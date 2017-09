თავისუფალი ვაჭრობა ახლა უკვე ამერიკასთან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamar-chugoshvili [1] => tavisufali-vachroba-amerikastan [2] => saparlamento-delegacia [3] => amerikashi-viziti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164357 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamar-chugoshvili [1] => tavisufali-vachroba-amerikastan [2] => saparlamento-delegacia [3] => amerikashi-viziti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164357 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9386 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tamar-chugoshvili [1] => tavisufali-vachroba-amerikastan [2] => saparlamento-delegacia [3] => amerikashi-viziti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tamar-chugoshvili [1] => tavisufali-vachroba-amerikastan [2] => saparlamento-delegacia [3] => amerikashi-viziti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (164357) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19273,19272,9386,19271) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 163912 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-15 12:01:38 [post_date_gmt] => 2017-09-15 08:01:38 [post_content] => საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის, თამარ ჩუგოშვილის, ხელმძღვანელობით, აშშ-ში ვიზიტის განაგრძობს. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, დელეგაციის წევრები ვაშინგტონში სენატორ კორი გარდნერს შეხვდნენ. შეხვედრის მთავარი თემა აშშ-ის სენატის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ რეზოლუციის მხარდაჭერის საკითხი იყო. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრებმა სენატორ კორი გარდნერს რეზოლუციის მხარდაჭერა სთხოვეს. თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით, მნიშვნელოვანია, რომ სენატმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ რეზოლუცია მიიღოს და დოკუმენტს ორპარტიული მხარდაჭერა ჰქონდეს. „ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რომ სენატორებმა მხარი დაუჭირონ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ რეზოლუციას. მსგავსი რეზოლუცია უკვე მიღებულია კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის მიერ და ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სენატშიც მსგავსი დოკუმენტის ორპარტიული მხარდაჭერა მოხდეს - როგორც რესპუბლიკული პარტიის, ასევე დემოკრატების. ჩვენ მივიღეთ პირობა, რომ სენატორი დაინტერესდება ამ საკითხით და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შეურთდება იმ ხელმომწერთა სიას, რომლებიც უკვე მხარს უჭერენ ამ რეზოლუციას. ჩვენთვის, საქართველოსთვის, ამერიკის მაღალი პოლიტიკური წრეების მიერ ამ დოკუმენტის მიღება ძალიან მნიშვნელოვნი იქნება,“ - აღნიშნა თამარ ჩუგოშვილმა. საპარლამეტო დელეგაციის წევრის, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის, სერგი კაპანაძის, განცხადებით, აშშ-ის სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის მიერ მკაცრი რეზოლუციების მიღება მნიშვნელოვანია ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე (PACE) უკრაინის დელეგაცია საქართველოს წარმომადგენლებს სთხოვდა, მიხეილ სააკაშვილისთვის მოქალაქეობა დაებრუნებინათ და „მათთვის მოეშორებინათ", ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი „ფეისბუქზე" წერს. „ე.ი. მიშაზე დიდად კომენტარები არ ღირს, მაგრამ რადგან თავს გვახსენებს მაინც დავწერ. პასეს ბოლო სესიაზე უკრაინის დელეგაციის ხელმძღვანელიდან დაწყებული, სხვა წევრებით გაგრძელებული, ყველა გვეხვეწებოდა ამ კაცს საქართველოს მოქალაქეობა დაუბრუნეთ და მოგვაშორეთ აქედანო (შეგვიძლია ოფიციალურ თხოვნად ჩავთვალოთ). მოკლედ, უკვე მეორე ქვეყანა ცდილობს როგორმე თავიდან მოიშოროს," - წერს ჩუგოშვილი. კონსტიტუციის პროექტში, რომელიც ამჟამად არის შემუშავებული, ცვლილებები შევა, თუმცა, პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი მოსალოდნელ ცვლილებებს ვერ აკონკრეტებს. მისი თქმით, საკონსტიტუციო კომისიას წინ აქვს საყოველთაო-სახალხო განხილვები, საკომიტეტო მოსმენები, რაც იმის წინაპირობაა, რომ კონსტიტუციის ამჟამინდელ პროექტში, შესაძლოა, ცვლილებები შევიდეს. "საერთო-სახალხო განხილვების პროცესი, ისევე როგორც შემდგომ უკვე საკომიტეტო და სასესიო განხილვები, გულისხმობს იმას, რომ გარკვეული ცვლილებები მოხდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამ პროცედურას აზრი არ ექნებოდა და ფორმალობა იქნებოდა. ვაპირებთ მოვისმინოთ მოსახლეობის მოსაზრებები ისევე როგორც აქტიური განხილვები გვქონდეს საპარლამენტო მუშაობის პროცესში. ასე, რომ კონსტიტუციის პროექტში გარკვეული ცვლილებები მოხდება, თუმცა რას შეეხება ზუსტად ეს ცვლილებები, ახლა ვერ გეტყვით. ბევრჯერ გვაქვს ნათქვამი, რომ ამ პროექტთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი სხვადასხვა პოლიტიკური ინტერესი იკვეთება სხვადასხვა პირების მხრიდან და შესაბამისად, სრულიად განსხვავებული მოსაზრებები გვესმის. ამიტომ, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გარე ობიექტური დამკვირვებლების მოსაზრებები, რომ სისტემურად სწორი გადაწყვეტილება მივიღოთ. ჩვენ გვექნება ვენეციის კომისიის დასკვნაც და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, გარკვეული ცვლილებები საბოლო პროექტში აისახება", - განაცხადა თამარ ჩუგოშვილმა. 