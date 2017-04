თავდაცვის მინისტრმა დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას პატივი მიაგო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => levan-izoria [1] => tavdacvis-ministri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123076 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => levan-izoria [1] => tavdacvis-ministri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123076 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => levan-izoria [1] => tavdacvis-ministri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => levan-izoria [1] => tavdacvis-ministri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123076) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1107,6082) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121777 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-11 13:28:34 [post_date_gmt] => 2017-04-11 09:28:34 [post_content] => თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ მისი უწყებისთვის ანტისარაკეტო სისტემის შეძენა პრიორიტეტულია. ლევან იზორიამ ამის შესახებ თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე ისაუბრა. „70% ჩვენს მიერ განსაზღვრული გეგმების შესრულებულია. დაგვრჩა ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება - აღჭურვილობა. მოდერნიზაციის ხუთი მიმართულება განვსაზღვრეთ და ყველაზე ცენტრალური იქნება ანტისარაკეტო სისტემის შექმნა, იმიტომ რომ ვერც ერთ დანაყოფს ვერ ექნება შანსი გაუმკლავდეს მტერს, თუ ის არ იქნა დაცული ამ ანტისარაკეტო სისტემით. ბევრჯერ მსმენია კრიტიკა, თითქოსდა ფლოტზე და ავიაციაზე უარს ვამბობთ. არაფერზე უარს არ ვამბობთ, ღმერთმა ქნას, რომ ყველაფერი შეგვეძლოს, უბრალოდ პრიორიტეტებს განვსაზღვრავთ ჩვენი ფინანსური შესაძლებლობებიდან და სამხედრო სტრატეგიიდან გამომდინარე და ვამბობთ - სჯობს არსებული ფინანსური შესაძლებლობები მივმართოთ იმისკენ, რაც ჩვენს თავდაცვას ყველაზე მეტად უზრუნველყოფს. რუსეთის ომმა სწორედ ეს გვაჩვენა, რომ შეიძლება გყავდეს რამდენიმე ბომბდამშენი, მაგრამ თუ მათი დაცულობსი ხარისხი ნულის ტოლია, შეიძლება ერთმა რაკეტამ მწყობრიდან გამოიყვანოს ათეულობით ბომბდამშენი“, - განაცხადა ლევან იზორიამ. [post_title] => თავდაცვის სამინისტროსთვის ანტისარაკეტო სისტემის შეძენა პრიორიტეტულია - იზორია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tavdacvis-saministrostvis-antisaraketo-sistemis-shedzena-prioritetulia-izoria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-11 13:28:34 [post_modified_gmt] => 2017-04-11 09:28:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121777 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 119088 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-31 13:12:36 [post_date_gmt] => 2017-03-31 09:12:36 [post_content] => უკრაინის თავდაცვის სამინისტროში გამართული შეხვედრის შემდეგ, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დელეგაციამ, ლევან იზორიას ხელმძღვანელობით, უკრაინის მინისტრთა კაბინეტში გადაინაცვლა. ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დარგში უკრაინის ვიცე-პრემიერთან ივანა კლიმპუშ-ცინცაძესთან შეხვედრაზე განხილვის მთავარი თემა საქართველოსა და უკრაინას შორის არსებული ორმხრივი თანამშრომლობა და მისი გაღრმავების პერსპექტივა იყო. ლევან იზორია მ ვიცე-პრემიერს საქართველოს თავდაცვის სისტემის ტრანსფორმაციის პროცესის, თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტის მიხედვით განსაზრული გეგმებისა და ნატო-საქართველოს ურთიერთობების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. როგორც მან აღნიშნა, მიმდინარე რეფორმირების პროცესი ნატოს სტანდარტების შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბებას ისახავს მიზნად. საუბარი შეეხო საერთაშორისო სამხედრო სწავლებებში საქართველოსა და უკრაინის ერთობლივ მონაწილეობასაც. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ორ ქვეყანას შორის არსებული თანამრომლობა დადებითად შეაფასა და აღნიშნა: „ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაში ძალიან კარგი და მზარდი დინამიკაა. შესაბამისად, წელს უკვე მაღალ დონეზე ვიზიტები იგეგმება. ჩვენ დავგეგმეთ ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების კონკრეტული გეგმები, მათ შორის საპარლამენტო დონეზეც. ეს ურთიერთობები მომავალში უფრო მაღალ ხარისხში იქნება აყვანილი“. თავის მხრივ, ივანა კლიმპუშ-ცინცაძემ სურვილი გამოთქვა, საქართველოს სამხედრო უწყებაში განხორციელებული რეფორმებთან დაკავშირებით უკრაინამ გამოცდილება გაიზიაროს და ვიზიტს სამომავლო ურთიერთობებში ახალი ინიციატივების საწყისი უწოდა. „ბოლო 7 წლის განმავლობაში მსგავსი სახის ვიზიტი პირველად განხორციელდა, რაც უკრაინული მხარის მიერ დადებითად აღიქმება. ვფიქრობ, ეს ვიზიტი საფუძვლად დაედება ახალ საერთო ინიციატივებს როგორც საქართველოსა და უკრაინას შორის არსებული თანამშრომლობის ფორმატში, ასევე ნატოს მიმართულებით. შეხვედრაზე მნიშვნელოვანი პროექტები განვიხილეთ, რომლებიც შესაძლოა გაგრძელდეს. საქართველომ მზადყოფნა გამოთქვა, უკრაინელი დაჭრილი სამხედროების ფსიქოლოგიულ რეაბილიტაციის პროცესში კვლავ გაგვიწიოს დახმარება. ჩვენ რეგიონსა და ნატოს ეგიდით დაგეგმილ საერთაშორისო წვრთნებში მონაწილეობის ინტერესიც გამოვხატეთ. სურვილი გვაქვს, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში განხორციელებული ტრანსფორმაციის პროცესთან დაკავშირებით გამოცდილება გავიზიაროთ. იმედი მაქვს, ერთად ბევრი საინტერესო საქმის გაკეთება შეგვიძლია და ველი, დაგეგმილი პროექტების განხორციელებას“, - აღნიშნა უკრაინის ვიცე-პრემიერმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ. [post_title] => ლევან იზორია: „საქართველო-უკრაინის ურთიერთობაში მზარდი დინამიკაა“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => levan-izoria-saqartvelo-ukrainis-urtiertobashi-mzardi-dinamikaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-31 13:12:36 [post_modified_gmt] => 2017-03-31 09:12:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=119088 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 112330 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-02 14:25:57 [post_date_gmt] => 2017-03-02 10:25:57 [post_content] => საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ „გენდერული თანასწორობის გაძლიერების, ასევე ქალებზე, მშვიდობისა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს (UNSC) რეზოლუციების განხორციელების“ შესახებ კონფერენცია გახსნა. კონფერენციაზე უსაფრთხოების სფეროში გენდერული თანასწორობის მიმართულებით არსებული მიღწევების კიდევ უფრო გაუმჯობესებების შესახებ ისაუბრეს. „ამ მიმართულებით პროცესები 2014 წლიდან წარმატებულად მიმდინარეობს. გვყავს კვალიფიციური წარმომადგენლები, დიდ დროს ვუთმობთ გენდერული თანასწორობის საკითხს, ვაფართოებთ ამ არეალს. გვინდა, რომ საერთაშორისო მისიების ფარგლებშიც გვყავდეს წარმომადგენლები, დავგეგმეთ ურთიერთობების გაღრმავებისა და შემდგომი განვითარების პერსპექტივები. მინდა კმაყოფილება გამოვთქვა საზოგადოების, არასამთავრობო სექტორის აქტიური ჩართულობის გამო“, - აღნიშნა ლევან იზორიამ. ღონისძიებაში მონაწილეობა საქართველოში სტუმრადმყოფმა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში მარიეტ შურმანმა მიიღო. „შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა და, განსაკუთრებით, თავდაცვის სამინისტრო დიდ ყურადღებას უთმობენ გენდერული თანასწორობის საკითხებს, რაც, ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანია არა მარტო ქალების მხარადსაჭერად, არამედ ხელს უწყობს სწრაფ გავითრებას, ეფექტური ცვლილებების განხორციელებასა და ინსტიტუტების მოდერნიზაციას. ძალიან კარგია მრგვალი მაგიდის ფორმატში დისკუსიების გამართვა, სადაც მონაწილეობენ ადამიანები სხვადასხვა ქვეყნიდან განსახვავებული შეხედულებებით და სადაც განიხილავენ საქართველოს გამოცდილებას ამ მიმართულებით. ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნულ პროცესში ჩართულები არიან არა მარტო თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინიტროს, არამედ სამოქალაქო საზოგადოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. საქართველო ლიდერია ამ კუთხით რეგიონში. გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა ჩვენს საზოგადოებას კიდევ უფრო გააძლიერებს“, - განაცხადა მარიეტ შურმანმა კონფერენციაზე ყურადღება გამახვილდა გენდერულ საკითხებში ნატოს პოლიტიკაზე, ასევე, გენდერული თანასწორობის განმტკიცებისა და ქალებზე, მშვიდობისა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს (UNSC) რეზოლუციების განხორციელების საკითხებზე. საუბარი შეეხო აღნიშნული რეზოლუციების იმპლემენტაციის თვალსაზრისით თავდაცვის სფეროში მიღწეულ პროგრესსა და დაგეგმილ ღონისძიებებს. ღონისძიების დაწყებამდე თავდაცვის მინისტრი ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენლს პირისპირ შეხვდა. ლევან იზორიამ და მარიეტ შურმანმა მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებში ქალთა მონაწილეობის გაეროს უშიშროების საბჭოს #1325 და შემდგომი რეზოლუციების განხორციელების შესახებ ისაუბრეს. კონფერენცია თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში (DIB) გაიმართა. ღონისძიებაში მონაწილეობა თავდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ლელა ჩიქოვანმა და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა, ბრიგადის გენერალმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ მიიღეს. კონფერენციას პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე ადამიანის უფლებათა და გენდერული თანასწორობის საკითხებში სოფო ჯაფარიძე, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ეკატერინე სხილაძე, გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და უსაფრთხოების სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ. [post_title] => თავდაცვის მინისტრმა გენდერული თანასწორობის საკითხზე კონფერენცია გახსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tavdacvis-ministrma-genderuli-tanasworobis-sakitkhze-konferencia-gakhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-02 14:25:57 [post_modified_gmt] => 2017-03-02 10:25:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=112330 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 121777 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-11 13:28:34 [post_date_gmt] => 2017-04-11 09:28:34 [post_content] => თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ მისი უწყებისთვის ანტისარაკეტო სისტემის შეძენა პრიორიტეტულია. ლევან იზორიამ ამის შესახებ თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე ისაუბრა. „70% ჩვენს მიერ განსაზღვრული გეგმების შესრულებულია. დაგვრჩა ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება - აღჭურვილობა. მოდერნიზაციის ხუთი მიმართულება განვსაზღვრეთ და ყველაზე ცენტრალური იქნება ანტისარაკეტო სისტემის შექმნა, იმიტომ რომ ვერც ერთ დანაყოფს ვერ ექნება შანსი გაუმკლავდეს მტერს, თუ ის არ იქნა დაცული ამ ანტისარაკეტო სისტემით. ბევრჯერ მსმენია კრიტიკა, თითქოსდა ფლოტზე და ავიაციაზე უარს ვამბობთ. არაფერზე უარს არ ვამბობთ, ღმერთმა ქნას, რომ ყველაფერი შეგვეძლოს, უბრალოდ პრიორიტეტებს განვსაზღვრავთ ჩვენი ფინანსური შესაძლებლობებიდან და სამხედრო სტრატეგიიდან გამომდინარე და ვამბობთ - სჯობს არსებული ფინანსური შესაძლებლობები მივმართოთ იმისკენ, რაც ჩვენს თავდაცვას ყველაზე მეტად უზრუნველყოფს. რუსეთის ომმა სწორედ ეს გვაჩვენა, რომ შეიძლება გყავდეს რამდენიმე ბომბდამშენი, მაგრამ თუ მათი დაცულობსი ხარისხი ნულის ტოლია, შეიძლება ერთმა რაკეტამ მწყობრიდან გამოიყვანოს ათეულობით ბომბდამშენი“, - განაცხადა ლევან იზორიამ. [post_title] => თავდაცვის სამინისტროსთვის ანტისარაკეტო სისტემის შეძენა პრიორიტეტულია - იზორია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tavdacvis-saministrostvis-antisaraketo-sistemis-shedzena-prioritetulia-izoria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-11 13:28:34 [post_modified_gmt] => 2017-04-11 09:28:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121777 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 46 [max_num_pages] => 16 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e67ff15901bc45bf0c7ff03424cf5bc9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )