თბილისი და სხვა პატარა ქალაქები: სად ტარდება ევროპის სუპერთასები (ფოტოები)

[post_title] => ევროპა გადავიტანოთ ამერიკაში: უეფა მორიგ რევოლუციას გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evropa-gadavitanot-amerikashi-uefa-morig-revolucias-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-09 11:10:01 [post_modified_gmt] => 2017-08-09 07:10:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152311 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 152303 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-09 10:28:59 [post_date_gmt] => 2017-08-09 06:28:59 [post_content] => მადრიდის „რეალი“ უეფა-ს სუპერთასის მფლობელი მეოთხედ გახდა. ფინალში ესპანურმა გრანდმა ინგლისური „მანჩესტერ იუნაიტედი“ 2:1 დაამარცხა. შეხვედრის პირველი გოლი 24-ე წუთზე კაზემირომ კარვახალის შესანიშნავი პასის შემდეგ გაიტანა. უპირატესობას მანამდეც მადრიდული გრანდი ფლობდა და ამ დროისათვის, ინგლისელები მეტოქის ნახევარზე გადასვლას პრაქტიკულად ვერ ახერხებდნენ. ერთადერთი რეალური საგოლე მომენტი "იუნაიტედს" პირველი ტაიმის ბოლო წუთზე ჰქონდა, თუმცა ლუკაკუს თავური დარტყმის შემდეგ ბურთი პირდაპირ ნავასს მიუვიდა. მეორე ტაიმის დასაწყისში, 52-ე წუთზე მადრიდის რეალმა მეორე გოლი გაიტანა. მეტოქის საჯარიმოში ისკომ და ბეილმა ლამაზი კომბინაცია გაითამაშეს და იერიში ისკოს ზუსტი დარტყმით დასრულდა. ერთი გოლის გაქვითვა "მანჩესტერ იუნაიტედმა" მალევე მოახერხა. 62-ე წუთზე რეალის გოლკიპერმა კეილორ ნავასმა უხეში შეცდომა დაუშვა, რითაც კარგად ისარგებლა რომელუ ლუკაკუმ და თავისი გუნდის პირველი გოლი გაიტანა. 81-ე წუთზე უკვე რეშფორდს ჰქონდა ანგარიშის გათანაბრების შანსი, იგი მეტოქის მეკარესთან ერთი-ერთზე გავიდა, თუმცა ამჯერად ნავასმა მისი დარტმის მიმართულება გამოიცნო და რეალი გადაარჩინა. 90-ე წუთზე გუნდებმა რეალური საგოლე მომენტები გაცვალეს. ჯერ ფელაინი ურტყამდა თავით სახიფათოდ, ხოლო შემდეგ კონტრშეტევაზე ლუკას ვასკესმა ინგლისელ მცველებს თავბრუ დაახვია და ზუსტი გადაცემაც გააკეთა, თუმცა ასენსიოს დარტყმა დე ხეამ მოიგერია. მადრიდის “რეალი” გახდა მესამე გუნდი ისტორიაში, რომელმაც უეფას ევროპის სუპერთასი ზედიზედ ორჯერ მოიგო. მანამდე იგივე 1972 და 1973 წლებში “აიაქსმა”, ხოლო 1989 და 1990 წლებში “მილანმა” მოახერხა. თავის მხრივ, ზინედინ ზიდანი არიგო საკის შემდეგ მეორე მწვრთნელია, ვინც ორჯერ მოიგო ეს ტიტული. აქვე გეტყვით, რომ ოფიციალურ შეხვედრებში მოურინიოსთვის “რეალი” დაუძლეველ ბარიერად დარჩა – 1 ფრე, 4 წაგება. რეალი – მანჩესტერი 2:1 (1:0) სკოპიე, “ტელეკომ არენა”, 30 000 მაყურებელი “რეალი”: ნავასი; კარვახალი, ვარანი, რამოსი, მარსელო; მოდრიჩი, კაზემირო, კროოსი; ისკო (ვასკესი 74), ბენზემა (რონალდუ 83), ბეილი (ასენსიო 74) “მანჩესტერი”: დე ხეა; ლინდელოფი, სმოლინგი, დარმიანი; ვალენსია, ერერა (ფელაინი 56), მატიჩი, პოგბა, ლინგარდი (რეშფორდი 46); მხითარიანი; ლუკაკუ გოლები: 1:0 კაზემირო (24), 2:0 ისკო (52), 2:1 ლუკაკუ (62) გაფრთხილება: კარვახალი (84), რამოსი (86) - ლინგარდი (42), რეშფორდი (90) სტატისტიკა – კარისკენ დარტყმები: 16 (6) – 13 (6) ბურთის ფლობა: 59%-41% კუთხურები: 8:2 თამაშგარე: 1:2 [post_title] => ყველაფერი რეალურია: სამეფო კლუბმა სუპერთასიც შინ წაიღო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yvelaferi-realuria-samefo-klubma-supertasic-shin-waigho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-09 10:28:59 [post_modified_gmt] => 2017-08-09 06:28:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152303 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 152299 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-09 10:16:53 [post_date_gmt] => 2017-08-09 06:16:53 [post_content] => თბილისში ჭაბუკ ხელბურთელთა მსოფლიოს მეშვიდე ჩემპიონატი დაიწყო. ტურნირის გახსნის საზეიმო ცერემონიას ოლიმპიური სასახლის მთავარმა დარბაზმა უმასპინძლა. სანახაობა ანსამბლ სუხიშვილების მიერ შესრულებულმა ხორუმმა დაამშვენა. გახსნის ცერემონიის შემდეგ საქართველოს ნაკრები, რომელიც ამ ტურნირის დებიუტანტია, ალჟირს დაუპირისპირდა. ბექა ორჯონიკიძის გაწვრთნილმა გუნდმა, რომელიც B ჯგუფშია გერმანიასთან, ჩილესთან, ისლანდიასთან და იაპონიასთან ერთად, პირველი შეხვედრა 28:24 მოიგო. „ეს არის პირველი დიდი ტურნირი, რომელშიც ჩვენი ჭაბუკთა ნაკრები მონაწილეობს. ბედნიერი ვარ, რომ გავიმარჯვეთ და გულშემატკივარი გავახარეთ. ალჟირის ნაკრები სუსტი გუნდი ნამდვილად არ არის და მათთან გამარჯვება ჩვენს ბიჭებს მომდევნო მატჩებისთვის უსათუოდ დადებითად დამუხტავს. ყველას ვულოცავ ამ გამარჯვებას და გპირდებით არც მომავალში დავიშურებთ ძალ-ღონეს ქომაგების გასახარებლად", - ეს კომენტარი საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ბექა ორჯონიკიძემ ალჟირთან გამარჯვების შემდეგ გააკეთა. ჯგუფის მეორე შეხვედრას საქართველოს 19 წლამდე ნაკრები დღეს, 9 აგვისტოს იაპონიის წინააღმდეგ გამართავს. ჩვენს, B ჯგუფში ისლანდიის ნაკრებმა იაპონიას დაძაბულ ბრძოლაში ანგარიშით 26:24 მოუგო. A ჯგუფში საფრანგეთის გუნდმა ბაჰრეინის ნაკრები 42-20 დაამარცხა, ხოლო დანიელებმა ეგვიპტის გუნდის წევრებს მინიმალური სხვაობით 29-28 სძლიეს. C ჯგუფში ხორვატიის და პორტუგალიის მატჩი ფრედ 30-30 დასრულდა. არგენტინის გუნდი კი პოლონეთის ნაკრებთან 22-26 დამარცხდა. [post_title] => მსოფლიო ჩემპიონატი გამარჯვებით დავიწყეთ: თბილისში ხელბურთელთა მუნდიალი გაიხსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => msoflio-chempionati-gamarjvebit-daviwyet-tbilisshi-khelburtelta-mundiali-gaikhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-09 12:20:05 [post_modified_gmt] => 2017-08-09 08:20:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152299 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 152311 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-09 11:10:01 [post_date_gmt] => 2017-08-09 07:10:01 [post_content] => უეფა ევროთასების საზღვრების გაფართოებას გეგმავს და ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩის სხვა კონტინენტზე ჩატარების შესაძლებლობას სერიოზულად განიხილავს. 2018-19 წლების სეზონის ფინალს რომელიმე ევროპული ქალაქი მიიღებს, 2020 წელს კი, სეზონის მთავარი მატჩი შესაძლოა, ოკეანის გაღმა ჩატარდეს. უეფა ამისთვის იდეალურ ადგილად განიხილავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, კერძოდ კი ნიუ-იორკს. უეფა-ს ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ჩეფერინმა ჯერ კიდევ 2016 წელს გამოთქვა სურვილი, მომავალში ჩემპიონთა ლიგის ფინალი ამერიკაში გამართულიყო. 2017-18 წლების სეზონში ჩემპიონთა ლიგის ფინალს კიევი მიიღებს. 2018-19 წლების სეზონის გადამწყვეტ მატჩზე კი, პრეტენზიას აცხადებენ მადრიდი ("ატლეტიკოს" ახალი სტადიონი "მეტროპოლიტანო") და ბაქო. 