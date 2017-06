თავდაცვის სამინისტრო: ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცების რაოდენობა არ შემცირდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tavdacvis-saministro [1] => avghanetshi-qartuli-jari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136298 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tavdacvis-saministro [1] => avghanetshi-qartuli-jari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136298 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 414 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tavdacvis-saministro [1] => avghanetshi-qartuli-jari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tavdacvis-saministro [1] => avghanetshi-qartuli-jari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136298) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16271,414) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130448 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-12 19:48:13 [post_date_gmt] => 2017-05-12 15:48:13 [post_content] => საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, დონეცკის რეგიონის სოფელ ნოვოლუგანსკოესთან საბრძოლო დავალებისას დაღუპული თადარიგის ოფიცრის გარდაცვალების გამო, ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს და დაღუპულის ოჯახს უსამძიმრებს. უწყების ცნობით, 1973 წელს დაბადებული დავით სიხარულიძე, 2010-2014 წლებში კრწანისის სასწავლო ცენტრში, განათლების სარდლობაში მსახურობდა. 2014 წელს მან შეიარაღებული ძალები საკუთარი გადაწყვეტილებით დატოვა და უკრაინაში გაემგზავრა. [post_title] => უკრაინაში ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ, თავდაცვის სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ukrainashi-qartveli-jariskacis-daghupvis-shesakheb-tavdacvis-saministro-ganckhadebas-avrcelebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-12 19:59:00 [post_modified_gmt] => 2017-05-12 15:59:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130448 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 127292 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-03 15:38:03 [post_date_gmt] => 2017-05-03 11:38:03 [post_content] => ხუთ სამინისტროში განხორციელებული რეორგანიზაციის შედეგად სამსახურიდან 2300 ადამიანი გაანთავისუფლეს. აქედან ყველაზე მეტი - 2250 თავდაცვის სამინისტროდან, ხოლო ყველაზე ცოტა -2 თანამშრომელი საგარეო საქმეთა სამინისტროდან. საჯარო მოხელეები გაანთავისუფლეს კულტურის, ინფრასტრუქტურის და დევნილთა სამინისტროდანაც. განთავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ, კვლევის შედეგებს ”ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია” ავრცელებს. ”რეორგანიზაცია კანონმდებლობის დარღვევას არ წარმოადგენს, მაგრამ პროცესი გამჭვირვალე და გასაგებ კრიტერიუმებზე უნდა იყოს დაფუძნებული, საჯარო უწყებებში კი რეორგანიზაციის პროცესი ხარვეზებით განხორციელდა” - განმარტავენ საია-ში. საია-ს განცხადებით, რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ვერ მიიღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, ასევე იუსტიციის, განათლების, სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტროსგან. [post_title] => სამინისტროებიდან გათავისუფლებული 2300 ადამიანი - რა მიზეზით დაატოვებინეს თანამშრომლებს სამსახური? [post_title] => დეპუტატებმა მეუღლეები თავდაცვის სამინისტროში დაასაქმეს - უწყებას ნეპოტიზმში ადანაშაულებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => deputatebma-meughleebi-tavdacvis-saministroshi-daasaqmes-uwyebas-nepotizmshi-adanashauleben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-29 16:23:33 [post_modified_gmt] => 2017-04-29 12:23:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126346 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 130448 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-12 19:48:13 [post_date_gmt] => 2017-05-12 15:48:13 [post_content] => საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, დონეცკის რეგიონის სოფელ ნოვოლუგანსკოესთან საბრძოლო დავალებისას დაღუპული თადარიგის ოფიცრის გარდაცვალების გამო, ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს და დაღუპულის ოჯახს უსამძიმრებს. უწყების ცნობით, 1973 წელს დაბადებული დავით სიხარულიძე, 2010-2014 წლებში კრწანისის სასწავლო ცენტრში, განათლების სარდლობაში მსახურობდა. 2014 წელს მან შეიარაღებული ძალები საკუთარი გადაწყვეტილებით დატოვა და უკრაინაში გაემგზავრა. 