თამბაქოს ნაწარმის სადა შეფუთვის ვალდებულება 5 წლით გადაიწევს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tambaqo [1] => shefutva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149464 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tambaqo [1] => shefutva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149464 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6500 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tambaqo [1] => shefutva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tambaqo [1] => shefutva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149464) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12620,6500) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148090 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-21 13:33:52 [post_date_gmt] => 2017-07-21 09:33:52 [post_content] => ჩინეთმა, სადაც თამბაქოს ყველაზე დიდი ბაზარია, მავნე ჩვევის დამარცხებაში, გარკვეულ შედეგს მიაღწია. მიუხედავად იმისა, რომ ევრომონიტორის მაჩვენებლის მიხედვით, გასულ წელს ჩინეთში 2.4 მილიონი სიგარეტი მოიხმარეს, ეს მაინც შემცირებული მაჩვენებელია. ჩინეთმა თამბაქოზე გადასახადები გაზარდა და კანონმდებლობა გაამკაცრა. ევრომონიტორი იმედოვნებს, რომ 2.3%-იანი კლება 2021 წლისამდე გაგრძელდება. დიაგრამაზე კარგად ჩანს განხორციელებული ცვლილებებით მიღწეული შედეგი. 2014 წლიდან სიგარეტის მომხმარებელთა რაოდენობა დიდი სისწრაფით იკლებს. თამბაქოს კონტროლი საქართველოში თამბაქოს აქციზე გადასახადი საქართველომაც გაზარდა, თუმცა ამ მხრივ ქვეყანაში კანონმდებლობა ჯერ არ გამკაცრებულა. 2016 წლის მონაცემებით, სიგარეტზე აქციზი გაორმაგდა, თუმცა თამბაქოს რეალიზაცია 14%-ით გაიზარდა. ანუ ფასის ზრდამ მოხმარების შემცირება არ გამოიწვია.

საქართველოს მოსახლეობა ჯერ არ არის დაცული თამბაქოს ნაწარმზე დიდი ზომის გრაფიკული სამედიცინო გაფრთხილებებით.

საქართველოში ჯერ არ არის განხორციელებული თამბაქოს რეკლამირების, პოპულარიზაციის და სპონსორობის სრული აკრძალვა, რაც მნიშვნელოვანი ღონისძიებებია მომხმარებელთა დასაცავად - განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის - თამბაქოს ინდუსტრიის მცდარი გზავნილებისგან

საქართველოში შენობის შიგნით მოწევის აკრძალვის პოლიტიკა ეხება ჯანდაცვის და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს

მოწევის აკრძალვის პოლიტიკა არ ეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, სახელმწიფო დაწესებულებებს, შენობაში განთავსებულ ოფისებს, ბარებს, რესტორნებს და სხვა საზოგადოების თავშეყრის ადგილებს.

ფაქტები თამბაქოზე

"ჩვენ გამოვითხოვეთ დამატებითი ინფორმაცია. ვინაიდან ბაზარზე მოხდა გარკვეული ცვლილებები, მათ შორის საგადასახადო კანონმდებლობის მიმართულებით. ამ ბაზარზე კონკურენცია მართლაც სერიოზულია და ამის გამოვლინება იყო ის დავები, რომლებიც სასამართლოში მიმდინარეობდა", - აცხადებს ნოდარ ხადური.

თამბაქოს კონტროლი საქართველოში

2016 წლის მონაცემებით, სიგარეტზე აქციზი გაორმაგდა, თუმცა თამბაქოს რეალიზაცია 14%-ით გაიზარდა. ანუ ფასის ზრდამ მოხმარების შემცირება არ გამოიწვია.

საქართველოს მოსახლეობა ჯერ არ არის დაცული თამბაქოს ნაწარმზე დიდი ზომის გრაფიკული სამედიცინო გაფრთხილებებით.

საქართველოში ჯერ არ არის განხორციელებული თამბაქოს რეკლამირების, პოპულარიზაციის და სპონსორობის სრული აკრძალვა, რაც მნიშვნელოვანი ღონისძიებებია მომხმარებელთა დასაცავად - განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის - თამბაქოს ინდუსტრიის მცდარი გზავნილებისგან

საქართველოში შენობის შიგნით მოწევის აკრძალვის პოლიტიკა ეხება ჯანდაცვის და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს

მოწევის აკრძალვის პოლიტიკა არ ეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, სახელმწიფო დაწესებულებებს, შენობაში განთავსებულ ოფისებს, ბარებს, რესტორნებს და სხვა საზოგადოების თავშეყრის ადგილებს.

ფაქტები თამბაქოზე

თამბაქოს მავნე ზემოქმედებით ყოველწლიურად მსოფლიოში 6 მილიონი ადამიანი იღუპება - 1 ადამიანი ყოველ 6 წამში. თუ სათანადო ზომები არ გატარდა, 2030 წლისათვის ამ რიცხვმა შესაძლებელია 8 მილიონს მიაღწიოს; მათ შორის 80 % დაბალი და საშუალო განვითარების ქვეყნებზე მოდის. [post_title] => ჩინეთი სიგარეტის მოხმარების მავნე ჩვევას ამარცხებს - საქართველომ იგივე გზა უნდა გაიაროს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chineti-sigaretis-mokhmarebis-mavne-chvevas-amarckhebs-saqartvelom-igive-gza-unda-gaiaros [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-21 13:37:33 [post_modified_gmt] => 2017-07-21 09:37:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148090 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 145362 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-12 11:49:48 [post_date_gmt] => 2017-07-12 07:49:48 [post_content] => კონკურენციის სააგენტო თამბაქოს ბაზარს ხელახლა იკვლევს. ამის შესახებ კონკურენციის სააგენტოს ხელმღვანელმა ნოდარ ხადურმა განაცხადა. მისი ინფორმაციით, 2016 წელს ჩატარებული კვლევა მხოლოდ 4 თვეს მოიცავდა, უწყებამ კი ბაზრის ერთწლიანი მუშაობის გამოკვლევა გადაწყვიტა.ცნობისთვის, კონკურენციის სააგენტოს შარშანდელი კვლევით, რომელიც 4 თვეს ეხებოდა, ბაზარზე არაკონკურენტული მდგომარეობა არ ფიქსირდებოდა. საქალაქო სასამართლომ კი განსხვავებული განაჩენი გამოიტანა. [post_title] => თამბაქოს ბაზარს ხელახლა გამოიკვლევენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tambaqos-bazars-khelakhla-gamoikvleven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-12 11:56:34 [post_modified_gmt] => 2017-07-12 07:56:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145362 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 135379 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-31 12:17:39 [post_date_gmt] => 2017-05-31 08:17:39 [post_content] => 2018 წლიდან თამბაქოს ნაწარმის წამახალისებელ გათამაშებასა და ლატარეაში პრიზებად გამოყენება აიკრძალება. აღნიშნული ცვლილება „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში შევიდა. ცვლილებების თანახმად, იკრძალება თამბაქოს ნაწარმის, აქსესუარისა და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის, სწრაფად და ეფექტიანად რეალიზაციის მიზნით, წამახალისებელ გათამაშებასა და ლატარეაში პრიზებად გამოყენება და მომგებიანი თამაშობების საშუალებით დარიგება. როგორც დადგენილებაში წერია, ცვლილება ძალაში 2018 წლის 1 მაისს შევა. [post_title] => თამბაქოს ნაწარმის პრიზებად გამოყენება აიკრძალება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tambaqos-nawarmis-prizebad-gamoyeneba-aikrdzaleba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-31 12:39:24 [post_modified_gmt] => 2017-05-31 08:39:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135379 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 148090 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-21 13:33:52 [post_date_gmt] => 2017-07-21 09:33:52 [post_content] => ჩინეთმა, სადაც თამბაქოს ყველაზე დიდი ბაზარია, მავნე ჩვევის დამარცხებაში, გარკვეულ შედეგს მიაღწია. მიუხედავად იმისა, რომ ევრომონიტორის მაჩვენებლის მიხედვით, გასულ წელს ჩინეთში 2.4 მილიონი სიგარეტი მოიხმარეს, ეს მაინც შემცირებული მაჩვენებელია. ჩინეთმა თამბაქოზე გადასახადები გაზარდა და კანონმდებლობა გაამკაცრა. ევრომონიტორი იმედოვნებს, რომ 2.3%-იანი კლება 2021 წლისამდე გაგრძელდება. დიაგრამაზე კარგად ჩანს განხორციელებული ცვლილებებით მიღწეული შედეგი. 2014 წლიდან სიგარეტის მომხმარებელთა რაოდენობა დიდი სისწრაფით იკლებს. თამბაქოს აქციზე გადასახადი საქართველომაც გაზარდა, თუმცა ამ მხრივ ქვეყანაში კანონმდებლობა ჯერ არ გამკაცრებულა.თამბაქოს მავნე ზემოქმედებით ყოველწლიურად მსოფლიოში 6 მილიონი ადამიანი იღუპება - 1 ადამიანი ყოველ 6 წამში. თუ სათანადო ზომები არ გატარდა, 2030 წლისათვის ამ რიცხვმა შესაძლებელია 8 მილიონს მიაღწიოს; მათ შორის 80 % დაბალი და საშუალო განვითარების ქვეყნებზე მოდის. [post_title] => ჩინეთი სიგარეტის მოხმარების მავნე ჩვევას ამარცხებს - საქართველომ იგივე გზა უნდა გაიაროს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chineti-sigaretis-mokhmarebis-mavne-chvevas-amarckhebs-saqartvelom-igive-gza-unda-gaiaros [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-21 13:37:33 [post_modified_gmt] => 2017-07-21 09:37:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148090 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 16 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 14f6678853bb0263ee5fbd26156dd70d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )