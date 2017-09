თავდასხმა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრის შტაბზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ertiani-nacionaluri-modzraoba [1] => tavdaskhma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161827 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ertiani-nacionaluri-modzraoba [1] => tavdaskhma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161827 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2554 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ertiani-nacionaluri-modzraoba [1] => tavdaskhma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ertiani-nacionaluri-modzraoba [1] => tavdaskhma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161827) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2554,6606) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161014 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-07 12:18:49 [post_date_gmt] => 2017-09-07 08:18:49 [post_content] => საბურთალოზე, ალექსიძის ქუჩაზე, რუსეთის მოქალაქეს დაესხნენ თავს. გავრცელებული ინფორმაციით, მამაკაცს საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოში სამი უცნობი პირი დაესხა თავს. მომხდარი „ფორტუნას“ შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც დაუდასტურეს. შსს-ს ინფორმაციით, თავდასხმა დღეს დილით მოხდა. "სახეზეა ძარცვის ფაქტი და საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 178-ე მუხლით არის აღძრული. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები დამნაშავევვბის დასაკავებლად , მოქალაქე დაჭრილი არ არის,“ - განაცხადეს შსს- ში. [post_title] => თბილისში რუსეთის მოქალაქეს დაესხნენ თავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-rusetis-moqalaqes-daeskhnen-tavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 12:18:49 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 08:18:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161014 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 157383 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-28 11:34:59 [post_date_gmt] => 2017-08-28 07:34:59 [post_content] => "ნაციონალურმა მოძრაობამ" ყვარელში, ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის ტერიტორიაზე კახეთის მუნიციპალიტეტების მერობის კანდიდატები წარადგინა. ყვარელში "ნაციონალურ მოძრაობის" მერობის კანდიდატი ბესიკ იაშვილია, გურჯაანში - ნიკა ნიჟარაძე, ახმეტაში - შაქრო ტერტერაშვილი , თელავში - გიორგი ბოტკოველი, ლაგოდეხში - თორნიკე მაჭარაშვილი, დედოფლისწყაროში - ლევან ბაღაშვილი, სიღნაღში - ნონა მოდებაძე–გელაშვილი , საგარეჯოში კი გარსევან ბუხნიკაშვილია . კანდიდატები ამომრჩევლებს პარტიის ლიდერებმა წარმოუდგინეს . [post_title] => ენმ-მ კახეთის მუნიციპალიტეტების მერობის კანდიდატები წარადგინა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => enm-m-kakhetis-municipalitetebis-merobis-kandidatebi-waradgina [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-28 11:34:59 [post_modified_gmt] => 2017-08-28 07:34:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157383 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 155081 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-08-18 20:56:55 [post_date_gmt] => 2017-08-18 16:56:55 [post_content] => გერმანიაში, ქალაქ ვუპერტალში შეიარაღებული თავდასხმა მოხდა. ფეხით მოსიარულეებს ცივი იარაღით შეიარაღებული მამაკაცი თავს დაესხა, რის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, არიან დაჭრილები. როგორც ცნობილია, თავდამსხმელმა ტერიტორიიდან გაქცევა მოახერხა. ქალაქში მობილიზებულია სპეცრაზმი. მიმდინარეობს სამძებრო სამუშაოები. პოლიცია არ გამორიცხავს, რომ მომხდარ ინციდენტში რამდენიმე პირი იყოს ჩართული. [post_title] => გერმანიაში მამაკაცმა რამდენიმე ადამიანი დაჭრა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => germaniashi-mamakacma-ramdenime-adamiani-dachra [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-18 21:03:49 [post_modified_gmt] => 2017-08-18 17:03:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155081 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 161014 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-07 12:18:49 [post_date_gmt] => 2017-09-07 08:18:49 [post_content] => საბურთალოზე, ალექსიძის ქუჩაზე, რუსეთის მოქალაქეს დაესხნენ თავს. გავრცელებული ინფორმაციით, მამაკაცს საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოში სამი უცნობი პირი დაესხა თავს. მომხდარი „ფორტუნას“ შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც დაუდასტურეს. შსს-ს ინფორმაციით, თავდასხმა დღეს დილით მოხდა. "სახეზეა ძარცვის ფაქტი და საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 178-ე მუხლით არის აღძრული. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები დამნაშავევვბის დასაკავებლად , მოქალაქე დაჭრილი არ არის,“ - განაცხადეს შსს- ში. [post_title] => თბილისში რუსეთის მოქალაქეს დაესხნენ თავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-rusetis-moqalaqes-daeskhnen-tavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 12:18:49 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 08:18:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161014 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 109 [max_num_pages] => 37 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e24c4f8293552d931f6ef4bb1f039c31 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )