიური აზრია, ამიტომ გლობალურად უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გამოსწორდეს რეგიონებშიც, რომ თავის გადასარჩენად ყველა არდედაქალაქისაკენ, ან არ გარბოდეს ქვეყნიდან.რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით უნდა დავიცვათ სტანდარტები. ინფრასტრუქტურა იქნება თუ სხვა სოციალური პროექტები, სწორედ შშმ პირებზე უნდა იყოს ადაპტირებული. ასეთ პირებს დისკრიმინაციული სიტუაცია არ უნდა შეექმნათ.მნიშვნელობა არ აქვს პარტიულობას, როდესაც შენ ხარ ხელისუფლებაში, თუ ატარებ იმ პროექტს, რაც მიზნად გაქვს დასახული და რის გამოც შენ ხალხმა ნდობა, ამ მიზნების განხორციელებაში თუ ოპონენტებს კარგი იდეები აქვთ, მზად არიან თანამშრომლობისთვის, რა თქმა უნდა, მათთან თანამშრომლობა უნდა შედგეს. რაც შეეხება კონკურენტს, ჩემი კონკურენტი არის რეალურად ორი რამ: ოლიგარქიული სისტემა, მილიონერები, მილიარდერთა კლუბი, რომელმაც შეიძლება, გააყალბოს და იყიდოს არჩევნები და გამოიყენოს ადმინისტრაციული რესურსი და მეორე არის საზოგადოების ნიჰილიზმი. გახსოვთ, ალბათ, ცნობილი ლეგენდარული პოლიტიკოსის გამონათქვამი - „ცუდ ხელისუფლებას ირჩევს ის ხალხი, ვინც არჩევნებზე არ მიდის“. თუ ჩვენ არ გავითავისეთ, რომ ჩვენი ქალაქის ბედის გადამწყვეტი თითოეული ჩვენგანი ვართ, რომ ჩვენს არჩევანზე უნდა იყოს ეს დამოკიდებული, მაშინ, სამწუხაროდ, ეს ქვეყანა ასეთი ბატონების, ფეოდალების იქნება და ჩვენ, სამწუხაროდ, ამ ქვეყანაში გვერგება მოსამსახურისა და მონის როლი. თუ იმას, რომ სახელმწიფოს ბედს თითოეული მოქალაქე საკუთარიდა მოქმედებით წყვეტს.ყველაზე მეტად მიყვარს და მომწონს თბილისი. მსოფლიოში უამრავი ლამაზი ქალაქია. ყველა ქალაქიდან შეიძლება, რაღაც დეტალი ამოიღო და თბილისთან მოახდინო ინტეგრირება. ზოგან სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა ისეა განვითარებული, იგივე ტრამვაის პროექტები. მსოფლიოს ბევრ დედაქალაქში ეს ისე საოცრად არის ინტეგრირებული, რომ დიდი სიამოვნებითმას თბილისში. აუცილებელია, ეს პროექტები თბილისშიც განხორციელდეს. არის რეკრეაციული ზონების კრეატიულად მოწყობის პროექტები ძალიან კარგად განხორციელებული, ამის გადმოტანაც შეიძლება ჩვენთან. კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული უბნების დაცვის, მოვლის ეფექტური საშუალებებია და ეს გადმოსატანი დაჩვენს ქალაქში. ეს ყველაფერი შეგვიძლია, ავიღოთ და თბილისის სინამდვილეში განვახორციელოთ, რაც შედეგად ჩვენს დედაქალაქს კავკასიის მარგალიტად აქცევს.[post_title] => გუგავა მოვა! - რას აპირებს "ლეიბორისტების" კანდიდატი - ინტერვიუ გიორგი გუგავასთან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gugava-mova-ras-apirebs-leiboristebis-kandidati-interviu-giorgi-gugavastan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-29 17:46:26 [post_modified_gmt] => 2017-09-29 13:46:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169547 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 170075 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-02 15:28:04 [post_date_gmt] => 2017-10-02 11:28:04 [post_content] =>ჩემი უპირატესობა არის ის, რომ ვარ ამ ადამიანების ნაწილი. არაფრით არ განვსხვავდები იმ, რომლებიც მხარს მიჭერენ. მე მხარს არ მიჭერენ მდიდარი თბილისელები, მე მხარს მიჭერს ის თბილისი, რომელიც ცხოვრობს მიწისქვეშა გადასასვლელებში, რომელსაც აქვს უკიდურესი სოციალური პრობლემები, რომელიც იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის და ასეთია თბილისის 80 პროცენტი. ეს უპირატესობა მაქვს მეც. მეც მშიოდა თავის დროზე, არ მქონდა ტანსაცმელი და ვიცი ეს რა არის.ჩემი მთავარი საარჩევნო დაპირებაა ის, რომ ქალაქის ბიუჯეტიდან მაქსიმალურად შეიზღუდება თანხები უაზრო პროექტებზე და ეს თანხა სოციალურად გაჭირვებული ადამიანების სოციალურად დაცვას მოხმარდება. მნიშვნელოვანია, რომ სოციალური დახმარების მოხსნის პროცესი შეჩერდეს, ეს არის უკანონო პროცესი. ასევე, უსახლკაროთა პრობლემაა თბილისისთვის ძალიან მტკივნეული. ათიათასობით ადამიანი კარგავს საცხოვრებელ ბინას. ხელისუფლება ამბობს რომ ის არაფერ შუაშია, ვინაიდან მათ კერძო იპოთეკარებთან თუ ბანკებში ჰქონდათ დაგირავებული საცხოვრებელი. ეს რომ ერთი ან ორი ფაქტი იყოს, ხელისუფლება არ იქნებოდა შუაში, მაგრამ, როცა ტენდენციაა და მასობრივი ფაქტები ხდება, ის უკვე პრობლემაა სახელმწიფოსთვის. სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს სასწრაფოდ და შექმნას სამთავრობო კომისია, რომელიც ინდივიდუალურად შეისწავლის ამ საკითხებს. მე გამარჯვების შემთხვევაში ამას გავაკეთებ. გარდა ამისა, თბილისის მოსახლეობას უნდა შეეძლოს არამარტო პოზიციის დაფიქსირება იმაზე, გადაიტანონ თუ არა აღმაშენებლის ძეგლი ერთი ადგილიდან მეორეზე, გადაიტანონ თუ არა ესა თუ ის ხიდი, არამედ გადასახადების მომატების თემაზეც უნდა ჰქონდეს პოზიციის დაფიქსირების საშუალებაც. მეტიც, მათ უნდა ჰქონდეთ საშუალება, დეპუტატი გამოიწვიონ საკრებულოდან და მერი გადააყენონ. მე ამ თემებზე პლებისციტის ჩატარების მომხრე ვარ.4 წელიწადში, მერობის სრულ ციკლში. ძალიან მნიშვნელოვანია და ჯერ კიდევ 2014 წელს ვსაუბრობდით ამაზე, წვრილი და საშუალო ბიზნესის ფონდის ამოქმედება მერიის ბაზაზე. ეს ფონდი უნდა დაეხმაროს წვრილი ბიზნესის წარმომადგენლებს. სამწუხაროდ, ცოდნაც გვაკლია და სახსრებიც არ გვაქვს, რომ ეს ბიზნესიდეები განვახორციელოთ. ამიტომ, თუ კარგი იდეაა, უნდა მიდიოდეს ეს ადამიანი ფონდში, ეხმარებოდნენ კონსულტანტები, უწყობდნენ ამ ბიზნესს, აძლევდნენ გრანტს, არავითარი პროცენტით 20-80 ათასი ლარის ფარგლებში. კონკრეტულმა მეწარმემ ეს ბიზნესიდეა უნდა განახორციელოს მერიის მიერ გამოყოფილ კონსულტანტთან,, ბუღალტერთან ერთად იმიტომ, რომბიზნესი, დააყენონ კონკრეტულ გზაზე და მერე გაუშვან. 4 წლის შემდეგ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს უკვე შეუძლიათ გამოსვლა ამ ბიზნესიდან და ის დარჩება ამ კერძო მეწარმის საკუთრებაში.ვფიქრობ, მერიის ყველა იმ თანამშრომელმა, რომელმაც ნებართვა გასცა მშენებლობაზე, დანაშაული ჩაიდინა. ეს არის დანაშაული თბილისისა და თბილისელების წინაშე იმიტომ, რომ არაერთი მახინჯი ნაგებობაა ქალაქში ჩადგმული, რომელიც აზიანებს თბილისის არქიტექტურას. კარგი იქნება, შეიქმნას კომისია თბილისის მერიის ბაზაზე და მე ამას ვგეგმავ, სადაც გაერთიანდებიან ცნობილი არქიტექტორები, ურბანისტები, ეკოლოგები, გეოლოგები, რომლებიც წინასწარ გააკეთებენ შეფასებას ამა თუ იმ ნაგებობის შესახებ, ღირს თუ არა აშენება ამა თუ იმ ადგილზე. აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ეს რეკომენდაციები მერიამაც და საკრებულომაც და არ უნდა მოხდეს დაზიანება თბილისის ამ კუთხით. თბილისმა უნდა შეიმუშაოს მისი სტილი, უნდა გამოცხადდეს კონკურსი თბილისის არქიტექტურული სტილის შესახებ. დღეს სამწუხაროდ თბილისს დაკარგული აქვს ის სტილი, რომელიც მსოფლიოს არაერთ ქალაქს გამოარჩევს.როგორც უკვე გითხარით, 4 წელიწადში, მერობის სრულ ციკლში.აუცილებელია მჭიდრო კომუნიკაცია მედიასთან. როცა შენ ხარ თბილისის მერი, მედია უნდა იყოს შენი მოკავშირე. იმისთვის, რომ მედია გახდეს შენი მოკავშირე, ის უნდა გახდეს ინფორმირებული. არავითარი შეზღუდვა არ იქნება საჯარო ინფორმაციის მიწოდებაზე, ნებისმიერ კითხვაზე მერიის მხრიდან მიიღებს პასუხს. არ იქნება შერჩევითი თანამშრომლობა მედიასაშუალებებთან და ჟურნალისტებთან იმის მიხედვით, ვინ გაკრიტიკებს და ვის მოსწონხარ. სწორედ იმ ნაწილთან ვითანამშრომლებ აქტიურად, ვინცდა დღესაც ამ გეზის გამზიარებელი ვარ. უნდა იყოს მჭიდრო კომუნიკაცია, მუდმივი ბრიფინგები, შეხვედრები და უწყვეტ რეჟიმში ინფორმაციის მიწოდება. ბუნებრივია, იქნება ტრადიციულიეკოლოგიასთან დაკავშირებით პრობლემები, პარკირებასთან დაკავშირებული პრობლემები, „სითი პარკი“ - არ მინდა, ამ გაცვეთილ თემაზე ვისაუბროთ. ასევე იმ კორუფციულ სქემაზე, რაც „სითი პარკში“ ხდება.აუცილებლად უნდა შემცირდეს უაზრო ხარჯები. ჩვენ რომ ავიღოთ თბილისის ბიუჯეტი, ვნახავთ ისეთ პროექტებზე გახარჯულ თანხას, გული გეტკინება, უბრალოდ. ამ სახსრებით შეიძლებოდა ათასობით ადამიანის გადარჩენა. თუ მოხდება ამ უაზრო ხარჯის შემცირება, ცხადია, ის წავა სოციალურ მიმართულებაზე, ჯანდაცვაზე. არ უნდა მოხდეს ისე, რომ წარმატებული სტუდენტები ვინც გვყავს, დახმარების გარეშე დარჩნენ. ასეთი ახალგაზრდების სტიმულირებისთვის ყოველთვის უნდა იყოს მერიაში ხარჯები აკუმულირებული და არ უნდა იხარჯებოდეს კომფორტზე. თბილისის მერი უნდა იყოს ისეთივე გაჭირვებული, როგორც თბილისის მოსახლეობის 80%-ია. თუ ეს ასე არ იქნება, მდიდარი მერი ვერასდროს გაიგებს, რა პრობლემა აქვს ნამდვილ თბილისს.ცხადია, მთავარი კონკურენტი არის სახელისუფლებო კანდიდატი - კახა კალაძე და უნდა ვთქვათ, რომ არის ძალიან კრეატიული, საინტერესო და ძლიერი კონკურენტი. მე კახასთან კარგი ურთიერთობა მაქვს. მტრები ნამდვილად არ ვართ, თუმცა ვართ სხვადასხვა პოლიტიკურ ნაპირზე. რაც შეეხება კითხვის მეორე ნაწილს, არ შევთავაზებ თანამშრომლობას იმიტომ, რომ თანამშრომლობა ნიშნავს იმას, რომ ესა თუ ის ადამიანი უნდა იყოს შენი თანამოაზრე მთელ რიგ საკითხებში და იგივე სულისკვეთება უნდა ჰქონდეს, რაც შენ გაქვს. ასეთი სულისკვეთება წარმოდგენილ კანდიდატებს შორის არავის არა აქვს.თბილისი ძალიან ჰგავს პარიზს, ამას ყველა ამბობს და ყველა გრძნობს, ვინც ერთხელ მაინც არის პარიზში ნამყოფი. პარიზში შენარჩუნებულია არაჩვეულებრივი არქიტექტურა, თბილისის სტილიც წააგავს რაღაცნაირადსტილს, მაგრამ ეს სტილი დაზიანებულია რაღაცნაირად. მე არ ვიცი, რამდენადაა შესაძლებელი, მუხიანში შარდენი გაიხსნას, ღმერთმა ხელი მოუმართოს ,ვინც ამის გაკეთებას აპირებს, მაგრამ მე მიწაზე ვდგავარ და მინდა, ისთბილისელებს, რისი გაკეთებაც შეგვიძლია. თბილისელების დიდი ნაწილი ფიზიკურად უნდა გადავარჩინოთ. შადრევნებიც უკან დაგვრჩება,და გადასასვლელი ხიდებიც, ადამიანები თუ არ გადარჩებიან.საყვარელი ქალაქი ბორჯომია ჩემთვის, მაგრამ ბორჯომელი არ ვარ. თბილისიდან ჩემი მშობლები წავიდნენ სამუშაოდ ბორჯომში და ვინაიდან იქ გავიზარდე, ყოველთვის ვამბობ, რომ ვარ ბორჯომელი. ასეთივე წარმატებით ვარ თბილისელი. მიმაჩნია, რომ თბილისში არის არაჩვეულებრივი ლანდშაფტი, რომელიც ბოლო 20-25 წლის განმავლობაში დააზიანეს და ამის აღდგენას სჭირდება ათწლეულები, ამიტომ სპეციალური პროექტები და პროგრამები უნდა დაიგეგმოს,ერთად, როგორ. არ მიმაჩნია სწორად, ირმა ინაშვილი თუ გახდა მერი, ირმა ინაშვილის განწყობების მიხედვით ირგვებოდეს ხეები დაშენობები.[post_title] => თბილისის მერი უნდა იყოს ისეთივე გაჭირვებული, როგორც თბილისის მოსახლეობის 80% - ინტერვიუ ირმა ინაშვილთან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-meri-unda-iyos-isetive-gachirvebuli-rogorc-tbilisis-mosakhleobis-80-interviu-irma-inashviltan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-02 15:28:04 [post_modified_gmt] => 2017-10-02 11:28:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170075 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 322 [max_num_pages] => 108 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 25f5185e723d296d4ae581f4b1c15fe9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )