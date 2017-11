“თავზე ტომარა ჩამოაცვეს და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს” – მიხეილ სააკაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => gataceba-kievshi [2] => tamaz-shavshishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188299 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => gataceba-kievshi [2] => tamaz-shavshishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188299 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 520 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => gataceba-kievshi [2] => tamaz-shavshishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => gataceba-kievshi [2] => tamaz-shavshishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188299) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21252,21253,520) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 188235 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-17 17:01:07 [post_date_gmt] => 2017-11-17 13:01:07 [post_content] => საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, კიევში სახლიდან „რუსთავი-2“-ის ჟურნალისტი თამაზ შავშიშვილი გაიტაცეს. სააკაშვილის თქმით, ჟურნალისტს აკრედიტაცია ჰქონდა უკრაინაში. როგორც მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, მას თავზე ტომარა ჩამოაფარეს, ხელბორკილები დაადეს და დაუდგენელი მიმართულებით წაიყვანეს. „რუს ჟურნალისტებს, რომლებიც უკრაინის წინააღმდეგ მოქმედებენ, ხელბორკილებს ადებენ? არა! ვინაიდან პოროშენკო მედვედჩუკის მეშვეობით პუტინთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. პოროშენკო პუტინთან გარიგებაზე მიდის. ჩემი დაკავება პუტინს უნდა. ის, რომ პოროშენკო ნაბიჯ-ნაბიჯ ასრულებს ამას, ეს პუტინის თამაშია. ვაცხადებ, რომ აქ ნადირობენ იმ ხალხზე, ვინც რუსეთს ებრძოდა. ნადირობენ იმ ჟურნალისტებზე, ვინც რუსეთის საწინააღმდეგო კამპანიაში იყო ჩართული. მე არ მეშინია შენი, პეტია! მე მაინც კუთხეში მივამწყვდევ ოლიგარქებს. უკრაინელ ხალხთან ერთად გავიმარჯვებ!“ - დასძინა მან. [post_title] => „რუსთავი-2“-ის ჟურნალისტს თავზე ტომარა ჩამოაფარეს - მიხეილ სააკაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavi-2-is-djurnalists-tavze-tomara-chamoafares-mikheil-saakashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-17 17:01:07 [post_modified_gmt] => 2017-11-17 13:01:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188235 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 186448 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-12 19:07:18 [post_date_gmt] => 2017-11-12 15:07:18 [post_content] => ოდესის ყოფილი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი მომავალი კვირიდან უმაღლეს რადასთან „კარვების ქალაქის“ კიდევ უფრო გაფართოებას აანონსებს, რომელიც მისი თქმით, საწრთვნელი ბანაკი იქნება. სააკაშვილის თქმით, ამ ბანაკში ადამიანები მშვიდობიანი დემოკრატიული მეთოდებით ბრძოლას შეისწავლიან. „ხვალიდან აქ უკვე დამატებით ადამიანები შევლენ, რომლებიც მშვიდობიანი, დემოკრატიული ბრძოლის მეთოდებს შეისწავლიან. ახალი ადამიანები მზად იქნებიან მართონ სახელმწიფო ამათ ნაცვლად“, - განაცხადა სააკაშვილმა რადასთან გამართულ მარშზე. მისივე თქმით, ორგანიზატორებს უკვე აქვთ ყველაფერი ასეთი ბანაკის ორგანიზებისთვის. სააკაშვილის განმარტებით, ასეთი ბანაკი დაახლოებით, ერთი თვის განმავლობაში იმუშავებს. როგორც სააკაშვილმა მარშის მონაწილეებს უთხრა, საინფორმაციო ბლოკადის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში ყველა რეგიონში საინფორმაციო ცენტრები გაიხსნება, რომლებიც საინფორმაციო ფურცლებს დაარიგებენ. უმაღლეს რადასთან კი, ყოველ კვირას სახალხო მარში გაიმართება. სააკაშვილმა კიდევ ერთხელ გააჟღერა საკუთარი წინადადება, 3 დეკემბრიდან უკრაინის პრეზიდენტის წინააღმდეგ სახალხო იმპიჩმენტის დაწყების შესახებ. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="186450,186451,186452,186453,186454,186455,186456,186457,186458"] [post_title] => "აღშფოთებულთა მარში" - მიხეილ სააკაშვილი რადასთან საწვრთნელ ბანაკს ხსნის (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aghshfotebulta-marshi-mikheil-saakashvili-radastan-sawvrtnel-banaks-khsnis-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-12 19:07:51 [post_modified_gmt] => 2017-11-12 15:07:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186448 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 186261 [post_author] => 19 [post_date] => 2017-11-10 23:39:57 [post_date_gmt] => 2017-11-10 19:39:57 [post_content] => როგორც იქნა, ავიაკომპანიის წარმომადგენლის მეშვეობით გადმომცეს ჩემი შვილი, გეგონება ბანდეროლი იყო, - დაწერა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა და ოდესის ოლქის ყოფილმა გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმა „ფეისბუქის“ პირად გვერდზე. მისი თქმით, სანამ აეროპორტში იმყოფებოდა, სხვა მგზავრებისგან კანონის დარღვევის ბევრი სხვა ისტორია მოისმინა. მანამდე მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მისი 11 წლის შვილი ბორისპოლის აეროპორტში ჰყავდათ დაკავებული. „ორი საათის წინ ბორისპოლის აეროპორტში დააკავეს ჩემი 11 წლის შვილი და მასთან მყოფი საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სამსახურის თანამშრომელი. სახელმწიფო დაცვის თანამშრომელი, რომელიც თან ახლდა ჩემს შვილს, ოფიციალურ მივლინებაში იმყოფება. მათ ყველა საბუთი წესრიგში აქვთ, მაგრამ ორი საათია უკვე, რაც ცალკე ოთახში ჰყავთ გადაყვანილი, მიზეზების ახსნის გარეშე. აეროპორტში მივდივარ, რათა გავარკვიო, თუ რა ხდება“, - დაწერა მიხეილ სააკაშვილმა. ამის შემდეგ ის აერპორტში მივიდა, საიდანაც მომხდარის შესახებ ვიდეომიმართვა გაავრცელა. „დაცვის თანამშრომელი, რომელიც ჩემს შვილს თან ახლდა, ექვსმა მესაზღვრემ დააკავა. კონსტიტუციის თანახმად, ჩემი შვილი დაცვის ქვეშ მყოფი ობიექტია. დაცვის თანამშრომელი თვითმფრინავში ჩასვეს. თქვეს, რომ ჩემს შვილს აქ გადმომცემდნენ. აქ არავინ იყო. ჩვენ ახლახან მოვედით. ავიაკომპანიაში არაფერი იციან. ამბობენ, რომ შსს დანიშნულების ადგილამდე მიიყვანს, თითქოს ეს ბანდეროლი იყოს. ეს ყველა კანონის დარღვევაა. სპეციალურად გამოვედი პირდაპირ ეთერში. აქ ვდგავარ. სრული იდიოტები ხართ. მომეცით ჩემი შვილი. ჭკუიდან გადახვედით?! 40 წუთია, სადღაც გაქრა. ის არასრულწლოვანია. სად არის ჩემი შვილი?! პოროშენკოს ვეკითხები, სად არის ჩემი შვილი?! პეტია, მოგეწონებოდა, შენს შვილს ასე რომ მოქცეოდნენ?! სწრაფად მომეცით ჩემი შვილი!“, - განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა „ფეისბუქის“ პირად გვერდზე გავრცელებულ ვიდეოში. [post_title] => მიხეილ სააკაშვილი - „როგორც იქნა გადმომცეს ჩემი შვილი, გეგონება ბანდეროლი იყო“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mikheil-saakashvili-rogorc-iqna-gadmomces-chemi-shvili-gegoneba-banderoli-iyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 23:39:57 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 19:39:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186261 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 188235 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-17 17:01:07 [post_date_gmt] => 2017-11-17 13:01:07 [post_content] => საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, კიევში სახლიდან „რუსთავი-2“-ის ჟურნალისტი თამაზ შავშიშვილი გაიტაცეს. სააკაშვილის თქმით, ჟურნალისტს აკრედიტაცია ჰქონდა უკრაინაში. როგორც მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, მას თავზე ტომარა ჩამოაფარეს, ხელბორკილები დაადეს და დაუდგენელი მიმართულებით წაიყვანეს. „რუს ჟურნალისტებს, რომლებიც უკრაინის წინააღმდეგ მოქმედებენ, ხელბორკილებს ადებენ? არა! ვინაიდან პოროშენკო მედვედჩუკის მეშვეობით პუტინთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. პოროშენკო პუტინთან გარიგებაზე მიდის. ჩემი დაკავება პუტინს უნდა. ის, რომ პოროშენკო ნაბიჯ-ნაბიჯ ასრულებს ამას, ეს პუტინის თამაშია. ვაცხადებ, რომ აქ ნადირობენ იმ ხალხზე, ვინც რუსეთს ებრძოდა. ნადირობენ იმ ჟურნალისტებზე, ვინც რუსეთის საწინააღმდეგო კამპანიაში იყო ჩართული. მე არ მეშინია შენი, პეტია! მე მაინც კუთხეში მივამწყვდევ ოლიგარქებს. უკრაინელ ხალხთან ერთად გავიმარჯვებ!“ - დასძინა მან. [post_title] => „რუსთავი-2“-ის ჟურნალისტს თავზე ტომარა ჩამოაფარეს - მიხეილ სააკაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavi-2-is-djurnalists-tavze-tomara-chamoafares-mikheil-saakashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-17 17:01:07 [post_modified_gmt] => 2017-11-17 13:01:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188235 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 217 [max_num_pages] => 73 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d8122137dc11fc559ba67f4ecb2e3e57 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )