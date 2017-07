თამაშს იგებს მონდომება, შრომა, თავდადება: ინტერვიუ მანუჩარ მარკოიშვილთან (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => shekreba [3] => podchetrteki [4] => manuchar-markoishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148648 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => shekreba [3] => podchetrteki [4] => manuchar-markoishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148648 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => shekreba [3] => podchetrteki [4] => manuchar-markoishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => shekreba [3] => podchetrteki [4] => manuchar-markoishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148648) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (340,17608,17309,5964,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148539 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-24 13:22:31 [post_date_gmt] => 2017-07-24 09:22:31 [post_content] => შვედი ფეხბურთელი გოგონების ფოტოები, რომელთა ნახვის შემდეგ კაცების ფეხბურთს გადაიყვარებთ. ლამაზი ფეხბურთიო ალბათ ხშირად გაგიგონიათ, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც პირდაპირი გაგებით ლამაზია. ვნახოთ შვედეთის ნაკრების ქალი ფეხბურთელები. წავიდოდა კაცი ამათ თამაშზე... წავიდოდა კი არა, აღარც წამოვიდოდა უკან... ელინ რუბენსონი ელინი და ვიღაც სხვა კაცი კოსოვარე ასლანი ოლივია შუგი ოლივია და ზღვა პაულინა ჰამარლუნდი პალო და გვირგვინი შვედი გოგონები ამჟამად ევროპის ჩემპიონატზე არიან. ისინი B ჯგუფს ლიდერობენ გერმანელებთან ერთად. ჯგუფში გადამწყვეტი მატჩები 25 ივლისს გაიმართება. შვედეთის ნაკრები 2016 წლის ოლიმპიადის ვერცხლის პრიზიორია. [post_title] => ლამაზი ფეხბურთი: უყურეთ ამ ქალებს და კაცები აღარ მოგინდებათ (ფოტო) FIFA 18 - FIFA-ის თამაშების სერიიდან 25-ე საფეხბურთო თამაშია. სიმულატორის გამოსვლა 29 სექტემბერს იგეგმება. https://youtu.be/rlVdrKkmzu4 [post_title] => ფიფა 18 ნაღდ ფეხბურთს ემსგავსება (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fifa-18-naghd-fekhburts-emsgavseba-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-24 12:24:04 [post_modified_gmt] => 2017-07-24 08:24:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148512 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 148450 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-24 10:59:40 [post_date_gmt] => 2017-07-24 06:59:40 [post_content] => რუსეთის პრემიერლიგის მეორე ტურში გიორგი ჭანტურიას "ურალი" მოსკოვის "დინამოს" ესტუმრა. "ურალმა" სტუმრად მოსკოველები სწორედ ქართველი ფეხბურთელის წყალობით, მინიმალური ანგარიშით 1:0 სძლია. ჭანტურია შეხვედრაში 79-ე წუთიდან ჩაერთო. ძირითადი დროის დასრულებამდე ერთი წუთიდ ადრე კი ქართველმა ფორვარდმა მახვილი კუთხიდან "დინამოს" კარში ეფექტური გოლი გაიტანა და "ურალს" პირველი გამარჯვება მოუტანა. მეორე ტურის შემდეგ ჭანტურიას გუნდი პრემიერლიგაში ოთხი ქულით მეხუთე ადგილზეა. https://www.youtube.com/watch?v=oLceq1CxoqE მატჩის შემდეგ ქართველმა ფეხბურთელმა ადგილობრივ მედიასთან ისაუბრა. - კუთხურის გავითამაშეთ და გადავწყვიტე კარისკენ ნახევრად დამერტყა. ვფიქრობდი, ბურთი თუ ვინმეს შეეხებოდა გოლი გავიდოდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არავის შეხებია და გოლი მე გავიტანე. რაც ყველაზე მთავარია გუნდმა მნიშვნელოვანი სამი ქულა მოიპოვა და ძალიან ბედნიერები ვართ. ალექსანდრ ტარხანოვმა მომილოცა და თბილი სიტყვები მითხრა. ბოლოს რვა თვის წინ ვითამაშე და მოედანს ეს-ესაა დავუბრუნდი. რა თქმა უნდა. ძალიან ბედნიერი ვარ. რვა თვიანი უქმობის შემდეგ თამაში დავიწყე. მართალია მხოლოდ 15 წუთი ვითამაშე, მაგრამ გატანაც მოვახერხე. ყოველდღე ვვარჯიშობ. ვცდილობ, რაც შეიძლება მალე ვიყო მზად 90 წუთის სათამაშოდ. ახლა კარგ მდგომარეობაში ვარ. რუსეთის პრემიერლიგის ორი ტურის შემდეგ მოუგებლად ასპარეზობს მოქმედი ჩემპიონი მოსკოვის “სპარტაკი” – “სახალხო გუნდი” “უფას” საგარეო შეხვედრაში დაუზავდა უგოლოდ. ჯანო ანანიძე 90 წუთის განმავლობაში სათადარიგო სკამზე დარჩა. მასიმო კარერა ქართველს ბოლო დროს ფაქტობრივად შანსს არ აძლევს. პირველ ტურშიც იგივე სურათი იყო. სამაგიეროდ, “უფას” შემადგნელობაში შეუცვლელად ითამაშა ჯიმი ტაბიძემ და დამაჯერებლადაც გაისარჯა. ჩვენებურმა 80-ე წუთზე ყვითელი ბარათი მიიღო. “უფას” ორ ტურში 4 ქულა აქვს, “სპარტაკს” – 2. [post_title] => ქართველები რუსეთში: ჭანტურია იღბლიანად დაბრუნდა, ჯიმი შინაურია, რას ერჩიან ჯანოს (გოლი) 