თანამდებობა დღეს ორმა სამხარეო რწმუნებულმა დატოვა

"ქართული სუბტროპიკული ხილის კომპანია" 2013 წლის ბოლოს გაიხსნა. კომპანიამ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში 600 ათასი აშშ დოლარის სესხი აიღო. საწარმოში ციტრუსის გადამამუშავებელ-დამხარისხებელი ხაზები და პროდუქციის შესანახი მაცივარ-საწყობი მოეწყო. დაემატა პლასტმასის ყუთების წარმოების ახალი ხაზი. ციტრუსის დამუშავება უმაღლესი ტექნოლოგიებით ხორციელდება. ჯამში 1 მლნ აშშ დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა. კომპანია მიმდინარე სეზონზე 5 ათასი ტონა ციტრუსის გადამუშავებას და ექსპორტს გეგმავს. საწარმოში დასაქმებულია 300-მდე ადგილობრივი მოსახლე. წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია ადგილობრივ ბაზარზე და დსთ-ს ქვეყნებში ხდება. 