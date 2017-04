“თან მღეროდა და თან ცრემლები მოსდიოდაო”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => profili [1] => maia-asatiani [2] => nika-qavtaradze [3] => profili-brundeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126366 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => profili [1] => maia-asatiani [2] => nika-qavtaradze [3] => profili-brundeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126366 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 101 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => profili [1] => maia-asatiani [2] => nika-qavtaradze [3] => profili-brundeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => profili [1] => maia-asatiani [2] => nika-qavtaradze [3] => profili-brundeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126366) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (102,1083,101,15273) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126281 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-28 18:11:31 [post_date_gmt] => 2017-04-28 14:11:31 [post_content] => მაია ასათიანი 4 მაისს ეთერს უბრუნდება. პირველი გადაცემის ანონსი ახლახან დაიდო თოქშოუს ოფიციალურ გვერდზე. ანონსიდან ჩანს, რომ მაია ასათიანს აუდიტორია აპლოდისმენტებით შეეგება. "ეს ძალიან რთული გზა იყო, თქვენამდე მოსასვლელი გზა... და მე მოვედი" - აღნიშნავს მისალმებისას ტელეწამყვანი... [fbvideo link="https://www.facebook.com/talkshowprofili/videos/1338260979595923/?autoplay_reason=gatekeeper&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0" width="600" height="400" onlyvideo="1"]

"პროფილის" ანონსი გავრცელდა - "ეს ძალიან რთული გზა იყო..." მაია ასათიანმა გუშინ „პროფილის" პირველი გადაცემა ჩაწერა რამდენიმეთვიანი პაუზის შემდეგ... მოგვიანებით, როცა ჩაწერა დასრულდა, თავად გააზიარა ფოტო სათაურით: „4 მაისს ვბრუნდები". ამ ამბავმა მთელი ინტერნეტსივრცე მოიცვა. მაია ასათიანის ფოტოს აზიარებენ მისი კოლეგები და უბრალო მაყურებლები და ტელეწამყვანს წარმატებას უსურვებენ. როგორც ჩანს, ყველა მოუთმენლად ელოდებოდა, როდის დაუბრუნდებოდა საკუთარ საქმეს ტელეწამყვანი და ეს დღეც დადგა. გთავაზობთ კომენტარებს, რომლებიც მაია ასათიანის ტელევიზიაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით გავრცელდა სოცქსელში: ზურა ხაჩიძე: „ეს არის გასაოცარი პროფესიონალიზმი და დიდი ადამიანის საქციელი" ინგა გრიგოლია: „უმაგრესი ამბავი!!! ესაა უძლიერესი ადამიანი!! დიდი ხანია, ასე არაფერი გამხარებია, როგორც ამ ამბის გაგება - მაია ასათიანი 4 მაისს ეთერში ბრუნდება" ნანუკა ჟორჟოლიანი: ამ დღეს ველოდი!.. თეა ადეიშვილი: თითქმის 20 წელია, ვუყურებ ეკრანზე და ეკრანს მიღმაც, არ დავიწყებ მტკიცებას, რომ ნიჭიერი, განათლებული, საოცრად შრომისმოყვარეა-მეთქი, ეს ყველამ იცის. მთელი მისი ცხოვრება ბრძოლაა, ბრძოლა ბოროტების წინააღმდეგ, ბრძოლა სხვისი გადარჩენისთვის, ბრძოლა სხვისი შვილებისთვის... მართლა არ ვიცი, თუ არსებობს სხვა ადამიანი ვისაც იმდენი სიკეთე უკეთებია რამდენიც მაია ასათიანს, არ მეგულება ადამიანი, ვინც ასეთ ძალებს პოულობს საკუთარ თავში, საკუთარივე თავზე გასამარჯვებლად, ეს გოგო არის უდიდესი მაგალითი უმრავი ადამიანისთვის... მაია ეთერში ბრუნდება!!!" დავით იმედაშვილი: „ის საუკეთესოა, შენ ჩემი გმირი ხარ" კომენტარს აკეთებენ „პროფილის" ერთგული მაყურებლებიც და აღნიშნავენ, რომ მაია კვლავ პირველი იქნება რეიტინგში, როგორც ყოველთვის.

როგორ ეხმაურებიან მაია ასათიანის ეთერში დაბრუნებას - „შენ ჩემი გმირი ხარ!.."

ნიკა ქავთარაძემ გადაწყვიტა, უჩივლოს იმ კლინიკას, რომელმაც მას სამი ოპერაცია უშედეგოდ გაუკეთა თმის გადასანერგად. ამის შესახებ ცნობილი სოციალური ქსელიდან გახდა, სადაც ნიკა ქავთარაძემ თავზე ნაიარევის ფოტო გამოაქვეყნა და დაწერა, რომ ის პლასტიკური ქირურგიის მსხვერპლი გახდა. რადიო „ფორტუნას" საიტი ნიკა ქავთარაძეს ინტერვიუსთვის დაუკავშირდა. მისი იურისტები საქმეზე უკვე მუშაობენ. ნიკა ქავთარაძე: მართალია, ვაპირებ ჩივილს. საქმე ისაა, რომ ეს პროცესი ჯერ კიდევ შვიდი წლის წინ დაიწყო, როცა პირველი ოპერაცია გამიკეთდა. მას შემდეგ კიდევ ორი ოპერაცია გადავიტანე. ნაიარევი, რომელიც ოპერაციის შემდეგ დარჩა, დიდი რაოდენობით თმის გადანერგვით გაამართლეს. პირველ ჯერზე თმა წინა, ქოჩორის ადგილას და უკან გადამინერგეს. არაფერი განსაკუთრებული შედეგი არ მქონდა, მაშინვე ვიფიქრე, რომ აზრი არ ჰქონდა კიდევ ოპერაციის გაკეთებას, მაგრამ დამარწმუნეს, რომ შედეგი ექნებოდა. მესამე ოპერაციის დროს ჩემი წვერიდან აიღეს თმა და გადამინერგეს, ვიტამინებსაც მიკეთებდნენ, მაგრამ უშედეგოდ. ყველაზე სასაცილო ის გახლავთ, რომ წინ, სადაც წვერის თმა გადამინერგეს, სხვანაირი, უფრო ხუჭუჭა თმა ამომდის. ამ თემაზეც კი ხუმრობთ... სხვა რა გზა მაქვს. ერთადერთი, რაც დამრჩა, ისაა, რომ საკუთარ თავს დავცინო (იღიმის). ყველაზე ცუდი ისაა, რომ არც ერთ ეტაპზე ჩემი გასაჭირი კლინიკის წარმომადგენლებს გულთან ახლოს არ მიუტანიათ. ნერვიულობდნენ იმაზე, რომ მათ ბიზნესს შეექმნებოდა პრობლემა. შემომთავაზეს თავზე ტატუს გაკეთება, მაგრამ თავზე შავ ლაქას ნამდვილად ვერ დავიდებდი, ძალიან უცნაური იქნებოდა, რომ თავი გამეშავებინა. კლინიკასთან კონტრაქტი მქონდა გაფორმებული. მათი სახე უნდა ვყოფილიყავი და ოპერაციას უფასოდ გამიკეთებდნენ. მთელი 7 წელი ვამბობდი, რომ ალბათ, ინდივიდუალური იყო და ამიტომ არ ამომდიოდა თმა. ჩემი სახე რეკლამისთვის არც გამოუყენებიათ, კონტრაქტი კონტრაქტად დარჩა. ფიზიკური პრობლემა შემექმნა. დაღი დამასვეს, რომლის გამოსწორებაც პლასტიკური ოპერაციითაც ძალიან რთული იქნება. მომადგა მორალური ზიანი. საინტერესოა, რომ რაც „ფეისბუქზე" დავწერე ამ პრობლემის შესახებ, რამდენიმე ადამიანი გამომეხმაურა იმავე პრობლემით. აქამდე არ უნდოდათ გამოჩენა, მაგრამ ჩემი პოსტის შემდეგ მათაც გადაწყვიტეს, მიმართონ შესაბამის უწყებებს. შეეცდებიან, სამართალი იპოვონ, ისევე, როგორც მე. იურისტები მუშაობენ ამ თემაზე და მალე სასამართლოში სარჩელს შევიტანთ. ვერ გეტყვით, რა თანხის მოთხოვნას ვაპირებ, ამას იურისტები იტყვიან, მაგრამ აქ მთავარი თანხა არ არის. ამ კლინიკას იმხელა შემოსავალი აქვს, რომ თანხას როგორმე გადაიხდიან. მთავარი ისაა, რომ მათ სახელს ჩრდილი მიადგება. პანიკაში არიან და დამაბრალეს, თითქოს მათ კონკურენტ კლინიკას შევეკარი, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. ეს ნაიარევი და ეს პრობლემა რომ არ მქონოდა, ბედნიერი ვიქნებოდი... თმის გადანერგვის ეს კლინიკა ბოროტად იყენებს ადამიანებს. მინდა, რომ ყველამ გაიგოს ეს ამბავი. ნინო მურღულია

ნიკა ქავთარაძე თმის გადანერგვის კლინიკას სასამართლოში უჩივლებს - „ადამიანებს ბოროტად იყენებენ..." მაია ასათიანი 4 მაისს ეთერს უბრუნდება. პირველი გადაცემის ანონსი ახლახან დაიდო თოქშოუს ოფიციალურ გვერდზე. ანონსიდან ჩანს, რომ მაია ასათიანს აუდიტორია აპლოდისმენტებით შეეგება.

"ეს ძალიან რთული გზა იყო, თქვენამდე მოსასვლელი გზა... და მე მოვედი" - აღნიშნავს მისალმებისას ტელეწამყვანი... 