ტარიელ ხეჩიკაშვილი ბიზნესს უბრუნდება

სარაევო; 24-30 ივლისი; ჭაბუკ მოჭიდავეთა ევროპის ჩემპიონატი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრები გიორგი გეგელაშვილი (46 კგ) - ოქრო გიორგი ჭოლაძე (42 კგ) - ოქრო ვლადიმერ გამყრელიძე (54 კგ) - ვერცხლი თორნიკე ქათამაძე (58 კგ) - ბრინჯაო მე-4 გუნდური ადგილი ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრები ბექა გურული (54 კგ) - ოქრო გიორგი შოთაძე (58 კგ) - ოქრო გიორგი ცოფურაშვილი (76 კგ) - ვერცხლი აკაკი ოსიაშვილი (50 კგ) - ბრინჯაო ოთარ აბულაძე (63 კგ) - ბრინჯაო დავით სოლოღაშვილი (69 კგ) - ბრინჯაო 1 გუნდური ადგილი ქალები მარიამ კარელიძე (40 კგ) - ბრინჯაო [post_title] => ჭაბუკ მოჭიდავეთა ნაკრების 12 მედალი ევროპის ჩემპიონატზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chabuk-mochidaveta-nakrebis-12-medali-evropis-chempionatze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-02 11:22:57 [post_modified_gmt] => 2017-08-02 07:22:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=150506 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 150234 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-01 10:32:13 [post_date_gmt] => 2017-08-01 06:32:13 [post_content] => მსოფლიო რაგბის ფედერაციამ გამოაგზავნა წერილი, რომლის მიხედვითაც საქართველოში ჩატარებულმა 20-წლამდელთა მსოფლიოს პირველობამ უმაღლესი შეფასება მიიღო. სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა და რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გოჩა სვანიძემ 20-წლამდელთა მსოფლიოს ჩემპიონატი ერთხელაც შეაჯამეს, ამასთან მადლობა გადაუხადეს ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტის თითოეულ წევრს და საფეხბურთო გუნდების "ზესტაფონის" და "ტორპედოს", აგრეთვე კარლო მჭედლიძის საფეხბურთო აკადემიის წარმომადგენლებს. შეგახსენებთ, ამ გუნდების ბაზებზე ჩემპიონატის მონაწილე გუნდები ვარჯიშობდნენ, მატჩთა შორის პერიოდში საწვრთნელ ვარჯიშებს მართავდნენ. პრესკონფერენციას ესწრებოდნენ მინისტრის მოადგილე შალვა გოგოლაძე და 20-წლამდელთა ტურნირის დირექტორი ბაჩო ხურციძე. საქართველოში (ქუთაისსა და თბილისში) გამართულმა მსოფლიო რაგბის 20-წლამდელთა ჩემპიონატმა, აქამდე გამართულ 10 ტურნირს შორის, ორგანიზატორებისა და მონაწილე გუნდებისგან უმაღლესი შფასება მიიღო. აქამდე მსგავსი ტურნირების ჯამური შეფასება 87% იყო (შარშან მანჩესტერში), საქართველოში ჩატარებული ჩემპიონატის მაჩვენებელმა კი 90%-ს მიაღწია. "საქართველოს რაგბის კავშირმა ტურნირი ჩაატარა პროფესიულ დონეზე. პერსონალი სრულად იყო ჩართული საორგანიზაციო საქმიანობაში და მაქსიმალურად ცდილობდა მოსალოდნელზე მაღალი შედეგის მიღწევას. ქართველი ორგანიზატორების საქმისადმი სიყვარულმა და საკუთარი ქვეყნის საუკეთესო კუთხით წარმოჩენის სურვილმა, ტურნირის სტანდარტი საგრძნობლად აამაღლა" - წერია მსოფლიო რაგბის ოფიციალურ მოხსენებაში. ტურნირი მსოფლიო რაგბმა და 12-ივე მონაწილე ქვეყანამ დეტალურად შეაფასა და საქართველოში გამართულმა ჩემპიონატმა წინამორბედებს ყველა მაჩვენებლით აჯობა. მისი რეიტინგი 97% იყო, ცერემონიები 96%-ით შეფასდა, ტურნირის მართვა - 94%. სულ 18 კრიტერიუმი შეფასდა და მათი საშუალო მაჩვენებელი 90%-ია. "გუნდების მხრიდან ტურნირის 90%-იანი შეფასება ყველაზე მაღალია, რაც კი აქამდე გვქონია. ეს შესანიშნავი შედეგია. ტურნირი გაიმართა ჩემპიონატისთვის ზუსტად მორგებულ ორ სტადიონზე. თამაშებზე არაჩვეულებრივი ატმოსფერო სუფევდა (განსაკუთრებით როდესაც მოედანზე საქართველო იყო), რაც ხელს უწყობდა საზეიმო განწყობის შექმნას. გაგვაოცა ქუთაისელ გულშემატკივართა რაოდენობამ (ქუთაისში ხომ საქართველოს არ უთამაშია) და სარაგბო კულტურამ. ტრადიციული ქართული სტუმართმოყვარეობის წყალობით, ყველა გუნდს მაქსიმალურად კომფორტული პირობები შეექმნა. სრკ-ს თანამშრომელთა უმცირესი დეტალების მიმართ ყურადღებამ, ენთუზიაზმმა და პროფესიონალისზმა, სასტუმროებისა და ინფრასტრუქტურის შესანიშნავმა არჩევანმა, კარგად გამართულმა მომსახურებამ, ხელი შეუწყო არაჩვეულებრივი ტურნირის ჩატარებას, რომელმაც ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა" - ვკითხულობთ მსოფლიო რაგბის მოხსენებაში. "ის, რომ ყველა მონაწილე გუნდმა ტურნირს 90% შეფასება მიანიჭა, იმაზე მეტყველებს, რომ ისინი საუცხოოდ გრძნობდნენ თავს საქართველოში. ეს შედეგები წინა წლებთან შედარებით ნამდვილად გამორჩეულია და ასახავს მასპინძელი რაგბის კავშირის მაღალ პროფესიონალიზმსა და სითბოს. საქართველოს რაგბის კავშირი, ქართული სარაგბო თემი, ქომაგები და მთელი ქვეყანა უნდა ამაყობდეს ამ შედეგით, ვინაიდან საქართველოში ჩატარებულმა ტურნირმა ერთი ასად ასწია მომავალი მსოფლიო რაგბის 20 წლამდელთა ჩემპიონატის თამასა" - განაცხადა მსოფლიო რაგბის ტურნირების დირექტორმა საიმონ ქიბლმა. [post_title] => ახალი სტანდარტი საქართველოსგან: 20-წლამდელთა ჩემპიონატმა უმაღლესი შეფასება მიიღო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhali-standarti-saqartvelosgan-20-wlamdelta-chempionatma-umaghlesi-shefaseba-miigho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-01 10:32:13 [post_modified_gmt] => 2017-08-01 06:32:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=150234 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 104015 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-01-25 16:30:58 [post_date_gmt] => 2017-01-25 12:30:58 [post_content] => მსოფლიო რაგბის წარმომადგენელი ინგლისელი სპეციალისტები საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფებიან. ჩამოსვლის მთავარი მიზანი 2017 წლის 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატისათვის მიმდინარე სამზადისის და საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებული პროცესის გაცნობაა. მსოფლიოს ჩემპიონატი უმაღლეს დონეზე უნდა ჩავატაროთ „მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატი უმაღლეს დონეზე უნდა ჩავატაროთ. სპორტისა და რაგბის მოყვარულებს მართლად დიდი ზეიმი ელით. ჩვენ, საქართველოს რაგბის კავშირთან ერთად ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს ზეიმი შედგეს და საქართველო კიდევ უფრო ღირსეულად წარმოჩინდეს მთელი მსოფლიოს თვალწინ", - განაცხადა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა მსოფლიო რაგბის ტურნირების ინპექტირების ჯგუფის წევრებთან შეხვედრისას. 20-წლამდელ მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატი 2017 წლის 31 მაისიდან 18 ივნისის ჩათვლით თბილისსა და ქუთაისში გაიმართება მსოფლიოს 12 უძლიერესი ნაკრების მონაწილეობით. ახალგაზრდა ქართველ ბორჯღალოსნებს C ჯგუფში არგენტინის, საფრანგეთისა და სამხრეთ აფრიკის წინააღმდეგ მოუწევთ ბრძოლა, A ჯგუფში ითამაშებენ ავსტრალია, ინგლისი, სამოა და უელსი, ხოლო B ჯგუფში ირლანდია, იტალია, ახალი ზელანდია და შოტლანდია. ჯგუფური ეტაპის მატჩები თბილისში ავჭალის სტადიონზე და ქუთაისში, აია არენაზე შედგება, ხოლო საპლეიოფო ეტაპი და ფინალები ავჭალასა და მიხეილ მესხის სტადიონზე გაიმართება. ტარიელ ხეჩიკაშვილი: „როგორც ჩვენმა უცხოელმა პარტნიორებმა აღნიშნეს, მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატისათვის მოსამზადებლად გაწეული სამუშაოთი კმაყოფილნი არიან. რაც უფრო მეტად გვიახლოვდება ეს უმნიშვნელოვანესი სპორტული ღონისძიება, მსგავსი შეხვედრები კიდევ უფრო ხშირად გაიმართება იმისათვის, რომ ყველანაირი დეტალი გავითვალისწინოთ და მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატი უმაღლეს დონეზე ჩავატაროთ". მსოფლიომ ამოცანად ელიტაში შესვლა დაგვისახა გოჩა სვანიძე (საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი): „მსოფლიო რაგბის ინსპექტირების ჯგუფის წევრები მორიგი ვიზით იმყოფებიან საქართველოში. დიდებს შორის მსოფლიოს ჩემპიონატის შემდეგ, 20-წლამდელთა პირველობა მეორეა თავისი მნიშვნელობით და ამიტომაც მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატი ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიო პირველობა პირველად ტარდება ისეთ ქვეყანაში, რომელიც არ შედის ელიტარული სარაგბო ქვეყნების რიცხვში, თუმცა ეს გადაწყვეტილება თავის დროზე მსოფლიო რაგბმა იმ მიზეზით მიიღო, რომ საქართველოში რაგბი ძალზე პოპულარულია, ძალზე სწრაფი ნაბიჯებით ვითარდება და პროგრესირებს. გამორჩეულები ვართ ამ მხრივ და სამომავლოდ მსოფლიო რაგბმა მთავარ ამოცანად დაგვისახა კიდეც ელიტაში შესვლა უახლოესი 10 წლის განმავლობაში. მსოფლიო რაგბისთან საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს, მათ კარგად ესმით პრობლემებიც და განვითარების პერსპექტივებიც". საქართველოში საუკეთესო ჩემპიონატი გველის საიმონ ქიბლი (მსოფლიო რაგბის ტურნირების ტექნიკური დირექტორი): „საქართველოში რამდენიმედღიანი ვიზიტით ვიმყოფებით, მოვინახულეთ ქუთაისის სარაგბო ბაზა და შევამოწმეთ თუ როგორ მიმდინარეობს მოედნების კეთილმოწყობის სამზადისი. რაგბის კავშირის წარმომადგენლებთან ერთად გვქონდა შეხვედრა სპორტის მინისტრთან, სადაც ძირითადად საუბარი იყო სარაგბო ინფრასტრუქტურაზე, მოედნების რაოდენობაზე ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილე უმაღლესი კლასის ნაკრებებისათის. საქართველოს რაგბის კავშირი მართლაც განსაკუთრებული მონდომებით მუშაობს და ბრწყინვალედ ართმევს თავს დაკისრებულ ამოცანებს. რა თქმა უნდა, სამინისტროს მხარდაჭერა იმის თქმის საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩემპიონატი ძალზე წარმატებული იქნება და ყველაფერი უმაღლეს დონეზე ჩაივლის, დასახულ მიზნებს გეგმაზომიერად მივყვებით და გვჯერა, რომ საუკეთესო ჩემპიონატი გველის, რომელიც 31 მაისიდან 18 ივნისის ჩათვლით გაიმართება". [post_title] => საქართველო მოვალეობას თავს ბრწყინვალედ ართმევს: მსოფლიო რაგბი ადგილზე გვამოწმებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-movaleobas-tavs-brwyinvaled-artmevs-msoflio-ragbi-adgilze-gvamowmebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-25 16:30:58 [post_modified_gmt] => 2017-01-25 12:30:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=104015 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 150506 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-02 11:21:37 [post_date_gmt] => 2017-08-02 07:21:37 [post_content] => 1 აგვისტოს, სპორტის მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა სამინისტროში უმასპინძლა ევროპის ჩემპიონატიდან დაბრუნებულ თავისუფალ და ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე ჭაბუკთა ნაკრებებს. პატარა მოჭიდავეებმა წარმატებით იასპარეზეს 24-30 ივლისს, სარაევოში გამართულ ჭაბუკ მოჭიდავეთა ევროპის ჩემპიონატზე. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა 2 ოქროს, 1 ვერცხლის და 2 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა და მე-4 გუნდური ადგილი დაიკავა. კიდევ უფრო შთამბეჭდავი იყო ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების შედეგი - 2 ოქრო, 1 ვერცხლი, 4 ბრინჯაო და 1 გუნდური ადგილი. აღსანიშნავია, მარიამ კარელიძის (40 კგ) ბრინჯაოს მედალი, რომელმაც საქართველოს ისტორიული მედალი მოუტანა - ამ დრომდე მოჭიდავეებს გოგონათა შორის ევროპის ჩემპიონატზე მედალი არ ქონიათ. მოჭიდავეებთან შეხვედრას დაესწრო მინისტრის მოადგილე შალვა გოგოლაძე. ტარიელ ხეჩიკაშვილმა მოჭიდავეებს და ნაკრების მწვრთნელებს მადლობა გადაუხადა და ევროპირველობაზე მოპოვებული წარმატება მიულოცა. ბოსნია; სარაევო; 24-30 ივლისი; ჭაბუკ მოჭიდავეთა ევროპის ჩემპიონატი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრები გიორგი გეგელაშვილი (46 კგ) - ოქრო გიორგი ჭოლაძე (42 კგ) - ოქრო ვლადიმერ გამყრელიძე (54 კგ) - ვერცხლი თორნიკე ქათამაძე (58 კგ) - ბრინჯაო მე-4 გუნდური ადგილი ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრები ბექა გურული (54 კგ) - ოქრო გიორგი შოთაძე (58 კგ) - ოქრო გიორგი ცოფურაშვილი (76 კგ) - ვერცხლი აკაკი ოსიაშვილი (50 კგ) - ბრინჯაო ოთარ აბულაძე (63 კგ) - ბრინჯაო დავით სოლოღაშვილი (69 კგ) - ბრინჯაო 1 გუნდური ადგილი ქალები მარიამ კარელიძე (40 კგ) - ბრინჯაო [post_title] => ჭაბუკ მოჭიდავეთა ნაკრების 12 მედალი ევროპის ჩემპიონატზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chabuk-mochidaveta-nakrebis-12-medali-evropis-chempionatze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-02 11:22:57 [post_modified_gmt] => 2017-08-02 07:22:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=150506 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 46765c2496d96cb290d5ac229b50124e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )