თათია დოლიძის გამოკითხვა დასრულდა

თათია დოლიძე შსს-ს თბილისის მთავარ სამმართველოში გამოკითხვაზე იმყოფება. ის თბილისის მთავარ სამმართველოში რამდენიმე წუთის წინ, მას შემდეგ მივიდა, რაც შსს-მ განაცხადა, რომ მის მიმართ განხორციელებულ მუქარაზე გამოძიება დაიწყო. სამმართველოში შესვლამდე მას კომენტარი არ გაუკეთებია. რამდენიმე საათის წინ კი, ვიდრე შსს-ს გამოძიებას დაიწყებდა, "ფორტუნასთან" განაცხადა, რომ ის იურისტებთან კონსულტაციებს გადიოდა. ამასთან, დილით შსს-ში "ფორტუნას" განუცხადეს, რომ უწყება რეაგირებას მხოლოდ თათია დოლიძის მიმართვის შემთხვევაში მოახდენდა. თუმცა, იურისტები აცხადებდნენ, რომ რეაგირებისთვის მიმართვა არ იყო საჭირო და შსს ვალდებული იყო, მოკვლევა დაეწყო, რადგან მუქარა სოციალური მედიით საჯაროდ გავრცელდა. მოგვიანებით კი შსს-მ განაცხადა, რომ საქმეზე გამოძიება, მიმართვის გარეშე, სისხლის სამართლის კოდექსის 151-ე მუხლით დაიწყო, რაც სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის დაზიანების ან ქონების განადგურების მუქარას ითვალისწინებს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფოტო

"ქართული ოცნების" თბილისის მერობის კანდიდატი, კახა კალაძე, facebook-ის საკუთარ გვერდზე, სავარაუოდ, "ქართული მარშის" წევრების მხრიდან თათია დოლიძეზე განხორციელებულ სექსუალურ მუქარას ეხმაურება. იგი გმობს დაპირისპირების აგრესიულ ფორმას და ოპონირების ღირსეულ ფორმებზე საუბრობს. „ჩვენს ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს პოლიტიკურ ნიადაგზე აგრესიული დაპირისპირება და ადამიანების შეურაცხყოფა. წარმოუდგენელია, აცხადებდე, რომ იცავ ყველაფერ იმას, რაც ღირებულია ჩვენი ქვეყნისთვის - სტუმართმოყვარეობა, ტოლერანტობა, ქალისადმი პატივისცემა და ვაჟკაცობა და, რეალურად, საქციელით ამას ყველაფერს ზურგით უდგებოდე. "საზოგადოება, პოლიტიკური კულტურა ვერ განვითარდება ასეთი სტილის ოპონირების პირობებში. განსხვავებულ, მიუღებელ აზრს პატივს თუ არ ვცემთ, იმის უნარი მაინც უნდა გვქონდეს, საკუთარი აზრი ისე ჩამოვაყალიბოთ და დავუპირისპიროთ, რომ ადამიანებს ღირსება არ შევულახოთ. მოვუწოდებ ყველა საჯარო პირს, პოლიტიკურად აქტიურ მოქალაქეებს - იმოქმედეთ, ისაუბრეთ და დაუპირისპირდით ოპონენტებს მორალის, ადამიანობის და პოლიტიკური კულტურის ფარგლებში“, - ნათქვამია კალაძის განცხადებაში. კახა კალაძე თათია დოლიძის მიმართ გამოთქმულ მუქარას ეხმაურება

შსს-მ თათია დოლიძის მიმართ განხორციელებულ მუქარაზე გამოძიება სსკ-ის 151-ე მუხლით დაიწყო, რაც სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის დაზიანების ან ქონების განადგურების მუქარას ითვალისწინებს. ამის შესახებ ინფორმაცია "ფორტუნას" შსს-ში დაუდასტურეს. როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, თეა პერტაიამ "ფორტუნასთან" განმარტა, შსს-მ დაიწყო გამოძიება საკუთარი ინიციატივით და თათია დოლიძეს მათთვის ჯერ არ მიუმართავს. რამდენიმე საათის წინ შსს-ში "ფორტუნასთან" ამ საკითხის კომენტარისას კი განაცხადეს, რომ საკითხზე გამოძიება ან მოკვლევა თათია დოლიძის მიმართვის გარეშე ვერ დაიწყებოდა. თუმცა, იურისტები განსხვავებულ კომენტარებს აკეთებდნენ და ამბობდნენ, რომ მედიაში და მათ შორის სოციალურ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციაზე მოკვლევა მიმართვის გარეშეც უნდა დაიწყოს. სისხლის სამართლის კოდექსი მუხლი 151. მუქარა 1. სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის დაზიანების ან ქონების განადგურების მუქარა, როდესაც იმას, ვისაც ემუქრებიან, გაუჩნდა მუქარის განხორციელების საფუძვლიანი შიში, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას ოთხმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) ჯგუფურად; ბ) არაერთგზის; გ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის, უმწეო მდგომარეობაში მყოფის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ან ორსული ქალის მიმართ, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას სამოცდაათიდან ორას საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. შსს-მ თათია დოლიძის მიმართ განხორციელებულ მუქარაზე გამოძიება დაიწყო