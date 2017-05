თაყვანისმცემლები ქეითი პერის ფორმებით აღფრთოვანდნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => keti-peri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130374 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => keti-peri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130374 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1304 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => keti-peri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => keti-peri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130374) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1304) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122120 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-12 14:15:49 [post_date_gmt] => 2017-04-12 10:15:49 [post_content] => კეტი პერისა და ორლანდო ბლუმის დაშორებიდან ერთ თვეზე მეტი გავიდა, თუმცა წყვილის რომანი აქტუალობას არ კარგავს, რადგან ამ მომენტამდე უცნობია ურთიერთობის დასრულების რეალური მიზეზი. დაშორებაზე პირველად კომენტარი ბლუმმა გააკეთა: „ყველა ჩემს ყოფილთან კარგი ურთიერთობა მაქვს და ასეა ამ შემთხვევაშიც. მაგალითად მე და მირანდას გვყავს საერთო შვილი და ვთვლი, რომ ორივე არაჩვეულებრივი მშობლები ვართ“. მსახიობმა ქსელში გავრცელებულ თავის შიშველ ფოტოებზეც გააკეთა კომენტარი და განაცხადა, რომ ასეთ რამეს არასოდეს დაუშვებდა, რომ სცოდნოდა რა მოჰყვებოდა. მისი თქმით იმ ადგილზე ის და ქეითი 5 დღის მანძილზე მარტოები იყვნენ, ამიტომ ახლოს ვინმეს ყოფნას ვერც წარმოიდგენდა. „აქედან ვაკეთებ ერთ დასკვნას: არასოდეს უნდა იგრძნო თავი თავისუფლად და მოდუნებულად“. [gallery link="file" columns="4" ids="122121,122122,122123,122124"] [post_title] => ორლანდო ბლუმმა კეტი პერისთან დაშორებასა და შიშველ ფოტოებზე პირველად ისაუბრა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => orlando-blumma-keti-peristan-dashorebasa-da-shishvel-fotoebze-pirvelad-isaubra [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-12 14:15:49 [post_modified_gmt] => 2017-04-12 10:15:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122120 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 118921 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-31 10:48:43 [post_date_gmt] => 2017-03-31 06:48:43 [post_content] => ცოტა ხნის წინ ფესტივალ „გლასტონბერის“ ლაინაპი გახდა ცნობილი. ჰედლაინერების, ედ შირანის, Foo Fighters-სა და Radiohead-ის გარდა, ღონისძიებაზე პირველად გამოვა კეტი პერი, რომელმაც თავის განცდებზე „ინსტაგრამზე“ ისაუბრა. „ერთი სული მაქვს, როდის შეგხვდებით. იმედი მაქვს მაგ დროისთვის არ გავცივდები“, - იხუმრა მომღერალმა. ფესტივალზე დასასწრები ბილეთები უკვე გაყიდულია. შეგახსენებთ, რომ „გლასტონბერი“ 21 ივნისიდან 25 ივნისის ჩათვლით გაიმართება. პერის გარდა მასზე სოლანჟ ნოულზის, Alt J-ს, The National-ის, The XX-ისა და სხვა მუსიკოსების მოსმენა იქნება შესაძლებელი. [post_title] => „გლასტონბერის“ ლაინაპი ცნობილია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => glastonberis-lainapi-cnobilia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-31 10:49:53 [post_modified_gmt] => 2017-03-31 06:49:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=118921 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 118197 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-28 12:50:27 [post_date_gmt] => 2017-03-28 08:50:27 [post_content] => ორლანდო ბლუმთან დაშორების შემდეგ, კეტი პერი ამ მომენტამდე მარტოხელას სტატუსს ინარჩუნებდა, თუმცა ელტონ ჯონის 70 წლის იუბილეზე პერი რაიან ფილიპის კომპანიაში შენიშნეს. 32 წლის მომღერალი და 42 წლის მსახიობი თავდაპირველად სხვადასხვა მაგიდებთან ისხდნენ, თუმცა მალე რაიანი ქეითის გვერდზე გადაჯდა და ფაქტობრივად, მთელი საღამოს განმავლობაში არ მოცილებია. თვითმხილველის თქმით, წყვილი ბევრს იცინოდა და ისინი ერთად არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდნენ. შეგახსენებთ, რომ ორივე მათგანი ერთხელ უკვე იმყოფებოდა ქორწინებაში. 2012 წელს პერი რასელ ბრენდს დაშორდა, ფილიპი კი რვა წლის განმავლობაში რიზ უიზერსპუნის მეუღლე იყო, რომელთანაც ორი შვილი ჰყავს. [gallery link="file" columns="4" ids="118198,118199,118200,118201"] [post_title] => კეტი პერიდა რაიან ფილიპი - ჰოლივუდის ახალი წყვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => keti-perida-raian-filipi-holivudis-akhali-wyvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-28 12:50:27 [post_modified_gmt] => 2017-03-28 08:50:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=118197 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 122120 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-12 14:15:49 [post_date_gmt] => 2017-04-12 10:15:49 [post_content] => კეტი პერისა და ორლანდო ბლუმის დაშორებიდან ერთ თვეზე მეტი გავიდა, თუმცა წყვილის რომანი აქტუალობას არ კარგავს, რადგან ამ მომენტამდე უცნობია ურთიერთობის დასრულების რეალური მიზეზი. დაშორებაზე პირველად კომენტარი ბლუმმა გააკეთა: „ყველა ჩემს ყოფილთან კარგი ურთიერთობა მაქვს და ასეა ამ შემთხვევაშიც. მაგალითად მე და მირანდას გვყავს საერთო შვილი და ვთვლი, რომ ორივე არაჩვეულებრივი მშობლები ვართ“. მსახიობმა ქსელში გავრცელებულ თავის შიშველ ფოტოებზეც გააკეთა კომენტარი და განაცხადა, რომ ასეთ რამეს არასოდეს დაუშვებდა, რომ სცოდნოდა რა მოჰყვებოდა. მისი თქმით იმ ადგილზე ის და ქეითი 5 დღის მანძილზე მარტოები იყვნენ, ამიტომ ახლოს ვინმეს ყოფნას ვერც წარმოიდგენდა. „აქედან ვაკეთებ ერთ დასკვნას: არასოდეს უნდა იგრძნო თავი თავისუფლად და მოდუნებულად“. [gallery link="file" columns="4" ids="122121,122122,122123,122124"] [post_title] => ორლანდო ბლუმმა კეტი პერისთან დაშორებასა და შიშველ ფოტოებზე პირველად ისაუბრა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => orlando-blumma-keti-peristan-dashorebasa-da-shishvel-fotoebze-pirvelad-isaubra [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-12 14:15:49 [post_modified_gmt] => 2017-04-12 10:15:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122120 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 16 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c21282431c9db3f965d6e5e8c5a4b9e1 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )