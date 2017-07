WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => gamodzieba [2] => gamokitkhva [3] => muqara [4] => tatia-dolidze [5] => qartvelta-marshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146928 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => gamodzieba [2] => gamokitkhva [3] => muqara [4] => tatia-dolidze [5] => qartvelta-marshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146928 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => gamodzieba [2] => gamokitkhva [3] => muqara [4] => tatia-dolidze [5] => qartvelta-marshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => gamodzieba [2] => gamokitkhva [3] => muqara [4] => tatia-dolidze [5] => qartvelta-marshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146928) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1918,2192,5179,17077,107,9430) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146864 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-17 17:08:35 [post_date_gmt] => 2017-07-17 13:08:35 [post_content] => ”ქართული ოცნების” თბილისის მერობის კანდიდატი, კახა კალაძე, facebook-ის საკუთარ გვერდზე, სავარაუოდ, "ქართული მარშის" წევრების მხრიდან თათია დოლიძეზე განხორციელებულ სექსუალურ მუქარას ეხმაურება. იგი გმობს დაპირისპირების აგრესიულ ფორმას და ოპონირების ღირსეულ ფორმებზე საუბრობს. „ჩვენს ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს პოლიტიკურ ნიადაგზე აგრესიული დაპირისპირება და ადამიანების შეურაცხყოფა. წარმოუდგენელია, აცხადებდე, რომ იცავ ყველაფერ იმას, რაც ღირებულია ჩვენი ქვეყნისთვის - სტუმართმოყვარეობა, ტოლერანტობა, ქალისადმი პატივისცემა და ვაჟკაცობა და, რეალურად, საქციელით ამას ყველაფერს ზურგით უდგებოდე. "საზოგადოება, პოლიტიკური კულტურა ვერ განვითარდება ასეთი სტილის ოპონირების პირობებში. განსხვავებულ, მიუღებელ აზრს პატივს თუ არ ვცემთ, იმის უნარი მაინც უნდა გვქონდეს, საკუთარი აზრი ისე ჩამოვაყალიბოთ და დავუპირისპიროთ, რომ ადამიანებს ღირსება არ შევულახოთ. მოვუწოდებ ყველა საჯარო პირს, პოლიტიკურად აქტიურ მოქალაქეებს - იმოქმედეთ, ისაუბრეთ და დაუპირისპირდით ოპონენტებს მორალის, ადამიანობის და პოლიტიკური კულტურის ფარგლებში“, - ნათქვამია კალაძის განცხადებაში. [post_title] => კახა კალაძე თათია დოლიძის მიმართ გამოთქმულ მუქარას ეხმაურება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakha-kaladze-tatia-dolidzis-mimart-gamotqmul-muqaras-ekhmaureba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-17 17:08:35 [post_modified_gmt] => 2017-07-17 13:08:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146864 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 146857 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-17 16:49:15 [post_date_gmt] => 2017-07-17 12:49:15 [post_content] => თბილისში, უზნაძის ქუჩის 117-ში ყელგამოჭრილი გოგონა იპოვეს. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ამ ეტაპზე დაკავებული არავინაა. მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ადგილობრივი მისახლეობა ამბობს, რომ გოგონას ჭრილობა ყელის არეში აქვს მიყენებული. თუმცა სხვა დეტალები ჯერჯერობით არ ხმაურდება. [post_title] => უზნაძის ქუჩაზე ყელგამოჭრილი გოგო იპოვეს - გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uznadzis-quchaze-yelgamochrili-gogo-ipoves-gamodzieba-ganzrakh-mkvlelobis-mukhlit-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-17 16:49:15 [post_modified_gmt] => 2017-07-17 12:49:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146857 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 146821 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-17 16:04:41 [post_date_gmt] => 2017-07-17 12:04:41 [post_content] => შსს-ს ინფორმაციით, დეზერტირების ბაზარში მომხდარი ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია. ამ წუთებში სამუშაოები კვლავ გრძელდება, რათა კვლავ არ მოხდეს აალება. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, ადგილზე 10 სახანძრო-სამაშველო ჯგუფი და 50 მეხანძრე-მაშველი მუშაობს. მათივე ინფორმაციით, ხანძარი ბაზრის საწყობის ტერიტორიაზე გაჩნდა. ხანძრის გაჩენის მიზეზებს გამოძიება დაადგენს. ზარალის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="146830,146831,146832,146833,146834,146835,146836,146837,146838,146839,146840,146841,146842,146843,146844"] [post_title] => დეზერტირების ბაზარში ხანძარი ლიკვიდირებულია [ფოტო] [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dezertirebis-bazarshi-khandzari-likvidirebulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-17 16:47:44 [post_modified_gmt] => 2017-07-17 12:47:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146821 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 146864 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-17 17:08:35 [post_date_gmt] => 2017-07-17 13:08:35 [post_content] => ”ქართული ოცნების” თბილისის მერობის კანდიდატი, კახა კალაძე, facebook-ის საკუთარ გვერდზე, სავარაუოდ, "ქართული მარშის" წევრების მხრიდან თათია დოლიძეზე განხორციელებულ სექსუალურ მუქარას ეხმაურება. იგი გმობს დაპირისპირების აგრესიულ ფორმას და ოპონირების ღირსეულ ფორმებზე საუბრობს. „ჩვენს ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს პოლიტიკურ ნიადაგზე აგრესიული დაპირისპირება და ადამიანების შეურაცხყოფა. წარმოუდგენელია, აცხადებდე, რომ იცავ ყველაფერ იმას, რაც ღირებულია ჩვენი ქვეყნისთვის - სტუმართმოყვარეობა, ტოლერანტობა, ქალისადმი პატივისცემა და ვაჟკაცობა და, რეალურად, საქციელით ამას ყველაფერს ზურგით უდგებოდე. "საზოგადოება, პოლიტიკური კულტურა ვერ განვითარდება ასეთი სტილის ოპონირების პირობებში. განსხვავებულ, მიუღებელ აზრს პატივს თუ არ ვცემთ, იმის უნარი მაინც უნდა გვქონდეს, საკუთარი აზრი ისე ჩამოვაყალიბოთ და დავუპირისპიროთ, რომ ადამიანებს ღირსება არ შევულახოთ. მოვუწოდებ ყველა საჯარო პირს, პოლიტიკურად აქტიურ მოქალაქეებს - იმოქმედეთ, ისაუბრეთ და დაუპირისპირდით ოპონენტებს მორალის, ადამიანობის და პოლიტიკური კულტურის ფარგლებში“, - ნათქვამია კალაძის განცხადებაში. [post_title] => კახა კალაძე თათია დოლიძის მიმართ გამოთქმულ მუქარას ეხმაურება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakha-kaladze-tatia-dolidzis-mimart-gamotqmul-muqaras-ekhmaureba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-17 17:08:35 [post_modified_gmt] => 2017-07-17 13:08:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146864 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 511 [max_num_pages] => 171 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1d3e95fafb736b49639912daab2f94a8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )