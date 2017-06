თამაზ ქაშიბაძისა და გუგა ქაშიბაძის პირველი ერთობლივი გამოფენა გაიმართება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gamofena [1] => saqartvelos-erovnuli-biblioteka ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138999 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gamofena [1] => saqartvelos-erovnuli-biblioteka ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138999 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 123 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gamofena [1] => saqartvelos-erovnuli-biblioteka ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gamofena [1] => saqartvelos-erovnuli-biblioteka ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138999) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (123,16553) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125898 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-27 15:47:48 [post_date_gmt] => 2017-04-27 11:47:48 [post_content] => მთაწმინდის პარკის ცენტრალურ მოედანზე ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა-გაყიდვა გაიმართება. ღონისძიება 30 აპრილს, 12:00-დან 19:00 საათამდე ჩატარდება. როგორც ”ფორტუნას” მთაწმინდის პარკის ადმინისტრაციიდან აცნობეს, გამოფენა მიზნად ისახავს იმ ადამიანების ხელშეწყობასა და წახალისებას, რომლებიც ხელნაკეთი ნივთების, ხელგარჯილობისა და რეწვის სფეროში მოღვაწეობენ. მათივე ცნობით, ღონისძიების პარალელურად მთელი დღის განმავლობაში სცენაზე გაიმართება მრავალფეროვანი გასართობი პროგრამა. გამოფენაზე მონაწილეობის მიღება უფასოა. მონაწილეობას იღებს დაახლოებით 120 ხელოვანი. [post_title] => მთაწმინდის პარკში ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა-გაყიდვა გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mtawmindis-parkshi-khelnaketi-nivtebis-gamofena-gayidva-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-27 15:48:15 [post_modified_gmt] => 2017-04-27 11:48:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125898 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 125326 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-25 15:58:20 [post_date_gmt] => 2017-04-25 11:58:20 [post_content] => 27-29 აპრილს გამოფენების ცენტრ ,,ექსპო ჯორჯიაში“ მე-19 საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა გაიმართება. როგორც ”ფორტუნას” ,,ექსპო ჯორჯიადან” აცნობეს, არსებობის 58 წლიანი ისტორიის მანძილზე, თითქმის ორი ათეული წელია, ცენტრი საქართველოში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობაზეა ორიენტირებული. ”იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრი ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანია “ექსპო ჯორჯიას” საიმედო პარტნიორად და მნიშვნელოვან მოკავშირედ მიიჩნევს, სტუმრები და გამოფენების მონაწილეები მუდმივად სიახლეების მოლოდინში არიან. HoReCa-Expo-2017 - მასპინძლობის პირველი საერთაშორისო გამოფენა! საერთაშორისო ტურისტული გამოფენის ფარგლებში HoReCa-Expo-2017 წლის სიახლედ მიიჩნევა. გამოფენაზე გაეცნობით სასტუმროებისა და რესტორნების აღჭურვილობის, აპარატურის, ავეჯისა და აქსესუარების მწარმოებელ კომპანიებს. HoReCa-Expo-ერთგვარი საკონსულტაციო ფორუმი იქნება ბიზნეს გადაწყვეტილების მიმღებთათვის - ახალი პროდუქტის შესაფასებლად, კონტაქტების დასამყარებლად, მიმწოდებლებთან ურთიერთობების გასაფართოებლად და შესყიდვების განსახორციელებლად. ტურისტული ფასდაკლების ფესტივალი! მე-19 საერთაშორისო ტურისტული გამოფენის ფარგლებში, უკვე მესამედ, ტურისტული ფასდაკლების ფესტივალი ჩატარდება. დამთვალიერებლები, კვალიფიციური კონცულტანტების დახმარებით, დასვენებისა და მოგზაურობის წინასწარ დაგეგმვას შეძლებენ. გამოფენის და ტურისტული ფესტივალის მონაწილეები იქნებიან: საერთაშორისო და ადგილობრივი ტურისტული სააგენტოები, ავია სააგენტოები და სატრანსპორტო კომპანიები, სასტუმროები და სანატორიუმები, ტურ-ოპერატორები, ტურისტული და სამოგზაურო ინვენტარის კომპანიები, ბიზნეს, სათავგადასავლო და ეკო ტურისტული და საკონსულტაციო კომპანიები. განტვირთვის დროა! 1. ,,გურული დღიურების კვალდაკვალ“ - საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბილოთეკის გენერალური დირექტორი, პოეტი, პროზაიკოსი, ესეისტი გიორგი კეკელიძე მკითხველს საგამოფენო დარბაზში ელის- 28 აპრილი, 16.00. 2. ,,სად ტურიზმი და სად ფილოსოფია?!“ - ლექციას კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი, ბლოგერი, მუსიკოსი ანდრო დგებუაძე წაიკითხავს- 29 აპრილი, 16.00. 3. ,,თბილისური კატალოგი“ - დედაქალაქის არქიტექტურის საუკეთესო ნიმუშების ფოტოკოლაჟებს არქიტექტორი და ფოტოხელოვანი ნოდარ სუმბაძე წარადგენს. მოგზაურობის დროა! 27-29 აპრილს საგამოფენო ცენტრში ,,ექსპო ჯორჯია“გრანდიოზული ფასდაკლებები, სპეციალური შეთავაზებები, კონკურსები, წარდგენები, სახალისო გათამაშებები და გასართობი ღონისძიებები გელით. დაესწარით მე-19 საერთაშორისოტურისტულგამოფენას და კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით, რომ საქართველო ტურიზმის ქვეყანაა! შეგახსენებთ, რომ... 1. არასტაბილური საერთაშორისო და რეგიონული ეკონომიკური მდგომარეობის მიუხედავად, საქართველოში ტურიზმი ერთ-ერთი სწრაფად მზარდი სექტორია და ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 5.97%-ს შეადგენს. ტურიზმის სექტორში 179 000 ადამიანია დასაქმებული. 2017 წლის იანვარი – მარტის მონაცემებით საქართველოს 1 266 125 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 11.4%-ით მეტია. 2. 2016 წელს ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენას 9 ქვეყნის 3 527 ვიზიტორი ჰყავდა. მონაწილეთა 92% ვიზიტორთა კვალიფიკაციას დადებითად გამოეხმაურა, ხოლო 84%-მა 2017 წლსი გამოფენაში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა”, - აღნიშნულია ”ექსპო ჯორჯიას” მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ცნობისთვის, ღონისძიების ორგანიზატორია: საგამოფენო ცენტრი „ექსპო ჯორჯია“ მხარდამჭერები: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტო, Welcome To Georgia! [post_title] => თბილისში მე-19 საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა იმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-me-19-saertashoriso-turistuli-gamofena-imarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 15:59:58 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 11:59:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125326 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 114185 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-11 17:28:19 [post_date_gmt] => 2017-03-11 13:28:19 [post_content] => საყოფაცხოვრებო და სამომხმარებლო წარმოების წლევანდელი ტენდენციები, გასული წლების მსგავსად, კვლავ ფრანკფურტში განისაზღვრა - თუ თქვენ დიზაინს, ავეჯს, ჭურჭელს და დეკორაციისთვის საჭირო აქსესუარებს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებთ, სამწუხაროა, რომ გამოფენამ Ambiente თქვენს გარეშე ჩაიარა. ღონისძიებამ, რომლის ორგანიზატორი „მესე ფრანკფურტია“, წელს 154 ქვეყნიდან 142 ათას მყიდველს უმასპინძლა. „ამბიენტეზე“ საკუთარი პროდუქცია 4 454-მა მწარმოებელმა გამოფინა 96 ქვეყნიდან. სამწუხაროდ, გამოფენაზე წელს საქართველოდან არცერთი კომპანია იყო წარმოდგენილი. 10—14 თებერვალს ფრანკფურტი დიზაინის მოყვარულებისთვის ყველაზე ცხელი წერტილი იყო, უამრავი პავილიონი ყველა გემოვნების ადამიანისთვის ავეჯს, ჭურჭელს, ინტერიერისთვის და ექსტერიერისთვის საჭირო აქსესუარებს, სამზარეულოს მოწყობილობებს, საჩუქრებს და დეკორაციებს დაეთმო. საგამოფენო სივრცე ორგანიზატორებმა დამთვალიერებლებისთვის მაქსიმალურად კომფორტულად მოაწყეს. საცხოვრებელი, სასადილო და სასაჩუქრე სივრცეები სხვადასხვა პავილიონში გადანაწილდა, ვიზიტორი კი არცერთ სივრცეს აკლდა. უმაღლესი ხარისხის მასალისგან დამზადებული ჭურჭელი, ჭაღები, შუშის სხვადასხვა ნაკეთობა - ყველა მწარმოებელი ხარისხზე გარანტიას იძლევა, ნატიფი ტექნიკით დამზადებული ნაწარმის დასათვალიერებლად კი ვიზიტორებს ზოგჯერ რიგში დგომა უხდებოდათ. პროდუქცია, რომელიც „ამბიენტეზე“ იყო წარმოდგენილი, ნატურალური მასალისგან არის დამზადებული - ხე, კერამიკა... ამასთან, საგაზაფხულო მოტივისთვის დიზაინერებმა დეკორაციებში ფრინველების, პეპლების, ხოჭოების ფიგურები ჩართეს. თევზები, ზღვის ზღარბები და კიბორჩხალები კი ზაფხულისთვის ხმელთაშუაზღვის აურას ქმნის. [gallery link="file" columns="4" ids="114194,114193,114192,114191"] საცხოვრებელ სივრცეში მეტი სიმყუდროვის განცდის შესაქმნელად, დიზაინერების დიდმა ნაწილმა ხისგან სკამების, მაგიდების, კოვზების გარდა შანდლები, სათამაშოები და თეფშებიც დაამზადეს. ზოგადად, „ამბიენტეზე“ ჭარბობს ხელით შექმნილი ნაწარმი, ყველა დიზაინერი ცდილობს, ისეთი ჩვეულებრივი ნივთი, როგორიც არის - კოვზი, ჭიქა, ანდა - ვაზა ხელოვნების ნიმუშად აქციოს. გამოფენაზე შუშისა და კერამიკისგან დამზადებული ფიგურები ჭარბად იყო წარმოდგენილი. გასაოცარი სინატიფით შექმნილი ფარშევანგები და ფლამინგოები უამრავი დიზაინერის კუთხის დამაგვირგვინებელი ნაწილი იყო. [gallery ids="114195,114199,114200,114198,114201,114196,114197"] მწარმოებლებმა არც საახალწლო მორთულობები დაივიწყეს - აქ წარმოდგენილი „ჯადოსნური“ დეკორაციები, ნაძვის ხის მოსართავები და განათებები შემდეგ წლებში ბევრისთვს გახდება ინსპირაციის წყარო. მომავალ წელს კი „ამბიენტე“ კვლავ თებერვალში და კვლავ ფრანკფურტში გაიმართება. 2018 წლის გამოფენისთვის მწარმოებლებმა მზადება უკვე დაიწყეს. [gallery royalslider="1" ids="114229,114228,114227,114226,114225,114220,114221,114222,114223,114224,114219,114218,114217,114216,114215,114214,114213,114212,114211,114210,114206,114205,114208,114209,114204,114203,114202"] [post_title] => „მომავალი იქმნება აქ“ – ფრანკფურტმა Ambiente-ს უმასპინძლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => momavali-iqmneba-aq-frankfurtma-ambiente-s-umaspindzla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-11 19:46:04 [post_modified_gmt] => 2017-03-11 15:46:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=114185 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 125898 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-27 15:47:48 [post_date_gmt] => 2017-04-27 11:47:48 [post_content] => მთაწმინდის პარკის ცენტრალურ მოედანზე ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა-გაყიდვა გაიმართება. ღონისძიება 30 აპრილს, 12:00-დან 19:00 საათამდე ჩატარდება. როგორც ”ფორტუნას” მთაწმინდის პარკის ადმინისტრაციიდან აცნობეს, გამოფენა მიზნად ისახავს იმ ადამიანების ხელშეწყობასა და წახალისებას, რომლებიც ხელნაკეთი ნივთების, ხელგარჯილობისა და რეწვის სფეროში მოღვაწეობენ. მათივე ცნობით, ღონისძიების პარალელურად მთელი დღის განმავლობაში სცენაზე გაიმართება მრავალფეროვანი გასართობი პროგრამა. გამოფენაზე მონაწილეობის მიღება უფასოა. მონაწილეობას იღებს დაახლოებით 120 ხელოვანი. [post_title] => მთაწმინდის პარკში ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა-გაყიდვა გაიმართება