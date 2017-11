თამაზ მეჭიაური – თიანეთის მერი, ცესკომ ლელა ქიტესაშვილის საჩივარი არ დააკმაყოფილა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamaz-mechiauri [1] => tianetis-merobis-kandidatebi [2] => lela-qitesashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183818 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamaz-mechiauri [1] => tianetis-merobis-kandidatebi [2] => lela-qitesashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183818 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 105 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tamaz-mechiauri [1] => tianetis-merobis-kandidatebi [2] => lela-qitesashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tamaz-mechiauri [1] => tianetis-merobis-kandidatebi [2] => lela-qitesashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183818) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20683,105,20579) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183812 [post_author] => 19 [post_date] => 2017-11-03 20:34:33 [post_date_gmt] => 2017-11-03 16:34:33 [post_content] => ცესკოში თიანეთში „ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატის, ლელა ქიტესაშვილის სარჩელის განხილვა მიმდინარეობს. ქიტესაშვილი თიანეთში თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების გაუქმებას და მეორე ტურის დანიშვნას ითხოვს. როგორც მან ჟურნალისტებს ცესკოში სხდომის დაწყებამდე განუცხადა, არც მას და არც მის კონკურენტს თამაზ მეჭიაურს 50% ბარიერი არ გადაულახავთ. შესაბამისად, იმედოვნებს, რომ ცესკო მის სარჩელს, მეორე ტურის დანიშვნასთან დაკავშირებით, დააკმაყოფილებს. "ვითხოვ განმეორებით ტურს იმ საფუძვლით, რომ როგორც ოცივე უბნის შეფასებით და დათვლით აღმოჩნდა, ოთხივე უბნიდან ჯამში ექვსი ბიულეტინია დაკარგული. იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩემსა და თამაზ მეჭიაურს შორის ერთი ხმის სხვაობა დაფიქსირდა, ექვსი ბიულეტენი, ბუნებრივია, ახდენს გავლენას. ობიექტური გადაწყვეტილების მოლოდინი მაქვს და ამიტომ შემოვიტანე ცესკოში საჩივარი. ველოდები, რომ იქნება ის ობიექტური გადაწყვეტილება, რასაც განმეორებითი არჩევნების ჩატარება ჰქვია", - განაცხადა ქიტესაშვილმა. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს" თიანეთის მერობის კანდიდატი ლელა ქიტესაშვილი, თიანეთში მეორე ტურის ჩანიშვნას ითხოვს. თამაზ მეჭიაურის კონკურენტი ცესკო-ს დღეს მიმართავს. დამარცხებული კანდიდატი საოლქოს იმ ოქმის ბათილობას ითხოვს, რომლითაც კომისიამ გუშინ მეჭიური არჩეულ მერად გამოაცხადა. ქიტესაშვილის განმარტებით, რეგისტრირებული ამომრჩევლის ხმათა ნახევარზე მეტი არცერთ კანდიდატს არ მიუღია, შესაბამისად, თიანეთის მოსახლეობამ კენჭისყრაში მონაწილეობა კიდევ ერთხელ უნდა მიიღოს. " არც ერთ კანონში არ წერია, რომ დაკარგული ბიულეტენები შეიძლება ბათილ ბიულეტენებს მიეთვალოს. ეს ახდენს გავლენას შედეგზე და თუ საოლქო კომისია ვერ იკვლევს დარღვევას, აუცილებელია ჩატარდეს ხელახალი არჩევნები. ჩვენ გვაქვს ერთდღიანი ვადა და აუცილებლად გავასაჩივრებთ,” - განაცხადა ლელა ქიტესაშვილმა. თიანეთის მერის არჩევნებთან დაკავშირებით საოლქო კომისიამ შემაჯამებელი ოქმი გამოსცა. ოქმის მიხედვით, ძალაში დარჩა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც არჩევნებში გამარჯვებულად თამაზ მეჭიაური გამოცხადდა. 